A fény a vakcinaalagút végén

A VAKCINAALAGÚT VÉGE

Fotó: KENA BETANCUR/AFP

A járvány végével kapcsolatban senki nem mer tippelni, azt viszont most már le lehet szögezni, hogy ha a gyártók tartják a vállalásukat, akkor a második negyedévben 6,8 millió adag kétkörös, és 1,2 millió egydózisos oltóanyag érkezik Magyarországra az EU-s beszerzésből. Ez 4,6 millió magyar beoltására elég.

A magyar kormány saját szerződései alapján a második negyedévben érkezik még 3,9 millió adag, tehát 1,95 millió ember beoltására alkalmas kínai vakcina is. Ugyaneddig kellene érkeznie még 1,6 millió dózis, tehát 800 000 embernek elég orosz vakcinának is, de mivel az oroszok már most nagyon megcsúsztak a szállítással, ezzel a legnehezebb számolni.

Tekintve hogy már mostanáig 1,5 millió ember beoltására elég oltóanyag van az országban, ki lehet jelenteni, hogy ha az EU-val leszerződött nyugati gyógyszercégek és a kínaiak is tartják a szállítási határidőket, 2021 első félévének végéig a magyar lakosság nyájinmunitásához elég oltóanyag lesz az országban.

Ez egészen remek hír, most már csak be kell adni ezeket az oltásokat. Az már látszik, hogy ez a jelenlegi ütemben nem fog menni, fel kellene pörgetni az oltási tervet. Ehhez egyrészt hatékonyabb oltási programra lenne szükség, másrészt arra, hogy azt ne akadályozzák olyan alakok, mint a most egymillió forintra büntetett, az oltások beadását megtagadó háziorvos.

Szintén jó hír, hogy most már 50 százalék felett van Magyarországon az oltási hajlandóság aránya.

A bizonytalanság általánosságban minden korosztályban csökkent.

A 40 év felettiek mozdultak el az oltás irányába.

A 39 év alattiak körében nőtt az oltást ellenzők száma.

Az elutasítás a 30 alattiak körében a legmagasabb, csupán 32 százalékuk oltatná magát, míg 56 százalékuk ellenzi az oltást.

Az eddig legalább egy védőoltáson átesett lakosság kétharmada nő, ez feltehetően azzal magyarázható, hogy közülük többen dolgoznak az egészségügyben.

KARD ÉS KORONA

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Nem túl biztató az olimpiára nézve, hogy a vívás egyéves leállása után megtartott első nagy nemzetközi versenyen, aminek a házigazdája a magyar vívószövetség volt, megjelent a koronavírus, és 8 résztvevőnek is pozitív lett a tesztje.

Pedig azt a versenyt „buborékban” rendezték meg, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

Valamennyi résztvevő csak negatív PCR-teszttel léphettek be Magyarország területére.

A szállás elfogalásakor pedig egy újabb PCR-teszten is át kellett esniük.

Csak az akkreditálhatott a rendezvényre, akinek ez a tesztje is negatív lett.

Az akkreditált személyek „beléphettek a buborékba”, és onnantól fogva szabadon mozoghattak a szálláshely, illetve az edzés- és versenyhelyszínek között.

Bár a verseny szervezői szerint a vívókra kifejezetten jellemző a fegyelem, a selejtezők élő közvetítésében azért bőven lehetett látni olyan jeleneteket, amelyek nem feleltek meg a Covid-protokollnak. A lehúzott maszkkal pihenő versenybírók, a lelátón összeverődő, az éppen vívó csapattársaiknak szurkoló résztvevők, vagy éppen a terem sarkában csoportosan meghúzódó szervezők egyaránt megsértették az előírásokat.

EGYESÜLT ŐRSÉGI EMIRÁTUSOK

A MOL jövőre próbafúrásokat akar kezdeni Őriszentpéter határában, alig pár száz méterre a pihenőövezettől, az Őrségi Nemzeti Park magterületén.

Bár a társaság azt ígéri, hogy a munkálatok alatt a település több iparűzési adót kaphat, az önkormányzat mégis ellenzi a fúrást, mert féltik a tájképet és a turizmust.

Nem egyértelmű, hogy a MOL pontosan mi után kutat ott, mert a hatásbecslés kőolajról ír, míg a vállalat szerint csak földgázt keresnek.

A MOL szerint az számít kiemelt közérdeknek, hogy a lehető legjobban kiaknázzák a hazai szénhidrogénforrásokat Magyarország energiafüggetlensége érdekében.

Közben a jövő nemzedékek szószólója arra hívta fel a figyelmet, hogy egy védett természeti területen a bányászat nem lehet kiemelt érdek.

A MOL kutatási kérelmét a Vas Megyei Kormányhivatal bírálja el, ami táj- és természetvédelmi okokból hiánypótlást kért az olajcégtől. Ezután a cég kérte, hogy fél évig szüneteltessék az eljárást. Ezalatt szeretnének egyeztetni a lakossággal.

ÖRÖKKÉ 2016

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Kedden tette közzé az amerikai hírszerzés a jelentését, amelyben a 2020. novemberi elnökválasztás körüli külföldi beavatkozási, befolyásolási kísérleteket tárták fel. Nagyjából az történt, ami négy éve, csak ez a jelentést most nem egy hiszterizált amerikai közvélemény fogja olvasni

Putyin ismét Trump oldalán próbálhatott beavatkozni a tavalyi amerikai választásba.

Az oroszok által támogatott ukrán politikus, Andrij Derkacs meg nem nevezett amerikai politikai szereplőknek segített abban, hogy a kampány során Joe Bident és fiát, Hunter Bident támadják.

Amerika már a jövő héten újabb szankciókat vethet ki a jelentésben foglaltak miatt Oroszországra.

Irán is „szerteágazó, burkolt befolyásoló kampányt” folytatott, amelynek célja Trump támogatásának aláásása volt.

A jelentés cáfolta azt az állítást, miszerint Kína Joe Biden mellett avatkozott volna be a választásba. A hírszerzők szerint Kína számára a választás egyik lehetséges kimenetele sem volt annyira vonzó, hogy megérte volna kockáztatniuk miatta.

Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah terrorszervezet részéről is történtek erőfeszítések a választások befolyásolására,

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Lehoczky Péter/MTI/MTVA

A járvány eddigi legidegtépőbb vitájában továbbra is patthelyzet van. Bár újabb európai országok állították le elővigyázatosságra hivatkozva az AstraZeneca vakcinával oltást, továbbra sincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ez az oltóanyag kockázatos lenne. Erről beszélt Kemenesi Gábor virológus is, aki szerint csak egyszerű rutinvizsgálatok folynak ezzel a vakcinával kapcsolatban.

És hogy legyen egy egyértelműen jó hír is az oltóanyagokról: a Moderna hamarosan elkezdi csecsemőkön és kisgyerekeken is tesztelni a saját oltóanyagát. Az emberiség minél nagyobb részének beoltásához ez nagyon fontos lépés lehet.

KÜLFÖLD

Mark Rutte 2021-ben, amikor a negyedik kormányalakításában bízik. Fotó: SEM VAN DER WAL/ANP via AFP

Hétfő reggel kezdték, de csak ma este lesz vége a holland választásnak. Azért húzták szét három napra, hogy ne legyen tömeg a szavazóhelyiségekben. A megoldás újszerű, a győztes viszont jó eséllyel a szokásos lesz.

Mark Rutte 2010 óta a negyedik győzelmére készül. Hiába a sok botrány, szinte mindig és mindenből jól jön ki a politikus, akit Orbán Viktor „holland fickónak” nevezett. Biciklivel jár, sosem volt senkije, és nem akarja a hollandok pénzét más tagállamoknak elosztogatni. Még az sem fogott rajta, hogy néhány héttel a mostani választás előtt lemondott, azóta pedig többször is lezárásellenés zavargások voltak Hollandiában

Máshol:

ÉS EGY KÖNYV

Szu-30SZM és MiG-29-es vadászgépek köteléke a belváros felett. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Catherine Belton részletesen bemutatta, hogyan lett Putyin drezdai kémelhárítóból orosz elnök, hogyan vitte magával KGB-s embereit Moszkvába, és hogyan épített politikai rendszert a szentpétervári kikötőt irányító maffia mintájára. Navalnij is e könyv alapján mutatta be Putyin rendszerét.