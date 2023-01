Hétvégi olvasnivalók a legszabadabb magyartól a legrosszabb munkahelyig

Szép napot! Ez a 444 reggeli – de nem az egyetlen – hírlevelének hétvégi kiadása, amiben a hét érdekesebb, fontosabb, nagyobb anyagait ajánljuk (ezúttal időrendben).

1. Szombat

photo_camera Gif: Tbg

A chatelő algoritmus lehet a legkomolyabb kihívás, amivel a Google-nak az elmúlt évtizedben szembe kellett néznie. A Microsoft történetének egyik legjobb befektetése lehetett, amikor beszálltak a ChatGPT-t fejlesztő cégbe. Új erőre kaphat a Bing, teljesen átalakulhat az, ahogy az interneten keresünk. De ehhez jóval megbízhatóbb algoritmusok kellenek.

2. Vasárnap

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Jól kereső férjek tartják el a magyar oktatást”: Gábor Judit magyar-történelem szakos tanár végigtiltakozta a tavalyi évet, de aztán elfogyott az energiája, és felmondott. Megelégelte a bizonytalan, félelemkeltő légkört.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/Botos Tamás/444

Borízű #105: Van ez az Erasmus fele olyan jó, mint a Néphadsereg? Karajszerű makréla, a fine dining fenntarthatósági válsága, futsalos haverok az egyetemek élén, dupla kiszálló, Orbán Viktor feltalálja a nemzetközi kapcsolatokat. Plusz: tartalomjegyzék! Bede Márton, Uj Péter és Winkler Róbert beszélgetése.

photo_camera Fotó: Al Nassr Football Club/Anadolu Agency via AFP

Szegény Cristiano Ronaldóról Bede Márton azt írta: ki lehet nevetni, amiért rengeteg pénzért eligazolt Szaúd-Arábiába 37 évesen, de inkább szomorú, hogy egy nagy sportoló nem tud kiszállni a mókuskerékből, mivel mindenki abban érdekelt körülötte, hogy tovább pörögjön.

photo_camera TGM felszólal Tóth Dezső és Zöldi László között az ELTE Jogi Karának KISZ-szervezete által rendezett sajtófesztivál záró eseményén, 1983. október 28-án. Fotó: Helle Mária/hu.cultural-opposition.eu

Hosszú cikkben idéztük fel a 74 évesen elhunyt Tamás Gáspár életét és munkásságát, mellé 10 remek írását is ajánlottuk. Hétfőn gyertyagyújtással emlékeztek a filozófusra, akit január 31-én a budapesti Farkasréti temetőben temetnek el.

3. Hétfő

photo_camera Kárpátaljai katonák Fotó: Sándor Fegyir

Feleségén keresztül próbálták rávenni a hatóságok az ukrán oldalon harcoló magyar férfit, hogy mondjon le az állampolgárságáról, pedig az állampolgárságot még bíróság sem veheti el senkitől. Miközben az összes európai ország nyitottan, de legalábbis elnézően kezeli az ukrán oldalon harcoló állampolgárait – ott is, ahol ez bűncselekménynek számít –, a magyar hatóságok keményen rászálltak Fazekas Lászlóra.

photo_camera Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV/NurPhoto via AFP

Az ukrán elnök jobbkeze, Olekszij Aresztovics olyat mondott a dnyiprói tragédiáról, amit nem kellett volna, bele is bukott.

Mészáros Lőrinc meccsnézős kirándulást szervezett a sleppjének Marbellába: a Lőrinc-hálózat szépen felrajzolható azokból a pazar fotókból, amelyeket a felcsúti akadémia rakott ki a spanyolországi edzőpályáról.

photo_camera Fotó: Martin Bernetti/AFP

Solti Hanna arról írt, hogy a világszerte zajló folyamatok alapján pocsék volt tavaly nőnek lenni.

4. Kedd

photo_camera Besenyei Orsolya választási plakátja Jászberényben Fotó: Bankó Gábor / 444

A dollárbaloldalozás nem volt elég a Fidesznek a győzelemhez: hiába nyertek tavasszal Jászberényben, most a DK nélküli ellenzék is kétharmaddal verte őket.

photo_camera Brandenburgi olajfinomító. Fotó: Christophe Gateau/dpa via AFP

Magyari Péter megírta, hogy napi 160 millió eurót vesztettek az oroszok eddig az olajszankciókon. Februártól még 120 milliót buknak a szankciók második körének élesítésével. Az EU tagállamai már csak harmadannyit költenek orosz energiára, mint tavaly márciusban.

photo_camera Piqué és Shakira a közös gyerekeikkel 2016. november 28-án. Fotó: Albert Llop/Anadolu Agency

Szily László Shakira és Gerard Piqué válásáról írt: Shakira dalban szólt be volt pasijának és új barátnőjének, utóbbit olcsó órához és autóhoz hasonlítva, a focistának több se kellett.

photo_camera Harry herceg könyvét reklámozó Harry herceg Harry herceg hazájának egyik könyvesboltjában Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Legutóbb talán az ukrán háború tudta úgy uralni a médiát, mint Harry herceg Tartalék című önéletrajzi könyve, amihez Bede Márton szerint csak az elképzelhető legjobb alapanyag kellett, és a világ legprofibb szakemberei.

5. Szerda

photo_camera Petr Pavel, a cseh elnökválasztás első fordulójának nyertese Fotó: LUKAS KABON/Anadolu Agency via AFP

Két kommunista múltú elnökjelölt közül lehet választani a cseh köztársaságielnök-választás második fordulójában.

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Egy EU-s felmérés szerint a magyarok nem utálják annyira a szankciókat, mint a kormány szeretné: az Eurobarometer szerint a többség borúsan látja a megélhetését, és a kormánnyal sem elégedett.

photo_camera Mészáros Lőrinc és Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia kispadján. Fotó: pfla.hu

Egy válság kellett ahhoz, hogy egyértelmű legyen: Mészáros Lőrincnek nem kell állami milliárdokat adni a szállodái felújításához. A Hunguest Hotels a megnyert 17,7 mil­liárd forint felújítási támogatásból 4 milliárdot mégsem kap meg, de saját forrásból így is el tudják indítani a fejlesztéseket.

Tajtékzó hegyi folyóként ömlik az esővízzel kevert szennyvíz a Ráckevei Dunába, és amíg nem választják szét az eső- és szennycsatornát, vagy nem építenek óriási záportározókat, minden eső után ez fog történni.

Ezt az olimpiát alaposan megszenvedte volna 2024-ben Magyarország. Valamiért előtört a fideszes politikusokból az olimpiai nosztalgia. Egy olyan eseményt akartunk megrendezni 2024-ben, aminek legfontosabb előkészítő szakaszában jött a covid, aztán elszálltak az építőiparban az árak, majd beesett a háború és az energiaválság.

A Főügyészség be akarta égetni Hadházyt, de csak magát ásta még mélyebbre azzal, hogy rávilágított, valamit nagyon titkolnak „Tóni, Barbara és Ádám” ügyében. Még azt sem merik elárulni, hogy elkezdtek-e nyomozni egy ügyben, ahol egy bizonyos Tóni vagy Rogán Antal, vagy valaki egészen más.

6. Csütörtök

photo_camera Eladó. Fotó: Németh Dániel/444

Egy köpésre van a Balatontól, patak folyik át rajta: Csopak vezetése szerint pont jó hely lenne egy újabb lakóparknak. Ahogy a Balaton környékén mindenhol, itt is egyre kevesebb a zöldterület. Az állam tavaly ajándékozta oda a 20 ezer m2-es telket a település önkormányzatának, az meg rögtön tovább is adná jó pénzért.

photo_camera David Carrick az elfogása után Fotó: Hertfordshire Police

Még a kollégái is állatnak hívták a londoni rendőrt, aki 20 évig büntetlenül erőszakolhatott nőket. David Carricknek két élete volt. A londoni rendőrség elitegységének tagjaként politikusokat és diplomatákat védett, szolgálat után nőket erőszakolt, szájukba vizelt, sötét szobákba zárta őket. A brit miniszterelnök szerint az ügy aláásta a rendőrségbe vetett bizalmat.

photo_camera Fotó: SERGEI KHOLODILIN/AFP

Tarkón lőtték, utána kitüntették, most azt mondják, neki köszönhető, hogy az oroszok nem tudták bevenni Kijevet. Denisz Kirejev janukovicsista oligarchák bankárából lett hazamentő ukrán kém. Ukrán kémek tettek el láb alól, most pedig más ukrán kémek próbálják a patyolattisztánál is tisztábbra mosni az emlékét.

photo_camera Grafika: Tbg

Ha nem volna elég az infláció, még az adókat is emelték országszerte: januártól sávos lett az építményadó a Várban, Hódmezővásárhely bevezette a földadót, Budakalászon pedig megadóztathatják a Lupa-tó strandolóit.

photo_camera Fotó: Netflix

Először megzsarollak, hogy szakítunk, ha nem házasodunk össze, majd az orrod előtt randizok másokkal, hogy végre igent mondj. Röviden ez a lényege a Netflixen futó, Az ultimátum című reality francia verziójának. Hat pár vesz részt egy rendkívül nyomasztó kísérletben, hogy a végén többen inkább sírva szakítsanak a másikkal.

7. Péntek

photo_camera Fotó: Faludi Imre/MTI/MTVA

Elegük lett a postásoknak a tukmálásból. A Magyar Posta még mindig az ország legnagyobb foglalkoztatója, az álommunkahelyek képzeletbeli listáján viszont hátul kullognak. Zsúfoltságra, munkaerőhiányra, fizetésre panaszkodnak az ott dolgozók, de mindenekelőtt az úgynevezett értékesítés veri ki a biztosítékot.

photo_camera Fotó: Netflix

Mennyi mindent lehet megbocsátani egy lakókocsiparkban felnőtt, tinédzserként gyereket szülő, gyilkos anyának? A Ginny & Georgia állandóan megkapja a Szívek szállodájához való hasonlítást, de ez mindössze annyiban állja meg a helyét, hogy itt is egy olyan anya-lánya páros a főszereplő, ahol az anya maga is gyakorlatilag gyerek volt, amikor megszületett a gyereke, akit aztán egyedül és saját erejéből nevelt fel. Ezen kívül azonban minden totálisan más.