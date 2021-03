A kemény két hét negyedik hete

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Már ma is lehet 20 fok, a hét második felében pedig még jobb idő lesz, hogy aztán hétvégére elromoljon.

COVID-21

Orbán Viktor három hete azt mondta, hogy „a következő két hét nehéz lesz”, de továbbra sincs semmi jele annak, hogy alábbhagyna a járvány harmadik hulláma. A hétvégén is nagyon sokan haltak meg, és kiugróan magas a pozitív tesztek aránya is az elvégzett mintavételek közt. Egyedül a kórházban ápoltak száma stagnál, ami annyira furcsa, hogy a következő napokban-hetekben muszáj lenne megtalálni ennek a pontos okát.

Miközben az orvosszakszervezet szerint az egészségügyi dolgozók tartalékai teljesen elfogytak, Szlávik János arról beszél, hogy a vírus terjedése csak április közepén kezdhet el csökkenni. Ez azt jelenti, hogy a magyar kórházaknak nem hetekig, hanem akár még hónapokig is korábban elképzelhetetlen nyomással kell szembenézniük.

A kormány ennek ellenére folyamatosan a nyitás részleteivel szórakoztatja a lakosságot és talán saját magát is. Pedig ilyen helyzetben ez csak kommunikációs trükk, és valójában senkinek sincs fogalma sem, hogy mikor lehet az országban komoly enyhülés. Ennek ellenére Gulyás Gergely a hétvégén arról beszélt, hogy áprilisban megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, és rendeletbe írták, hogy április 19-én nyitnak az iskolák. Persze egy folyamatosan módosított alkotmányú országban egy ilyen rendelet sincs gránitba vésve.

Azokban az európai országokban, ahol nálunk korábban és szigorúbban zártak, már tényleg lehet a nyitáson gondolkodni. Június közepén jöhet az utazáson könnyítő vakcinaútlevél, Angliában újabb korlátozásokat oldottak fel, Barcelonában pedig már egy 5000 fős tesztkoncertet is tartottak egy sportcsarnokban.

AZ ÉV DUGÓJA

Úgy tűnik, véget ért a 200 ezer tonnás teherszállító hajó kálváriája, ami múlt kedden fordult keresztbe a Szuezi-csatornán, blokkolva a globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonalát. Hétfő reggel sikerült elmozdítani az Ever Givent, és műholdas információk megerősítették, hogy a jármű egyenesbe állt.

Nehéz felfogni, hogy mekkora egy 400 méteres hajó, de most érkezett hozzá segítség. Egy világtérképpel játszadozva bárki megnézheti, hogy lakókörnyezete mekkora darabját fedné le az Ever Given, amellyel a Dunát is simán el lehetne torlaszolni.

VAKCINAHÍRADÓ

Miközben az egészségügy recseg-ropog a járvány súlya alatt, és szinte naponta dőlnek meg a halálozási rekordok, a kormány továbbra is az oltási programra fekteti a hangsúlyt. Ebben éllovasok vagyunk Európában, és ezeket a számokat harsogja a kormánypropaganda, függetlenül attól, hogy valójában milyen a járványhelyzet az országban.

Az 50-es, 60-as és a 70-es korosztály beoltottságában mi vezetünk a kontinensen, a legidősebbeket viszont már nem mi oltjuk be a legnagyobb arányban. A 80 felettiek jó része egyszerűen kiesik a szűrőn, talán mert ők használják legkevésbé az internetet. Így végképp kérdéses, hogy amikor elérjük a valamiféle mágikus mérceként emlegetett 2,5 millió beoltottat, valójában mennyire lesznek védve a koronavírustól a legveszélyeztetettebb csoportok tagjai.

A hétvége legnagyobb fejleménye a magyar oltási tervvel kapcsolatban, hogy előreveszik a várandósokat és a szoptatós anyákat. A hír bejelentésére azonnal hosszú sorok kezdtek el kígyózni az oltópontoknál, ezen a héten viszont már csak azt oltják be, aki előzetesen a háziorvosától szerez beutalót.

Előreveszik a tanárokat is, de erről valamiért a kormány Orbán Viktor vezetésével úgy beszél, mintha a fogát húznák. Talán ahhoz lehet ennek köze, hogy a társadalom már régóta nem tartja különösebben megbecsült szakmának a pedagógusokét.

EZ NEM BUDAPEST

Szegeden és Pécsen annak jártunk utána, miért nem alakult ki olyan ellenállás a vidéki egyetemeken, mint amilyet az SZFE-n láthattunk az ősszel.

Január végén különösebb feltűnés nélkül, ugyanazon a kora estén szavazták meg a szegedi és a pécsi egyetemen a modellváltást. Vagyis hamarosan őket is egy olyan teljhatalmú alapítvány irányíthatja, aminek a vezetőit a kormány nevezi ki.

Azóta kiderült, hogy a kormány csak pár hetet adott az intézmények vezetőinek, hogy átvigyék a döntést, miközben semmilyen garanciát nem kaptak arra, milyen jogaik maradnak, vagy kik kerülnek majd az alapítványok kuratóriumába. Közben az intézményeken belül nagy konfliktusokat okozott a döntés, ahogy az egyik riportalanyunk fogalmazott: „Itt mindenki belesérült ebbe a januárba.”

IDŐSEBB ORBÁN PIACA

Orbán Viktor apjának bányavállalata, a Dolomit Kft. évek óta az egyik legjobban teljesítő vállalkozás a piacon árbevétel és profit tekintetében is. A Direkt36 újabb kutatásai szerint ráadásul a cég azért is emelkedik ki versenytársai közül, mert az elmúlt években a piaci átlagnál jóval magasabb osztalékot fizetett a tulajdonosainak.

Jelenleg 70 olyan cég működik Magyarországon, amelyek főtevékenységükként ugyanazt a szakágazatot jelölték meg, mint az Orbán-cég (kőfejtés, gipsz és kréta bányászata).

2015 és 2019 között a 70 cégből a Dolomittal együtt mindösszesen 23 olyan volt, amelyek mind az öt évet nyereséggel zárták.

Ebben az időszakban egy évben sem volt 11-nél több cég, ahol a profit osztalékként való kifizetése mellett döntöttek. A Dolomit Kft. a profitot egyszer sem forgatta vissza a cégbe, hanem teljes egészében kifizette osztalékként a tulajdonosoknak.

A Dolomit Kft. osztalékából a tulajdonrészük arányában részesülnek a cég tulajdonosai. Így az 51,16%-os tulajdonrésszel rendelkező idősebb Orbán Győző minden évben az osztalékként kifizetett összeg több mint felére jogosult. Ez 2015-től 2019-ig több mint 4 milliárd 372 millió forintot jelentett Orbán Viktor édesapjának.

EGY PUCCS UTÁN

A február eleji katonai puccs óta ez a hétvége volt a legvéresebb Mianmarban. Szombaton több nagyvárosban is összecsaptak a tüntetők a karhatalommal, aminek több mint 100 civil, köztük gyerekek is áldozatul estek. Aznap este, a mianmari fegyveres erők napján a tábornokok fényűző partit adtak, amelyen orosz, kínai és indiai diplomaták is részt vettek, hogy aztán vasárnap egy meggyilkolt tüntető temetésén is tüzet nyissanak a katonák.

Mianmar egyre több részéről érkeznek hírek juntaellenes megmozdulásokról, és az ország több etnikai kisebbségének gerillái is mobilizálódtak. A kormány válaszcsapásai kivétel nélkül brutálisak, aminek eredményeként már meg is indult a menekültáradat a szomszédos országok, például Thaiföld felé.

Mi történne Rogán Antallal egy jogállamban? – Sérült-e Magyarországon a jogállamiság? Ez volt az utóbbi évek egyik nagy kérdése Európában. A kormány szerint a jogállamnak még definíciója sincs. Elméleti vita helyett nézzük meg egy konkrét példán keresztül, hogy a jog-e az úr hazánkban. Magyar jeti, 2.rész.

„Ha a miniszterelnök úr úgy gondolja, hogy magánrepülővel itt száll majd le, akkor jöhet nyugodtan” – Tízéves tervet poroltak le Felcsút közelében: repteret építenének, elvileg sportrepülőknek. A kormány-előterjesztés részleteiről semmit sem lehet tudni, de a helyiek között már ez a legfőbb beszédtéma.

Az Amazon és a szakszervezeti mozgalom jövője is eldőlhet egy alabamai raktárban – Hamarosan kiderülhet, hogy megalakulhat-e az első szakszervezet egy amerikai Amazon raktárban. A cég eddig mindent megtett, hogy ezt elkerülje, de most lehet, hogy túl nagy a politikai ellenszél.

Spóroltam százezer forintot, de egy fél délutánom és egy fél tubus technokolom ráment – Sok szülő viszont nem ekkora mázlista, és simán belefuthat az APG-őrület köré szakosodott csalók karmaiba is.

