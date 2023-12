Nyílt zsarolás mint diplomácia

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Védelmek

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Elfogadta a parlament a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot és a hozzá kapcsolódó alkotmánymódosítást. A törvénycsomagot végül a Fidesz és a KDNP mellett a Mi Hazánk is megszavazta. Szintén kedd délután szavaztak a fővárosi választási szabályok átírásáról, amit még a MI Hazánk nyújtott be, de ők végül csak tartózkodtak. És döntés született arról is, hogy milliárdos cégeket adott az állam ingyen Lázár alapítványának.

A szuverenitásvédelminek nevezett törvény szövegében amúgy az EU-ra hivatkoznak, de mint a Lakmusz megírta, az uniós szinten egészen más a fókusz: az orosz és kínai befolyás miatt aggódnak, és védik a civilek jogait.

Szerda reggel a független online sajtó közös cikkel jelentkezett. Arról, hogy a minden adatot begyűjtő, bárkit kikérdező, akárki ellen bevethető hivatal létrehozása ellentétes a legelemibb jogállami normákkal, emberi jogi és demokratikus alapelvekkel, valamint a józan ésszel is.

Határon túl

photo_camera Fotó: Nemes János/MTI/MTVA

Hiába kérték kárpátaljai magyar politikusok, Orbán nekik is megüzente, nem fogja támogatni Ukrajna EU-s csatlakozásának megkezdését az EU-csúcson. A miniszterelnök szerdán a parlamentben is beszél majd a témáról, és beszámoltunk arról is, hogy brüsszeli útja előtt aktivisták szovjet egyenruhával köszöntötték. Közben egy friss felmérés szerint az európaiak többsége nyitott Ukrajna EU-csatlakozására. Orbán Balázs közben már a nyílt zsarolás eszközéhez nyúlt, és közölte, ha feloldják az összes befagyasztott uniós támogatásunkat, nem vétózzák meg az ukrán csomagot. Zelenszkij kedden amúgy Washingtonba érkezett, ahol pedig a republikánusok akadályozhatják meg az újabb amerikai támogatást Ukrajnának.

Fedinec Csilla, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa arról írt cikkében, hogy hogyan alakítja át Kárpátalját a háború: a terület mindig is az ország legszegényebb részei közé tartozott, ám a háború kitörése óta 180 százalékos munkahely-növekedés következett be. Emellett nem csupán a csempészet futott fel, hanem többek közt az IT-szektor is, sokan már Ukrajna Szilícium-völgyeként emlegetik a megyét.

Az élet itthon

photo_camera Pintér Máté, Somlai Bálint, Matolcsy Ádám és Matolcsy Tímea Fotó: Túry Gergely / HVG

Hétfőn úgy értesültünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri műemléki épületének felújítása a másfélszeresére drágult. A munkálatokra eredetileg Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a cége kapott generálkivitelezői megbízást, a 2021-es bejelentés szerint 54 milliárd forintért, a 444-hez eljutott hírek szerint ez az összeg 80 milliárd forint fölé emelkedett. Megkérdeztük az MNB-t, de ők válasz helyett közleményt adtak ki, amiből kiderült: tényleg így van.



Beszámoltunk arról is, hogy nagy tempóban folytatja a Fidesz a kórház-privatizációt, most az OORI és az Amerikai úti Idegsebészet kerül sorra, felkészülnek az országos intézetek, miközben Nagy Márton már arról beszélt, hogy Katar bevonásával építene harmadik terminált a kormány a megvásárolni tervezett ferihegyi reptérre. A reptérhez kapcsolódó hír volt, hogy Antall Józsefről nevezné el Karácsony Gergely az oda vezető utat.

Hír volt még a nap folyamán, hogy

Családi tervek

photo_camera Grafika: Qubit

Ma már nem ciki gyereknevelésről beszélni a haverokkal, de az apai szerepkör bővülése még mindig egy szűk réteg kiváltsága. Mennyire állandó a gyerekvállalási hajlandóság Magyarországon, és hogyan változik? Erről volt szó a CEU Határtalan Tudás sorozatának hétfői előadásán, melyről a Qubit közölt beszámolót.

A világ

photo_camera Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

Fontos techipari döntés született az Egyesült Államokban, ahol bíróság mondta ki, hogy a Fortnite-ot gyártó Epic Gamesnek volt igaza, és a Google visszaélt a monopóliumával, miközben 71 százalékos haszonkulccsal dolgozott. Az ítélet bőven túlmutat egyetlen cég történetén, és komolyan kihathat a legnagyobb techcégek működésére is.

Írtunk arról is, hogy tengervízzel akarja elárasztani Izrael a gázai alagutakat, hogy elfogadta az ENSZ a gázai humanitárius tűzszünetről szóló határozatot, valamint hogy 315 ezres orosz veszteségről szivárogtat az amerikai hírszerzés.

Hír volt még ezen kívül, hogy