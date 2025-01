Sokat inni veszélyes, de vajon Gyurcsány tényleg egyenlő Orbánnal?

Jó reggelt! Lassan vége az Ügyfélkapunak, a halogatóknak összeszedtük, mit kell tenni. Van sokféle hírlevelünk, de ez itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel. Indításnak itt van négy nagy cikk:

Belföld

Magyar Péter mostanság előrehozott választást követel, és gyakran húz párhuzamot a 2006 és 2009 közötti időszakkal. A Tisza Párt elnöke szerint Gyurcsány Ferenc szerepét most az az Orbán Viktor alakítja, aki akkoriban követelt előrehozott választást. A párhuzam ugyan tetszetős, de erősen billeg.

photo_camera Gyurcsány a 2007. februári MSZP-kongresszuson Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Momentum bejelentette, hogy biztosan elindulnak a 2026-os parlamenti választásokon. Az EP-választáson 3,7 százalékos eredménnyel végző pártnál nemcsak a Fideszt, de a fideszes mentalitást is leváltanák.

Jelentősen csökkentették az állami finanszírozású egyetemi helyek számát, még az alapítványi fenntartásúaknál is. Kivéve a Miniszterelnökség alá tartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ők 11 százalékkal több hallgatót vehetnek fel. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint oktatói elbocsátások várhatók, karok és képzések kerültek veszélybe. A döntésről a Qubit bővebben is írt.

photo_camera Az ELTE Bölcsészettudományi Kara a Múzeum körúton Fotó: Wikimedia

Bár az Országos Bírói Tanács hirtelen érvénytelenítette a kormánnyal kötött, a bírói fizetésemeléseket az igazságügyi rendszer átalakításához kötő megállapodást, az Igazságügyi Miniszter köszöni, attól még érvényesnek tekinti azt.

Gazdaság

Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter sok mindenben reménykedik. Például, hogy Donald Trump hivatalba lépésével az Egyesült Államok ismét top 3-as befektető lenne Magyarországon. Nagy Márton vágyainak realitását elég sok minden megkérdőjelezi.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszter legalább annak örülhet, hogy a Magyar Nép közel 100 százaléka az ő gazdasági terveit támogatja. Már ha hihetünk annak a nemzeti konzultációnak, amelyet kirívóan kevesen küldtek vissza.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Tavaly novemberben úgy sikerült éves alapon visszaesnie az építőipari termelésnek, hogy 2023 novemberében még vaskos mínuszok jellemezték az ágazatot. Ennyire pocsék adat még a világjárvány alatt sem jött a magyar építőiparról.

photo_camera Fotó: Horváth Richárd Facebook

Kínai autógyár épül Hatvanban, jelentette be Szijjártó Péter. A hatvani polgármester meg azt jelentette be, hogy erről ők semmit nem tudtak, és hogy Hatvannal a világon senki nem egyeztetett. Horváth Richárdnak később sikerült elérnie a kínai vállalatot. „Partneri, pozitív hangulatú megbeszélésről” számolt be.

Külföld

Január 20-án beiktatják Donald Trumpot, aki választási kampányában sokszor példálózott Orbán Viktort. Ehhez képest a magyar miniszterelnök nem vesz részt a beiktatáson, ami pedig még meglepőbb, hogy a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott hivatalos meghívást. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint más külföldi vezetők sem kaptak, pedig egész sokan ott lesznek.

Amerikában a befektetőknek 10 napon belül be kell jelenteniük, ha 5 százaléknál nagyobb részesedést szereznek egy vállalatban. Elon Musk pont egy napot csúszott a Twitter-részvények felvásárlásának bejelentésével, úgyhogy az amerikai tőzsdefelügyelet most beperelte a techmilliárdost.

Hosszú huzavona után háromezer rendőr segítségével őrizetbe vették az önpuccsista dél-koreai elnököt. Jung Szogjol azt mondta, a elakarta kerülni vérontást, de amúgy törvénytelennek tartja az eljárást.

photo_camera Fotó: CHRIS JUNG/NurPhoto via AFP

Háborúk

Az orosz–ukrán háborúban mindkét hadviselő fél nagy arányban használ koros, a szovjet időkből származó haditechnikai eszközöket. Minél régebbi egy eszköz, annál nagyobb az anyagfáradásból, kopásból eredő hibák esélye. Az elmúlt hónapok orosz offenzívájának technikai téren is súlyos ára volt.

photo_camera Az ún Donyecki Népköztársaság milicistái egy T-72-esen Mariupolban. Fotó: ILYA PITALEV/Sputnik via AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök csak szigorú feltételek mellett hajlandó tárgyalni Donald Trumppal az ukrajnai békéről. Ukrajna semlegességét, NATO-hoz való közeledésének megállítását és az ország katonai erejének korlátozását követeli majd a béke feltételeként. A már elfoglalt területeket is megtartaná.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben 2024. szeptember 25-én. Fotó: Makszim Semetov/AFP

Bár hivatalosan még nem erősítették meg, több forrásból is arról hallani, hogy a katari miniszterelnök közvetítésével megegyezés született a tűzszünetről Izrael és a Hamász között. Az izraeli kormány szerint csütörtökön lesz miniszteri tárgyalás, ahol majd szavaznak a tűzszünet elfogadásáról.

Orosz hatóságok „terrorizmusnak” minősítettek egy ukrán mémet.

Ivás

Abban mindenki egyetért, hogy ha valaki nagyivó, az bölcsen tenné, ha mihamarabb csökkentené a fogyasztását. Viszont vannak egészségügyi szervezetek, amelyek szerint egyáltalán nem kéne inni, meg olyanok is, amelyek szerint ez hülyeség, mert ennyi erővel sétálni sem kéne.

photo_camera Sörivó verseny az Igal Gyógyfürdőben rendezett Oktoberfesten 2024 októberén Fotó: Bankó Gábor/444

Két Qubit

Egy Lakmusz