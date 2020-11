Most Biden vezet

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

U-S-A

Szerda reggel Magyarországon úgy ébredtünk, hogy talán Trumpnak, csütörtökön viszont úgy, hogy egyre inkább Joe Bidennek áll az amerikai zászló. Most abba ne menjünk bele, hogy a világ leggazdagabb és legerősebb országa miért nem képes második napja eldönteni egy választás eredményét, amikor ez tisztességes demokráciákban néhány óra alatt sikerülni szokott, inkább koncentráljunk arra, hogy mi történt az utóbbi órákban, és hol tartunk most.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Először is természetesen az történt, amitől mindenki tartott egy szoros eredményű választás esetén: Trump bejelentette, hogy kész, ő nyert, és aki nem ezt mondja, az csal. Ekkor azonban már látszott, hogy Biden pozíciói egyre jobban erősödnek a kulcsfontosságú közép-nyugati államokban. Amikor már Gulyás Gergely is arról beszélt, hogy Biden győzelme a valószínűbb, lehetett érezni, hogy Trump bajban van.



Biden ezek után fordított és nyert Michiganben és Wisconsinban, és innentől kezdve már egyértelműen ő volt az esélyesebb. Magyar idő szerint csütörtök hajnalban pedig eljutottunk oda, hogy neki még mozgástere is van, Trump viszont már csak akkor nyerhet, ha minden, de a szerencse is mellé áll. Ha most fújnák le a meccset, Biden lenne a győztes, de négy olyan államban még tart a szavazatok megszámolása, ami eldöntheti ezt:



Pennsylvaniában, ahol Trump ugyan vezet, de nagyon úgy tűnik, hogy Biden fordítani fog.

Georgiában is Trump vezet, de itt is bőven benne van a pakliban, hogy a végén veszít.

Észak-Karolinában, ahol szintén Trump vezet, és Bidennek már csak nagyon kis esélye van fordítani.

És Arizonában, ahol Biden vezet, és Trumpnak még van egy kis esélye fordítani.

Bidennek elég ebből a négyesből egyetlen egyet megnyernie, és ő az elnök. Trump nem lenne Trump, ha nem küzdene az eredmények ellen foggal-körömmel, csapata jogászai is harcban állnak, de ezek egyelőre még elég fogatlan próbálkozásoknak tűnnek, és az eredmény tényleg a leadott szavazatok alapján dőlhet el.

Ami azért is jó hír, mert összességében ez azért mégiscsak a demokrácia győzelme volt, valószínűleg nem csak Bidenre, de Trumpra is többen szavaztak, mint az amerikai elnökválasztás történetében bárkire. Az országos eredményeket nézve úgy tűnik, Biden egy kicsit javított Hillary Clinton eredményén, és valamivel több mint 4 százalékkal és 4 millió szavazattal verheti Bident. Pechére a meccset nem erre, hanem elektori kollégiumi szavazatra játszák.

HALOTTAINK, HALOTTAIK

Szerdán ismét minden rekord megdőlt, 90 koronavírusos halálesetet regisztráltak Magyarországon. Ezzel a halottak száma 2000 fölé emelkedett, mindössze három hét alatt hunyt el az országban ezer ember.

A szerda délutáni kormányinfón Haszán Zoltán ezekről a halálesetekről kérdezte Gulyás Gergelyt, és hogy miért alakulnak ilyen rosszul az őszi második hullám számai, de csak terelést és támadást kapott:

„ezt a méltatlan vitát az elhunytak számáról nem javaslom folytatni.”

BENÉZÉSEK

Fotó: JEFF KOWALSKY/AFP

A legnagyobb vesztesei a 2020-as amerikai elnökválasztásoknak a közvéleménykutatók. Négy éve legalább az országos versenyt jól mérték, és csak állami szinten tévedtek, most viszont mindkét szinten csődöt mondtak. Nagyon úgy tűnik, hogy igenis létezik a rejtőzködő Trump szavazó, akinek köszönhetően az országos mérésekben átlagosan 4-5 százalékkal is alulmérték a jelenlegi elnök támogatottságát.

„Az emberek hazudnak a könyvelőnek, az orvosnak, a papnak: miért várjuk, hogy egy vadidegen embernek igazat mondanak a telefonban?”

– ahogy egy szakértő fogalmazott.

Ha nyer is Biden, a demokraták nem lehetnek boldogok, több olyan szenátusi versenyt is elbuktak, ahova öntötték a pénzt kampányra. A republikánus sikerek jelentős részben annak köszönhetőek, hogy a különböző kisebbségek, elsősorban a latino szavazók minden várakozást felülmúló arányban szavaztak Trumpra. Arra a Trumpra, aki négy éven keresztül velük riogatta a fix szavazóbázisát.

EGYÉNI VÉDEKEZÉS

A kedden életbe lépő járványügyi „szigorítások” – azaz a parkolás ingyenessé tétele és néhány további apróság – mintha egyre többek hitét elvenné abban, hogy a magyar állam akar, vagy egyáltalán tud bármit tenni a járvány terjedése ellen.

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Miután az is kiderült, hogy a szórakozóhelyeket sem mind zárják be, csak ahol tánc van, mert a kormány szerint ott vannak veszélyben az emberek, nehéz bármilyen intézkedést komolyan venni. Inkább csak komikus, hogy bezártak egy CBA-t három napra, mert az alkalmazottakon szabálytalanul volt maszk, amikor ugyanezen a napon Müller Cecília közli, hogy na most már tényleg itt az idő, mindenki vegye komolyan a járványügyi intézkedéseket.

Így hát marad az egyéni védekezés és felelősség, kinek-kinek lehetőségei és aggodalmai szerint:

Van, aki még az operatív törzsben bízik, mint a mozisok, akik most tőlük várnak megoldást „ellehetetlenített” helyzetükre, de tekintve hogy a kormány körül olyan emberek mozognak, mint Parragh László, aki szerint nem indokolt az álláskeresési járadék időtartamának meghosszabbítása, tényleg értelmetlen most az állam segítő kezére várni.

KORONÁNK A VILÁGBAN

Lehet, hogy csak véletlen, de nagyon rossz üzenete van annak, hogy Szijjártó Péternek Thaiföldön lett pozitív a koronavírus-tesztje. A korábban nem kifejezetten a maszkviselési szokásairól ismertté vált külügyminiszter Kambodzsában tárgyalt, ahol szintén sokszor maszk nélkül mutatkozott, és onnan Thaiföldre utazva mutatták ki nála a betegséget. A magyar külügy szerint itthon is tesztelték utazás előtt, és negatív volt.

Teljesen érthetetlen, hogy miért kell ilyenkor egy magyar küldöttségnek a világot járnia. De azokat a kambodzsai politikusokat is nehéz sajnálni, akik most Szijjártó miatt kénytelenek karanténba vonulni. Azt a több mint 600 embert, akit most miatta kell tesztelni, könnyebb.

Máshol:

MERÉNYLET UTÁN

Miután a hétfői bécsi merényletről minden lényeges részlet kiderült, már lehet azzal foglalkozni, hogy ez az egész hogy történhetett meg. Előbb a szlovákok jelentették be, hogy a négy embert meggyilkoló terrorista náluk próbált meg lőszert vásárolni egy AK-47-esbe, amit megtagadtak tőle. Később pedig az osztrák hatóságok is elismerték, hogy tudtak erről, de ennek ellenére nem figyeltek eléggé Kujtim Fejzullaira. Most vizsgálatot ígérnek, mert valami nyilvánvalóan félrecsúszott.

Máshol:

FRADI ÉS VÍRUS

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Mivel Magyarországon továbbra is lehet meccsre járni, közel 20 000 ember nézhette meg, ahogy a Fradi 4:1-re kikap a Juventustól. A játék képe szakaszonként olyan volt, mintha felnőttek egy kölyökcsapattal gurigáznának.

Magánál a meccsnél egy fokkal érdekesebb volt ami körülötte járványügyileg zajlott. A Fradi ultrái a meccs előtt házmesterstílusban követelték mindenkitől, hogy viseljen rendesen maszkot a lelátón, de néhány elkapott jelenet alapján nem úgy tűnt, hogy ez mindenkinek sikerült. A Puskás Arénából hazafelé igyekvőknek viszont nem kellett sietniük, a klub közleményéből az derült ki, hogy elintézték, a jegyvásárlóknak ne kelljen az éjféli kijárási tilalomig hazaérniük.

Pedig lenne miért itthon is komolyan venni a koronavírus és a profi sport kapcsolatát. Az Újpest 25-ös keretéből már 23 játékos koronavírusos, és ennél is rosszabb hírek érkeztek a miskolci hokicsapattól, ahol a covid-fertőzés után túl korán küldték vissza a jégre egy finn játékosukat, akinek ez a karrierjébe kerülhet.