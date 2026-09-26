Hétvégi olvasnivalók gyanúsításokról, borravalóterrorról, emberkísérletekről, horrorházakról és hasonlóakról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehetséges, sőt, érdemes.

Az élet itthon

Nagyon sűrű napokon vagyunk túl, hogy csak pár dolgot említsünk: kiderült, hogy már hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Tisza pedig nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra. A felpörgött közélet fontosabb történéseit külön cikkben szedtük össze, és erről szólt pénteki beszélgetésünk is.

Sesztákkal kapcsolatban felidéztük, hogy a NER Disneylandjét húzta fel Kisvárdán, nagy neres költések között pedig megemlékeztünk arról, hogy több mint 2 milliárd forintot költöttek el az egykori Pénzügyminisztérium bebútorozására, ahova aztán Pintér Sándor költözött be, arról, hogy börtönbüntetést kértek a fideszes Nagy Sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből, továbbá hogy hatalmas pénzügyi bukás volt az operettforradalom Orbán János Dénes-féle csúcsprodukciója, és arról is, hogy kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának több mint egymilliárdos ügylete miatt. Stúdiónkban beszéltük át Orbán Gáspár csádi terveinek újonnan megismert részleteit, és írtunk a Trafó leendő vezetőjének kiválasztása körüli kálváriáról, mert a történet sokat megmutat abból is, hogyan zajlanak jelenleg a színházvezetői kinevezések.

Ha már úgyis esélyesen átalakulások várnak az intézményre, Szily László életében először elment megnézni a Terror Háza kiállítását, foglalkoztunk emellett azzal, hogy hogyan alakult ki Magyarországon a létező legidegesítőbb borravalós kultúra, emberkísérlet keretében próbáltunk meg két napig ellenni bármiféle AI-s eszköz használata nélkül, és írtunk arról is, hogy a téma szakértője szerint a Balaton legnagyobb ellensége nem az alacsony vízszint, hanem ami a tó partján történik.

Világ

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Nem túl meglepő eredménnyel zárult az orosz választás, stúdiónkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk arról, hogy hogyan fokozhatja tovább a háborút Putyin, de szó volt arról is, hogy ismét feszültebbek lettek a magyar-ukrán kapcsolatok, miután Magyar Péter egyik nap késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar-ukrán viszonyért.

Hszi Washingtonban járt, írtunk előzetes cikket arról, hogy mire lehetett számítani, de írtunk arról is persze, hogy mit lehet tudni a csúcstalálkozó eredményeiről. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy vajon tényleg küszöbön áll a háború Európában, vagy pont ezt akarja elhitetni velünk a Kreml, és írtunk arról is, hogy az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe. És ha mindez nem lenne elég, írtunk még az amerikai horrorházról is, amivel egyelőre nem tudnak mit kezdeni a nyomozók.

Interjú

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott. A fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához. Erről az összehasonlításról beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.

Jó dolgok

Fotó: Németh Dániel / 444

David Szalay regénye, a Test az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere lett, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A regény nyomán a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral a Nem rossz könyvek podcast élőben felvett epizódjában.

Elindult az őszi nagyjátékfilm-dömping itthon, megnéztük a két új szexkomédiát, és klasszikus filmmaraton is volt Budapesten, ahol szerzőnk elég sok (bár nem az összes) filmet megnézett.