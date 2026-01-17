Hétvégi olvasnivalók kijevi fagyról és amerikai békedíjról

reggel 4
Jó reggelt! A 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadásában a hét legérdekesebb, legfontosabb cikket gyűjtöttük össze. Ha a többi hírlevelünk is érdekel, itt érdemes keresgélni.

Belföld

Közlekedésinfóval indult a hét: kiderült, hogy kész az új KRESZ és hogy 100 kínai motorvonatot is vennénk, de nyilván az igazán érdekes részletek akkor jöttek, amikor Lázár elhagyta a közlekedés területét. Mi például arról kérdeztük, miért érezte fontosnak elmondani a Fidesz-kongresszuson, hogy párttársai szedjék össze magukat

Forrás

Újabb bukott és a hatóságok által keresett lengyel politikust fogadott be a kormány, ennek nyomán írtunk arról, hogy Magyarország megszüntette a menekültpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja, illetve interjúztunk a lengyel külügyminiszterrel is, aki szerint Orbán korrupt nacionalizmusa valójában nem patrióta.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
Fotó: Kolozsi Ádám

Kollégánk, Bábel Vilmos kapta a 2025-ös Transparency–Soma-díjat, a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikksorozatával. A témában a héten is akadtak fejlemények: kiderült, hogy valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában. A figyelmeztetés részleteinek ismertetését folytattuk, és az eddig ismeretlen szereplőkről is bővebben írtunk.

2013-ban Balog Zoltán minisztériuma információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban. A botránynak eddig 15 kiskorú sértettje van, de a kormány más olyan állításai is egyre tarthatatlanabbá válnak, mint hogy a letartóztatás a kormány munkájának érdeme volna. A kormányinfón ezekről kérdeztük Gulyás Gergelyt, szerinte azonban minden bejelentést jogszerűen kivizsgáltak, a kormány pedig megfelelően végezte a munkáját.

Forrás

A hét elején jelent meg a Helyzet:van új epizódja, arról, hogy a Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon, de kérdés, hogy maradt-e még ütőkártya Orbán kezében.

Forrás

Peter Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar Péter felvidékezett, a Tisza Párt elnöke erre kétszer leírta a szlovák államfőnek címzett levélben is. Ennek kapcsán írtunk arról, hogy miért zavarja a kifejezés a szlovákokat, de foglalkoztunk azzal is, hogy a Fidesz egy hónap késéssel ébredezik a Beneš-ügyben.

Orbán Viktor és Robert Fico
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest. A MOSZ úgy tudja, hogy a Kósa Lajoshoz köthető, bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek. A kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, a kormány beavatkozik az ügyben, és garantálja, hogy minden gazda hozzájut a pénzéhez.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA
Forrás: Orbán Viktor

Külföld

Donald Trump a venezuelai ellenzék vezetőjétől szerezte meg végül a Nobel-békedíjat, csak egy ország elnökét kellett elrabolnia hozzá. A CIA igazgatója Carcasban tárgyalt az új venezuelai elnökkel, miközben az amerikai partiőrség újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le. Venezuela után Kuba lehet a következő dominó – ha egyáltalán van, aki meglökje.

Trump átveszi a Nobel-békedíjat
Fotó: Daniel Torok/The White House

A moldáv elnök inkább egyesülne Romániával, csak ne maradjon védtelenül az országa az oroszokkal szemben. Donald Trump szerint a béke akadálya mégsem Putyin, hanem Zelenszkij. Eközben az orosz elnök épp megpróbálja a halálba fagyasztani a kijevieket.

Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye. Amerikai-dán munkacsoport alakult a sziget sorsáról. Akadt olyan republikánus szenátor is, aki megfenyegette Trumpot, hogy megakadályozza Grönland megszerzését.

Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP

Egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre. A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.

Iráni ellenzéki tüntető egy január 11-i tüntetésen Párizsban
Fotó: KIRAN RIDLEY/AFP

Kultúra

A Zorg fedélzetén olyan szörnyűségek történtek, amelyek még a rabszolgakereskedelemből élő Brit Birodalmat is megrengették. Némi jutalék reményében öltek a vízbe beteget, nőt, csecsemőt. Mindez egy festményen.

J. M. W. Turner: Rabszolgahajó
Fotó: Museum of Fine Arts, Boston

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet. A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.

Podcast

Két kétharmad: Dobrev és Guinness. Hóhányás how to. Az irániak még titokban is tudnak világszínvonalú filmet forgatni. Civilek a Dandár fürdőben. Tiltsák be a szaunasapkát is, mert hülyeség! Hidegindítás a posztszocializmusban. Itt az új Borízű Hang!

Grafika: Kiss Bence/444
Kapcsolódó cikkek

Kész az új KRESZ, 100 kínai motorvonatot vennénk - Közlekedésinfót tartott a miniszterségét a kampányért felfüggesztő Lázár János

Mennyire pontos a MÁV? Hány budapesti megállója lesz a déli körvasútnak? Lehet, hogy utoljára tartott ilyen tájékoztatót Lázár János, aki kampánykérdésekre is válaszolt, és üzent a fideszes pártelitnek is.

Rovó Attila
belföld
Videó

Lázár szerint vannak a Fideszben, akik félnek

Szedjék össze magukat - üzente a miniszter párttársainak a kongresszuson. Szerinte vannak a pártban, akik azon gondolkodnak, mi lesz velük a győzelem után, vagy azon pánikolnak, hogy mi lesz, ha veszítenek.

plankog, Kovács Bendegúz, Molnár Kristóf
video

Tökéletesen mutatja a Fidesz listája, mennyire összefonódott az állam és a párt

Az önkormányzati választásra megpróbált civileket behúzni a Fidesz, az országgyűlésin viszont csupa politikussal, vagy a politikához közeli szereplővel indul. Nem biztos, hogy mindenhol jól választottak, Fülöp Attila államtitkár jelöltsége ugyanis folyamatos Szőlő utcázáshoz vezethet.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyarországon csak a bukott politikai szövetségeseknek jár menekültstátusz

A befogadott Ziobro miniszterként megpróbálta bedarálni a lengyel igazságszolgáltatást, most pedig sztálinista módszerek áldozatának állítja be magát. Magyarország megszüntette a menekülpolitikát, azt csak trollkodásra és politikai műveletekre használja.

Kolozsi Ádám
külföld

Sikorski lengyel külügyminiszter a 444-nek: Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta

A magyar kormány csak korrupt nacionalista politikusokkal szolidáris, a menekültügy botrányos és van egy vallási fundamentalista háttere is - mondta interjúnkban Radosław Sikorski. Ha manipulálják az áprilisi választásokat, az EU bekeményít.

Kolozsi Ádám
külföld

Orbán maradhatott volna kiskirály Európa perifériáján, de inkább hírhedt akart lenni

Hogy kerül Orbán Viktor arcképe keleti diktátorok mellé, miben más, mint Trump, és miben hasonlít Mussolinire? Interjú Laczó Ferenccel, a Hollandiában kutató magyar történésszel illiberalizmusról, a Kelet-Európát nem ismerő Nyugatról és a Bajnokok Ligája szimbolikájáról.

Kolozsi Ádám
interjú

Kollégánk, Bábel Vilmos kapta meg a 2025-ös Transparency–Soma-díjat

Munkatársunk a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikkeivel érdemelte ki az oknyomozó újságírásért évente odaítélt, egymillió forinttal járó díjat.

444.hu
Média

Valaki már évekkel ezelőtt tételes figyelmeztetést küldött az államnak, hogy mi folyik a Szőlő utcában

Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.

Bábel Vilmos
bűnügy

Egy tetoválás a kulcscsontnál és közös hirdetések a szexoldalakon

Egy nevelőnő intim viszonyba keveredett két növendékkel – ezt is írta egy évekkel ezelőtti figyelmeztető e-mailben valaki az állami fenntartónak a Szőlő utcáról. Kiderítettük, kikről van szó, hogyan kapcsolódik a történethez egy prostituált, akiről eddig még nem lehetett hallani ebben az ügyben, valamint egy férfi, aki azzal dicsekszik, hogy nőket futtat.

Bábel Vilmos
bűnügy

A Balog Zoltán vezette minisztérium 2013-ban információkat kért be Juhász Péter Pállal kapcsolatban

A HVG birtokába jutott irat szerint három gyermekvédelmi vezető arról számolt be, Juhász több kiskorú lánnyal is gyanús kapcsolatot tart fenn. Azt nem tudni, mi történt a tájékoztatás után.

Windisch Judit
POLITIKA

15 kiskorú sértettje van eddig a Szőlő utcai botránynak

A kiskorú áldozatok ellen szexuális bűncselekményeket is elkövettek a gyanú szerint.

Windisch Judit
POLITIKA

Szőlő utca: a kormány egyre több állítása válik tarthatatlanná

Nincs kiskorú érintett. Azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek. Sorra dőlnek meg ezek az állítások.

Herczeg Márk
bűnügy

Gulyás Gergely a Szőlő utcáról: A kormány munkáját megfelelőnek tartom, a kormánynak teendője nem volt

Egyetlen olyan bejelentés sem volt, amit nem vizsgáltak ki - állította Gulyás Gergely a kormányinfón, majd szembesítettük azzal, hogy tudunk olyan jelzésről az állam felé Juhász Péterrel kapcsolatban, ami úgy tűnik, hogy következmény nélkül maradt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video
Videó

Váratlan esemény kellhet ahhoz, hogy Orbán győzzön áprilisban

A Fidesznek fordulatra volna szüksége ahhoz a kampányban, hogy új lendületet kapjon. Hangfelvétel? Álmerénylet? Trump? Nemzetközi eszkaláció? Maradt még ütőkártya Orbán kezében? Helyzet:van, második évad – Czinkóczi Sándorral és Rényi Pál Dániellel!

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
POLITIKA

Orbán Viktor sikeres pszichoparanukleáris kísérleti robbantása: a szétpattanó hazugságbuborék detektálható igazsággá vált

Alig észlelhető beismerő vallomás a kampányőrjöngésben. Az ember, aki mindent megtett a világrend szétverése érdekében, most azt mondja: szavazzatok rám, hogy megvédhesselek benneteket attól a rettenetes világtól, amit én magam hoztam létre.

Uj Péter
vélemény

Pellegrini kiakadt azon, hogy Magyar felvidékezett, erre kétszer leírta a neki címzett levélben is

Magyar Péter a btk-módosítás miatt írt levelet Robert Ficónak, és sajnálja, hogy a valódi problémákra nem kapott választ.

Windisch Judit
POLITIKA

Miért zavarja a szlovákokat a Felvidék kifejezés?

Mert az iskolában azt tanulják, ez a dualizmus-kori magyarosító politika jelszava volt. Van benne némi igazság, de amit a szlovákok helyette csinálnak – hogy a térséget már a középkori témák kapcsán is Szlovákiának hívják – sokkal több sebből vérzik és magyar részről joggal lehet sérelmezni, mint a történelem „elszlovákosítását”. A történészek egy része a „Felföld” kifejezést javasolja a vita lezárására.

Kollai István
vélemény

Egy hónap késéssel ébredezik Beneš-ügyben a Fidesz

A kormány jogvédelmet ígér, Semjén, a szlovákiai magyar párt vezetőjével tárgyalt.

Kolozsi Ádám
POLITIKA

Tavaly gyorsult az infláció 2024-hez képest, decemberben közel 20 százalékkal nőttek a gázárak

Az év egészében 4,4 százalékkal nőttek az árak az előző évi 3,7 százalék után. Kilőtt az üdülések ára, tovább tartott a gyógyszerdrágulás és tovább lassult az élelmiszerek árának emelkedése.

Haász János
gazdaság

A MOSZ úgy tudja, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek

Egyben arra kérik a döntéshozókat, hogy a 2022-es, ehhez hasonló sémára épülő Keleti Agrár Kft.-ügy érintettjeit is kártalanítsák.

Szily László
gazdaság

„Kihívható vagyok” – mondta Gulyás arról, hogy vitázna-e Magyar Péterrel

Nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek, hangzott el a kormányinfón arra a kérdésre, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. A szuverenitásvédelem minden pénzt megér.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Teljes győzelmet aratott a Pázmány ellen a melegtéma miatt kirúgott oktató első fokon

Bognár Bulcsúnak átszervezésre hivatkozva mondtak fel, valójában azonban egy tanulmányát kifogásolták. Még az egyetem vezetői sem tudták megmondani, hogy mi is a bajuk vele katolikus szempontból.

Kolozsi Ádám
belföld

„A sajtóban megjelent véleményem nem minden esetben tükrözi a saját véleményemet” – írta a férfi, aki volt tiszás aktivistaként támadja Magyar Mártont az Indexen

Molnár Zsolt korábban a KDNP, a Fidesz és a DK körül is megfordult, és egy furcsa választ küldött a 444-nek, mikor a véleménycikkről kérdeztük.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Pataky Attila az 1983-as Roxinpad után most a miskolci háborúellenes gyűlésen üvölthetné: „Háborút nem akarunk”

Stílszerű lenne, ha a miskolci születésű Varga Judit a szombati DPK-n térne vissza, de erre kicsi az esély. A közönséget hangulatba hozó ember Kocsis Máté lesz, és azt tippeljük, hogy a miniszterelnököt a rádiósból lett polgármester kérdezi majd.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Trump végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját

Elég volt elrabolni Madurót, és máris az amerikai elnök ölébe hullott a kitüntetés, amelyre annyira vágyott.

Urfi Péter
külföld

A CIA igazgatója elment Caracasba, hogy találkozzon Delcy Rodriguezzel

Ez a legmagasabb szintű ismert amerikai látogatás, mióta levadászták Nicolás Maduro elnököt.

Jelinek Anna
külföld

Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok

Épp azelőtt, hogy Trump és a venezuelai ellenzéki vezető talákozik.

Fődi Kitti
külföld

Venezuela után Kuba lehet a következő dominó – ha egyáltalán van, aki meglökje

A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.

Bede Márton
külföld

A moldáv elnök inkább egyesülne Romániával, csak ne maradjon védtelenül az országa az oroszokkal szemben

A román széljobb állva tapsol, de még korai lenne nyomtatni a Nagy-Románia térképeket. A moldáv elnök is tudja, hogy az EU-csatlakozásnak nagyobb a támogatottsága, mint a Romániával való egyesülésnek. Az ukrán háború azonban felerősítette az orosz veszélyt.

Takács Lili
külföld

Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin

Szerinte csak az ukránok miatt nem sikerült még lezárni a háborút.

Kolozsi Ádám
külföld

Putyin megpróbálja a halálba fagyasztani a kijevieket

Tankokkal és rakétákkal nem tudta elfoglani Oroszország az ukrán fővárost négy év alatt sem, az orosz elnök most a telet használja fegyverként a lakosság megtörésére.

Takács Lili
külföld

A dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye

Mindeközben több európai ország is katonákat küld Grönlandra hadgyakorlatozni.

Takács Lili
külföld

Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról

A Fehér Házban alkudozott a dán és a grönlandi kormány a világ legnagyobb szigetének sorsáról, de nem sikerült leállítaniuk az amerikai követeléseket.

Kolozsi Ádám
külföld

Renegát republikánus szenátor fenyegeti Trumpot, hogy megakadályozza Grönland „megszerzését”

Trump eközben büntetővámokkal fenyegeti azokat az országokat, melyek ellenzik Grönland átvételére irányuló terveit.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Visszafogott riadalommal figyelik a piacok, ahogy Trump kormánya bűnügyi eljárással fenyegeti a Fed elnökét

Újabb támadás indult Jerome Powell ellen, amiről Trump azt állítja, hogy nem is tudott róla. Republikánus képviselők is hevesen tiltakoztak az eljárás miatt, esélyesen ezért sem kísérte az ügyet nagyobb piaci felfordulás, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is fog maradni.

Horváth Bence
külföld

Egyelőre nem a szabadságért életüket adó iráni tüntetők állnak nyerésre

A viszonylag népszerű, karizmatikus forradalmárok első generációjának kihalása vagy eltakarítása után gyakran a technokrata, cinikus, maffiaszerű és még brutálisabb másodvonal kerül az ország élére. Iránban ez a Forradalmi Gárda lehetne.

Bede Márton
külföld

Tömeggyilkosság a tengeren

A Zorg fedélzetén olyan szörnyűségek történtek, amelyek még a rabszolgakereskedelemből élő Brit Birodalmat is megrengették. Némi jutalék reményében öltek a vízbe beteget, nőt, csecsemőt.

Urfi Péter
könyv

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet

A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.

Urfi Péter
FILM