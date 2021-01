Az oltás működik, Trump nem

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! 2021 talán leghidegebb hétvégéje következik, bőven -10 alatti hőmérsékletekkel.

VAKCINAHÍRADÓ

Az egy dolog, hogy a magyar oltási program nem halad valami gyorsan. Az eminens Dánia kivételével az EU egyetlen országában sem haladnak nálunk lényegesen gyorsabban. Az oltások körüli átláthatatlan kavarás és teljesen konfúz kommunikáció viszont sokat ront a helyzeten.

Fotó: SZILARD KOSZTICSAK/AFP

Jó példa volt erre a csütörtöki kormányinfó. Az már nem hír, hogy újságírók kérdésére nem válaszolnak, de az azért tényleg meglepő volt, hogy amikor Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő egymás után kétszer is feltette Gulyás Gergelynek azt a viszonylag egyszerű kérdést, hogy lehet-e a háziorvosoknál regisztrálni az oltásra, a miniszter egyszerűen ignorálta. És nem ez volt az egyetlen, kormányon belüli ellentmondás. Míg Orbán Viktor néhány napja még arról beszélt, hogy akár egyetlen hétvége alatt be tudnák oltani az egész országot, Gulyás most 10-12 napról beszélt.

Elegendő oltóanyag persze ehhez továbbra sincs az országban, és ezt a helyzetet a kormány arra használja ki, hogy egyre agresszívabb kommunikációs harcot folytasson a szerintük mindezért felelős „Brüsszel” ellen. Csütörtökön jelentették be, hogy már meg is állapodtak egy kínai vakcinagyártóval, és Szijjártó Pétert megbízták, hogy szerezzen további oltóanyagot.

Az Európai Bizottság szerint az, hogy egy tagország olyan gyártókkal tárgyal, amelyek nem voltak benne a nagy, közös EU-s beszerzési akcióban, nem szeg meg semmilyen szabályt. Az viszont továbbra sem világos, hogy a magyar kormány azzal, hogy folyamatosan az orosz és a kínai vakcinákat promotálja, csak PR-kampányt folytat ezeknek az országoknak, és fricskázza egyúttal a nyugati világot, vagy tényleg be is akarják vetni itthon ezeket az oltásokat. Érdekes helyzet állna elő, ha a közeljövőben tényleg csak oltási könyvvel lehetne külföldre utazni, viszont a nyugati országok azt is megszabnák, hogy abban melyik gyártók vakcináját fogadják el.

AMERIKA

A Capitolium ostroma után a legnagyobb amerikai cégek hirtelen ráébredtek, hogy az elnökük leépíti a demokráciát. Az nem világos, hogy ez eddig miért nem tűnt fel.

Amerikai nagyvállalatok vezetői megtapsolják Donald Trumpot 2017 március 31-én a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

Mindenesetre most az Airbnb-től a Walmartig minden nagy multi igyekszik így vagy úgy, de kifejezni, hogy nem tetszik nekik, ami történt. Van, aki köszöni, de nem kéri többé Trump pénzét, más a saját pénzét vonta meg a republikánus politikusoktól. A legcinikusabbak pedig úgy tesznek, mintha általában a politikával, és nem annak konkrét szereplővel lenne a baj, ezért mindenkitől megvonták a támogatást. Kérdés, hogy meddig, mert a 2022-es választások kampányáig az amerikai politikusoknak olyan sok pénzre nem is lesz szükségük.

A most büntetett politikusok közt is kiemelt helyen szerepel Paul Gosar republikánus képviselő, aki az ostromhoz vezető tüntetés egyik kitalálója volt. Gosar nekünk különösen érdekes, mert bár a washingtoni politikában nem különösebben fajsúlyos szereplő, ő volt az, aki tavaly augusztusban olyan határozati javaslatot nyújtott be a Kongresszusban, ami Orbán Viktort méltatta. A magyar kormánynak ilyen fura szerzetek jutnak csak támogatóul, Gosar volt az aki ellen a 2018-as kongresszusi választáson saját hat testvére is kampányolt.

COVID-21

Van egy igazán jó hír: a legtöbb covidos beteg legalább öt hónapra immunis lesz a fertőzésre. Brit kutatások szerint aki átesett a betegségen, 83 százalékkal kisebb valószínűséggel fertőződhet meg.

Fertőtlenítő munkások január 12-én, Sicsiacsuangban Fotó: Wang Xiao/XINHUA via AFP

Magyarországon csütörtökön a 11 ezret is átlépte a koronavírus áldozatainak hivatalos száma. A december közepe óta tartó lassú javulás továbbra is látszik a grafikonokon, de még mindig több mint 100 áldozata van naponta a koronavírusnak.

Nagy kérdés viszont, hogy mi lesz, ha az országban már jelen lévő brit vírusvariáns elkezd terjedni. Az előzőeknél jobban fertőző mutáció Nagy-Britanniában néhány nap alatt megduplázta a halálos áldozatok számát, és Írországban is hasonló tendenciákat látni. Hogy milyen komoly fenyegetést jelent ez a vírus, azt az is jelzi, hogy például a németek ismét egészen radikális intézkedésekben, például a tömegközlekedés leállításában, a határok lezárásában és mindenki számára kötelező FFP2-es maszkokban gondolkodnak.

Ha nálunk is elkezd pusztítani az új variáns, itt is nagyon szigorú zárásokra lehet szükség, és arra, hogy az egészségügyi rendszer a korábbinál is nagyobb nyomást is el tudjon viselni. Ezt a terhet csak az oltás tudná enyhíteni, de abból március-április előtt nem számíthatunk tömeges mennyiségre. Az is segíthetne, ha, ahogy az Erzsébet királynő által kitüntetett magyar orvosprofesszor kéri, legalább nyilvánosságra hoznák a nem publikált járványügyi statisztikákat, de erre aztán végképp semmi esély.

GYORS OLTÁS

Van néhány bezzegország, ahol az EU-nál gyorsabban haladnak a lakosság beoltásával. Az egyik ilyen Nagy-Britannia. Nem csodát tettek, csak eleve valamivel korábban kezdték, sokat áramvonalasítottak a folyamaton, és egy kicsit hazardíroznak is.

A náluk már decemberben pusztító brit variáns mindenkit ráébresztett, hogy nem szabad késlekedni.

Már azt az oxfordi vakcinát is használják, ami nem igényel komoly hűtést, és így kevesebb vele a macera.

Nincs semmiféle előregisztráció, mindenkinek a saját háziorvosa szól, hogy mehet oltatni.

A gyógyszertárak is beszálltak az oltásba.

Szemben például Magyarországgal, ahol minden beadott oltás második dózisát elrakják akkorra, amikor esedékes, a britek minden rendelkezésükre álló vakcinát beadnak, És bíznak abban, hogy mire néhány hét múlva be kell adniuk az emlékeztetőt, addigra a gyógyszergyáraktól érkezik újabb szállítmány.

Az utóbbi gyakorlat meglehetősen rizikós, ugyanakkor a briteknél is lényegesen jobban haladó Izraelben azt látjuk, hogy már azok körében is a felére csökken a fertőzések száma, akik még csak az első dózist kapták meg. A most már több mint egy éves világjárványban a különböző védekezési taktikákról csak utólag tudtuk meg, hogy mennyire hatékonyak, és ez ebben az esetben is így lesz.

KAMPÁNYMELEGÍTÉS

Csütörtökön mintha minden magyar politikai szereplő bemutatta volna, hogy mire számíthatunk tőle a 2022-es választási kampányban

Hat év börtönt, vagyonelkobzást és ötmillió forint pénzbüntetést kért az ügyészség a fideszes képviselő Boldog Istvánra, akivel még sokat fogunk találkozni a következő hónapokban.

A kormány továbbra is játszadozik az ellenzéki vezetésű önkormányzatokkal, és nem árulták el, hogy számíthatnak-e bármiféle kompenzációra az elvett adóbevételek helyett.

Az ellenzék pedig azzal főz, ami van neki: az I. kerület beperli Bayer Zsoltot a lakásügye miatt.

KÍNA ÉS MÁS

Fotó: PETER PARKS/AFP

Kevés első kézből származó információ áll rendelkezésre a kínai átnevelőtáborok mindennapjairól, de most felbukkant egy ilyen. Egy ujgur nő elmesélte, milyen volt két évig egy olyan táborban, ahol megalázták, bántalmazták, sterilizálták, majd közölték vele, hogy tényleg nem is követett el semmit.

Az amerikaiak most bejelentették, hogy az ilyen beszámolók miatt ezentúl nem importálnak gyapotot és paradicsomot a nyugat-kínai Hszincsiangból, de nem ez lesz a döntés, ami jobb belátásra bírja Pekinget. Érdemes az ország másik végére is figyelni, a fokozatosan bedarált Hongkongból már hajókkal menekülnek Tajvanra, és az is súlyos büntetésre számíthat, aki segít disszidálni.

