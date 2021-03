A legrosszabb hetek kezdete

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Budapest belvárosában is fagy.

VAKCINAKÁOSZ

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Péntek este még úgy volt, hogy a kormány sms-ben közölte, lefújták a hétvégi AstraZeneca-oltást, a Koronavírus Sajtóközpont pedig bejelentette, hogy majd csak a jövő hét második felében oltanak. A hétvégén viszont az egészségügyi dolgozók és az oltásra vágyó magyarok megmutatták, hogy nekik az állam és a politika bénázása nem tud keresztbe tenni.

szombat délelőtt: Kiderül, hogy aki annak ellenére elmegy az oltópontra, hogy sms-t kapott arról, hogy NE menjen, az mégis kap oltást.

Kiderül, hogy aki annak ellenére elmegy az oltópontra, hogy sms-t kapott arról, hogy NE menjen, az mégis kap oltást. szombat dél: A Koronavírus Sajtóközpont végre közli a telefonszámot, amin az oltási adatokkal kapcsolatos hibákat jelezhetik az emberek: 1818

A Koronavírus Sajtóközpont végre közli a telefonszámot, amin az oltási adatokkal kapcsolatos hibákat jelezhetik az emberek: 1818 szombat délután: Az operatív törzs megerősíti, hogy aki elmegy az oltópontra, és megkapta az sms-t, hogy menjen, majd azt, hogy mégse menjen, az kap oltást.

Az operatív törzs megerősíti, hogy aki elmegy az oltópontra, és megkapta az sms-t, hogy menjen, majd azt, hogy mégse menjen, az kap oltást. vasárnap reggel: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondja a Kossuth Rádióban, hogy az AstraZenecával történő oltást a hétvégére felfüggesztették, holott az operatív törzs már szombat este ezzel ellentétesen nyilatkozott.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondja a Kossuth Rádióban, hogy az AstraZenecával történő oltást a hétvégére felfüggesztették, holott az operatív törzs már szombat este ezzel ellentétesen nyilatkozott. vasárnap dél: kiderül, hogy vasárnap továbbra is beoltják azokat, akik elmennek az oltópontokra, de csak akkor, ha kaptak sms-t, hogy ne menjenek.

Vasárnap délután már arról érkeztek hírek, hogy olyanokat is beoltottak, akik nem is kaptak SMS-értesítést, és az sem lenne meglepő, ha olyat is, aki nem is regisztrált a vakcinainfón.

Ez a két nap ügyetlenkedése ellenére Magyarország továbbra is az európai élmezőnyben van oltásilag, most már minden tizedik magyar kapott legalább egy dózis vakcinát. A szervezetlenség és a szétesettség viszont olyan béna kormányt mutatott, amilyet rég nem láthattunk. Az ellenzéki pártok pedig örülnek a magas labdának, és azt követelik, hogy a kormány adja át az oltási program szervezését a járványügyi szakembereknek, az orvosi kamarának és az önkormányzatoknak

Újságíróként viszont a hétvége legérdekesebb eseménye az volt, hogy milyen sokan hálálkodtak, amiért kvázi a média biztatására, a kormány szava ellenében mentek el mégis oltatni. A 444-ben rég kaptunk olyan sok hálálkodó olvasói levelet, mint ebben a két napban. Furcsa leírni, de lehet, hogy van olyan, akinek mi mentettük meg az életét.

COVID-21

Fotó: SERGEY PIVOVAROV/Sputnik via AFP

A 444 és Orbán Viktor nem mindig értenek egyet, de most ugyanazt mondjuk.

Müller Cecília optimista, szerinte két hét múlva állhat meg a járvány növekedése. Mi csak azt tudjuk elmondani, hogy olyan meredeken nő az új fertőzöttek száma, hogy már most közelíti a második hullám csúcsát. Soha nem volt olyan sok koronavírusos beteg lélegeztetőn, mint most, és két hét alatt lényegében megduplázódott a számuk. Óriásit ugrott a kórházban lévők száma is. És majdnem 900-an hunytak el egyetlen hét alatt, 33 százalékkal többen, mint egy héttel korábban.

Müllernek akkor lehet igaza, ha a mától érvényes korlátozások megteszik a hatásukat. De ne felejtsük el, hogy ezek most a 2020 tavaszinál lazább szabályok egy lényegesen fertőzőbb vírusvariáns ellen. A hétvégén az IKEA-tól a Louis Vuitton-ig sorakoztak az emberek, az iskolába is bejárhat, akit beküldenek a szülei, így pedig tényleg kétséges, hogy sikerül-e megfogni a harmadik hullámok. Talán az oltásokkal együtt húsvétra igen.

NŐNAP

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Magyarországon átlagosan 12,2 százalékkal keresnek kevesebbet a nők a férfiaknál. Egy friss közvéleménykutatás azt vizsgálta, hogy ezzel mennyire vannak tisztában a magyarok.

A megkérdezettek 68 százaléka szerint előfordul, hogy ugyanazért a munkáért nők és férfiak nem ugyanazt a fizetést kapják, csak 21 százalékuk szerint nem fordul elő ilyen. Azt is felmérték, hogy hányan támogatnának egy olyan törvényjavaslatot, ami kötelezné a munkáltatókat, hogy egyenlő bért fizessenek a nőknek és a férfiaknak. A válaszadók 64 százaléka támogatna egy ilyen törvényt, 16 százalékuk elutasítja, 10 százalékuk pedig nem tudott állást foglalni.

MÁSHOL, MÁSHOGY

Fotó: DAVID GRAY/AFP

Olaszországban ismét elkezdtek növekedni a fertőzésszámok, ezért mától nagy szigorítás jön és zár alá kerül a fél ország. A vörös zónának minősített tartományok lakói a lakhelyüket is csak engedéllyel hagyhatják el. Romániában Temesvár környékén robbant be leginkább a járvány, a város és környéke két hétre vesztegzár alá kerül, ami többek közt azt jelenti, hogy csak indokolt esetben lehet utcára lépni, amit felelősségvállalási nyilatkozattal vagy munkahelyi igazolással kell bizonyítani,

Az új-zélandi Aucklandben most ért véget az az egyhetes zár, amit egyetlen egy fertőzött felbukkanása miatt rendeltek el. Szerencsére ez az egy hét alatt nem találtak újabb fertőzöttet. Az óceániai szigornak meg is van az eredménye: a hétvégén 36 ezren ünnepelték a mardi gras-t Sydney egyik stadionjában, olyan tömegben, amilyet Európában már egy éve nem láthattunk.

A HAZUGSÁG ÁRA

Fotó: PASCAL GUYOT/AFP

Nem csak Franciaországot, az egész világot megrázta, amikor 2020 októberében terroristák lefejeztek egy tanárt, Samuel Paty. Most viszont kiderült, hogy az egészről egy diákja hazugsága tehetett. Egy diáklány nem merte bevallani otthon, hogy a sok hiányzása miatt zárták ki az iskolából két napra, ezért azt hazudta, hogy azért kapott büntetést, mert felszólalt Mohamed gyalázása ellen.

EGY TÜRELMES FOTÓS

Fotó: Gazsó Attila

Mindenkinek ismerős családi karanténállapotokat rögzít sorozatán Gazsó Attila, akinek képeit Barack Obama fotósa a kedvencei közé választotta. A Nyugat-Magyarországon élő, Ausztriában dolgozó négygyermekes apa családi sorozatával tavaly két nemzetközi elismerést is elnyert.

