Hulmángyalázás és egyéb gyarlóságok

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, anyagaival. Akad másmilyen hírlevelünk is, itt lehet köztük válogatni.

Az élet itthon

Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtökön elrendelték Láng Zsolt, Őrsi Gergely és Molnár Zsolt, valamint további öt politikus és cégvezető letartóztatását a több budapesti kerületet is érintő korrupciós ügyben, és mint aznap írtuk is, elképesztő listát ad ki a kilenc politikus, akiket most megnevezett a KNYF az ügy gyanúsítottjai közül. Őrsi azt üzente meg, hogy felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára történhet letartóztatás, és írtunk arról is, hogy egy közétkeztetős vállalkozót is előállítottak.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Miután tegnap Sulyok Tamás bejelentette, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az elmozdításának szándékát a Velencei Bizottság, majd Magyar Péter közölte, hogy Sulyok méltósággal távozhatott volna, de valószínűleg Orbán Viktor nyomására nem élt a lehetőséggel, mi közzétettük videónkat, amiben ezúttal már nem azt kérdeztük elsősorban, hogy tudják-e az emberek, ki a köztársasági elnök, hanem hogy le kéne-e mondania.

Magyar Péter szerdai bejelentése után az EU is megerősítette, hogy Magyarország zöld utat adott, így kezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Diplomáciai jellegű hír volt, hogy három európai országból is visszahívta a nagykövetet a kormány, és hogy 17,5 millió forintot keresett az Alapjogokért Központnál a Lengyelországban körözött Marcin Romanowski.

Ott voltunk az eseményen, ahol az egyetemi élet szereplői összeültek megosztani a Fidesz-kormány alapítványosításából fakadó traumáikat, miközben a Tisza-kormány reformokkal készül az EU-s milliárdokért, és hír volt még tegnap, hogy

  • vége lett a Budapest Pride-ügynek, ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben az esemény megszervezése miatt, ahogy aztán a Pécs Pride szervezőjével szemben is,
  • a Hírkereső tulajdonosa azt állítja, a TV2 vezetője ingyen akart bekerülni a cégébe,
  • az Indexnél lesz felelős szerkesztő az a Murányi András, aki 2020-ban úgy gondolta: mindenki „hiteltelen és aljadék”, aki szerepet játszott a lap Fidesz kezére játszásában,
  • az összes munkavállalóját kirúghatja a Balásy Gyula-féle Visual Europe Group,
  • minden múzeumtól bekérték a tőlük kikölcsönzött műtárgyak listáját,
  • és hogy házi sertések között pusztító afrikai sertéspestis bukkant fel Szabolcsban.

Biodóm

Tudtad, hogy Németh Szilárd megevett egy egész dinoszauruszt és a Városligetben hagyta a bőrét? És még nem is ez volt a legnagyobb felfedezésünk Magyarország legnagyobb félkész épületének bejárásán. Még 4 hét és te is megnézheted, mi épült a pénzedből.

Világ

Kikötő Csingtao városában, tavaly tavasszal
Fotó: -/AFP

Tegnap reggeli cikkünk arról szólt, hogy évek óta ismert probléma, hogy a kínai gazdaság túltermelése hogyan gyengítheti tovább az európai ipart, de az érdemi fellépés eddig elmaradt. Most már a németek sem várnának tovább a válasszal, amire szinte biztosan érkezhet kínai retorzió is.

Beszámoltunk arról, ahogy megrázta Nagy-Britanniát a 18 éves Henry Nowak meggyilkolása. A szélsőjobb fehérellenes elfogultsággal vádolja a rendőrséget, míg a kormány szerint csak megpróbálják saját céljaikra felhasználni a tragikus történetet. És írtunk emellett arról, hogy

  • Zelenszkij egy szégyenteljes Orbán-bukást emlegető nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót Putyinnal
  • Oroszország évtizedeken keresztül háborúzni fog az egykori szovjet–orosz szuperkém szerint,
  • visszafordítottak egy szerb repülőt Montenegróból, mert tele volt „közbiztonsági szempontból kockázatos” utassal, akiket Vučić magánhadseregeként emlegettek,
  • egyre nagyobb a tiltakozás Albániában Donald Trump vejének tengerparti luxusprojektje miatt,
  • halottnak hitt idegenvezetőt találtak meg élve az Everesten,
  • és hogy ha minden a tervek szerint alakul a tőzsdére lépéssel, Musk lehet a világ első dollárbilliomosa.

Podcast

Májusban jelent meg Urfi Péter első könyve, a Sansz, amely egyszerre idézi fel a covid időszakának sokszor már elfeledett történéseit és szól arról, hogy mit is jelent mindaz, amikor az embernél váratlanul agydaganatot diagnosztizálnak. A könyv bemutatóján a szerzővel beszélgettünk, ez jelent most meg a Nem rossz könyvek podcastban.

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