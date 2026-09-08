Muhi csata a parlamentben, AfD a karanténon kívül

Jó reggelt, még két napig lehet élvezni a meleget! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka, Magyar Péter azzal kezdte a Fidesz országlása után a Tisza feladatait a tatárjárás után újjáépítő IV. Béla királyéhoz hasonlította, majd türelmet kért az állam ramaty állapotára hivatkozva. A miniszterelnök belengette, mi jön a védett üzemanyagárak helyett, és azzal szórakozott, hogy egy Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatott, amíg Rétvári Bence beszélt.
Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.
Hiába tudták a Szijjártó-féle Külügyben, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi. Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.
Újraindult a 25 milliárdos korrupciós óriásper, az első pillanatban kivezettették az I. rendű vádlottat. K. T.-t korábban többször is kivezettették már a tárgyalásról, most először az öltözéke miatt. Azt mondta, fegyelmi eljárást kezdeményez a bíró ellen, mert az „nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.
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A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént. A német kancellár szerint ez volt a legsúlyosabb vereség, amit az elmúlt években elszenvedtek, miközben ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen – legalább Robert Fico megérti az AfD-szavazókat.
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„De mi? Volt, hogy itt kiröhögtünk és megszégyenítettünk embereket?” – Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.
A Fidesz és a KDNP felszólalásaihoz, ahhoz, hogy konkrétumok helyett lehazudják a csillagokat az égről, elég lesz a 3-4 éveseknek szóló színes könyv, mondta Magyar.
A Moszkvával baráti viszonyt ápoló szlovák kormányfő csak amiatt aggódik, hogy az eredmények esetleg olyan „háborús ajánlathoz” vezetnek, amely a kormánypártok vereségének elfedésére szolgálna.
Moszkva arra válaszul döntött így, hogy Németország a lipcsei drónincidens miatt bezáratta a bonni orosz konzulátust és a berlini Orosz Házat.
Az elkövetők dokumentumfilm készítésére kaptak támogatást. A film nem készült el, ezt valótlan tartalmú, fiktív számlák beszerzésével leplezték, amelyek egy része, a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott.
Szerda este jön a hidegfront, utána minden más lesz.
A NER propagandagyárosa lakást vett és céget is alapított az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Orbán-kormányok megbocsáthatatlan árulásáról is beszélt. Az ellenzék azon gúnyolódott, hogy Magyar királyhoz hasonlította magát, míg ő egy négyéveseknek szóló könyvvel oltogatta a volt kormánypártiakat. Elindult a parlament őszi ülésszaka, a Tiszának rengeteg a terve, de türelmet kérnek.
Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.
„A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható.”
Aleksandar Vučić pénteken azt ígérte, legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat.
A Vidnyánszky-féle hatalomátvétel után kinevezett Sepsi Enikőt már rég lemondásra szólították fel hallgatói.
„A fasizmus nem alternatíva.”
A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént.
Az oktatási miniszter szerint elfogadhatatlan volt Páger Pál Attilát felvenni gyógypedagógusnak úgy, hogy az igazgató az adminisztratív megfelelésen túl más szempontokat nem mérlegelt.
Az indok: közzétett egy fényképet Alekszej Navalnijról.
A miniszterelnök arról beszélt, hogy Toroczkai fideszes haverokhoz járt lobbizni a minisztériumokba, mire a Mi Hazánk elnöke felcsattant.
Jascsák Béla, a Steinitz–Jascsák–Podhola fedezetsor tagja a csádi misszióban. Melyik Orbán gyerek a legkártékonyabb? Kipixelezett unoka. Stromfeld Aurél emlézete a Frankel Leó utcában. Ki szítja a radikális ligetizmus izzó parazsát? Budaörs válasza Vancouvernek.
K. T.-t korábban többször is kivezettették már a tárgyalásról, most először az öltözéke miatt. Azt mondta, fegyelmi eljárást kezdeményez a bíró ellen, mert az „nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.
A német kancellár átfogó szerkezeti reformokat és a kormányzati kommunikáció gyökeres megújítását ígérte. Nem mond le.
Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.
Célzottan fogják segíteni a dízelautósokat bizonyos teljesítmény alatt, illetve az agrárszektort. Nem a fideszes megoldás, vagyis a védett ár jön, mert az tönkreteszi a költségvetést, hiányt okoz és a gazdagokat is segíti, mondta.
Az amerikaiak az ukrán elnök szerint azt is vizsgálják, milyen lépésekkel lehetne mérsékelni a háború intenzitását a téli hónapokban.
Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.
Mi mással is kezdődhetne a parlament keddi ülése, mint Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával? Később határozathozatal is lesz.
Nemrég nevezte át az Ontario-tavat Amerika-tóra.
A legutóbbi alkotmánymódosítás miatt kell otthagynia az Alkotmánybíróságot.