Hétvégi olvasnivalók Novákról, Vargáról, Orbánról és a pedofíliáról

K. ÉLET: HÉT NAP IDEGBEN

K. ÉLET: HÉT NAP IDEGBEN

Mivel ritkán van olyan, hogy Orbán Viktor egy cikk után egy héten belül kénytelen alkotmánymódosítást bejelenteni, nem is kezdhetnénk mással, mint a K. Endre-üggyel, hátha valaki lemaradt volna az egyre nagyobb botrány részleteiről.

photo_camera Varga Judit igazságügyi miniszterként átveszi a kinevezési okmányát Novák Katalintól 2022. május 24-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Egy hete Kaufmann Balázs írta meg K. Endre, a pedofil igazgatónak falazó bűntárs esetét, akinek kegyelmet adott Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter. A köztársasági elnök, amikor az örmény elnök mellett állva kapott egy kérdést az ügyről, nem tudott egyenes választ adni.

A DK aláírásgyűjtésbe kezdett, Skrabski Fruzsina fideszes influenszer viszont felvetette, hogy Novák titkosszolgálati akció áldozata lett, egy másik influenszer, Deák Dániel pedig azt, hogy méltánytalan támadni az elnököt. Kocsis Máté arra jutott, hogy a baloldal a hibás, míg az ügyben akkor igazságügyminiszterként felelősséget viselő Varga Judit volt férje arról írt, hogy nem terelni kéne, hanem magyarázatot adni és elnézést kérni. A Fidesz már rég rájött, hogy pedofilozással választói indulatokat lehet gerjeszteni, és még pár éve is arról beszéltek, hogy nemcsak a pedofíliát, de annak az eltussolását is szigorúan kell büntetni.

Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs felkeresték a Felcsút környéki fideszes világban ismert K. Endrét, aki alig mondott valamit. Az egyik bicskei áldozat úgy érzi, Novák kegyelemadása megfosztja őket a méltó igazságszolgáltatástól. Novák most azt mondja, nem adhat indoklást, pedig Budaházy György szabadon engedésekor még hosszan indokolta a kegyelmi döntését.

Egyébként 2012-ben már bíróság is kimondta, hogy az elnöki kegyelem lényege, hogy egybevágjon az erkölcsi közfelfogással. Márpedig a Kúria annak idején a bicskei ügy perében K. Endre tetteiről azt írta, „nem csupán a büntetőjog által, hanem erkölcsileg is mélyen elítélendő cselekmény”.

Végül Orbán egy harcias bejelentéssel tudatta, hogy alkotmánymódosítással szigorítják a köztársasági elnök jogkörét, a 13. alkotmánymódosítást már be is adta. Ezután Novák Katalin tanácsadói közül többen is bejelentették, hogy kilépnek a testületből. Szörényi Levente először még annyit reagált: „Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés...😛”, aztán ő is kihátrált Novák mögül, a lemondást javasolva az államfőnek.

Mérni is kezdték, hogy a lakosság szerint le kellene-e mondania Nováknak, aki közölte, hogy „jó szívvel” fogja aláírni az alkotmánymódosítást, hiszen „az a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja”. Aztán a magyar vízilabdásokkal énekelte a Himnuszt Dohában, majd arról beszélt, hogy „Magyarország elkötelezett támogatója a vizes sportoknak”.

Plankó Gergő és Kaufmann Balázs arról is írt, hogy Orbán, Novák és Varga inkább nem szól a bicskei áldozatokhoz, csak hogy ne kelljen a lényegről beszélni. „A szavak ideje lejárt” – írta Orbánnak az egyik bicskei áldozat. Az orbáni alaptörvény-módosítás egyébként jogászszemmel szokatlan, és egyáltalán nem csak a pedofilokat érintené.

A Fidesz teljesen kihátrált Novák mögül, Kocsis Máté a morális alapokra lett kíváncsi. Orbán sem fogadta el az államfő magyarázatát a kegyelmi döntésre, és világossá tette, merre kell keresni a felelősséget az ügyben.

Novákot még a Blikk is lemondásra szólította fel, Török Gábor pedig azt írta, hogy Novák politikai karrierjének vége, ennél nagyobb megalázás nem érhet elnököt, de szerinte még Varga Judit is bukhatja a beígért fideszes EP-listavezetést. (A Fidesz EP-listájának bejelentése el is maradt.)

Péntek este a budai várban tartott tüntetésen a felszólalók kiálltak az áldozatok és a gyerekvédelmi rendszer megerősítése mellett, de azt is követelték, hogy Novák mellett Orbán és Varga is vállalja a felelősséget.

MINDEN MÁS

Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, de egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.

Ha még mindig tanárként dolgoznék a Kölcseyben, akkor ez fel sem merült volna - mondta Törley Katalin, a Tanítanék egyik alapítója, aki a Magyar Kétfarkú Kutyapárt EP-listájának második helyét kapta meg. Szerinte hazudik, aki kánaánt ígér, de az évek óta tartó küzdelemnek vannak eredményei.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mostantól az sem valószínű, hogy újra nerencvárosiaznák a Fradit az Újpest drukkerei, miután a MOL megvette a klubot. Az Újpest ezzel betagozódott a NER futballrendszerébe, és ki tudja, talán ez a klub hivatott arra, hogy beteljesítse Orbán álmát, és sikeres legyen a nemzetközi kupákban. (Kapcsolódó anyag: Hiába hirdettek ingyenes meccsnézést a felcsútiaknak, kongott az ürességtől a Pancho Aréna.)

Nagyberuházások csúszhatnak, mert több 10 ezer vendégmunkás nem tud bejutni az országba a hiányzó jogi szabályozás miatt.

Az adóhivatal idei első feketelistájának éllovasa annyival tartozik az államnak, mint a következő öt nagy adós összesen: a hajdúbagosi Szepesi Győzőtől 4,4 milliárd Ft-ot követel a NAV.

Elkészítettük az eddigi legteljesebb listát a félelmetes, vérszomjas, minden magyar ember életére és személyes szuverenitására alapvető veszélyt jelentő nyugati főellenségeinkről.

Mészáros Juli odafigyelt, hogy „rendesen” aludjon, és bár simán megvolt a napi 8-9 óra alvás is, mégsem érezte magát kipihentnek. Mit jelentsen ez?

Bede Márton a liberális lányok és a konzervatív fiúk közötti ellentétet boncolgatta.

Szily László pedig Gyártás Tamás és Fenyő János 1990-es évekbeli háborújáról nosztalgiázott.

KÜLVILÁG

Az olasz szélsőjobb orosz kapcsolatairól újabb részletek derültek ki a napokban: bár Salviniék azt hihették, lecsengett a 2018-as moszkvai tárgyalásaik miatt kirobbant botrány, az ügy új fordulatot vett. Oknyomozó újságírók kiderítették, hogy a titkos találkozón az orosz FSZB egyik tisztje is részt vett.

photo_camera Szijjártó Péter Rómában tárgyal Matteo Salvinivel 2022. december 7-én. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Nyomtalanul eltűnnek az Oroszországban élő ukránok, mert nincs más választásuk: 2002–2021 között az oroszországi ukránság lélekszáma 3 millióról 900 ezerre zuhant, és a totális háború még csak azután kezdődött – írta meg Gazda Albert, aki az ukrán hadsereg új főparancsnokát is bemutatta.

Washington a kongresszusi tétovázással Kína karjaiba lökheti a csendes-óceáni miniszigeteket: Nauru, Palau, Tuvalu, Solomon-szigetek és társaik most még viszonylag ritkán jutnak eszünkbe, de valószínűleg a jövőben többet fogunk róluk hallani, mert katonailag az USA-nak és most már Kínának is fontosak.

Kormánypárti ellenzékiek, dicsőítő interjúkérdések, központilag irányított médiahálózat, felhalmozott családi ingatlanvagyon Londonban: hogyan működik İlham Əliyev rendszere, és mi várható a több mint százezer örmény elűzése utáni választásoktól?

Két 15 éves brit kamasz elhívta egy parkba egyikük 16 éves transznemű iskolatársát, és fényes nappal, 28 késszúrással végeztek vele. Nem indulatból tették, hanem pontos tervet követve. A gyilkosok nevét az ítélet után hozták nyilvánosságra, a megdöbbent brit közvélemény pedig arra keresi a választ: hogyan történhet ilyen?

PODCAST

Porkoláb Eszter dietetikus és Kráml Dávid grafikus 2016-ban kezdett kísérletezni, hogy ehető müzliszerűséget készítsen otthon, mert a boltban kapható pelyhekben túl sok volt a cukor meg a káros vagy fölösleges adalékanyag. 2017-ben alapítottak egy kis üzemet granolagyártásra, 2023-ban Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Izlandon összesen 1,5 millió csomagot adtak el, olyan piacon, amit multinacionális óriáscégek uralnak. Kráml erről mesélt Uj Péternek és Winkler Róbertnek.

photo_camera Kráml Dávid, a Hester's Life társalapító társtulajdonosa Fotó: Winkler Róbert/444