Az 5 egy lerontott szám és egyéb érdekes tudnivalók

Jó reggelt, új hét indul, és a 444 napindító hírlevele szokás szerint érkezik is. Lesz itt hideg- és melegfront is a héten, érdemes lesz majd résen lenni. Addig is, szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Terézváros polgármestere az országos politikába nem akar visszatérni, de a következő öt hónapban, a választásokig a Momentum elnökségét erősíti. Interjú Soproni Tamással, aki azt mondja: annyi mindennel lehetne korrektebben támadni a Momentumot, de a hazaárulózás tényleg bántja.

Volt mindenféle mozgolódás az ellenzéki térfélen a hétvégén is, például Karácsonyék szerint nem jó a Momentum kétlistás ötlete, közös ellenzéki indulás kell Budapesten (a főpolgármester amúgy a Párbeszéd EP-listájára is rákerült), míg Ungár arról beszélt, hogy Karácsony politikájában nem az számít, hogy mit képvisel, hanem az, hogy a Facebookon hogyan tudja magát Orbán áldozataként beállítani. Az LMP emellett felszólította Karácsonyt, hogy vonja vissza a BKK-járatok ritkítását. Kapcsolódik valamennyire a témához, hogy a Közlekedő Tömeg szerint hazudik a BKK, nem mutatták be a járatritkítás tervezetét.

Hír volt még itthonról a hétvégén, hogy eladná a Pénzügyminisztérium épületét Varga Mihály, több százan tüntettek a szegedi egyházmegye erdőirtása ellen, Trump pedig megint Orbánt emlegetve beszélt összevissza.

Forrongó világ

photo_camera Fotó: LOUAI BESHARA/AFP

Miközben az ENSZ-főtitkára elítélte Izraelt a „szívszorító” és „példátlan” gázai katona műveletei miatt, Netanjahu ismét leszögezte, hogy szó sem lehet palesztin államról, míg az EU külpolitikai vezetője arról beszélt, hogy korábban épp Izrael finanszírozta a Hamászt. Irán szerint amúgy Izrael lőtte ki azt a rakétát, ami Szíriában végzett az Iráni Forradalmi Gárda tagjaival, és a közel-keleti eseményekhez kapcsolódó hír volt, hogy összeütközött két brit hadihajó a bahreini kikötőben.

Oroszországban közben Putyin választási központjában szólalt fel a háború ellen egy orosz katona felesége, légicsapás ért egy donyecki piacot, és kigyulladt egy csepfolyósított-földgáztelep Szentpétervártól nem messze. Írtunk emellett arról is, hogy videójátékos tapasztalata segítette az ukrán katonát, aki hatástalanított egy orosz T-90M típusú harckocsit.

photo_camera Recep Tayyip Erdogan aláír egy Bayraktar Akıncı típusú drónt egy isztambuli rendezvényen 2019 novemberében. Fotó: Anadolu Agency via Getty Images

A drónok megkerülhetetlenné váltak, áruk csökken, technológiájuk rohamosan fejlődik, egyre több vásárló kopogtat a törökök ajtaján. Részletesen írtunk arról, hogy a Bayraktar drónok hogyan erősítették tovább Erdogan nemzetközi helyzetét.



Szintén hosszabban írtunk az év elején berobbanó legújabb afrikai konfliktusról: Etiópia egy tengeri kijáratért cserébe kész államként elismerni Szomáliföldet, alaposan felháborítva a régió számos szereplőjét.

És hír volt még a világból, hogy Ron DeSantis már vissza is lépett az elnökjelöltségtől Trump javára, hogy szombaton több mint százezren tüntettek Németország-szerte az AfD ellen a deportálási tervről tartott találkozó miatt, és vasárnap is hasonló tömegben vonultak utcára az emberek. Ezekhez képest apróság, hogy a római szexi papos naptáron szereplő férfiak valójában nem is papok.

Sportok

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

26 év szünet után sikerült a magyar férfi kézilabda-válogatottnak világversenyen megvernie Horvátországot, ezzel eldőlt, hogy már mindenképp a legjobb tíz között végeznek az Eb-n. Folytatás hétfő este!

Kevéssel azután, hogy megírtuk, fél év után repedezik a megalomán szaúdi fociprojekt, újabb játékos fakadt ki az ott tapasztalt viszonyokra. És sporthír volt az is, hogy Sallai Roland csapattársa lesz a szezon végéig Freiburgban Szalai Attila, illetve hogy a FIFA elnöke automatikus vereséggel büntetné a rasszista szurkolók csapatait.

Lenin

photo_camera Fotó: PHILIPPE DESMAZES/AFP

Száz éve halt meg Lenin, az évfordulóra időzítve írt Diószegi-Horváth Nóra nem szokványos évfordulós cikket, olyan kérdéseket érintve, minthogy miért nem temetik el Lenint, hogy jön ide Dziga Vertov, az ember a felvevőgéppel, és hogy mennyire sikerült beléptetnie Vlagyimir Iljicsnek a gyerekeket a Tiszta Tányérok Társaságába.

Számok és agyak

photo_camera Horváth Oszkár, Magyar Dávid és Puzsér Róbert számokról beszélget a Spirit FM Önkényes mérvadó című műsorának 2024. január 18-i adásában. Forrás: Spirit FM/Youtube

Puzsér Róbert számok jelentéséről vitatkozott műsorvezető-társaival. Tényleg. Fontos összefoglalócikkel jelentkeztünk.

Jó dolgok

photo_camera Fotó: Malla Hukkanen

„Aki Kaurismäki filmje, a Hulló levelek pont olyan, mint a többi Kaurismäki-film: hibátlan.” – írtuk nagyon lelkes kritikánkban. És a film tele van apró ajándékokkal mozi- és zenebolondoknak, különösen azoknak, akik a 90-es években bele voltak habarodva a budapesti művészmozi-hálózat repertoárjába. Írtunk emellett a Keskeny út a boldogság felé című dokumentumfilmről, ami egy roma meleg párról szól, akik a salgótarjáni romatelepről kitörve felköltöztek Budapestre, hogy musicalt írjanak az életükről.

Volt emellett Hangover is, ezúttal Vike válogatásával, a Qubit pedig az mikroszkopikus lények állatkertjéről, az amszterdami Micropiáról írt.

Podcast

És volt persze Borízű Hang is.