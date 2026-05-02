Hétvégi olvasni- és hallgatnivalók a teljesen átforduló faluról, a távozó Orbánról, dróndiplomáciáról, és a közmédia jövőjéről

Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint most a Tisza. Tíz fejezetben mutattuk be, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen. A még hiányzó minisztereket is bejelentette a héten a párt: Tarr Zoltán lesz a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszter, és eldőlt az is, hogy Pósfai Gábor lesz a belügyminiszter, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi miniszter. És írtunk arról is, hogy mit jelenthet, ha az ország tényleg csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
A héten megtörtént a sokáig elképzelhetetlen, és kiderült, Orbán nem ül be a Parlamentbe. A bukott miniszterelnök megtartotta a párt választmányi ülésé előtt a vereség óta az első első sajtótájékoztatóját, és azt állította, hogy nem kirekesztő, hanem szeretetkampányt vittek. Ugyanitt kérdeztünk további fideszes politikusokat is: Kubatov pártigazgató szerint hosszú történet lesz a vereség kiértékelése, Pócs János szerint a kullancsoktól és a luxizóktól meg fognak szabadulni, míg Bánki Erik a megújulást inkább a párton belüli fiatalításban látja. De kérdeztünk fideszeseket hétfőn a Képviselői Irodaháznál is, ahol a bukott kormánypárt döntött arról, ki fér be az összezsugorodott parlamenti frakciókba. A Fidesz eléggé átszabta a listás képviselők sorrendjét, kifejezetten hátulról is hoztak előre embereket, és még a pártnál is népszerűtlenebb politikusok is helyet kaptak az összement frakcióban. A kikerülők volt Menczer Tamás is, aki a 444-nek azt mondta, a lelkiismeretében és a munkájában nem kíván megújulni.
Az országjáró riportsorozatunk a választás után is megy tovább, ezúttal Felsőgagyon jártunk, ahol 2022-ben 82 százalékkal nyert a Fidesz, míg idén 71 százalékkal győzött a Tisza.
Kiderítettük, hogy Mészáros Lőrinc vasútépítő cége 1,8 milliárddal támogatta az Orbán-kampányt intéző, DPK-kat szervező alapítványt, és miközben a Sátán, az elhízás, a nemzeti hübrisz és a telónyomkodó fiatalok felé is keresi a bűnbakot a Fidesz holdudvara, látványos lendületet vettek az állami szervek. Írtunk arról, hogy súlyos ügyekben ébredt fel az ügyészség, és hogy hirtelen kiadta az adósságkezelő, mennyibe is kerül a kínai gigahitel Magyarországnak. Kapcsolódó cikkünk volt, hogy a választások utáni két hétben több mint 800 pénzmozgás lett gyanús a bankoknak.
Fideszes miniszter a választás után is tud botrányt csinálni: a gyógyszerészként a magyar kultúra irányításával megbízott Hankó Balázsról derült ki, hogy volt egy titkos milliárdos keret az NKA-ból, melyből tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira, de a héten az is kiderült, hogy óriási összegek mentek a párthoz közelálló celebekhez is.
Írtunk arról is, hogy a Fidesz úgy maga ellen fordította a magyar tudományt, hogy a vereségük után hetek alatt dől össze az egész tákolmányuk, és a héten már le is mondott a MOME teljes kuratóriuma és távozik Böszörményi-Nagy Gergely is. Valamint arról, hogy komolyan megrogyhat az MCC, ha tényleg nem kapná meg az osztalékokat a Moltól és a Richtertől.
Politikai gaslighting, a hallgatás spirálja és társadalmi traumatizáció: a NER működése bántalmazó kapcsolatra hasonlított, itt az ébredés ideje. Interjú Unoka Zsolt pszichoterapeutával.
A két hónapja indított iráni háborúval az USA nemcsak a világgazdaságra mért súlyos csapást, magát is rosszabb stratégiai, politikai és gazdasági helyzetbe lavírozta, mint amilyenben volt. Irán a propagandaháborúban is nyerésre áll, az amerikaiak csak rossz és még rosszabb opciók közül választhatnak.
Írtunk emellett Zelenszkij dróndiplomáciájról, melynek vélhetően nem őrülnek Moszkvában. Ukrajnához kapcsoló cikkünk volt, hogy „véres gabona” miatt volt napokig feszült a viszonyuk Izraellel, és írtunk még arról a világból, hogy
„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután. A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről. A Tyúkólban pedig a tudatosult és a nem tudatosult vágyakról volt szó.
Zelenszkij Azerbajdzsánban írt alá megállapodást védelmi együttműködésről, és még a béketárgyalások új fordulóját is belengette Bakunak. Ráadásul két valódi drón-nagyhatalom fogott össze, ami Moszkva és Teherán számára is aggasztó jel lehet.
Rendszerváltó lázadásban a kutatók, az MTA új elnökkel folytatja, számíthatnak a tiszás kapcsolatok is.
Mit vizsgálhat az Európai Ügyészség, és mit nem? Mikor lehetünk tagjai? Miért fontos ez Magyarország számára? Gyorstalpaló a leendő miniszterelnök egyik első kormányzati ígéretéhez.
A MOME volt az első modellváltó, a Fidesz-közeli Böszörményi-Nagy most bedobta a törülközőt.
A luxizás is baj, de hogy pontosan ki luxizik, arról nem beszélnek. Volt, aki Bayer Zsoltot hibáztatta, de Orbán Viktorhoz szinte senki sem mert nyúlni.
A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.
Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.
A Fidesz kommunikációs igazgatója még nem tudja, hogy marad-e a posztján, és állítja, hogy be sem akart ülni a parlamentbe.
Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.
Mára kiderült: a bukott miniszterelnök óriási öngólt lőtt utolsó parlamenti felszólalásában. Az elsőben pedig Szelényi Zsuzsanna egy ásítást nyomott el mellette.
Miután megírtam anyukám történetét, aki 16 évig szavazott a Fideszre, majd rájött, hogy hazudtak neki, rengeteg hasonló történetet kaptunk szülőkről, nagyszülőkről. A legtöbb esetben csak annyi kellett a fideszesek ébredéséhez, hogy valami más információt is kapjanak a propagandán kívül.
A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.
Ebből a pénzből mehetett gyűlésekre, trollfarmokra és hamis zászlós műveletre.
Orbán Viktor megtartotta a Fidesz történelmi veresége után az első sajtótájékoztatóját, ahol többek között elmondta, hogy még nem gondolkozott azon, hogy miből fog élni májustól, de továbbra is munkaképes, jó fizikai állapotban van.
Mali ismét káoszba süllyedhet, miután tuareg-iszlamista lázadás indult az oroszokkal együttműködő katonai junta ellen. Két nap alatt több mint százezren hagyták el Malit, a konfliktus következményei Európát is elérhetik. A visszaállamosított egykori Wagner-zsoldosok nem tudják megvédeni megbízóikat.
Magyar Péter tudomása szerint NER-es oligarchák mentik a vagyonukat külföldre, és több stróman számláját zárolták. A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával vizsgálódik, a Transparency szerint pénzmosás oldalról könnyebb lenne megfogni az illegálisan szerzett pénzeket. Hatalmasak a várakozások, de ez nem lesz könnyű menet.
A Fidesz és a KDNP összezsugorodott frakciói még keresik, hogy merre induljanak el a megújulás rögös útján.
Azt tanácsolták, hogy kérjük ki a papírokat, amiket aztán nem adtak oda. A Budapest–Belgrád gigaprojektről van szó, amelyhez Orbán Viktor apja szállította a követ.
MNB, Orbán Áron ismerősei, Csád, Szabó Bence. Bónuszként kiderült, hogy a Magyar Péter elleni büntetőügyet már a választás előtt ejtették, csak nem szóltak róla.
Fiatalok tucatjai kérték fel a Bűnvadászokat, hogy penderítsék ki őket az ingatlanukból. Kisgyerekek énekelték a Trianoni határokat elítélő Pajtárs-indulót. A Nemzetbiztonsági Bizottság leendő elnöke pedig szétesett, zavarodott fideszesekről számolt be a 444-nek.
Feltört a mélyből egyebek között Szalai Piroska, aki bármire képes a számokkal, hogy az a Fidesznek kedvezzen, és Radics Béla, aki még a Fidesznél is népszerűtlenebb jelölt volt.
Diplomáciai konfliktus lett abból, hogy Ukrajna szerint Izrael annektált területekről származó gabonát vásárol az oroszoktól. A kijevi fellépés végül hatott, ahogy alighanem az EU-s szankciók belengetése is: a teherhajó pár nap után lerakodás nélkül hagyta el Izrael partjait.
A csereháti Felsőgagy fideszes fellegvárból lett tiszás bástya. A fordulat mértéke még a település prominens lakóit is meglepte.
Nyitott kapcsolatok, életközepi bizonytalanságok, párkapcsolati dinamikák. Mi a poliamória, kinek való vagy nem való? Honnan tudod egyáltalán, hogy neked mi való? Ezekről beszélgetünk Jámbor Eszter tabu-kommunikációs szakemberrel, művészetterapeutával, a Testsuli közösség alapítójával.
Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.
Ferencz Orsolya és Király Nóra sem lesz képviselő, Király szerint Orbán rossz emberekkel vette körül magát, és buborékban tartják.
Egy friss jelentés szerint a világ egyre kevésbé érzi magát biztonságban, és ezt a katonai kiadások növelésével próbálja ellensúlyozni.
Számtalan eredménytelen közérdekű adatigénylés után az Államadósság Kezelő Központ a 444 adatigénylésére kiadta a kínai gigahitel főbb pénzügyi paramétereit.
Melléthei-Barna Márton a Tisza jogi képviselője, és tavaly ősz óta Magyar Péter sógora.
Bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére.
