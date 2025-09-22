Digitális Gyűlölet

Nyárias jó reggelt kívánok az igazi ősz előtt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége főbb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Lejárató cikk jelent meg a Lázár János-közeli lapban Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki engedte, hogy a batidai kastély közelében tartsanak politikai demonstrációt. Szabó Zsolt napokkal később öngyilkos lett. Hódmezővásárhelyen sokan gyászolnak, és dühösek, mert egyértelműnek tartják az összefüggést.
Magyar Péter szerint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája után „minden megváltozott”. Lázár szerint aki egy öngyilkosság után valakit bűnbakként nevez meg és ellene lincshangulatot kelt, az gazember. A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják. A rendőrség nem indított eljárást Szabó halálának ügyében.
Mi a különbség a digitális harcos és a digitális polgár között? – válaszokat kerestünk a Digitális Polgári Körök találkozóján, ahol kiderült, hogy a harcosok taposták ki az ösvényt a polgári körök előtt. Magyar Péter szerint nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve. Ifjabb Schobert Norbert is belépett egy Digitális Polgári Körbe, de Lánczi Tamás is alapítója lett egy Digitális Polgári Körnek, pedig az általa vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a törvény szerint pártfüggetlennek kellene lennie, ezt Magyar Péter nem is hagyta szó nélkül.
Közben a tiszások ajándékcsomagokat vittek a kórházakba – Magyar Péter szerint csak a szegedi egyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át az adományokat –, és kiderült, hogy Magyar Péter kabinetfőnöke a Bethesda gyermekkórház Digitális Polgári Kör-tag főigazgatójának fia lett.
A Loupe Színházi Társulás tüntetést szervezett, amin azt követelték, hogy a gyűlöletkeltő kormányzati plakátok tűnjenek el a közterekről.
Hiába kérték az ellenőrök, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya alsó között veszteglő vonat utasai vésznyitóval kinyitottak két ajtót, és a katasztrófavédelem kiérkezése előtt a töltésen lemászva leléptek a helyszínről. Csúszással nyitott ki a Keleti pályaudvar.
Kibertámadás miatt szétesett az európai repülési menetrend, a brüsszeli reptér azt kérte, a légitársaságok töröljék a járataik felét.
Trump új rendelete a magasan képzett munkavállalók vízumának díját annyira megemeli, hogy azt sokak szerint csak a nagy techcégek tudják kifizetni. Zelenszkij a héten New Yorkban találkozik Trumppal, hogy szankciókat sürgessen Oroszországgal szemben. A Pentagon teljes mértékben megszabná, mit írhatnak róluk.
Írtunk a társadalmi múzeumokról, pontosabban Őze Eszter nemrég megjelent, A dolgozó testek múzeuma című könyvéről.
Aznap az ország nagy része még tartja magát.
Mi a különbség a digitális harcos és a digitális polgár között? Válaszokat kerestünk a Digitális Polgári Körök találkozóján, ahol kiderült: a harcosok taposták ki az ösvényt a polgári körök előtt.
Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.
A Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy október 23-án ők is tartanak rendezvényt, mégpedig „a valaha volt legnagyobbat”.
Mégpedig a Bajtársak DPK-ba, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter alapított.
Pedig az általa vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a törvény szerint pártfüggetlennek kellene lennie.
A Tisza-elnök szerint a „szuverenitásvédő” hivatal elnöke nem kötődhet párthoz, Lánczi szerint Magyar „külföldi bábnak is silány”.
Magyar Péter a János kórház előtt tartott sajtótájékoztatót, a Tisza önkéntesei 87 kórházhoz visznek adományokat. A csomagokat a kórház előtt akarta átvenni az illetékes, de némi szócsata után végül beengedtek pár tiszást.
A Tisza Párt elnöke azt írta, 86 kórházba juttatták el a 20 millió forint értékű adományokat. Takács Péter egészségügyi államtitkár „szánalmas vergődésnek” nevezte az akciót.
Velkey György László vezette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot. Az apja korábban fideszes fővárosi politikus is volt.
Olyan tüntetéssel készül vasárnapra a Loupe Színházi Társuláls, amilyen még nem volt. Azt követelik, hogy a gyűlöletkeltő kormányzati plakátok tűnjenek el a közterekről. Pottyondy Edina behozta az öngyilkosságot elkövetett hódmezővásárhelyi rendőr példáját is, aki ellen egy hete indított karaktergyilkos kampányt a propaganda.
Donald Trump példáját követve.
Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását.
A Tisza politikusa 1,2 milliós sérelemdíjat követel egy zsíros „poén” miatt.
Lemásztak a töltésről valahol a Nyugati és Kőbánya alsó között.
A MÁV vezetője kiadta a frissítést a hajnali posztjához.
1000 forintot kell csak fizetni a reptéri expresszért.
A Móricz Zsigmond körtéren pedig egy róka bukkant fel az egyik aluljáróból.
Késések és járattörlések várhatók.
Egy kibertámadás miatt leállhatott több reptéren a check-in rendszer, emiatt rengeteg gép késik, sokat töröltek.
Nem tudni, mikorra áll helyre a rend, amit vélhetően egy kibertámadás okozott.
Trump új rendelete a magasan képzett munkavállalók vízumának díját annyira megemeli, hogy azt sokak szerint csak a nagy techcégek tudják kifizetni.
Közben péntekről szombatra virradóra Oroszország közel 600 drónnal támadta Ukrajnát.
Az amerikai hadsereg tökéletes, a Pentagon csodálatos címeket látnának valószínűleg szívesen.
A brit miniszterelnök azt mondta, ezzel nem a Hamászt jutalmazzák.
Szerinte azzal óriási jutalmat adnának a terrornak.
A NATO Észak-atlanti Tanácsa kedden tárgyalhat arról, hogy az oroszok megsértették Észtország légterét.
Több tucatnyi rendbontót vettek őrizetbe.
„A veszély abban rejlik, hogy a digitális világ elkezdi a saját útját járni, mi pedig bábokká válunk, vagy az út szélére kerülünk.” Hát ezért.
Egyszer már kitalálták, a szifiliszre, az alkoholra és az elmebetegségre gondoltak. Egy elfeledett pesti turistalátványosság: a Társadalmi Múzeum.
Hahó, értelmiségiek, már elméleti fizikusok bunyóznak a Sztárboxban! De Csipát nem egy fizikus, hanem egy focista vitte földre. Háromszor is.
Gera Zoltán eldönti a választást. Szeparatizmus az Erzsébetvárosban. Jön vissza Gyurcsány! A budaörsi Tarzan homeopátiás módszere. Hahó tinik! A nyugdíjas kamikáze.