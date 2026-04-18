Hétvégi olvasni- és néznivalók a NER bukása utáni hétről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása egy rendkívüli hét után. Ebben a hírlevélben mindig a hét legfontosabb-nagyobb anyagait szoktuk összegyűjteni, és nem meglepő módon a héten eléggé egyetlen dolog körül forogtak az anyagaink: a Fidesz történelmi veresége és a Tisza kétharmados győzelme körül.

Indulásként ajánlom cikkünket arról, hogy milyen dicstelen végjáték volt Orbán kampánya: nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is. Valamint hétfő esti videónkat arról, hogy Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert. A választás tétjét jelezte az az örömünnep, ami vasárnap kitört Budapest utcáin, ahonnan jelentkeztünk klasszikus bulitudósítással, de ott voltunk a Fidesz eredményváróján is, ahol az első reakció a döbbenet és a tanácstalanság volt. Az új helyzetet, amiben hirtelen találtuk magunkat, több írással is köszöntöttük: főszerkesztőnk arról írt, hogy az eredmény nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen, és írtunk arról, hogy 1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap, de a további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

A héten aztán csak kapkodtuk a fejünket: hamar kiderült, hogy akkora politikai földrengés történt, hogy a fideszesek elkezdtek kitárulkozni, de sokra azért nem jutottak, ezért is írtuk meg fontos emlékeztető cikkünkben, hogy a NER nem lesz normális attól, hogy vannak fideszesek, akik most normálisan viselkednek.

Számos cikkünk jelent meg az eredmények értelmezésével, írtunk többek között arról, hogy 28 százalékos középpárttá zsugorodott a Fidesz Budapesten, hogy főleg apró falvakban bukott óriásit a kormánypárt, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát, összeszedtük a szimbolikus pillanatokat az Orbán bukásához vezető úton, és írtunk arról is, hogy a vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni.

Elmentünk Magyar Péter több mint kétórás nemzetközi sajtótájékoztatójára, ahol mi is kérdeztük a leendő miniszterelnököt, és az első parlamenti egyeztetésre is, ahol kiderült, Magyar ünneppel egybekötött beiktatást szeretne. Miközben megírtuk, hogy a NER bukásával nem szabadult ki azonnal Putyin karmai közül Magyarország, hír volt, hogy a vereség után titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumban.

Választás után riportban írtunk a választókörzetről, amit Font Sándort 28 év után veszített el, a Karmelita előtt kérdeztük az eredményekről Gulyás Gergelyt és Havasi Bertalant, és megírtuk, hogy a Fidesz veresége miatt elmaradt a buli az uzsoráséknál.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban megírtuk, hogy most kezdődik a tánc a Fidesz gazdasági hátországában, interjúztunk Török Zoltánnal, a Raiffeisen vezető elemzőjével, és összegyűjtöttük a politikától visszavonuló Nagy Márton legemlékezetesebb lépéseit.

Az eredményeket értékelve írtunk arról, hogy 35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás, majd utánajártunk, honnan került elő ez a rengeteg fiatal szavazó. Foglalkoztunk azzal, hogy a NER bűneiért megtorlást ígérő Magyar Péter olyan feladat előtt állt, amibe az elmúlt 36 év összes elszámoltatást ígérő kormányának beletört a bicskája, és történelmi cikkünkben megnéztük, hogyan fogadta Orbán Viktor a 2002-es vereséget.

Megnéztük, hogyan csapódik le a választási eredmény a fideszes nyilvánosságban: ott voltunk az első bánatfeldolgozó rendezvényen, megírtuk, hogy akad DPK, ahol „lépésről lépésre, tégláról téglára" venné vissza a hazát és hogy tömegesen bocsátja el dolgozóit a Fidesz piszkos kampányait intéző trollfarm, a Lakmusz arról írt, hogy a választás után mintha megzavarodott volna az M1, de aztán újra megtalálták Deák Dánielt, és írtunk arról is, hogy

  • napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat,
  • matematikailag lett volna rá esély, de valószínűtlen, hogy a Mi Hazánk visszalépése megakadályozhatta volna a Tisza-kétharmadot,
  • hogy egy dolog lehet rosszabb annál, ha utálnak a szavazók – ha összekevernek azzal, akit utálnak a szavazók,
  • és hogy kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött.

Tyúkól

A választás utáni levezető Tyúkól-epizódban arról volt szó, hogy a utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika, és ebbe eléggé belefáradt mindenki, ami meg is látszik a mentális állapotunkon.

Akkora politikai földrengés van, hogy a fideszesek elkezdtek kitárulkozni

Magyarországról vesz példát a világ a rendszerváltás után, sokat látott nemzetközi tudósítók csodálkoznak rá arra, ami nálunk zajlik. A Fidesz közben azzal szembesül: hiába a totális kampány, a táboruk magján kívül alig tudtak bárkit megszólítani. Itt a Közért új epizódja.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás
Matematikailag lett volna rá esély, de valószínűtlen, hogy a Mi Hazánk visszalépése megakadályozhatta volna a Tisza-kétharmadot

Az viszont csökkenthette a szélsőjobb eredményét, hogy a választások előtt nemcsak a fideszesek, hanem ismertebb nemzeti radikálisok is arra kérték a szavazókat, egyéniben ikszeljenek a Fideszre.

Bódog Bálint
Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert

Csúcspontjára ért egy óriási politikai történet: a Fidesz sötét pártállami eszközökkel sem tudta megakadályozni, hogy a magyar választók lesöpörjék azt a rendszert, ami zsákutcába juttatta az országot. A Tisza minden korábbinál erősebb felhatalmazást kapott.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Kristóf Balázs
Bulitudósítás: Úgy lüktetett a Margit híd, mint az ér Szijjártó Péter halántékán

A VIP-büfében már alaposan beivott VV Béci kísérteties vonyítása búcsúztatott minket a félig kirült Bálnát elhagyva. Aztán olyan partiba csöppentünk, amilyet az 1990-es rendszerváltáskor sem tartottak az akkori fiatalok. Bánhatja, aki nem volt ott.

Szily László
Jó szerencsét, új Magyarország!

1956 ősze óta nem dobtak akkorát a magyarok, mint vasárnap. Annak ellenére tudták elzavarni a rajtuk élősködő rohadt rendszert, hogy most nem segítette őket a nemzetközi hátszél, mint 1989-ben. A további sikerekhez reális elvárásokra, folyamatos figyelemre és jó adag szerencsére lesz szükség.

Bede Márton
Nem várt fordulat: egy Digitális Polgári Kör „lépésről lépésre, tégláról téglára" venné vissza a hazát

„Amit tegnap még az ellenzék hangoztatott, azt mi váltjuk valóra" - írta a Menczer Tamás választókerületét lefedő Budakörnyéke DPK adminja. Körbenéztünk, mi folyik a Fidesz kampányeszközeként összerántott Facebook-hálózatban a nagy átrendeződések időszakában.

Német Szilvi
Ez nem egyszerű választási győzelem, ez népfelkelés az orbánizmus ellen

A rendszer elbutult, az emberek ráuntak. Ha tényleg egyenlő esélyekkel rendeztek volna választást, Orbánék talán be sem jutottak volna a Parlamentbe.

Uj Péter
Egy dolog lehet rosszabb annál, ha utálnak a szavazók – ha összekevernek azzal, akit utálnak a szavazók

Exkluzív interjút adott a 444-nek Németh Balázs. Nem az, hanem egy másik. A Másik Csányi Sándor, A Másik Magyar Péter és A Másik Kovács Zoltán is együttérez.

Takács Lili
Magyar Péter már az alakuló ülésen esküt tenne, amit hétvégén tartana, egy ceremóniával együtt

Az alakuló ülésről egyeztettek a pártok, a Fidesz Gulyás Gergelyt küldte, aki kezet fogot Magyar Péterrel a tárgyalás kezdete előtt. A pártok több mint másfél órát tárgyaltak.

Windisch Judit
Történelmi vereséget szenvedett a Fidesz, megbukott a NER, Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt

Magyar Péter véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves egyeduralmának.

Rényi Pál Dániel
Szimbolikus pillanatok az Orbán bukásához vezető úton

Amikor Orbán hirtelen esendőnek, a NER pedig megdönthetőnek látszott. A Hősök terei koncerttel egyidőben összetörten adott interjútól a tusványosi macskás fadíszen át a kampányvégi Facebook-összeomlásig.

Rovó Attila
Honnan jött az a Gen Z áradat, akiket a rendszerbontó nagykoncerten és a választási népünnepélyen láttunk?

Szabó Andrea szociológus szerint régóta egy ifjúsági lázadás zajlik Magyarországon. Már nem passzívak a fiatalok, sőt a politikai érdeklődésük soha nem látott mértékű.

Fődi Kitti
A Fidesz veresége miatt elmaradt a buli az uzsoráséknál, valódi helyett csak AI-cigányok mentek megmenteni a NER-t

Lázár vécépucolós beszéde is benne volt a bukásban, már a telepen sincs monopóliuma az eddigi állampártnak. A civileknek sikerült blokkolni a szavazatvásárlásokat, ha az erre szánt pénzt tényleg a romákra költik, még nyerhettek is volna.

Kolozsi Ádám
Titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumban

Régi vendégek az oroszok a külügyben, ezúttal nem az informatikai infrastruktúrán keresztül, hanem személyesen látogattak el diplomatáik a Nagy Imre térre.

Németh Dániel, Takács Lili
Nincs katarzis elszámoltatás nélkül

A NER bűneiért megtorlást ígérő Magyar Péter olyan feladat előtt állt, amibe az elmúlt 36 év összes elszámoltatást ígérő kormányának beletört a bicskája. A Tisza elnöke háromezer janicsárról beszélt, kérdés, kiknek kell felelniük a kormányváltás után a tetteikért.

Tóth-Szenesi Attila
Tyúkól #66: Nem tudjuk, hogy hol a fejünk

Az utóbbi időben ellepték a plakátok az utcákat, a játszótereket meg a politika. Úgyhogy eléggé belefáradtunk, ami meg is látszik rajtunk és a mentális állapotunkon. Levezetés választás után.

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
Napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat

34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.

Bábel Vilmos
Óriásit bukott, 28 százalékos középpárttá zsugorodott a Fidesz Budapesten

Ez a legrosszabb eredményük az országban. Magukhoz képest sosem a fővárosban voltak a legerősebbek, de még pár éve is 40 százalék felett teljesítettek.

Németh Dóra, Windisch Judit, Haász János
„Mintha Kokó kiütötte volna Muhammad Alit” – Font Sándort 28 év után sodorta el a Tisza áradása

Kevesen számítottak arra, hogy Font Sándor elveszíti a kalocsai választókerületet. A kivételt pont a kalocsaiak jelentik, akik úgy érezték, hogy a képviselő módszeresen bünteti a városukat. A helyiek elégedetlensége az országos trenddel együtt a politikus bukásához vezetett.

Molnár Kristóf, Kristóf Balázs
Döbbenet és tanácstalanság a Fidesz eredményváróján

A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
Török Zoltán: Eshetnek még ki csontvázak a szekrényből, egy nagy fekete doboz, amit az új kormány megörököl

A Raiffeisen vezető elemzője szerint a leköszönő Orbán-kormány a május 1-én lejáró üzemanyag-árstopot nem hosszabbítja meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz olyan NER-rel összefonódott, valódi piaci körülmények között eddig nem működött cég, ami bedől az új helyzetben. Arra nem számít, hogy az MNB keresztbe tenne az új kormánynak.

Haász János
Az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen már Huth Gergelyt kiáltották ki a legnagyobb magyar hazafinak

Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.

Haszán Zoltán, Szily László, Windisch Judit, Bankó Gábor
„Soha ne add fel, soha, soha, soha” – így reagált Orbán Viktor a Fidesz 2002-es választási vereségére

Orbán Viktor a 2002-es választási vereség után Winston Churchilltől idézett a Dísz téren, több tízezer ember előtt. Egy baloldali és egy jobboldali közmédiát akart, feltűnt Rogán, Navracsics, Szijjártó, polgári köröket alapított.

Tóth-Szenesi Attila
Főleg apró falvakban bukott óriásit a Fidesz, de a felcsúti választókerület központjában is elvesztette szavazói 42 százalékát

A Fidesz-KDNP huszonhat településen a szavazói legalább felét elvesztette 2022 óta. Ezek többsége kisközség, de van köztük egy város is, ahol nagyon figyelemreméltóan alakultak az adatok. És van egy község, ahol másfélszeresére nőtt a kormánypártok támogatottsága.

Németh Dóra, Haász János
Tömegesen bocsátja el dolgozóit a Fidesz piszkos kampányait intéző trollfarm

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség csütörtök délutáni állományértekezletén bejelentették, hogy a cég nem tudja tovább finanszírozni a munkavállalók jelentős részét.

Német Szilvi
„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk”

Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.

Bokros Dorka, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
A langyos autokráciákat kiköpik a választók

A vasárnapi választás nagy tanulsága, hogy a népakarat ellenében már középtávon is csak erőszakkal lehet hatalmon maradni. A hazudozásban ennyi volt.

Bede Márton
Magyar Péter a 444-nek: Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök, rá is vonatkozni fog az alaptörvény

A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
Gulyás: „Sajnos Hann Endrének meg a feleségemnek volt igaza”

A Karmelitában még vakarták a fejüket a vasárnapi eredmény miatt, miközben Magyar Péter a szomszédban már a köztársasági elnökkel tárgyalt.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
A választás után mintha megzavarodott volna az M1, aztán újra megtalálták Deák Dánielt

A köztévé híradójával zártuk a választást követő napjainkat. A Tisza kétharmados győzelme után inkább pozitív vagy semleges híreket adott le Magyar Péterről az esti híradó, de szerdára ismét túlsúlyba került a negatív hangvétel.

Dezső Annamari
35 év kellett hozzá, de most a fiataloké lett a rendszerváltás

1990-ben jóval alacsonyabb volt a választási részvétel, és a fiatalokat is minden inkább foglalkoztatta, mint a politika. Akik azonban most ott ünnepeltek a Duna-parton, már most megtanulták azt, amihez a szüleik generációjának évtizedek kellettek.

Inkei Bence
A NER nem lesz normális attól, hogy vannak fideszesek, akik most normálisan viselkednek

A fideszeseknek tizenhat év után eszükbe jut szóba állni a sajtóval, győzködnek, hogy ők csak a munkájukat végezték. Tényleg itt volna a nemzetegyesítés és a kiegyezés ideje a megújuló ország érdekében?

Inkei Bence
Kevés sikeres húzása volt a Fidesznek a kampányban, de a tipikus orosz trükk, a kamu Magyar Péter legalább bejött

A sárvári választókerületben a Fidesz listán kikapott a Tiszától, az egyéni mandátumot viszont megszerezte, miközben a „független” Magyar Péter több száz szavazatot vitt el. A külképviseleti szavazatok összeszámlálása után ezen múlhat az egyéni mandátum.

Haász János
A NER bukásával nem szabadult ki azonnal Putyin karmai közül Magyarország

A választások jelentős részben Orbánék túl bensőséges orosz kapcsolatai miatt kerültek a nemzetközi figyelem középpontjába. De mi lesz a fojtogató orosz befolyással a Fidesz bukása után?

Takács Lili
Orbán bukása: dicstelen végjáték a győzelmi kényszerben

A miniszterelnök az erőskezű vezető szobrát is ledöntötte, hogy kapjon még esélyt – hiába. Nem csak hatalmát vesztette, de sok méltóságát is.

Rényi Pál Dániel
Egy korszak vége: Nagy Márton és a gazdaság, ami nem akart úgy működni, ahogy ő mondta

Hat éves politikai karriernek lett vége a Fidesz történelmi vereségével. Nagy Márton visszavonul a politikától, de számos emlékezetes momentumot hagy az utókorra.

Székely Sarolta
Most kezdődik a tánc a Fidesz gazdasági hátországában

Orbánnak a párton belüli gazdasági hatalom megtartása és összerendezése legalább olyan fontos, mint a politikai hatalomé. Helyezkedések, pozícióharcok, racionalizálások jöhetnek, és ezáltal valószínűleg kifelé is tisztulni fog a kép a NER 16 éves pénzügyi építkezéséről, és arról, hogy hogyan tovább.

Rovó Attila
