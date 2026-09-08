Muhi csata a parlamentben, AfD a karanténon kívül

Jó reggelt, még két napig lehet élvezni a meleget! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka, Magyar Péter azzal kezdte a Fidesz országlása után a Tisza feladatait a tatárjárás után újjáépítő IV. Béla királyéhoz hasonlította, majd türelmet kért az állam ramaty állapotára hivatkozva. A miniszterelnök belengette, mi jön a védett üzemanyagárak helyett, és azzal szórakozott, hogy egy Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatott, amíg Rétvári Bence beszélt.

Magyar egy ponton annyira felhergelte Toroczkai Lászlót, hogy az gyáva féregnek nevezte a miniszterelnököt, erre a házelnök a hétre kitiltotta a Mi Hazánk elnökét az ülésekről.

Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hiába tudták a Szijjártó-féle Külügyben, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi. Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.

Orbán Viktor és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Suparna Airlines Kínából érkezett repülõgépének fedélzetén a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. március 24-én. A gép több mint 3 millió maszkot, 100 ezer koronavírus-tesztet és 86 lélegeztetõgépet hozott. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Újraindult a 25 milliárdos korrupciós óriásper, az első pillanatban kivezettették az I. rendű vádlottat. K. T.-t korábban többször is kivezettették már a tárgyalásról, most először az öltözéke miatt. Azt mondta, fegyelmi eljárást kezdeményez a bíró ellen, mert az „nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.

Fotó: Haász János

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Külföld

A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént. A német kancellár szerint ez volt a legsúlyosabb vereség, amit az elmúlt években elszenvedtek, miközben ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen – legalább Robert Fico megérti az AfD-szavazókat.

Alice Weide és Tino Chrupalla, az AfD társelnökei, balra Ulrich Siegmund, a párt tartományi miniszterelnök-jelöltje. Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

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Kultúra

„De mi? Volt, hogy itt kiröhögtünk és megszégyenítettünk embereket?” – Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.

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