Kilátás a vakcinafennsíkról

VAKCINAFENNSÍK

Oltásra várakozók Vuhanban, ahonnan a koronavírus elindult Fotó: STR/AFP

Az oltási tervvel gyorsan haladó országok kezdenek elérni az oltásra fogékony felnőttek végéig. Az ellaposodó oltási görbe olyan általános jelenség, hogy a lapos részének angolul már neve is van: vaccine plateau, azaz vakcinafennsík.

Amerikában különösen sok szó esik róla, mert bár az oltási adatokon még kevésbé látszik, a közvéleménykutatási adatok már egyértelműen mutatják, hogy az ország, ahol a legtöbb áldozatot szedte eddig a járvány, vészesen közeledik ehhez a fennsíkhoz. Amin kétféleképpen lehet túllendülni: vagy a gyerekeket kell beoltani minél gyorsabban, vagy okosan meggyőzni a hezitáló felnőtteket, hogy oltassák be magukat.

Jelenleg Amerikában a gazdag Vermontban közel kétszer annyian kaptak már oltást, mint a szegény Lousianában, ami elég világosan mutatja, hogy az amerikai társadalom különböző csoportjait egységes oltási kampánnyal nem lehet hatékonyan a nyájimmunitásig terelgetni.

A Fehér Ház egyik egészségügyi tisztségviselője szerint olyan ez, mint egy választási kampány, amikor a még meggyőzhetőket kell elcsábítani szavazni. Mindenkit máshogy kell elérni, és más üzenettel lehet meggyőzni arról, hogy álljon fel a kanapéról, és menjen el a szavazóhelyiségig vagy az oltópontig.

OLTOGATUNK

Névre kiállított, személyes azonosító adatokat és az oltás idejét tartalmazó védettségi igazolvány. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Tulajdonképpen Magyarországon is az amerikaiak által felvetett módszerrel igyekeznek meggyőzni minél több embert arról, hogy oltassák be magukat. Nálunk nem az oltóponthoz csalogatnak, hanem a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek adnak olyan pluszjogokat, amik talán a még hezitálókat is az oltóponthoz terelik.

A gondolat ez a módszer mögött valami olyasmi lehet, hogy ha a focimeccstől a fesztiválokon át a kocsmába járásig mindent védettségi igazolványhoz kötnek. Most már azt is tudjuk, hogy az újranyitó szállodákat is csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Így összességében annyi szórakozási formát fednek le, hogy valamelyik hiányát mindenki a bőrén érzi, és hajlandó lesz elfogadni a vakcinát. Ez szinte személyre szabott üzenet mindenkinek.

Hogy ez a módszer mennyire hatékony, heteken belül ki fog derülni. Május 2-án azt mutatta a magyar oltási program trendje, hogy már csak 11 napra vagyunk a lakosság 50 százalékának első oltásától, tegnap ugyanez a mutató 14 napot jelzett. A keddi adatok alapján egy kicsit sikerült gyorsítani a tempón, és a hét végén oltják a 16-17 éveseket, ami szintén adhat egy kis lendületet. De csak egy kicsit, mert ennek a korosztálynak eddig csak a fele regisztrált az oltásra, és ez így alig százezer újabb oltottat jelenthet.

Utána jöhet a vakcinafennsík, ott pedig a még mindig hezitálók erélyes és/vagy kreatívabb noszogatása az oltópontok felé.

PÉNZÜNK, PÉNZÜK

benzinkút

9 éve nem volt annyira magas a havi infláció, mint idén áprilisban. Ugyan lehetett számítani arra, hogy magas lesz, de az előző év azonos időszakához képest mért 5,1 százalék így is kellemetlen meglepetés lett. A tavalyi adatokhoz képest a legnagyobb különbség az üzemanyagáraknál volt.

Az élelmiszerek között a KSH mérése szerint kifejezetten nagyot drágult az étolaj (22,8 százalék), és az átlagos inflációs szint fölött drágult a rizs (7,7), a margarin (7,5), a liszt (7,4) és a száraztészta (6,8).

A tartós fogyasztási cikkek esetén 3,4 százalékos inflációt mért a KSH. Az új személyautók (10,4) és az új kerékpárok (10,9 százalék) az átlagot meghaladó mértékben drágultak, és a bútorok is 5,5 százalékkal lettek drágábbak.

Szerencsére nem mindenki küzd anyagi gondokkal az országban:

VÉDETTSÉGI APP

Fotó: PATRICIA CASTELLANOS/AFP

A kormánypárti Magyar Hírlap úgy tudja, elkészült a védettségi igazolvány applikációja, ami napokon belül letölthető lesz.

A lap szerint ez a postán kiküldött kártyákhoz képest több információt mutat majd az applikációban való regisztrálás után:

A felhasználó milyen típusú vakcinával van beoltva.

Mikor kapta meg az első és a második dózist, ami fontos lehet olyan országoknál, ahol a beutazás feltétele a teljes védettség. A második oltás után az appban frissülni fognak az adatok.

Máshol:

ÖRÖKKÉ HÁBORÚ

Fotó: HAROON SABAWOON/Anadolu Agency via AFP

Az amerikai csapatok elvben négy hónapon belül elhagyják Afganisztánt, ahol húsz év kevés volt ahhoz, hogy létrehozzanak egy működőképes államot. Ennek a legnagyobb vesztesei a legelnyomottabb kisebbségek, a nők és a síita hazarák lesznek.

Erre a legszomorúbb bizonyítékot az a hétvégi merénylet szolgáltatta, aminek a célpontja egy iskola volt, és amiben nyolcvan, 11-18 év közötti hazara síita lány vesztette az életét. Az ilyen borzalmak eddig sem voltak ritkák az országban, de amint tovább csökken az amerikai katonák által támogatott központi kormány most sem túl nagy ereje, még többre lehet számítani.

A szovjetek 1992-es kivonulása után nem sokkal Afganisztán háborúzó hadurak kiskirályságaira szakadt. Nem volt más a helyzet a tálibok legyőzése utáni időszakban sem, egészen addig, amíg az amerikaiak nagy megszálló erővel meg nem erősítették a központi kormányt. És aligha lesz máshogy az amerikaiak végső kivonulása után.

Diákokat gyilkoltak az oroszországi Kazany egyik iskolájában is. Ezt a fegyveres támadást azonban egy magányos 19 éves helyi fiú hajtotta végre, akit a biztonsági erők elfogtak. Az inkább az amerikai hírekből ismert ámokfutásána legalább 9 halálos áldozata volt.

BUTULUNK

A 20. Században vágzett IQ-tesztek szerint stabilan nőtt az emberiség intelligenciahányados, mostanra azonban megfordulni látszik a Flynn-effektusnak nevezett jelenség.

A Flynn-effektust hagyományosan a jobb egészségi állapottal és táplálkozással, a javuló oktatással és munkakörülményekkel, valamint a technológiához való nagyobb hozzáféréssel függ össze. Az utóbbi 30 év csökkenő eredményeire nehéz magyarázatot találni, de több elmélet is van a felelősről

Az oktatási módszertanban történt változások. A gyerekközpontú tanítási módszereket az interperszonális készségek és a csapatmunka fejlesztésével kombinálják, és fontos szerepet kap az is, hogy a gyerek képes legyen olvasni mások érzelmesebb megnyilvánulásaiban. Mindez a munkahelyeken növelheti a hatékonyságot és javíthat az eredményeken, ám az IQ-tesztekhez szükséges individuális készségekre kevesebb figyelem jut az oktatásban.

A táplálkozási normák romlása. Sok ember étrendje anyagi okokból sem megfelelő, a magas cukor- és zsírtartalmú, feldolgozott ételek olcsóbbak és könnyebben hozzáférhetők. A rossz táplálkozás és az alacsonyabb IQ közt pedig bizonyított a kapcsolat.

Azoknak az embereknek a bevándorlása, akik szegénységben cseperedtek, és szülőföldjükön nem részesültek megfelelő oktatásban.

Az a tendencia, hogy az intelligensebb emberek általában kevesebb gyereket vállalnak.

KÍNA BARÁTAI

Fotó: Sputnik via AFP

Heiko Maas német külügyminiszter Magyarországot bírálta a magyar kormány „teljességgel felfoghatatlan döntése" miatt, mellyel megakadályozták, hogy az Európai Unió közös, egyhangú nyilatkozatban ítélje el Pekinget a hongkongi demokrácia eltiprásáért. Szerinte

„nem ez volt az első alkalom, hogy Magyarország megtörte az EU egységét, amikor Kína került szóba”.

A német morgolódásra válaszul Szijjártó Péter azt mondta, hogy

„az EU eddig nyolcszor adott ki nyilatkozatot vagy határozatot Kínával kapcsolatban, de egyik sem hozott változást, pozitív előrelépést”,

és ezért szerinte értelmetlen egy kilencedik nyilatkozat kiadása.

Máshol:

