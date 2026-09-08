Muhi csata a parlamentben, AfD a karanténon kívül

reggel 4

Jó reggelt, még két napig lehet élvezni a meleget! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka, Magyar Péter azzal kezdte a Fidesz országlása után a Tisza feladatait a tatárjárás után újjáépítő IV. Béla királyéhoz hasonlította, majd türelmet kért az állam ramaty állapotára hivatkozva. A miniszterelnök belengette, mi jön a védett üzemanyagárak helyett, és azzal szórakozott, hogy egy Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatott, amíg Rétvári Bence beszélt.

Forrás

Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hiába tudták a Szijjártó-féle Külügyben, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi. Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.

Orbán Viktor és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Suparna Airlines Kínából érkezett repülõgépének fedélzetén a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. március 24-én. A gép több mint 3 millió maszkot, 100 ezer koronavírus-tesztet és 86 lélegeztetõgépet hozott.
Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Újraindult a 25 milliárdos korrupciós óriásper, az első pillanatban kivezettették az I. rendű vádlottat. K. T.-t korábban többször is kivezettették már a tárgyalásról, most először az öltözéke miatt. Azt mondta, fegyelmi eljárást kezdeményez a bíró ellen, mert az „nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.

Fotó: Haász János

Hír volt még:

Külföld

A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént. A német kancellár szerint ez volt a legsúlyosabb vereség, amit az elmúlt években elszenvedtek, miközben ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen – legalább Robert Fico megérti az AfD-szavazókat.

Alice Weide és Tino Chrupalla, az AfD társelnökei, balra Ulrich Siegmund, a párt tartományi miniszterelnök-jelöltje.
Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Hír volt még:

Kultúra

„De mi? Volt, hogy itt kiröhögtünk és megszégyenítettünk embereket?” – Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.

Podcast

  • Borízű hang #284: Moldova vagy Orbán Gáspár? Szélsőligetista keselyűzés fagylalttal [rövid verzió]
Fotó: Kiss Bence / 444
reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter a Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatta a Parlamentben, aztán felajánlotta, Rétváriéknak, hogy megveszi nekik

A Fidesz és a KDNP felszólalásaihoz, ahhoz, hogy konkrétumok helyett lehazudják a csillagokat az égről, elég lesz a 3-4 éveseknek szóló színes könyv, mondta Magyar.

Rovó Attila, Bódog Bálint
parlament

Fico megérti az AfD-szavazókat

A Moszkvával baráti viszonyt ápoló szlovák kormányfő csak amiatt aggódik, hogy az eredmények esetleg olyan „háborús ajánlathoz” vezetnek, amely a kormánypártok vereségének elfedésére szolgálna.

Inkei Bence
külföld

Oroszország bezáratja a szentpétervári német főkonzulátust

Moszkva arra válaszul döntött így, hogy Németország a lipcsei drónincidens miatt bezáratta a bonni orosz konzulátust és a berlini Orosz Házat.

Benics Márk
külföld

Két újabb letartóztatás történt az NKA-ügyben

Az elkövetők dokumentumfilm készítésére kaptak támogatást. A film nem készült el, ezt valótlan tartalmú, fiktív számlák beszerzésével leplezték, amelyek egy része, a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott.

Inkei Bence
bűnügy

Letaglózó hír a 35 fokos kánikula rajongóinak: még két nap az élet

Szerda este jön a hidegfront, utána minden más lesz.

Gazda Albert
belföld

Balásy Gyula próbálta megvetni a lábát Dubajban is

A NER propagandagyárosa lakást vett és céget is alapított az Egyesült Arab Emírségekben.

Czinkóczi Sándor
karrier

Magyar Péter szerint a Fidesz országlása után a Tisza feladatai a tatárjárás után újjáépítő IV. Béla királyéhoz hasonlók

Az Orbán-kormányok megbocsáthatatlan árulásáról is beszélt. Az ellenzék azon gúnyolódott, hogy Magyar királyhoz hasonlította magát, míg ő egy négyéveseknek szóló könyvvel oltogatta a volt kormánypártiakat. Elindult a parlament őszi ülésszaka, a Tiszának rengeteg a terve, de türelmet kérnek.

Bódog Bálint
belföld

Mr. Oroszország és Lázár János titkai

Megszereztük azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderült, Lázár János Klaus Mangolddal találkozott azon az ominózus 2013. márciusi napon, ami miatt később botrányt csinált. Bemutatjuk az eddig titkos tanácsadói szerződéseket és azokat a jelentéseket is, amelyekből kiderülnek egyes megbeszélések részletei. Mindez idáig államtitoknak számított.

Windisch Judit
POLITIKA

A házelnök kizárta Toroczkait a parlament e heti üléséről, miután undorító féregnek nevezte Magyar Pétert

„A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható.”

Urfi Péter
POLITIKA

A szerb kormány a parlament feloszlatását és előrehozott választás kiírását kezdeményezte

Aleksandar Vučić pénteken azt ígérte, legkésőbb szeptember 10-én kiírja az előrehozott választásokat.

Inkei Bence
külföld

Lemond a SZFE rektora, és ezzel a döntésével végre a hallgatók is elégedettek lehetnek

A Vidnyánszky-féle hatalomátvétel után kinevezett Sepsi Enikőt már rég lemondásra szólították fel hallgatói.

Urfi Péter
színház

Ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen

„A fasizmus nem alternatíva.”

Urfi Péter
külföld

Az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog

A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént.

Kolozsi Ádám
külföld

Lannert Judit kirúgta a csepeli iskola igazgatóját, amiért az felvette a gyermekbántalmazási ügyekben érintett volt fóti gyermekotthon-vezetőt

Az oktatási miniszter szerint elfogadhatatlan volt Páger Pál Attilát felvenni gyógypedagógusnak úgy, hogy az igazgató az adminisztratív megfelelésen túl más szempontokat nem mérlegelt.

Benics Márk
oktatás

Az orosz kommunisták jelöltjét is eltiltották a választási indulástól

Az indok: közzétett egy fényképet Alekszej Navalnijról.

Czinkóczi Sándor
külföld

Toroczkai Magyarnak: Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Toroczkai fideszes haverokhoz járt lobbizni a minisztériumokba, mire a Mi Hazánk elnöke felcsattant.

Bódog Bálint
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #284: Moldova vagy Orbán Gáspár? Szélsőligetista keselyűzés fagylalttal [rövid verzió]

Jascsák Béla, a Steinitz–Jascsák–Podhola fedezetsor tagja a csádi misszióban. Melyik Orbán gyerek a legkártékonyabb? Kipixelezett unoka. Stromfeld Aurél emlézete a Frankel Leó utcában. Ki szítja a radikális ligetizmus izzó parazsát? Budaörs válasza Vancouvernek.

Bede Márton, Winkler Róbert, Uj Péter
podcast

Újraindult a 25 milliárdos korrupciós óriásper, az első pillanatban kivezettették az I. rendű vádlottat

K. T.-t korábban többször is kivezettették már a tárgyalásról, most először az öltözéke miatt. Azt mondta, fegyelmi eljárást kezdeményez a bíró ellen, mert az „nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.

Haász János
belföld

Merz: Ez a legsúlyosabb választási vereség, amit az elmúlt évtizedekben elszenvedtünk

A német kancellár átfogó szerkezeti reformokat és a kormányzati kommunikáció gyökeres megújítását ígérte. Nem mond le.

Inkei Bence
külföld

Hiába tudták a Szijjártó-féle Külügyben, hogy háromszoros áron vettek covidtesztet, nem történt semmi

Egy belső feljegyzésben tételesen leírták, mekkora „haszonnal” dolgoztak egyes cégek, azaz mennyivel drágábban adták el a Kínában vett eszközöket a minisztériumnak. Többen is voltak, akik nem álltak meg 30 százaléknál.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar Péter belengette, mi jön a védett üzemanyagárak helyett

Célzottan fogják segíteni a dízelautósokat bizonyos teljesítmény alatt, illetve az agrárszektort. Nem a fideszes megoldás, vagyis a védett ár jön, mert az tönkreteszi a költségvetést, hiányt okoz és a gazdagokat is segíti, mondta.

Rovó Attila
parlament

Zelenszkij: Az Egyesült Államok a tél előtt megpróbálja újraindítani az orosz–ukrán tárgyalásokat

Az amerikaiak az ukrán elnök szerint azt is vizsgálják, milyen lépésekkel lehetne mérsékelni a háború intenzitását a téli hónapokban.

Benics Márk
külföld

„De mi? Volt, hogy itt kiröhögtünk és megszégyenítettünk embereket?”

Tóth Gabi távozása után is bazári trash a Megasztár. A papíron tehetségkutatónak nevezett műsor új évadában elviekben felelős felnőtt emberek vesznek részt kiszolgáltatott emberek alázásában.

Mészáros Juli
POKOL

A vármegyéknek annyi, a főispánoknak befellegzett

Mi mással is kezdődhetne a parlament keddi ülése, mint Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával? Később határozathozatal is lesz.

Gazda Albert
POLITIKA

Trump átnevezné Új-Mexikó államot Új-Amerikára

Nemrég nevezte át az Ontario-tavat Amerika-tóra.

Czinkóczi Sándor
külföld

Hét ingatlannal vonult nyugdíjba Polt Péter

A legutóbbi alkotmánymódosítás miatt kell otthagynia az Alkotmánybíróságot.

Czinkóczi Sándor
karrier