Pokoli meeting Orbán Viktorral

Meeting a pokolban

Mindenki ült már fárasztó munkamegbeszélésen, de egy EU-s csúcstalálkozó egészen más minőség. Magyari Péter írta meg, hogy például a legutóbbi, október 15-16-án tartott tanácskozáson Európa vezetői 45 percen át vitatkoztak Orbán Viktorral a „gender” szóról.

Azzal kezdődött, hogy az egyébként melegházasságban élő luxemburgi miniszterelnök azt javasolta, a csúcs eredményeit összefoglaló dokumentumban „férfiak és nők egyenjogúsága” helyett hogy jobb lenne, ha „gender equality”, azaz nemek közti egyenlőség szerepelne, Erre Orbán azt mondta, hogy

„Magyarországon mi nem használjuk azt, hogy gender equality. Ez egy túlideologizált szó.”

Ezek után a „readmission” azaz visszafogadás szón vitatkoztak hosszasan, és Orbán azt javasolta, hogy tegyék bele a szövegbe azt is, hogy „az afrikaiak jövője Afrikában van”. Ekkor az osztályfőnöknő, Merkel kancellár azt mondta Orbánnak, hogy nem lehet ilyen paternalista hangot megütni az afrikaiakkal. Végül azért sikerült mindenki számára elfogadható kompromisszumot elfogadni.

Klímaváltozós

Magyarország az előrejelzések szerint a klímaváltozás által kevésbé súlyosan érintett országok közé fog tartozni, de ez nem jelenti azt, hogy a globális felmelegedés nálunk ne okozna károkat. A Duna és a Tisza között elterülő Homokhátságot különösen súlyosan érinti a klímaváltozással járó kiszáradás, mivel a terület hátszerűen emelkedik ki, így ennek a tájnak gyakorlatilag nincs felszíni vízforrása. Ezt a területet már évekkel ezelőtt a félsivatagos övezetbe sorolták.

A 444 videójából kiderül, hogy a helyi gazdák azt akarják, hogy az a csapadék, ami náluk esik le, maradjon is ott, ezért a csatornák eltorlaszolásával földeket árasztanak el, hogy emelkedjen a talajvízszint. Így legalább a kiszáradás emberi tényezőjét ki tudják iktatni. Ehhez azonban a saját termőföldjeikből kell beáldozniuk, amik után a jelenlegi szabályok szerint támogatást sem kaphatnak. Mégis egyre többen vállalják, mert a többi területük így mégis termékenyebbé válik.

Amerikában egy másik környezeti katasztrófa ellen küzdenek. Sikerült megtalálni és felszámolni az Ázsiából behurcolt gyilkos lódarazsak első fészkét.

Órarend

Amikor júniusban kiderült, hogy a kormány iskolaőrökkel oldaná meg az iskolai erőszak problémáját, Fődi Kitti sok tanár megkérdezése után írta meg, hogy

egy részük szerint ez csak tüneti kezelés, nem valós megoldás,

de voltak, akit tényleg örültek a számukra biztonságot jelentő őröknek.

Most, az első hetek tapasztalatai után visszatért a témához, és kiderült, hogy a szkeptikusoknak és a támogatóknak is igaza lett:

az erőszak nem szűnt meg,

de a tanárok és a diákok is nagyobb biztonságban érzik magukat.

Belarusz napja

A hétfői nagyon fontos nap az augusztus elején elcsalt választás óta patthelyzetben tengődő Belaruszban. Éjfélkor lejárt annak az ultimátumnak a határideje, amit az ellenzék emigrációba kényszerült vezetője, Szvjatlana Cihanouszkaja adott a Lukasenkának, és ami két dolgot követelt: a diktátor mondjon le, és engedje szabadon a politikai foglyokat.

Egyik sem történt meg, pedig szombaton az utóbbira Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is kérte Lukasenkát. Az ellenzéknek most be kellene váltania az ígéretét, a totális sztrájkot az egész országban. Gyorsan ki fog derülni, valójában hányan készek eddig elmenni Cihanouszkajáért, mindenesetre vasárnap ismét több mint százezren tüntettek Minszkben.

Az élet fája

Lehet, hogy ezen a chilei fán múlik majd, mennyi koronavírus-oltásunk lesz. Az egyik legígéretesebb koronaoltást fejlesztő Novavax a chilei szappanfából nyert szaponinból készít adjuvánst a vakcinájához. A kérdés csak az, van-e elég szappanfa ahhoz, hogy mindenkinek jusson oltóanyag.

Külföld

Ott tartunk, hogy az Egyesült Államok esélyesebb elnökjelöltje kedvesen megemlékezik az 1956-os forradalom szabadságszerető magyar hőseiről, de a magyar kormány még egy mukkanást sem küld válaszként. Amióta Szijjártó Péter felszólította Joe Bident, hogy tisztázza a korrupciós ügyeit, ennek a kapcsolatnak már lőttek. És mit mondott Donald Trump 56-ról? Semmit, csak leszavazott magára.

Máshol:

2022 kamupárt

A 2019-es főpolgármester-választáson a szavazatok 0,5 százalékát begyűjtő Berki Krisztián most azt jelentette be, hogy pártot alapít, és 2022-ben mind a 106 körzetben jelöltet indítana. Budapesten ő és Puzsér Róbert együtt nem voltak elegendőek Tarlós István győzelméhez, de 22-ben biztosan lesznek olyan szoros választókörzetek, ahol 0,5 százalék döntheti el a parlamenti mandátum sorsát, Ha pedig ennyire nem szoros, akkor jöhet a Mi Hazánk, a Volner Párt, vagy valami Gődény-féle kamupárt.

A hétvégén éppen Szerencs polgármestere magyarázta el, miért nem volt más választása, mint beállni a Fidesz jelöltje mögé az októberi borsodi időközi választáson, úgyhogy senkinek ne legyen illúziói.

Az ember aki a világon a legjobban utálja a Fideszt

Az október 23-i SZFE-párti tüntetésen kapták le. Klasszikus street fashion összeállítás, fekete-fehér colorway, erősen brandelt szett.

Covid-20

Egyre kevesebbet mondanak el a hivatalos statisztikák arról, hogy valójában milyen a járványhelyzet Magyarországon, de ami látszik belőle, az nem mutat jól. Hiába sulykolja Orbán, hogy nagyjából Ausztriával vagyunk egy szinten, ez valójában egyáltalán nem így van. Különösen aggasztóak voltak a vasárnapi számok: rekordszámú teszttel rekordszámú új fertőzöttet találtak, ami még magában nem lenne feltétlenül rossz hír, de a nagyon sok teszten belül rekordmagas volt a pozitív vizsgálatok aránya is (16,6 százalék), ami azt mutatja, hogy nagyon kiterjedt lehet a járvány.

Ez persze törvényszerű egy olyan országban, ahol 16 ezren szurkoltak a Fradi-Újpesten, miközben lassan minden környező országban kijárási korlátozások vannak. A nézőtéri képek alapján a közönség jelentős része az állára tolta a maszkot. Annak fényében nem meglepő a lazaság, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is maszk nélkül szurkolt a Fradi-meccsen. Farkas Örs később elismerte, hogy hiba volt levenni a maszkot, de amíg a politikusok sem veszik komolyan a járványügyi intézkedéseket, nehéz lesz javítani a helyzeten.

Máshol:

3 hétvégi sztorink, amiről talán lemaradtál

Elfogyott a víz a mexikói-amerikai határon – Már a mexikói hadseregnek kell védenie az ország vízkészletét a dühös helyi farmerektől. Közben az amerikaiak követelik, ami szerződés szerint nekik jár.

Akik soha nem fáradnak el – 6,7 kilométert egy óra alatt nem nagy kunszt lefutni. 75-ször egymás után viszont az emberi teljesítőképesség határa. Egy kedélyes belga fogorvos most megcsinálta, a világ legegyszerűbbnek tűnő, mégis felfoghatatlanul kemény versenyén.

A művészfilm és az emberkísérlet határán ex-KGB-ügynököket és pornósztárokat zárnak össze egy rekonstruált szovjet kutatóintézetben – Három éven keresztül forgott, a 700 órányi nyersanyagból mostanra 14 film készült. A DAU. projekt a 2019-es év egyik legizgalmasabb, de egyben legmegosztóbb filmes vállalkozása, Magyarországon most mutatták be először.