Migránsozás, alaptörvény-módosítás és egy romantikus null-null

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Belföld

Ismét ülésezett a parlament, ismét volt parázs vita, aminek az elején Magyar Péter vitnyédi migránstábor építésével és a migrációs paktum elfogadásával vádolta hosszasan az előző kormánypártot. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető próbálta kimagyarázni magukat, egyben a migrációs paktum elfogadásával vádolni Magyart. A miniszterelnök nem elégedett meg a válasszal, viszonválaszában fél órán keresztül osztotta a fideszeseket, de a Mi Hazának is jutottak karcos beszólások, egy ponton pedig Lázár János volt építési és közlekedési miniszter is megjelent a hátsó sorokban – ő sem maradt ki a miniszterelnöki sorozásból.

Pósfai Gábor belügyminiszter még egy délelőtti bizottsági ülésen számolt be arról, hogy a kormány elutasította az EU migrációs paktumának végrehajtását.

Fotó: Bankó Gábor/444

A migránsozást a Tisza-kormány már a hétvégén elkezdte, először Magyarország Kormánya posztolt az előző korszak alatt megszokott hangulatú képet az Orbán-kormány tervezett „migránsszállásáról”, aztán a tiszás miniszterek és képviselők osztották meg sorra a központi üzenetet. Szerzőnk véleménycikkében emlékeztet, láttuk, hova vezet az működés hosszú távon, és hogy épp a hasonló kommunikációra mondtak nemet az emberek a választáson.

Döntéseket is hoztak a parlamentben: a legfontosabb a tizenhatodik alaptörvény-módosítás volt, ami megnyitotta az utat a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlése előtt, nyolc évben maximálta a miniszterelnöki mandátumot, és megindította a kekvákhoz került állami vagyonok visszaszerzésének folyamatát. A vitán megjelent Orbán Balázs is, akit Magyar tegezve oltogatott.

A végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság felállításáról is döntés született, ennek élére Toroczkai Lászlót tették meg elnöknek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán Viktor az Indexnek adott interjút két nappal azután, hogy egy évre újra megválasztották a Fidesz elnökének. A volt miniszterelnök szerint az új kormány megkezdte az ország kifosztását, az államfői mandátum időbeli korlátozásával pedig a néptől akarják eltiltani őt. „Többet dolgoztunk ezért a vereségért, mint korábban a győzelmekért” – mondta Orbán, aki szerint a digitális kampányuk mondott csődöt, és elvesztették a fiatalokat.

Nemcsak hogy lesz Tusványos, de Orbán beszédet mond, és az új kormány egyes tagjait is meghívták – MCC Feszt viszont nem lesz.

Ha már digitális kampány: Írtunk Mátéról, aki tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek. Közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira. Megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks, amit nem a pénzcsapok elzáródásával, hanem a médiapiac átalakulásával, a tartalomfogyasztási szokások megváltozásával indokolt. Az átalakítás részeként megszűnik a Ripost, nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot.

Orbán Balázs és a még nagy reményű nyomtatott Bors. Fotó: Orbán Balázs és Rétvári Bence Facebookja

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Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

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Fotó: GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP

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