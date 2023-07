MCC Hawer és a haverok

Jó reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 reggeli – és nem az egyedüli – hírlevele, benne a hétvége legfontosabb híreivel.

BELFÖLD

Rettentő az újpesti középiskolások mentális egészsége: a tanév első két hetében tízen kíséreltek meg öngyilkosságot, most több mint ezer diák megkérdezése alapján kiderült, hogy több mint az ötödük szexuális abúzus áldozata.

Végigültük az MCC Fesztivál nagyszínpadán tartott előadásokat, meglepő módon Kunhalmi Ágnest is megtapsolták, és kiderült az is, hogy Orbán nem árul mást, mint Klaus Schwab.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Márk lassan 10 éve nem iszik, mi pedig arról beszélgettünk vele, hogy miért döntött így és milyen érzés józanul punk koncertekre járni.

A látás újratanulása, hátizsákos útikönyv és egy hányatott sorsú klasszikus Göncz Árpád fordításában: a Latin-Amerikára fókuszáló mikrokiadó, a Sonora alapítója, Miklós Laura ajánlj könyveket.

GAZDASÁG

Kiderül, hogy miért vette meg az állam milliárdokkal drágábban a veszteséges Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől: jogerős ítélet mondja ki, hogy az Energiaügyi Minisztériumnak 15 napon belül ki kell adnia a felvásárlásra vonatkozó határozatokat.

Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy az extraprofitadó olyan, mint a kábítószer.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Eddig is sejtettük, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek rossz hatással vannak az egészségünkre, most egy kicsit jobban értjük azt is, hogy miért.

HÁBORÚ

A lengyel miniszterelnök szerint migránsnak tettethetik magukat a Wagner harcosai: Mateusz Morawiecki szerint az is előfordulhat, hogy a hibrid háború részeként embercsempészetbe kezdve migránsválságot robbantanak ki.

Így lett kőgazdag az ukrán parancsnok, aki éppen úgy szereti a luxusterepjárókat, mint a NER-elit és az orosz maffiózók. Irdatlan pénzeket kereshetett a katonai szolgálatra alkalmasak alkalmatlanná nyilvánításán az odesszai hadkiegészítő központot irányító Jevhen Boriszov. A botrány miatt minden megyében ellenőrzések indultak, megvan a következő gyanúsított is. A „fehér papírok” ma már 10 ezer dollárnál is drágábbak lehetnek.

Szijjártó szerint meg kell nézni, hogy tiszteletben tartják-e a magyar kisebbség jogait, mielőtt új szakaszba lépne Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalása. A szlovák külügyminiszter azt kérte Szijjártótól, hogy ne mondja meg, mások mit gondolnak, mielőtt megkérdezné őket. A külügyi államtitkár szerint a szlovák külügyminiszternek jobb esetben baj van a memóriájával, vagy csak simán hazudik.

HŐSÉG

Miért súlyosabbak extrém hőségben a mentális problémák? A nyár legmelegebb napjain többen fordulnak segítséghez mentális egészségügyi problémák miatt egy tanulmány szerint. Nem tudni a pontos okát, de néhány elmélet azért van rá.

photo_camera Illusztráció: Bill Miles/Cultura Creative

A gleccserek olvadásával előkerült egy 1986-ban eltűnt hegymászó holtteste Svájcban.

KÜLFÖLD

Joe Biden nyilvánosan is felvállalta hetedik unokáját: a 4 éves Navy az elnök sok gonddal küzdő kisebbik fiának a gyereke.

photo_camera Joe Biden és neje, Jill, a fia, Hunter, kezében unokaöccsével, Beau-vel, és Naomi Biden, Hunter legnagyobb lánya 2023. július 4-én a Fehér Ház erkélyéről nézik az ünnepi tűzijátékot. Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Elutasították Trump CNN ellen indított 475 millió dolláros rágalmazási perét: a bíró bár „visszataszítónak” nevezte a CNN kijelentéseit, szerinte „véleményt”, nem pedig „tényt” fogalmaztak meg.

Netanjahu bírósági reformja már Izrael nemzetbiztonságát fenyegetheti: a katonai hírszerzés szerint Irán és a Hezbollah is történelmi lehetőségként értékeli az izraeli belpolitikai válságot, melynek részeként tartalékosok ezrei tagadhatják meg a szolgálatot, így tiltakozván a bíróságok jogköreinek csorbítása ellen.

Egy iráni főerkölcscsősz szexbotránya rávilágított, milyen kettős mércével mér a teokratikus rezsim: Reza Caghati vezette Gilan tartományban azt a hatóságot, aminek a kendőt nem viselő nők, vagy éppenséggel a homoszexuálisok zaklatása a legfőbb feladata, de amikor róla került elő egy homoszexuális szexvideó, csak a posztjáról váltották le.

Putyint éltetve tüntettek a francia nagykövetségnél a nigeri katonai puccs támogatói. A biztonsági erők könnygázt vetettek be. A magyar kormány a puccsal eltávolított elnök oldalán áll.

40 percig lógtak csaknem derékszögben hátradőlve egy hullámvasút utasai Essexben, New Yorkban pedig 10 percig visszafelé és irtó gyorsan pörgött egy irányíthatatlan hullámvasút.

ÁLLAT

Calabriában indult neki egy cirkuszból elszabadult elefánt a nagyvilágnak, egészen pontosan egy helyi szupermarketnek.

SPORT

Szabadtüdős és -füles audiómerülés a korrupt világszövetségek, hungarikum-balfutók, night marketek színes-szagos, nyüzsgő, szemet-fület gyönyörködtető világába a Borízű hang legújabb részében.

Az úszókapitány a vizes vb után azt mondta: „Vannak repedések a bástyán.”

Szoszó lement, Gyuszika bement, a Tóth Balázs nem védett: 10 légiós bevetésével nyert a Felcsút Diósgyőrben.