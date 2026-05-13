Nemzeti oldal helyett nemzeti kormány

Hétfő este a Karmelita után a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületeinek luxuskörülményeit is megtekintették Magyar Péterék, Vitézy Dávid is megdöbbent (Pintér Sándorék viszont büszkélkedtek utolsó közleményükben). Megszereztük a műalkotások listáját, nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában.
Másnap délre lezavarták a miniszterjelölti meghallgatásokat. Tuzson Bence szerint hasonló időkorlát még sosem volt a magyar parlamentarizmus történetében, pedig fideszes többség idején is előfordult pár perces kérdezési időkeret a miniszterjelölti meghallgatásokon.
A miniszterek elmentek a Sándor-palotába, ahol Sulyok Tamás magányosan ácsorogva nézte végig, ahogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon, délután pedig megalakult az új kormány. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter keményen kiosztotta a fideszes Tuzson Bencét a meghallgatásán. Ezek voltak a miniszterek legfontosabb ígéretei. A frissen megismert államtitkárok között OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is van. Az első ülést Ópusztaszeren tartják.
Interjút készítettünk Fülöp Botonddal, a Vidéki prókátorként ismert ügyvéddel, aki kirobbantotta a kegyelmi botrányt.
A fideszes képviselőknek mintha nem tűnt volna fel, hogy már nem ők vannak hatalmon: Pócs János és F. Kovács Sándor olyan „interjút” „adott”, ami alapján nemhogy nem újul meg a Fidesz kommunikációja, hanem a vadhajtásokos irányt kijelölő pártelnököt gyorsítva követik az intellektuális szakadékba.
Interjú helyett a TEK századosa megnézette a kamerák gyári számát, hogy „nem-e körözött” – önkényesen akadályozták az újságírókat, hogy Szijjártót kérdezzék, most a TEK-nek újra kell vizsgálni az ügyet.
Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát. Közben a tűzszünetnek vége, ismét intenzíven lövik egymást az oroszok és az ukránok, pedig a Kreml szerint hamarosan lezárják a háborút. Egyébként nyugati hadsereg torpedózhatott meg egy nukleáris reaktorokat szállító orosz hajót: Észak-Korea titkos tengeralattjáró-programjában akart segíteni Putyin, de ez nagyon nem tetszett a NATO-nak.
Az ENSZ szerint egyelőre nincs jele annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk, de mivel a vírusnak hosszú a lappangási ideje, a következő hetekben több új esetre is fény derülhet.
Egyedülálló virtuális kiállítást nyitott a Transparency International Magyarország!
Magyarország már négy éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama. A Transparency International Magyarország formabontó módon hívja fel a figyelmet erre a tényre. A Korrupt tér kiállítás a művészetet és a modern technológiát ötvözve, a kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) segítségével mutatja be Magyarország legismertebb korrupciós botrányait.
A tárlaton kilenc egyedi, virtuálisan megjelenő műalkotás várja az érdeklődőket május 30-ig. Megtekintésükhöz csupán egy beépített kamerával rendelkező okoseszközre van szükség, melynek képernyőjén keresztül tárulnak fel a szobrok, melyek teljesen körbejárhatók. Minden műalkotáshoz angol és magyar audiokalauz is tartozik, utóbbi Lengyel Tamás színész és aktivista tolmácsolásában.
Részletes felhasználói útmutató a kiállításhoz ezen a linken érhető el.
A Zelenszkij-adminisztráció exvezetője 3 milliárd forintnyi hrivnya tisztára mosásában lehet sáros.
Hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a kormányfő egyelőre kitart. Vajon meddig?
A keddi meghallgatásra is elhoztak néhány államtitkárjelöltet a miniszterjelöltek, és néhányukról még az is kiderült, hogy mivel foglalkoznak majd a kormányban.
Grönland, Kanada, Kuba és Panama képzeletbeli annektálása után.
A miniszterjelöltek többsége autóval érkezett, de Hegedűs Zsolt, Gajdos László és Vitézy Dávid gyalog sétált a Sándor-palotához.
Hat bizottság, hét meghallgatás, rengeteg terv.
Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.
Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított, de eddig nem derült ki, ki ő.
„Az épület történelmi jelentősége és a felújított terek látványa iránti folyamatos érdeklődés visszaigazolja a kezdeményezés létjogosultságát.”
„Urizálás, kivagyiság egy kifosztott országban a gazdasági válság és az Európa-rekorder infláció idején.”
Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is. Mészáros még a 100-as listára is csak 2014-ben került, a NER-ben ép ésszel felfoghatatlan tempóban nőtt a vagyona.
A délután négykor kezdődő plenáris ülésen már esküt is tesznek az új miniszterek, megalakul Magyar Péter kormánya. Hat bizottság hét miniszteri meghallgatást tart ma.
Szerinte olyan mértékű a nagyzolás, amit egy svájci minisztériumban is nehéz lenne elképzelni.
Szögből, távolról, nem a kamerába nézve, nem középen. De a lényeg, hogy nincs a képen senki más.
A fideszes kampányrendezvények rendszeres szereplője tagja volt a Gazdálkodj Okosan DPK-nak is.
„A közösségi médiában való részvétel alsó korhatáráról szóló vitát nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni” – mondta.
Viszont mivel a vírusnak hosszú a lappangási ideje, a következő hetekben több új esetre is fény derülhet. Ezért a helyzet bármikor megváltozhat.
Volt viszont két feltétele is a Nobel-díjas biokémikusnak.
Magyar Péter hétfőn este tartott idegenvezetést a Várban a kiürített Karmelitában és Rogán Antal egykori munkahelyén.
Üzent a magyaroknak Georgina Revell brit énekesnő, akinek a dalára Hegedűs Zsolt kétszer is vadul táncra perdült.
Amint éjfélkor lejárt a Trump-féle leállás, újraindultak a drón- és rakétatámadások.
Putyin is ezt mondta, Zelenszkij viszont azt, hogy Oroszországnak nem áll szándékában befejezni a háborút.
Április 12. óta a fideszes influenszerek aktivitása a korábbi szint nem egészen ötödére esett vissza. Apáti Bence és Deák Dániel elhalkulása a többiekhez képest is feltűnő. Miről posztolnak a megafonosok, amikor mégis megszólalnak?
Tuzson Bence szerint hasonló időkorlát még sosem volt a magyar parlamentarizmus történetében. Valójában elég 2022-ig visszamenni, és szigorúbbat is találunk.
Nem feltétlenül értenek egyet a pénzügyi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban.
Kinevezték az MKPK oktatási bizottságának főtanácsadójává.
Folytatódik az abszolút filmszínház, főszerepben ezúttal a látószög.
Így néz ki Rogán Antal exminisztériumának épülete belülről az új miniszterelnök videója szerint.
Észak-Korea titkos tengeralattjáró-programjában akart segíteni Putyin, de ez nagyon nem tetszett a NATO-nak - állítja a CNN.
Letették a parlamentben az esküt a miniszterek. Orbán Anita lesz Magyar helyettese.
A miniszterelnök megosztotta azt a videót is, amit a Belügyminisztériumban forgatott.
A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról, és elkezd tárgyalni az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításáról.
Szerbia felé menekíthették ki a sikkasztással és bűnszervezet létrehozásával vádolt volt minisztert. Most már mindketten Amerikában lehetnek.
Nem túl jók a kilátások ebben az évben, hiszen a körülmények várhatóan rosszabbodni fognak.
Linczényi veszélyesnek tűnő morális hídépítési bravúrja vs. József Attila. Egyszerűbben: „Na, ne szórakozzunk már!”
A Szijjártó alá tartozó Eximbank is támogatta őket.