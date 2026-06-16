Migránsozás, alaptörvény-módosítás és egy romantikus null-null

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Ismét ülésezett a parlament, ismét volt parázs vita, aminek az elején Magyar Péter vitnyédi migránstábor építésével és a migrációs paktum elfogadásával vádolta hosszasan az előző kormánypártot. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető próbálta kimagyarázni magukat, egyben a migrációs paktum elfogadásával vádolni Magyart. A miniszterelnök nem elégedett meg a válasszal, viszonválaszában fél órán keresztül osztotta a fideszeseket, de a Mi Hazának is jutottak karcos beszólások, egy ponton pedig Lázár János volt építési és közlekedési miniszter is megjelent a hátsó sorokban – ő sem maradt ki a miniszterelnöki sorozásból.
A migránsozást a Tisza-kormány már a hétvégén elkezdte, először Magyarország Kormánya posztolt az előző korszak alatt megszokott hangulatú képet az Orbán-kormány tervezett „migránsszállásáról”, aztán a tiszás miniszterek és képviselők osztották meg sorra a központi üzenetet. Szerzőnk véleménycikkében emlékeztet, láttuk, hova vezet az működés hosszú távon, és hogy épp a hasonló kommunikációra mondtak nemet az emberek a választáson.
Döntéseket is hoztak a parlamentben: a legfontosabb a tizenhatodik alaptörvény-módosítás volt, ami megnyitotta az utat a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlése előtt, nyolc évben maximálta a miniszterelnöki mandátumot, és megindította a kekvákhoz került állami vagyonok visszaszerzésének folyamatát. A vitán megjelent Orbán Balázs is, akit Magyar tegezve oltogatott.
Orbán Viktor az Indexnek adott interjút két nappal azután, hogy egy évre újra megválasztották a Fidesz elnökének. A volt miniszterelnök szerint az új kormány megkezdte az ország kifosztását, az államfői mandátum időbeli korlátozásával pedig a néptől akarják eltiltani őt. „Többet dolgoztunk ezért a vereségért, mint korábban a győzelmekért” – mondta Orbán, aki szerint a digitális kampányuk mondott csődöt, és elvesztették a fiatalokat.
Ha már digitális kampány: Írtunk Mátéról, aki tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek. Közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira. Megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.
Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks, amit nem a pénzcsapok elzáródásával, hanem a médiapiac átalakulásával, a tartalomfogyasztási szokások megváltozásával indokolt. Az átalakítás részeként megszűnik a Ripost, nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot.
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Kezdődik a G7 csúcs: az utolsó nagy nemzetközi találkozóját szervező Emmanuel Macron mindent megtesz, hogy a világ legbefolyásosabb 80 évesét három napig egy helyen tartsa.
Trump a saját – Fehér Házban tartott, UFC-gálával megspékelt – szülinapján jelentette be, hogy lezárják az iráni háborút. Ha minden jól megy, pénteken Svájcban az amerikaiak és az irániak aláírnak valamit, ami beszünteti a lövöldözést, újranyitja a Hormuz-szorost és nemzetközi ellenőrzés alá vonja a teheráni atomprogramot. De csak ha minden jól megy – és így is maradnak elvarratlan szálak bőven.
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Mindenki nevetett rajtuk, most mégis meghódították Amerikát. Több mint fél évszázados várakozás ért véget New Yorkban, a Knicks 1973 után lett ismét NBA-bajnok. A cím nem pusztán sportsiker, hanem generációkon átívelő közös élmény a város számára, amely évtizedeken át a liga egyik legnagyobb csalódásaként tekintett a csapatára.
Ingyenes Borízű! Hallgatóbüdösségi és bongépítő verseny, valamint a „Hülye vagy kretén?” szellemi vetélkedő országos döntője a Fidesz-frakcióban.
És más ellenzékieknek is személyes beszólogatásokkal válaszolt a kormányfő, aki a második körös adok-kapokban már sokkal jobban elengedte magát, mint az első, önálló felszólalásában.
A nyugati büntetőintézkedések a becslések alapján eddig 1000–1300 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak.
A bejelentésnek köze lehet a KEKVA-k jövőjét érintő alkotmánymódosításhoz, amiről ma szavaz az Országgyűlés.
Az átvilágítás több furcsa esetet is feltárt: volt, aki bemondásra kapott támogatást, más pedig több pénzt kapott, mint amennyit kért.
Az orosz támadások miatt legalább négy ember halt meg az ukrán fővárosban.
A teljes díjazást megkapja. Sőt, az UEFA kinevezte őt az augusztusi szuperkupa játékvezetőjének.
Vitnyéd volt a fő téma napirend előtt: a miniszterelnök migrációs kérdésben támadta a volt kormánypártot, mire a volt kormánypárt migrációs kérdésben támadott vissza.
Több mint fél évszázados várakozás ért véget New Yorkban: a Knicks 1973 után lett ismét NBA-bajnok. A cím nem pusztán sportsiker, hanem generációkon átívelő közös élmény a város számára, amely évtizedeken át a liga egyik legnagyobb csalódásaként tekintett a csapatára.
OK? Nem OK? Rasszista szimbólumot láttak az ausztrál bíró kéztartásában.
Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette a parlamentben, hogy nem készítettek tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.
A G7 háromnapos stressztesztjét rendezik meg a Genfi-tó partján, ahol minden adott, hogy Donald Trump a többiek nyakának ugorjon. A francia elnök utolsó G7-es fellépése lesz az első nagy nemzetközi találkozó az iráni háború kirobbantása óta.
A leépítések után a megszűnéseket is bejelentette a propagandában utazó médiavállalat.
OnlyFans-modellek oldalain kezdte, később magyar politikusok és influenszerek közösségimédia-profiljait pörgette fel szürkezónás módszerekkel. A 444-nek nyilatkozó fiatal egyik legnagyobb ügyfele megafonos fiókokra vásárolt lájkokat, követőket, megtekintéseket.
Németh Zsolt azt mondta, a rendezvényt idén párbeszédközpontúbbá akarják tenni, „ezért a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják.
Eredetileg tiszás elnöke lett volna ennek a vizsgálóbizottságnak is, de két hete Magyar Péter gondolt egyet, és megadta Toroczkainak a lehetőséget.
A Tisza-kormány szerint nem volt szerencsés a migránsszállásos Facebook-posztjuk. Ehhez képest a tiszás politikusok úgy terítették, mintha nem lenne holnap.
Két bombagólt vágott Tunéziának az apai ágon tunéziai származású Yasin Ayari, ő a harmadik duplázó a foci-vb-n.
Ahol Zöld-foki-szigetekeznek, ott Zöld-foki-szigetek vagyunk.
Ha minden jól megy, pénteken Svájcban az amerikaiak és az irániak aláírnak valamit, ami beszünteti a lövöldözést, újranyitja a Hormuz-szorost és nemzetközi ellenőrzés alá vonja a teheráni atomprogramot. De csak ha minden jól megy – és így is maradnak elvarratlan szálak bőven.
Emlékeznek még Zelenszkijre, aki azzal nem adta meg a tiszteletet az épületnek, hogy nem húzott öltönyt? Ezek az arcok ruhát sem.
A módosítót benyújtó Melléthei-Barna Márton szerint „politikai ellenfelek üldözésére létrejött Szuverenitásvédelmi Hivatal, a közpénzek magánvagyonként való kezelése és a kormányfői hatalom időbeli korlátlansága mind-mind a hübrisz megnyilvánulása”.
Az első igazi hős a világbajnokságon egy cserekapus a portugál másodosztályból: Vozinha mindent kivédett.
A volt miniszterelnök az Indexnek: Lázár és Szijjártó teljesen rendben van, Hatvanpuszta műbalhé, és halálomig Fidesz-tag maradok.
A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.
És persze végre eltűnik a felüljáró.
Radikális fordulat dezodorügyben. NBA-döntő vs. vébé. Ellen-Trumpok halálfej-tetoválással. Tajtékpipa és gravity bong. Németh Balázs elmeállapota. Mikor csuknak már le valakit? Az osztrákoknál az alma is jobb.
Az elmúlt pár hónap elvette a kedvét az országos politikától.
125 decibellel nyomták a szurkolók az O Flower of Scotlandot.
Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.