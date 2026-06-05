Hulmángyalázás és egyéb gyarlóságok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, anyagaival. Akad másmilyen hírlevelünk is, itt lehet köztük válogatni.
Csütörtökön elrendelték Láng Zsolt, Őrsi Gergely és Molnár Zsolt, valamint további öt politikus és cégvezető letartóztatását a több budapesti kerületet is érintő korrupciós ügyben, és mint aznap írtuk is, elképesztő listát ad ki a kilenc politikus, akiket most megnevezett a KNYF az ügy gyanúsítottjai közül. Őrsi azt üzente meg, hogy felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára történhet letartóztatás, és írtunk arról is, hogy egy közétkeztetős vállalkozót is előállítottak.
Miután tegnap Sulyok Tamás bejelentette, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az elmozdításának szándékát a Velencei Bizottság, majd Magyar Péter közölte, hogy Sulyok méltósággal távozhatott volna, de valószínűleg Orbán Viktor nyomására nem élt a lehetőséggel, mi közzétettük videónkat, amiben ezúttal már nem azt kérdeztük elsősorban, hogy tudják-e az emberek, ki a köztársasági elnök, hanem hogy le kéne-e mondania.
Magyar Péter szerdai bejelentése után az EU is megerősítette, hogy Magyarország zöld utat adott, így kezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Diplomáciai jellegű hír volt, hogy három európai országból is visszahívta a nagykövetet a kormány, és hogy 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Lengyelországban körözött Marcin Romanowski.
Ott voltunk az eseményen, ahol az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, miközben a Tisza-kormány reformokkal készül az EU-s milliárdokért, és hír volt még tegnap, hogy
Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.
Tegnap reggeli cikkünk arról szólt, hogy évek óta ismert probléma, hogy a kínai gazdaság túltermelése hogyan gyengítheti tovább az európai ipart, de az érdemi fellépés eddig elmaradt. Most már a németek sem várnának tovább a válasszal, amire szinte biztosan érkezhet kínai retorzió is.
Beszámoltunk arról, ahogy megrázta Nagy-Britanniát a 18 éves Henry Nowak meggyilkolása. A szélsőjobb fehérellenes elfogultsággal vádolja a rendőrséget, míg a kormány szerint csak megpróbálják saját céljaikra felhasználni a tragikus történetet. És írtunk emellett arról, hogy
Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk, ez jelent most meg a Nem rossz könyvek podcastban.
A korábbi lengyel igazságügyi miniszter mostanra Amerikába szökött.
A környezetvédők szerint a Jared Kushnerhez köthető albániai luxusprojekt védett élőhelyeket veszélyeztet, a kormány viszont munkahelyeket és befektetéseket ígér.
A HVG úgy tudja, hogy többen vádalkut köthettek az ügyben, aminek már legalább négy szála van.
A három közül Varsó lehet a legfontosabb megüresedett diplomáciai pozíció.
Le kell mondania a köztársasági elnöknek? Magyar Péter szerint egyértelműen igen, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, mit gondolnak erről az emberek, és egyáltalán mostanra megjegyezték-e, hogy ki tölti be ezt a pozíciót.
Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Ceglédy Gergő, további fideszesek, MSZP-sek és momentumosok.
Holló Gábor arról is beszélt, hogy a Hírkeresőn szándékosan sorolta hátra a propaganda cikkeket.
Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.
A cégvezetés emailben tájékoztatta a közel 200 alkalmazottat a csoportos létszámleépítésről.
Karácsony Gergely ügyéhez hasonlóan azért, mert a Pride betiltásának alapjául szolgáló törvény uniós jogba ütközik.
Az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, miközben a Tisza-kormány reformokkal készül az EU-s milliárdokért. A MOME HÖK nem akar több politikát az egyetemen, Debrecenben az átállást túlélő kinevezettektől tartanak, a téma kutatói szerint pedig nem feltétlenül kell mindent visszacsinálni.
Évek óta ismert probléma, hogy a kínai gazdaság túltermelése hogyan gyengítheti tovább az európai ipart, de az érdemi fellépés eddig elmaradt. Most már a németek sem várnának tovább a válasszal, amire szinte biztosan érkezhet kínai retorzió is.
A kétmilliárdos vesztegetési ügyben rácsok mögé kerül volt MSZP-s és momentumos pártigazgató, egykori fideszes alpolgármester is.
Igen, az az európai szerv, amit korábban a fideszesek sorosozásra használtak. Magyar Péter máris kommentálta az államfő bejelentését.
Megrázta Nagy-Britanniát a 18 éves Henry Nowak meggyilkolása. A szélsőjobb fehérellenes elfogultsággal vádolja a rendőrséget, míg a kormány szerint csak megpróbálják saját céljaikra felhasználni a tragikus történetet.
1,75 billió dollárt ér a SpaceX a SpaceX szerint.
A rendkívül ragályos vírus emberre nem veszélyes, de a fertőzött sertés- és vaddisznó-állomány teljes egészét elpusztíthatja.
A szerb elnök pénteken utazna Montenegróba az Európai Unió és a balkáni vezetők csúcstalálkozójára.
A kultúráért felelős miniszter szerint az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között.
„Most pont azok a bábok védik a jogállamiságot, akik 16 éve aláássák” – nyilatkozta a Spiegelnek adott interjúban, amiben mézeshetekről és Trumpról is beszélt.
Most pedig úgy gondolja: „ideje új fejezetet nyitni”.
Az ügyészség szerint mivel a Pride betiltásának alapjául szolgáló rendelkezés uniós jogba ütközik, a rendezvény megszervezése már nem számít bűncselekménynek.
A The Americans sorozatot is ihlető Andrej Bezrukov szerint a modern háborúk célja nem a területek elfoglalása, hanem az ellenség felőrlése.
Szerinte ezen emberek szavának a magyar igazságszolgáltatás szervei is bedőltek.
A serpát hat nappal korábban látták utoljára élve.
Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk.
„Orbán példája jól mutatja, hogy azoknak, akik segítik Oroszországot a velünk folytatott háborújában, milyen szégyenteljes lesz a végük.”
Az összes tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitásának előkészítését.