Migránsozás, alaptörvény-módosítás és egy romantikus null-null

reggel 4

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Belföld

Ismét ülésezett a parlament, ismét volt parázs vita, aminek az elején Magyar Péter vitnyédi migránstábor építésével és a migrációs paktum elfogadásával vádolta hosszasan az előző kormánypártot. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető próbálta kimagyarázni magukat, egyben a migrációs paktum elfogadásával vádolni Magyart. A miniszterelnök nem elégedett meg a válasszal, viszonválaszában fél órán keresztül osztotta a fideszeseket, de a Mi Hazának is jutottak karcos beszólások, egy ponton pedig Lázár János volt építési és közlekedési miniszter is megjelent a hátsó sorokban – ő sem maradt ki a miniszterelnöki sorozásból.

Fotó: Bankó Gábor/444

A migránsozást a Tisza-kormány már a hétvégén elkezdte, először Magyarország Kormánya posztolt az előző korszak alatt megszokott hangulatú képet az Orbán-kormány tervezett „migránsszállásáról”, aztán a tiszás miniszterek és képviselők osztották meg sorra a központi üzenetet. Szerzőnk véleménycikkében emlékeztet, láttuk, hova vezet az működés hosszú távon, és hogy épp a hasonló kommunikációra mondtak nemet az emberek a választáson.

Döntéseket is hoztak a parlamentben: a legfontosabb a tizenhatodik alaptörvény-módosítás volt, ami megnyitotta az utat a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlése előtt, nyolc évben maximálta a miniszterelnöki mandátumot, és megindította a kekvákhoz került állami vagyonok visszaszerzésének folyamatát. A vitán megjelent Orbán Balázs is, akit Magyar tegezve oltogatott.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán Viktor az Indexnek adott interjút két nappal azután, hogy egy évre újra megválasztották a Fidesz elnökének. A volt miniszterelnök szerint az új kormány megkezdte az ország kifosztását, az államfői mandátum időbeli korlátozásával pedig a néptől akarják eltiltani őt. „Többet dolgoztunk ezért a vereségért, mint korábban a győzelmekért” – mondta Orbán, aki szerint a digitális kampányuk mondott csődöt, és elvesztették a fiatalokat.

Ha már digitális kampány: Írtunk Mátéról, aki tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek. Közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira. Megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks, amit nem a pénzcsapok elzáródásával, hanem a médiapiac átalakulásával, a tartalomfogyasztási szokások megváltozásával indokolt. Az átalakítás részeként megszűnik a Ripost, nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot.

Orbán Balázs és a még nagy reményű nyomtatott Bors.
Fotó: Orbán Balázs és Rétvári Bence Facebookja

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Kezdődik a G7 csúcs: az utolsó nagy nemzetközi találkozóját szervező Emmanuel Macron mindent megtesz, hogy a világ legbefolyásosabb 80 évesét három napig egy helyen tartsa.

Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Trump a saját – Fehér Házban tartott, UFC-gálával megspékelt – szülinapján jelentette be, hogy lezárják az iráni háborút. Ha minden jól megy, pénteken Svájcban az amerikaiak és az irániak aláírnak valamit, ami beszünteti a lövöldözést, újranyitja a Hormuz-szorost és nemzetközi ellenőrzés alá vonja a teheráni atomprogramot. De csak ha minden jól megy – és így is maradnak elvarratlan szálak bőven.

Modzstaba Hamenei legfelső vezető képe Teheránban
Fotó: ATTA KENARE/AFP

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Foci

A spanyol Laporte és a Zöld-foki-szigetek csatára Dailon Livramento.
Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Kosár

Mindenki nevetett rajtuk, most mégis meghódították Amerikát. Több mint fél évszázados várakozás ért véget New Yorkban, a Knicks 1973 után lett ismét NBA-bajnok. A cím nem pusztán sportsiker, hanem generációkon átívelő közös élmény a város számára, amely évtizedeken át a liga egyik legnagyobb csalódásaként tekintett a csapatára.

Fotó: GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP

Podcast

Ingyenes Borízű! Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban.

Illusztráció: Kiss Bence/444
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