Rogán Antal felnőtt élete minden hónapjában spórolt 2 millió forintot

Jó reggelt! Ma még hideg lesz, a hét második felében viszont akár 16 fok is.

A javuló tendencia egyértelmű: három hónapja nem volt olyan kevés áldozata a járványnak, mint a múlt héten. Van ugyanakkor egy aggasztó hír is: az elmúlt héten több új fertőzöttet regisztráltak, mint az előzőn, és ezzel ebben az adatsorban megtört a december vége óta tartó javulás.

A növekedés nem drámai, és több oka is lehet, például az, hogy több tesztet végeztek. De az is elképzelhető, hogy nálunk is egyre több embert fertőz meg a brit vírusvariáns. Ha ez így van, akkor az először a fertőzöttek számán érezhető, utána következnek a kórházban kezeltek majd a halálozások. Az biztosan nem kedvez a helyzetnek, hogy bár a vendéglátóhelyeknek zárva kell tartaniuk, a kormányzati dolgozók által is látogatott budai menzán tömegjelenetek vannak.

Miért áll az európai vakcinabeszerzés úgy, ahogy? Miért oltanak lassan az EU tagországaiban, így Magyarországon is?

Az EU tavaly egy történelmi jelentőségű döntéssel azt választotta, hogy a tagállamok közösen rendeljenek vakcinát a koronavírus ellen, és ne egymással versenyezve, egymást kiszorítva harcoljanak. A közös beszerzés nyertesei elsősorban a szegényebb tagállamok, a gyártóknál sikerült jelentős árengedményt kiharcolni, de egyesek szerint ennek az lett az ára, hogy az amerikai és a brit piacra terelték a vakcinákat a cégek.

Ennek köszönhetően alakult ki a hétvégén az a helyzet, hogy a Brexit és a járvány elleni EU-s intézkedések gyakorlatilag egymásnak feszültek. Ezt a helyzetet sikerült rendezni, viszont tény, hogy a gyártók késlekedése miatt sok tagállami vezető a szerződéseket megkötő Európai Bizottságot hibáztatja, és ebből még lehetne csúnya összezördülések.

Magyarország külön utat jár, továbbra is az Orbán-kormány az egyetlen, amely a közös EU-s beszerzésen felül orosz és kínai vakcinagyártókkal is kötött megállapodást. Továbbra sem világos, hogy ezek mikor fognak megérkezni, főleg az oroszokkal kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy egyáltalán le tudják-e szállítani a megrendelt mennyiséget abból a Szputnyik V-ből, amiről az OGYEI most kijelentette, hogy 90 százalék feletti hatékonyságú.

Közben az sem világos, mi történik a már megérkezett oltóanyaggal. A számok mintha azt mutatnák, hogy 20 ezerrel több embert oltottak be annál, mint ahánynak elegendő vakcina érkezett az országba. Az egyik megoldás az lehet, hogy a például a britek által követett rizikósabb taktikát követve a hazai idősotthonokban is elkezdtek oltani a második körre eltett dózisokkal.

Senki ne izguljon, a magyar fociválogatottat is be fogják oltani soron kívül.

Alig néhány száz ember gyűlt össze vasárnap a Hősök terén, hogy tüntessenek a reménytelen helyzetbe került vendéglátósok mellett. Hiába voltak a megjelentek meglehetősen elkeseredettek, ez egyáltalán nem az a tömegtüntetés volt, amire a szervezők számítottak. Ahogy az már sokszor kiderült, nem ugyanaz kommentelni, egy Facebook-eseményre rákattintani, vagy élőben, arccal-névvel is felvállalni az ügyet.

Hiába voltak kevesen, a rendőrség lelkesen igazoltatott, hat emberrel szemben még intézkedtek is. A TASZ kénytelen is volt felhívni a figyelmet, hogy ahogy tavasszal, úgy most is teljesen indokolatlan a gyülekezési tilalom.

A vasárnapi tüntetés szervezői hétfőtől „tömeges üzletnyitást” ígértek, ami eddig is valószínűtlennek tűnt, most viszont már biztos, hogy egy-két kamikázén kívül senki nem fog vendégeket fogadni. Erről egy friss kormányrendelet is gondoskodik, amely egészen drákói büntetésekkel fenyegeti a korlátozásokat megsértő vendéglátósokat.

NAVALNIJ, 2. MENET

Oroszországban csak vasárnap tüntettek a bebörtönzött Alekszej Navalnij mellett, de már előtte lehetett tudni, hogy a Putyin palotájáról nagysikerű filmet forgató ellenzéki aktivista minden korábbinál erősebb ütést tudott bevinni a Kremlnek. Az orosz vezetés be is vetette jó előre a már bejáratott propagandafegyvereket, de ennél is beszédesebb volt, hogy a legszűkebb moszkvai elit magyarázkodni kényszerült, és a Putyin pénztárcájaként emlegetett dzsúdópartnere felvállalta, hogy övé a hatalmas épület.

Már a nagy tüntetések előtt őrizetbe vették Navalnij feleségét, kampányának koordinátorát, aki aztán egy bizarr üzenetben arra kérte az embereket, hogy inkább ne tüntessenek, és még a metrókat is lezárták, hogy nehezítsék a tömeg dolgát. Mert bizony sorozatban a második hétvégén is tömegek mentek ki az orosz télbe tüntetni, nem csak Moszkvában és Szentpéterváron, hanem még Szibériában is.

A karhatalom múlt heti teljesítményét is túlszárnyalva most több mint 4500 embert vett őrizetbe. Erős túlzás lenne ezeket a tüntetéseket a szomszédos Belaruszban tavaly nyár óta folyamatos demonstrációktól hasonlítani, és senki sem gondolja, hogy Putyin hatalma veszélyben van. De az is biztos, hogy az orosz ellenzék hosszú idő óta nem tudott ilyen erőt felmutatni.

Újraházasodott Rogán Antal. A kabinetminiszter vagyonnyilatkozatából derült ki, hogy a pletykák igazak, az új feleségét pedig Rogán Barbarának hívják. Ennél is érdekesebb, hogy bevallása szerint most összesen

822 027 591 forint

megtakarítása van. Rogán 48 éves, ez azt jelenti, hogy felnőtt élete minden egyes évében 27 millió, tehát havi több mint 2 millió forintot tudott félretenni.

Sokan kérték, és mi is éreztük, hogy szükség van rá. Most már angol felirattal is megnézhető a 444 új dokumentumfilmje, A gyilkosok emlékműve.

