Digitális Gyűlölet

reggel 4
Nyárias jó reggelt kívánok az igazi ősz előtt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hékvége főbb híreivel, anyagaival.

Emlékeztetőül: 8-tól újra: Helyzet: van!

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TRAGÉDIA

Lejárató cikk jelent meg a Lázár János-közeli lapban Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki engedte, hogy a batidai kastély közelében tartsanak politikai demonstrációt. Szabó Zsolt napokkal később öngyilkos lett. Hódmezővásárhelyen sokan gyászolnak, és dühösek, mert egyértelműnek tartják az összefüggést.

Magyar Péter szerint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája után „minden megváltozott”. Lázár szerint aki egy öngyilkosság után valakit bűnbakként nevez meg és ellene lincshangulatot kelt, az gazember. A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják. A rendőrség nem indított eljárást Szabó halálának ügyében.

BELFÖLD

Mi a különbség a digitális harcos és a digitális polgár között? – válaszokat kerestünk a Digitális Polgári Körök találkozóján, ahol kiderült, hogy a harcosok taposták ki az ösvényt a polgári körök előtt. Magyar Péter szerint nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve. Ifjabb Schobert Norbert is belépett egy Digitális Polgári Körbe, de Lánczi Tamás is alapítója lett egy Digitális Polgári Körnek, pedig az általa vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a törvény szerint pártfüggetlennek kellene lennie, ezt Magyar Péter nem is hagyta szó nélkül.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Közben a tiszások ajándékcsomagokat vittek a kórházakba – Magyar Péter szerint csak a szegedi egyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át az adományokat –, és kiderült, hogy Magyar Péter kabinetfőnöke a Bethesda gyermekkórház Digitális Polgári Kör-tag főigazgatójának fia lett.

A Loupe Színházi Társulás tüntetést szervezett, amin azt követelték, hogy a gyűlöletkeltő kormányzati plakátok tűnjenek el a közterekről.

  • Magyarország kezdeményezi az EU-nál, hogy az Antifa mozgalmat minősítsék terrorszervezetté.
  • A Fidesz jelöltje győzött a józsefvárosi időközi választáson.
  • Pócs János a disznóólból jelentette, hogy feljelentette őt Ruszin-Szendi Romulusz.

KÖZLEKEDÉS

Hiába kérték az ellenőrök, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya alsó között veszteglő vonat utasai vésznyitóval kinyitottak két ajtót, és a katasztrófavédelem kiérkezése előtt a töltésen lemászva leléptek a helyszínről. Csúszással nyitott ki a Keleti pályaudvar.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP
  • Budapesti bérlettel olcsóbb lesz a reptérre jutás októbertől: 1000 forintot kell csak fizetni a reptéri expresszért.
  • Egy magányos emu kószált a Normafánál.

KÜLFÖLD

Kibertámadás miatt szétesett az európai repülési menetrend, a brüsszeli reptér azt kérte, a légitársaságok töröljék a járataik felét.


Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Trump új rendelete a magasan képzett munkavállalók vízumának díját annyira megemeli, hogy azt sokak szerint csak a nagy techcégek tudják kifizetni. Zelenszkij a héten New Yorkban találkozik Trumppal, hogy szankciókat sürgessen Oroszországgal szemben. A Pentagon teljes mértékben megszabná, mit írhatnak róluk.

  • Az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is elismeri Palesztinát államként, Netanhaju kizárta, hogy legyen palesztin állam.
  • Két német vadászrepülőt riadóztattak, miután egy orosz felderítő berepült a Balti-tenger fölé.
  • Összecsapásokba torkollott a bevándorlásellenes tüntetés Hágában, vízágyút is bevetettek a rendőrök.
  • Ha XIV. León múlik, nem lesz egyhamar AI-pápánk.

KULTÚRA

Írtunk a társadalmi múzeumokról, pontosabban Őze Eszter nemrég megjelent, A dolgozó testek múzeuma című könyvéről.

Fotó: Zemplén Televízió/Youtube
