A kulcsfontosságú hét

Kellemes hétfő reggelt! Ez egy nagyon fontos hét lesz, a világban és Magyarországon egyaránt.

MI SZÁMÍT?

A most kezdődő hét két dologról fog szólni magyar szempontból: az amerikai elnökválasztásról és arról, hogy összeomlik-e a magyar egészségügy a koronavírus nyomása alatt. Miközben mindkét eseményt követjük, érdemes lesz azon is gondolkodni, hogy vajon melyik számunkra fontosabb.

Kétségtelen, hogy Donald Trump elnökségének volt hatása a magyar mindennapokra is, de azért egyértelmű, hogy ami Magyarországon az utóbbi négy évben történt, abban az amerikai kormányzatnak csak mellékszerep jutott. Ez valószínűleg a következő négy évben is így lesz. Ami viszont a következő hetekben, hónapokban a magyar kórházakban történni fog, hosszú időre meghatározhatja a magyar állampolgárok és a magyar állam közötti viszonyt.

COVID-20

Ha ez így folytatódik, a magyar egészségügy november végére hatalmas nyomás alá kerül – foglalta össze az elmúlt hét hazai járványtapasztalatait Haszán Zoltán. Az előző 7 napban 394 áldozata volt Magyarországon a koronavírusnak, az a matematikai modell szerint, ami ezt szinte tökéletesen megjósolta, a most kezdődő héten 550-en, novemberben összesen 4494-en halhatnak bele itthon a vírusba. A számokat egyébként most már a szokásosnál is nehezebb követni, a hivatalos kormányzati oldalon ugyanis teljesen összekuszálódtak az adatok. Az viszont tisztán látszódott, hogy vasárnap rekordszámú, 69 halott volt.

A becsléseket persze sok minden befolyásolhatja:

Az őszi szünet után tovább folytatódó oktatás gyorsíthatja a járvány terjedését.

A lakosság egyre nagyobb része ébred rá, hogy nagy baj van, és kezd el szigorúbb szabályok szerint élni, mint amit a hivatalos járványügyi intézkedések előírnak.

A már most is több helyen recsegő-ropogó egészségügyi ellátórendszer ha nem is teljesen, de lokálisan több helyen is összeomlik.

Hogy milyen rossz a helyzet a vidéki kórházakban, arról a hétvégén egy győri orvos írta a leghitelesebb beszámolót. Az egyéni felelősségvállalás különösen fontos most, amikor a magyar egészségügy és a hatóságok mintha már elengedték volna, hogy a második hullámban ellenőrzés alatt tartsák azokat, akik elkapták a vírust. Talán az felrázhatja az embereket, hogy egyre több híres ember megbetegedése is bekerül a hírekbe: Delhusa Gjon intenzíven van, Pikó András leírhatatlan élményekről számolt be, a legsúlyosabb esetnek pedig Szőcs Géza tűnik, akit már lélegeztetni kell.

AMERIKA

Még két nap – vagy egy kicsit több – megtudni, hogy vége-e a Trump korszaknak. Akárhogy is alakul, Magyari Péter összefoglalta, milyen volt Amerika legkülönösebb elnökének négy éve, mi változott miatta Amerikában és a világban. Néhány megállapítás az elnökről:

Ha Trump rögeszméi gyakorlatiasak lettek volna, ha tényleg akart volna valamit, akkor okozhatott volna sok bajt, de valójában leginkább csak golfozott és twitterezett.

Közvetlen munkatársai nem teljesen biztosak abban, hogy Trump képes akár egy oldalnyi szöveget együltő helyében végigolvasni.

Trump néhány óra alatt képes megváltoztatni a véleményét bármiről, de utólag sosem ismeri el, hogy korábban még más állásponton volt. Ha bizonyítékokkal szembesítik, például saját korábbi nyilatkozataival, akkor is tagad.

Kutatóintézetek sora alakult csak azért, hogy gyűjtse azokat a hazugságait, amelyeket tényszerűen cáfolni lehet.

És a hosszabb távú hatások:

A „vélemények szabad piacának” elvéből az „alternatív tények” elve következett, és a racionális érvelés fensőbbsége helyébe az érzelmes indulatok divatja lépett.

A Trump-kormány kevés újító intézkedése mind a gazdasági elit helyzetét javította,

Trump néha úgy beszélt, mint a 20. század zsarnokai, de közben nem viselkedett zsarnokként. Trump hőzöngött, nagyokat mondott, de alig változtatott a törvényi kereteken. Viszont hozzászoktatta a népét ahhoz, hogy lehet ilyen attitűddel is kormányozni, és ebből az attitűdből könnyen következhetnek autoriter változtatások. Trump nem az amerikai demokráciát, hanem annak immunrendszerét rombolta

Az elnökválasztás azonban eredményétől függetlenül nem fogja megoldani az USA legnagyobb problémáját. A pártok közötti ideológiai ellentét és egymás kölcsönös utálata sosem volt még ilyen mély, miközben a gyengülő republikánusok egyre gátlástalanabb eszközökkel igyekeznek bebetonozni magukat a hatalomba. A rossz hangulat már garantált: a hétvégén a Demokraták azon háborodtak fel, hogy miért van akasztófakötél egy szavazóhelyiségben Missouriban, miközben Trump lovassága megpróbálta megállítani a Biden-kampány buszát egy texasi autópályán.

MÁSHOL, MÁSHOGY

Szlovákiában szombaton megkezdődött a világon is egyedülálló országos tesztelési program. Egyetlen nap alatt 2,5 millió embert teszteltek, vasárnap már ennél jóval kevesebb volt az érdeklődő, de így is 3 millió teszt fölé jutottak, az ország lakosságának több mint a felétől vettek egyetlen hétvége alatt mintát.

A szombati minták nagyjából 1 százaléka lett pozitív.

Összesen közel hatezer tesztközpont üzemelt.

A tesztelést a 10 évnél idősebbeknek és a 65 évnél fiatalabbnak ajánlják.

15 perccel a mintavétel után már lehetett tudni az eredményt.

Akinek a tesztje pozitív, annak 10 napig otthon kell maradnia, ahogy annak is, aki nem vesz részt a vizsgálaton.

Magyarország 200 egészségügyi dolgozóval segíti a programot, amit jövő hétvégén megismételnek.

Máshol:

MELLÉKES

Miközben a koronavírus ellen küzdenek, a magyar orvosoknak még egy meccset kell megvívniuk az új egészségügyi törvény körül. Úgy tűnik, a rezidenseknek milliókat kellene visszafizetniük, ha nem akarják lenyelni az egészségügyi szolgálat új feltételeit. Ösztöndíjak és tanulmányi szerződések köthetik őket az állami egészségügyhöz képzésük és első szakorvosi éveik alatt, pedig a most kilátásba helyezett új munkafeltételek éppolyan elfogadhatatlanok számukra, mint a többi, tapasztaltabb orvosnak.

A PÁLYÁN ÉS KÍVÜL

Az ember szinte már megsajnálja Predrag Rogant, az Újpest edzőjét, olyan drámai képet festett a klubját leterítő járványról. Aminek következtében vasárnap kénytelenek voltak az ificsapatukkal kiállni az MTK ellen.

De ilyenkor érdemes emlékezni arra, hogy a koronavírus által leterített klub, akárcsak az összes többi Magyarországon, továbbra is nézők előtt focizik, Európában egyedülálló módon bármiféle szigorítás nélkül. Szerencsére az Újpest-MTK-ra alig 1000 néző volt kíváncsi, a szombati Videoton-Fradin viszont közel 10 ezren voltak.

FRANCIAORSZÁG

Majdnem 6 évvel a Charlie Hebdo-mészárlás után újra rajzok miatt gyilkolnak iszlamisták Franciaországban. Erdogan és közel-keleti diktátorok szítják a gyűlöletet Macron ellen, aki az országában megreformálná az iszlám gyakorlatát. Szombaton Lyonban lőttek meg egy papot egy templom közelében, miközben már négy ember van őrizetben a nizzai merénylettel összefüggésben. Amelynek elkövetőjéről már tudjuk, azzal búcsúzott édesanyjától Tunéziában, hogy „ha Isten úgy akarja, ismét helyes útra terel engem”.

Máshol:

3 HÉTVÉGI CIKKÜNK, AMIRŐL TALÁN LEMARADTÁL

Hadseregfejlesztést és technológiai önállóságot ígér az új ötéves terv Kínában – Hszi Csin-ping pedig a jelek szerint még hosszú éveken át tervez az egyre magabiztosabb ország élén maradni.

Négy húr, amivel ki lehet fejezni az emberi érzelmeket – A komolyzene basszusgitárjaként azt gondoljuk a brácsáról, hogy egyszerűbb hangszer, mint a virtuóz hegedű, pedig ez egyáltalán nincs így. Lukács Péter napi 5-6 órát tölt gyakorlással, és szeretné elérni, hogy a brácsa végre megkaphassa a neki kijáró ismertséget.

Friderikusz szeretné, ha te is sírnál a 90 éves Schobert Norbert láttán – Az RTL Klub új műsorában, az Életünk történetében mindenkit nagyon megöregítenek. Ezen pedig nagyon meg kell hatódnunk.