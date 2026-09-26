Hétvégi olvasnivalók gyanúsításokról, borravalóterrorról, emberkísérletekről, horrorházakról és hasonlóakról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehetséges, sőt, érdemes.
Nagyon sűrű napokon vagyunk túl, hogy csak pár dolgot említsünk: kiderült, hogy már hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Tisza pedig nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra. A felpörgött közélet fontosabb történéseit külön cikkben szedtük össze, és erről szólt pénteki beszélgetésünk is.
Sesztákkal kapcsolatban felidéztük, hogy a NER Disneylandjét húzta fel Kisvárdán, nagy neres költések között pedig megemlékeztünk arról, hogy több mint 2 milliárd forintot költöttek el az egykori Pénzügyminisztérium bebútorozására, ahova aztán Pintér Sándor költözött be, arról, hogy börtönbüntetést kértek a fideszes Nagy Sas rokonára, aki milliárdos birodalmat épített közpénzből, továbbá hogy hatalmas pénzügyi bukás volt az operettforradalom Orbán János Dénes-féle csúcsprodukciója, és arról is, hogy kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának több mint egymilliárdos ügylete miatt. Stúdiónkban beszéltük át Orbán Gáspár csádi terveinek újonnan megismert részleteit, és írtunk a Trafó leendő vezetőjének kiválasztása körüli kálváriáról, mert a történet sokat megmutat abból is, hogyan zajlanak jelenleg a színházvezetői kinevezések.
Ha már úgyis esélyesen átalakulások várnak az intézményre, Szily László életében először elment megnézni a Terror Háza kiállítását, foglalkoztunk emellett azzal, hogy hogyan alakult ki Magyarországon a létező legidegesítőbb borravalós kultúra, emberkísérlet keretében próbáltunk meg két napig ellenni bármiféle AI-s eszköz használata nélkül, és írtunk arról is, hogy a téma szakértője szerint a Balaton legnagyobb ellensége nem az alacsony vízszint, hanem ami a tó partján történik.
Nem túl meglepő eredménnyel zárult az orosz választás, stúdiónkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk arról, hogy hogyan fokozhatja tovább a háborút Putyin, de szó volt arról is, hogy ismét feszültebbek lettek a magyar-ukrán kapcsolatok, miután Magyar Péter egyik nap késő este diplomáciai csörtét vívott az ukrán külügyminiszterrel, mire a Fidesz aggódni kezdett a magyar-ukrán viszonyért.
Hszi Washingtonban járt, írtunk előzetes cikket arról, hogy mire lehetett számítani, de írtunk arról is persze, hogy mit lehet tudni a csúcstalálkozó eredményeiről. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy vajon tényleg küszöbön áll a háború Európában, vagy pont ezt akarja elhitetni velünk a Kreml, és írtunk arról is, hogy az Egyesült Államok először ismerte el, hogy fegyvereket telepített az űrbe. És ha mindez nem lenne elég, írtunk még az amerikai horrorházról is, amivel egyelőre nem tudnak mit kezdeni a nyomozók.
A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott. A fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához. Erről az összehasonlításról beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.
David Szalay regénye, a Test az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere lett, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A regény nyomán a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral a Nem rossz könyvek podcast élőben felvett epizódjában.
Elindult az őszi nagyjátékfilm-dömping itthon, megnéztük a két új szexkomédiát, és klasszikus filmmaraton is volt Budapesten, ahol szerzőnk elég sok (bár nem az összes) filmet megnézett.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az MNB volt elnökét és hat másik személyt.
Kérik a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
Vízpótlás helyett inkább a part újragondolása lehet a megoldás: új építések helyett a beton visszabontását, fövenyt, sok nádast és valódi természetvédelmet kér a Balatont kutató intézet ledöbbent vezetője.
Önkéntes emberkísérletben vettem részt: megpróbáltam lehúzni 48 órát mindenféle mesterséges intelligencia használata nélkül. Elbuktam.
Jött két szexkomédia egymás után, de kinek és mire jó ez? Ingyen tanulság a Félrelépni szabad és a 10 éjszakás kaland után: nemcsak az állami támogatás, annak hiánya sem boldogít.
Egy nap, öt film, moziban, ez tisztességes vállalás lett volna. Csakhogy háromig jutottam csupán. Klasszikus filmmaraton volt Budapesten.
Magyar szerint fogalmuk sem volt arról, hogy a Mol az ukrán határhoz közeli, ukrán gáz- és olajtároló építéséről tárgyal. Ebből aztán olyan feszültség lett, ami érinti a Mol-vezér Hernádi Zsoltot, és elérte a diplomáciát is.
Hátráltatja-e az előző rendszer ügyeinek feltárását, ha szétesik a bűnüldöző szervezet? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Kerezsi Miklós cége a volt tulajdonosok szerint az ő megtévesztésükkel szerezte meg a műanyag kerti bútorairól ismert Flair-Plastic Kft. többségi tulajdonát. A céget másnap 1,336 milliárdos értéken apportálták a tőzsdén jegyzett Vertikál Nyrt.-be, amit szintén perelnek a Flair-Plastic korábbi tulajdonosai.
Washingtonba látogat a kínai elnök, hogy mesterséges intelligenciáról, vámháborúról, kereskedelmi tűzszünetről, ritkaföldfémekről, és Tajvanról tárgyaljon a félidős választások előtt álló Donald Trumppal.
A két ellenzéki képviselő ellen milliárdos korrupciógyanús ügyekben indítana eljárást az ügyészség, Magyar Péter ellen pedig a Dunába dobott telefon miatt folyik eljárás.
Rákosiné mint szexbomba: a 444 egy érintetlen ministránsfiút küldött, hogy mérje fel, tényleg menthetetlen-e a magyar kultúrharc legkomolyabb emlékműve. Íme a megszeppent beszámoló!
A Helyzet: van! legújabb adása arról, milyen nagyszabású tervei voltak a volt miniszterelnök fiának Közép-Afrikában.
Mire ad felhatalmazást Putyinnak a parlamenti választásokon elért fényes győzelme? Mennyire van közel egy óriási európai háború? Hogyan lehet érdemben reagálni az orosz hibrid támadásokra? Hányan vannak a Kárpáti Nyolcak? Miért most tiltotta ki a Magyar-kormány az orosz „diplomatákat”? Külpolitikai műsorunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
Az operett több, mint művészet: show-biznisz, ahová dől a pénz – többek között ezzel magyarázta OJD korábban, hogy közel félmilliárd forint áramlott hozzá. Adatigényléssel megkaptuk a márciusban bemutatott, de azóta sem játszott Dankó Pista költségvetését. Nem csoda, hogy csak egy előadása volt.
Újabb találkozó jöhet a decemberi G20-csúcson.
Európai vezetők és hírszerzési főnökök az orosz hibrid fenyegetés erősödéséről beszélnek, ezzel párhuzamosan a közösségi médiát elárasztották a háborús víziók. Miért érdemes ilyenkor fokozottan a balti országokra figyelni?
Mit tudhat egy fogas 475 ezer forintért? Mi szükség volt 100 milliós nagyságrendben kézi csomózású szőnyegekre? Ki hajthatta volna álomra a fejét a 3 milliós ágyban? A miniszteri részlegben akkora volt a luxus, hogy Magyar Péter eltiltotta Pósfai Gábort annak használatától. Kikértük a bútorozás költségeit.
A Műcsarnok volt igazgatója is bejelentkezett a Trafó megüresedett igazgatói helyére, a pályázatát viszont többekkel együtt nem hozza nyilvánosságra. A Partizán és az Örkény Színház ennek ellenére péntekre nyilvános szakmai fórumot szervezett, ami miatt több pályázó is a fővároshoz fordult.
A Magyar-kormány már hosszabb ideje regnál, mint amennyi ideig a Tanácsköztársaság tartott. A fideszes mitológiában a Tisza Párt rendszerét rendszeresen hasonlítják a 133 napot megért proletárdiktatúrához. Erről az összehasonlításról beszélgettünk a 444 stúdiójában Csunderlik Péter történésszel.
Kialakítottuk a világ talán leghülyébb éttermi fizetési rendszerét, amiben a vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, a vendéglátósok pedig mindent bevetnek, hogy több legyen a borravaló. A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.
A nyírségi kiskirály Tasó László unokaöccse, Tasó János és Czifra Erzsébet faék egyszerűséggel nyúlták le Nyíradony fejlesztési pénzeit.
Szalay regényét az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere kísérte, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A regény nyomán a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral.
Egy parkolási szabálysértés után jutottak el a philadelphiai rendőrök ahhoz a házhoz, ahol több mint egymillió kép és több ezer videó került elő, köztük olyan erőszakos felvételek is, amik évekkel ezelőtt eltűnt nőkhöz kapcsolódhatnak. Holttest egyelőre nincs, csak vegyszerek, lefolyóhoz csatlakoztatott nagy hordók. És a tulaj által írott könyv egy sorozatgyilkosról.
Eddig is lehetett ezt sejteni, de még sosem mondták ki ezt ennyire nyíltan az amerikaiak. A nagy kérdés most az, hogy mennyire rúgják be az űrfegyverkezési versenyt az oroszok és a kínaiak.
Több szálon is beindulni látszik az Út a börtönbe program, házkutatás az Alapjogokért Központban, a Mészáros-Szíjj páros és Schmidt Mária is pozíciót veszített. Mindeközben a Tisza elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, Magyar pedig Ukrajnával meccselt a neten.