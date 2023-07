V. (Megszorító) Orbán, az orosz punkdobos

Jó reggelt, óvatosan ma az UV-val! Ez a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

GAZDASÁG

Orbán megmondta, így is lett: a választás óta egymást érik a megszorítások, csak épp ők csinálják, nem pedig a hatalomra került ellenzék, amivel a Fidesz a kampányban riogatott. Az adóemelések és az árstopok mellett olyan szent tehenekhez is hozzányúltak, mint a rezsicsökkentés vagy a családtámogatások, és a sornak aligha van vége.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Beteg gyerekek nyaraltak ott évről évre, az iváncsai akkugyár vendégmunkásainak szálláshelye lett: 2,5 milliárdos beruházás részeként akadálymentesítették az agárdi Sport Hotelt, izomsorvadásban szenvedő gyerekek és családjaik használhatták nyaranta, aztán felépült az akkugyár.

Hatalmas összeget költene autóvásárlásra az állam: 190 milliárd forintért, egy fél 4-es metró beruházásért venne összesen 18 500 járművet a kormányzat.

Állampapír-vásárlásra kell ösztönözniük a bankoknak az ügyfeleket: a tájékoztató levél tartalmi és formai elvárásait a kormány miniszteri rendeletben határozza meg.

Égési sérülést szenvedtek az utasok egy Bz motorvonat műszaki hibája miatt Hodásznál.

Az MBH Bank megveszi a Duna Takarék Bank 98,46 százalékát.

POLITIKA

Demokráciákban a bírói függetlenség ellensúly, nálunk ellenség: a kormány nemrég kétharmados többséggel fogadott el egy igazságügyi reformot, de az EU nyomására elfogadott változások ellentétesek a kormány érdekeivel, hogy kontroll alatt tartsa a bíróságokat, ezért a hatalom már el is kezdte aláásni a saját reformját. (A Newsroom podcast legutóbbi adását most írásos formában is közöltük.)

Simicskó István egy interjújában arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP már az ősszel tovább szigorítaná a „gyerekvédelmi” törvényt.

Németh Zsolt szerint nem kell rendkívüli parlamenti ülést tartani a svéd NATO-csatlakozásról: a török nemzetgyűlés október elején ül össze először, mi szeptember közepén kezdjük a munkát, mondta a fideszes politikus.

HÁBORÚ

Az ukrán nemzetbiztonsági szakszolgálat és a haditengerészet robbanthatta fel a krími hidat, de az ukránok előre szóltak, hogy készülnek valamire. Az akció az orosz hadsereg ellátását még nem látszik akadályozni, de turisták tömegei ragadhatnak az annektált félszigeten.

Oroszország nem újítja meg a fekete-tengeri gabonaszállítási egyezményt, az USA és az EU tiltakozik, de Ukrajna orosz garanciák nélkül is hajlandó folytatni a gabonaszállítást.

KÜLFÖLD

A tengerbe menekült az ausztráliai futónő a rátámadó dingók elől, miután négy állat vette üldözőbe, és a lábán meg a törzsén megharapdálták. Egy ausztrál férfi pedig 2 hónapig hánykolódott a kutyájával a Csendes-óceánon.

Egy ideje nem látták a kínai külügyminisztert, azt pletykálják, viszonya van egy ismert televíziós műsorvezetővel: Csin Kang utoljára június 25-én jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor Srí Lanka-i kollégájával találkozott.

photo_camera Fotó: Suo Takekuma/AFP

Magyarország mellett Franciaországban is egymás után épülnek az akkugyárak, az ország északi részében annyi akkumulátorgyár épült vagy van épülőben, hogy a környéket már akkumulátor-völgyként emlegetik.

KULTÚRA

Algőver Endre családja a II. világháború után menekült el Magyarországról. Hiába volt az apja katonatiszt, az anyja pedig rendkívül konzervatív, mégis dobosként végezte a Dilsben, az egyik legelső kaliforniai punkzenekarban. A 444-nek elmesélte, miért kellett megmenteni a rockot, és milyen volt ott lenni egy új műfaj születésénél.

photo_camera Algőver Endre a Kinman testvérek közt 1977-ben, és 2023-ban

Több ezer író tiltakozik az ellen, hogy mesterséges intelligenciák használják a műveiket, Nora Roberts, Michael Chabon és Margaret Atwood is aláírta a petíciót.

SPORT

Holló Mariann 39 fokban bringázta végig a 18 km-es, békegalamb alakú útvonalat Gyöngyösön, hogy kijöjjön az ábra, mert a hobbija a GPS-rajzolás vagy GPS-graffitizés, ami szórakoztatóbbá teszi a futást és a bringázást is.

Novak Đoković azt mondta, életében nem játszott még olyan játékos ellen mint Alcaraz, a szerb rekordert lenyűgözte a spanyol világelső teljesítménye a wimbledoni döntőben.

Transzparenssel várták a Puskás Akadémiát a düsseldorfi ultrák: a jelentéktelen meccsen, ami körül a Fidesz homofób politikája miatt lett ekkora felhajtás, a Puskás persze simán kikapott.

Bemutatták Miamiban Lionel Messit: nem sokkal azután, hogy David Beckham klubja leigazolta Sergio Busquetst, az argentin világsztár egykori barcelonai csapattársát is.