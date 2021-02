Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt!

COVID-21

Fotó: RODRIGO CABRITA/Anadolu Agency via AFP

Ha látszólag jók a járványadatok, akkor miért nem azt írjuk, hogy jók a járványadatok? Leginkább azért, mert csak látszólag azok. Az adatokat kicsit mélyebben megnézve most már egyértelmű, hogy vége a több hétig tartó javulásnak, és most már nem is stagnálásról, hanem enyhe romlásról beszélhetünk.

Növekszik a fertőzöttek száma, és már a halálozásoké sem csökken, Jó lenne tudni, hogy ez vajon már az eddig ismert koronavírust kiszorító brit variáns hatása, de erről semmilyen hivatalos adatot nem adnak ki. Szlovákiában pénteken azt mondták, hogy az előző napokban regisztrált új fertőzöttek 71 százalékát a brit mutáció fertőzte meg, Joggal feltételezhetjük, hogy nálunk is hasonló az arány.

Ha ez így van, akkor nálunk is az a helyzet, amiről nyugat-európai szakértők beszélnek: valójában két külön járvány van Magyarországon. Az egyiket a régi vírus okozza, és elmúlóban van, az új, a brit viszont most fut fel, és még nem látjuk, hova fajulhat. Ha oda, ahol Nagy-Britanniában vagy Portugáliában, akkor lesz harmadik hullám.

Érdemes összehasonlítani, hogy melyik ország hogy küzd azért, hogy amennyire lehet, fékezze a brit variáns terjedését. Az osztrákok szigorítják a határellenőrzéseket, a Leipzig pedig nem játszhatja otthon a BL-nyolcaddöntőjét a Liverpool ellen, mert Németországba nem engednek be angolokat. Úgyhogy a meccs február 16-án a Puskás Arénában lesz, mert nálunk a foci mindent felülír.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Johanes Christo/NurPhoto via AFP

A magyar oltási terv körül két gond van: nincs elég oltóanyag, és a bizalmatlansággal súlyosbított káosz. Az előbbire hamarosan lesz megoldás, az utóbbival kapcsolatban nehezebb optimistának lenni. Nem véletlenül tette fel a kérdést blogján Kunetz Zsombor: venne ön ettől a kormánytól autót? És vakcinát?

A hétvégén a Magyar Orvosi Kamara titkára kesergett arról joggal, hogy a magyar hatóságok pecsétnyomó hellyé degradálódtak, a vakcinákkal kapcsolatos döntéseket politikusok hozzák meg.

Ez a legjobban az orosz Szputnyik V vakcina példáján látszik, ami megkapta az OGYEI engedélyét is, a héten akár el is kezdhetnek oltani vele. A döntést ünnepelve jelentette be Kásler Miklós is, csak sajnos már ott tartunk, hogy az ő szava sokakat inkább elbizonytalanít, mint megerősít. Pedig most már Ausztriában sem tabu arról beszélni, hogy ha a keleti vakcinák működnek, ők akár gyárthatnák is a kínai és az orosz oltóanyagot.

A fő elbizonytalanító azonban egyértelműen Orbán Viktor. A miniszterelnök előbb arról beszélt, hogy akinek nem tetszik a vakcina, amivel beoltanák, az az oltási sor végére kerül, ezt viszont az EMMI mintha cáfolta volna. A minisztérium szerint ugyanis senki sem az oltóponton fogja megtudni, hogy mivel akarják beoltani. Ehhez a kavarodáshoz jött még Müller Cecília is, aki viszont azt közölte, hogy csak orvosi javaslatra lehet előnyben részesíteni az egyik vakcinát a másikkal szemben.

Ez az orvosi javaslat különösen annak az AstraZeneca oltóanyagnak esetében lesz érdekes, amiből már megérkezett az első szállítmány Magyarországra. Az Európai Gyógyszerügynökség szerint mindenkinek beadható, a német szakhatóság szerint csak a 65 év alattiaknak, a magyar szabályozás szerint csak a 60 év alattiaknak, míg a románok szerint az 55 alattiaknak.

További vakcinahírek:

EGY EGYETEM VÉGE

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen február 22-én kezdődik a tavaszi félév. Addig a hallgatóknak dönteniük kell, hogy az átalakult Filmművészetin folytatják, vagy megpróbálnak egy új egyesületben tanulni. Vasárnap mindenesetre már egy csendes mécseses-virágos megemlékezésen elbúcsúztatták a Vas utcai épületet, és tulajdonképpen az egész egyetemet.

Mi egyfajta nekrológként az SZFE diákjait megszólaltató videóban tettük fel a kérdést: kudarc vagy siker volt az egyetemfoglalás? Utána pedig Plankó Gergő megírta, hogy az eredménytől függetlenül ez az ellenállás új minősége volt:

„Mellébeszélés nélküli, éppen olyan, amire egy félautokratikus rendszerben szükség van. Ezt éppen az tette lehetővé, hogy az SZFE-sek közösségként viselkedtek. Ennek pedig megvan az ára: most a rendszer sem beszél mellé, hanem kimutatja a foga félautokratikus fehérjét.”

SZOMORÚ KÉPEK

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Ki sem látszott a víz, annyi szemetet hozott az utóbbi napokban az áradó Tisza. Érdemes megnézni a folyóról készült képeket, Jakartából és Manilából szoktak hasonlók érkezni.

HÉTVÉGI TÜNTETÉS

Ahogy Belaruszban és Oroszországban, úgy Mianmarban is a hétvégén van idejük az embereknek tüntetni a diktatúra aktuális disznóságai ellen. A tábornokok hét eleji puccsa után hiába van az országban szükségállapot, és hiába kapcsolták le az internetet, Yangonban és a többi nagyvárosban tízezrek vonultak az utcára.

Legalább egy évtizede ezek voltak a legnagyobb demokráciapárti tüntetések az országban, de akárcsak Belaruszban és Oroszországban, nem tudták meghatni az ország vezetését.

Máshol:

MOSZKVAI PARANCS

Egy amerikai kapcsolatokkal rendelkező orosz férfit akart informátorként beszervezni az FSZB, a férj eltűnése után nyomásgyakorlásként a családját vették célkeresztbe. Így lett Oroszországban kínzás és üldöztetés áldozata Iraida Choubina, akit most, 13 év után, egyszer csak megfosztottak a védelemtől a magyar menekültügyi hatóságok.

G.O.A.T

Fotó: Mike Ehrmann/AFP

Furcsán jó érzés élőben nézni, ahogy valaki egy sportág történelmének legjobbja lesz. És ha az ember kellően sok sporteseményt néz meg, néha tényleg megadatik. A magyar idő szerint hétfő hajnalban játszott Superbowlon minden kétség eloszlott: tényleg Tom Brady minden idők legnagyobbja az amerikai fociban. A 43 éves irányító Tampa Bay Buccaneerse az ő vezetésével nagyon simán verte a Kansas City Chiefst.

