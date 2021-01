Vakcina Szijjártótól

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Csütörtökön a kormány két fontos járványügyi lépést tett, ezek közül az egyik tökéletesen észszerű, a másik viszont ijesztően merész.

Orbán Viktor maszkban Fotó: Orbán Facebook oldala

Egyfelől bejelentették, hogy márciusig maradnak a most érvényben lévő korlátozások, az este nyolc utáni kijárási tilalomtól az ingyenes parkolásig. Az utóbbinak nyilván semmi értelme, de ezen kívül egyértelmű, hogy korai lenne még lazítani, különösen annak fényében, hogy az új vírusvariánsok folyamatosan a helyzet további romlásával fenyegetnek. Ezzel egyáltalán nincsenek egyedül, csütörtökön éppen Dániában jelentették be, hogy ők sem lazítanak.

Másfelől viszont közölték, hogy a kormány egyszerűen átlép a vakcinabeszerzések engedélyeztetésében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézeten (OGYÉI), hogy így hozzon be kínai oltóanyagokat. Ezentúl minden olyan vakcinát be lehet hozni az országba, amivel valahol már több mint egymillió embert oltottak be helyi engedélyek alapján. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amire Szijjártó Péter azt mondja, hogy jöhet, az jöhet.

FELTÖREKVŐ JOGÁSZ

Varga Judit ingatlanügyei körül továbbra sem stimmel semmi. Ezt érezheti az igazságügyi miniszter is, aki most egy Facebook-posztban igyekezett megmagyarázni, hogy miért nem költöztek be abba a balatonhenyei ingatlanba, amire még 2017-ban vették fel a három gyerek után járó csok-ot, és hogy jutottak hozzá a 200 millió forintos budapesti lakáshoz.

El lehet olvasni ezt az indoklást is, de én inkább Miklósi Gábor cikkét ajánlom a falura költöző, háromgyerekes nemzetközi jogász párról:

„Nehéz minősíteni, amikor egy felnőtt ember a családja, pláne a gyerekei mögé bújik: senki egy pillanatig nem gondolta, hogy az egészhez Vargáék három gyerekének bármi köze lenne. A gyerekeit most és maga a miniszter keverte bele ebbe a történetbe, hogy sajnáltassa magát.”

VAKCINABALHÉ

Fotó: BEN STANSALL/AFP

Most már Németországban is 10 hétig tartó vakcinahiánnyal számolnak, így gyakorlatilag eldőlt, hogy tavasz előtt nem tudnak megkezdődni az igazán tömeges oltások Európában. Addig minden országba csak kis szállítmányokban fog érkezni az oltóanyag.



Hogy utána mi lesz, az nagyban függ attól, hogy sikerül-e pontot tenni az AstraZeneca és az EU vitájára, és a gyógyszercég tényleg leszállítja az igényelt dózisokat. Az egyeztetéseknek nem sikerült eddig oldania a feszültséget, és ezen valószínűleg az sem segít, hogy a cég belga gyárához ellenőrök szálltak ki. Az viszont mindenképpen jó hír, hogy úgy tűnik, egy másik gyógyszercég, a Novavax vakcinája is hatásos a koronavírus ellen.

Ha majd egyszer lesz elég oltás, majd lehet gondolkodni azon, hogy adassák be minél többen. Az anyagi ösztönzés egyáltalán nem ördögtől való ötlet, Szingapúrban például több ezer dollárt fizetnek annak, akinek az oltás valamilyen komoly mellékhatást okoz. Mi annyival tudunk segíteni, hogy közöltük egy magyar orvos írását arról, hogy milyen érzés végre megkapni az oltást.

FELSŐBB OKTATÁS

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ahogy szinte minden magyarországi egyetemen, úgy a Semmelweisen is simán átment az állami modellváltás javaslata. Az intézmény szenátusa 41 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az egyetem ezentúl egy közfeladatot ellátó közérdekű alapítvány fenntartásában működjön tovább.

A gyakorlatatilag egyetlen ellenálló SZFE most jutott el abba a fázisba, amit a hasonló helyzetbe került Indexnél is láttunk: elég nehezen áll fel az új csapat. Koltai Lajos ugyan elvállalta a tanítást, de van olyan már bejelentett tanár, aki Vidnyánszkyék közleményéből tudta meg, hogy új osztály vezetésére kérték fel. Más viszont a munkaadója felé sunnyogta el a dolgot, a ferencvárosi önkormányzat most kirúgta a kerületi Pinceszínház igazgatóját, mert az a hátuk mögött kötött szerződést az SZFE-vel.

ÉTTERMI HELYZET

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Most már annyira nyilvánvaló, hogy a magyar vendéglátóipar tisztességesebb bánásmódot érdemelne, hogy a kormány is megmozdult. Ritkán szoktak arról beszélni, hogy valamit nem csinálnak elég jól, de most Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, hogy a szerdai kormányülésen megvizsgálták a helyzetet, és rájöttek, az nem jó, hogy a beígért bértámogatások még mindig nem érkeztek meg a vállalkozásokhoz. Arról a kormányszóvivő nem beszélt, hogy mikor folyósítják az igényelt összegeket.

Van, akinél minden bizonnyal gyorsabban megy ez, Mészáros Lőrinc szállodái most kapnak 300 millió forint kompenzációt az elmaradt foglalásaik után. 45 vidéki sportegyesület pedig 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást kap a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására.

Az kevésbé hír, hogy egyes önkormányzatok is igyekeznek a maguk szűkös eszközeivel segíteni a vendáglátóhelyeknek, mert rájuk eddig is kevesebb panasz érkezett. Mindenesetre most a budai II. kerületben elengedték a vendéglátóhelyek közterület-használati díját, Székesfehérváron pedig a helyiségek bérleti díját is elengedik, és rendkívüli, 100 ezer forintos támogatást adnak a szektorból elbocsátott embereknek.

MAGYAR REKORDOK

Egyszerre több területen is sikerült kiemelkedőt alkotnia Magyarországnak. Csütörtökön derült ki, hogy most már Romániával és Bulgáriával holtversenyben az EU legkorruptabb országa vagyunk. A Transparency International éves jelentése szerint a magyar kormány a vírus okozta világjárványt saját hatalma kiterjesztésére és bebetonozására használta, ezzel is növelve az ország korrupciós kitettségét.

Hasonlóan nagy eredmény, hogy Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor Európa legdemokratikusabb politikusa.

Még egy európai rangsorban sikerült élre törnünk: egészen szokatlan, hogy egy országból kivonuljanak az EU határőrei. A Frontex ezt azzal indokolta, hogy nem akarnak a magyar kollégáik törvénysértéseihez asszisztálni. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erre reagálva azt mondta:

„Nem mintha eddig olyan sok segítséget kapott volna Magyarország az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségétől, de Brüsszel a jelek szerint még ezt a keveset is el akarja venni”

Egyéb hazai érdekességek:

A SZÉGYENÜNK

Ismét megtörtént az, ami minden alkalommal szokott, amikor az Európai Unió megpróbál egységesen kiállni valamilyen egészen nyilvánvaló igazságtalanság ellen: Magyarország nem engedte.

26 EU-tagország írta alá azt a nyilatkozatot, amely elítélte volna, hogy az orosz rendvédelmi szervek erőszakosan lépnek fel az országszerte zajló tüntetéseken. Egyetlen tagállam maradt ki: Magyarország.

Erre rímelve amikor csütörtökön Szijjártó Pétert egy interjúban megkérdezték az orosz rendőrség brutalitásáról, a magyar külügyminiszter azt mondta, amit korábban a belarusz választások esetében is is: támogatja az Európai Unió közös álláspontját. És hogy amikor múlt héten vakcinaügyben Moszkvában járt, nem hozta szóba a témát.

Az orosz bíróság egyébként elutasította Navalnij fellebbezését, továbbra is börtönben kell maradnia. A nagy kérdés hogy mi lesz február közepén, amikor véget ér 30 napos elzárása.

JACKASS-KAPITALIZMUS

Sokat látott elemzők is döbbenten figyelik, ami az elmúlt hetekben egy kevéssé jelentős amerikai cég részvényeivel történik: a GameStop Corp. vállalat részvényei 3000 százalékkal erősödtek a tavaly januári árfolyamhoz képest, az utóbbi időszakban elképesztő lendülettel nyomták fel a cég papírjainak árfolyamát. Elsősorban a Redditen szerveződő kezdő befektetők, akik koordináltan kezdték el az árfolyam-felhajtást.

A befektetési láznak köszönhetően a cég részvényeinek árfolyama január 12-e óta meghétszereződött, a vállalat értéke átlépte a 24 milliárd dollárt, és már egy ismert hedgefund-kezelő is anyagi segítségre szorult a történtek miatt. Ennek ellenére vannak kétségek azzal kapcsolatban, hogy a trollbefektetők tényleg képesek lehetnek-e hosszabb távon is befolyással lenni a piacokra, és reális a veszél, hogy ahogy az ilyen aranylázaknál lenni szokott, a végén a dilivonatra felszálló kezdő befektetők közül fognak sokan pénzt veszíteni. A fordulatokat mindenesetre elég nehéz követni.