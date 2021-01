Orbánt rémitő adat

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma is meglepően meleg lesz, viszont eshet is az eső.

A RÉMISZTŐ SZÁM

A kormány járványkezelése a második hullámban Fotó: Direkt36

A tavaszi szigorúság után miért kezeli a magyar kormány egészen máshogy a második hullámot? Miért nincs olyan lockdown, lezárás, vagy ahogy tetszik, mint Nyugat-Európában?

A Direkt36 szerint az történt, hogy Matolcsy György tavasszal még sikeresen elhitette a fideszesekkel, nincs bajban a gazdaság. Aztán augusztus közepén publikálták a második negyedéves GDP-adatot, amely végül sokkal rosszabb lett, mint amire a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök is számított. Ekkor jött a kijózanodás és a választási bukástól való félelem, a miniszterelnököt is megriasztotta a számára váratlan adat, és ezért lett ősszel teljesen más a járványkezelés.

AMERIKA

Már Joe Biden a világ ura, de azért mindenkinek furdalja az oldalát a kíváncsiság, hogy mi van Trumppal. Ezért csámcsog mindenki az olyan felvételeken, mint a férjét egészen látványosan maga mögött hagyó Melania, és az olyan híreken, hogy mekkorát buktak Trump kaszinói és szállodái a koronavírus miatt. A világ pedig Kínától Iránig egy gúnyos kacajjal kísérve búcsúzott el ettől a furcsa embertől.

Fotó: JIM WATSON/AFP

De ettől még tény, hogy már beiktatták az új elnököt, aminek köszönhetően hollywoodi értelemben vett sztár lett egy fiatal fekete költőnőből, és már azt is kielemezhettük, hogy a ceremónián viselt ruháknak milyen szimbolikus üzenete volt.

A showt tehát továbbra is nehéz szétválasztani az amerikai politikától, viszont az utóbbi is megy tovább. Biden első napján Amerika összeborult a WHO-val, csatlakozott a vakcinasegély-programhoz, és lazított az abortuszt szabályozó intézkedéseken. Meglátjuk, mit hoz ez hosszú távon, mindenesetre az új elnök első napján a tőzsdék világszerte csúcsokat döntöttek.

COVID-21

A nem létfontosságú utazások szigorítására készülhetünk az Európai Unióban, derült ki az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács csütörtök esti ülése után. A három legfontosabb döntés:

Vasárnaptól csak negatív teszttel lehet majd kívülről beutazni az Unió területére. Várhatóan ez azokat érinti majd, akik nem létfontosságú okokból érkeznek.

Bevezetnének egy új, sötétvörös kategóriát, amibe az aktuálisan leginkább fertőzött régiókat sorolnák. Kötelező teszt és karantén várna azokra, akik el akarnak hagyni egy ilyen területet.

Megállapodtak abban is, hogy ki kell dolgozni az oltási könyvek rendszerét, de még nem világos, hogyan és mikortól működhetne.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az egyik legfrusztrálóbb dolog a lassan egy éve tartó járványban, újságíró és -olvasó számára egyaránt, hogy még mindig nagyon keveset tudunk a koronavírusról, és rendszeresen dőlnek meg néhány hónappal korábban még komoly tudósok által hangoztatott igazságok. Most például vuhani adatokat elemezve amerikai szakemberek arra jutottak, hogy a gyerekek 60 százalékkal jobban terjesztik a koronavírust, mint az idősek.

A laikus azt gondolná, hogy ha valami egyértelmű, az a halálozás, hiszen ott elég világos a helyzet, így elég ezekre a számokra koncentrálni, De ez sem feltétlenül van így, a hazai statisztikában rendszeresen jelennek meg új halottak visszamenőleg. A most ismert adatok alapján azt lehet kijelenteni, hogy a magyar ősz volt a hetedik leghalálosabb Európában. A legmegdöbbentőbb a lengyelországi adat, ahol 43 ezerrel többen haltak meg az ilyenkor szokásosnál.

Azt, hogy a jövő bizonytalan, legalább már megszokhattuk a járvány alatt. Most a kormány azt tervezi, hogy aki átesett a betegségen, vagy megkapta a szükséges oltásokat, az este 8 után is kimehet majd az utcára, és egy plasztikkártyával igazolhatja az egészségügyi helyzetét. De hogy pontosan hogy, és ez hogyan illeszkedik majd az esetleg felálló közös európai rendszerhez, arról semmit nem tudni.

További covidhírek:

VAKCINAHÍRADÓ

Februárban érkezhetnek az első orosz vakcinák Magyarországra. Hogy mennyi és kinek, arról teljes a homály, mint ahogy arról is, hogy valójában be lehet-e ezeket majd adni. Mindenestre most már a németek is támogatják elvben a Szputnyik V EU-s engedélyezésének megkezdését, így akár még valami lehet is a dologból.

Nagyon fontos lenne, hogy érkezzen még oltóanyag az országba, mert ennek hiánya miatt egy hete áll a fővárosi idősotthonok oltási programja. Ennek ellenére Müller Cecília szerint hamarosan elkezdik oltani a lakosság 89 év feletti részét. Majd meglátjuk milyen tempóban, a britek most percenként 200 fővel haladnak.

OROSZ ÉS MÁS

Szombaton a világ Oroszországra fog figyelni, ekkorra szervezik a tüntetéseket a letartóztatott Alekszej Navalnij mellett. Vannak jelei annak, hogy az orosz nagyvárosokban ezek tényleg nagyon komoly megmozdulások lehetnek. A fiatalok TikTokon szervezkednek, és, ami eddig nem nagyon fordult elő, híres sportolók is felszólaltak az ellenzéki aktivista mellett. Putyin ettől még nem fog megbukni, de az orosz hatóságok azért biztosra mennek, már több főszervezőt letartóztattak.

Máshol:

ORSZÁG ÉS FŐVÁROS

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Folytatódik a pénzügyi vita a főváros, a kormány és az előző fővárosi vezetés közt. Ennek szimbolikus terepe a városligeti Biodóm és annak teljesen elszállt költségei, amelyek ügyében most rendőrségi nyomozás indult. Karácsony Gergely viszont továbbra is szeretné befejezni az épületet, mert szerinte

„ha félbehagynák a projektet, veszendőbe menne a rengeteg közpénz, amit már elnyelt.”

A másik szimbolikus helyszín a Lánchíd, amelynek felújítását a főváros annak ellenére is megkezdené, hogy továbbra sincs megállapodás ezügyben a kormánnyal. A kormány Budapest-tervei továbbra sem világosak, de tekintve hogy a kormánylap Magyar Nemzet szerint Karácsony „megkezdte a főváros vagyonának felélését”, sok jóra nem lehet számítani.

Jóra csak egy ember számíthat mindig, Rogán Cecília, akinek fitneszrendezvénye természetesen a járvány alatt is kapott bőven közpénzt.

ÚJ ISKOLA

Tovább folytatódik az egyetemi „modellváltás”, a nagy vidéki egyetemek bedarálása/koszervezése megállíthatatlanul halad előre. Egyedül Pécsett van ellenállás, ahol a PTE szenátusa közölte, addig nem tárgyalnak a modellváltásról, amíg nem lesz világos, hogy az egyetemnél maradhat-e a klinikai központ.

Gulyás Gergely csütörtökön arról beszélt, hogy maradhat, de a kormány felől érkeztek ennek ellentmondó hírek is. Debrecenben nincs ilyen lázadozás, ott mind a szenátus, mint a hallgatói önkormányzat megszavazta a magánegyetemmé alakulást.

Egy szinttel lejjebb, a középiskolai felvételiknél nincs változás, a kormány kitart az eredeti menetrend mellett. De ahogy egy szülő megfogalmazta:

„Tavaly március közepétől hol volt tanítás, hol nem, hol online, hol jelenlétiben, most ugyan nyitva az iskola, ezért aztán szakmányban írják az összes létező tárgyból a témazárókat. Sejthető, hogy a gyerek milyen minőségben tudott felkészülni magyarból és matekból.”

Érdemes ezt a hozzáállást összevetni Franciaországgal, ahol napi kétszeri étkezést és mentálhigéniás segítséget biztosít a kormány a pandémia miatt befordult egyetemistáknak.

