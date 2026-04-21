Az államfő lemondatása és a magyar zászló visszavétele

Ismét jelentkezik napindító (és nem az egyetlen) hírlevelünk, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival, például a magyar zászló visszavételéről.

RENDSZERVÁLTÁS

16 minisztérium lesz az új kormányban, 7 minisztert már be is jelentettek, Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszterként leszerelteti a kórházi arcfelismerő rendszert. 20 parlamenti bizottság lesz az eddigi 16 helyett. Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a lemondásra több NER-kinevezettnek, például az államfőnek, aki egyelőre nem mondott nemet.

Zajlik a vagyonkimentés az egyik Mészáros-cégnél, 4,4 milliárd vándorolt az oligarcha magántőkealapjába. Baranyi Krisztina kidobta az irodájából Tiborcz üzlettársát, Balázs Attilát, és kijáróemberét, a volt szocialista Horváth Csabát, de a Pázmány új campusát még a NER-es Bayer Construct építheti meg 110 milliárdért.

A Tisza-szigeteket koordináló Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza a Magyar Országgyűlés elnökének.

Magyar Péter meghívta Netanjahut, de ha idejön, letartóztatják.

17 gimnázium vezetője kérte Magyar Pétert, hogy szakmai szervezetek véleménye alapján terjessze be az oktatási miniszterjelölt nevét.

Árpa Attila fontos kérdést tett fel: Vajon most Csiszár Jenővel mi lesz?

Házi őrizetbe került Halásztelek vesztegetéssel gyanúsított fideszes polgármestere.

Majka a Heti hetesben próbálta védeni Ördög Nórát azzal, hogy ő is fellépett Mészáros Lőrinc rendezvényén, aztán Vadon János elmondta, hogy létezik olyan opció is, amikor „nemet mondasz”.

Kaja Kallas reméli, hogy a Tisza-kormány már nem fogja blokkolni az izraeli telepesek elleni szankciókat.

Szabadlábra került a bicskei gyerekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója.

VÁLASZTÁS

Bemutattuk a legnagyobb arcú orbánista, Szánthó Miklós balladáját.

Király Nóra, a Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje nagyon hiányolja Orbán lemondását. Nagy Feró szerint magyarázkodni itt nem kell, lefőtt a kávé, nekik ennyi. Kocsis Máté szerint a bejutott fideszes képviselők többségét le kell cserélni. A TV2 műsorvezetője a választások után törölte a Fideszt támogató posztjait, pedig Varga Attila korábban rendszeresen népszerűsítette Orbán Viktort és pártját.

A Szociológiai Társaság szerint a kormányközeli közvélemény-kutatóknál súlyos hiba vagy manipuláció gyanúja merül fel. Orbán Balázs arról írt, hogy a választóknak elege lesz abból, ha egy párt mindig valaki mást hibáztat a kudarcaiért – és nem a Fideszre gondolt.

Bemutattuk, hogyan ugráltatták a kampányban a többi minisztériumot Rogán Antalék.

Kövér László nem kért volna bocsánatot Hann Endrétől.

A Bharata Hindu Közösség tette helyre Jeszenszky Zsoltot, aki szerint a vereség oka Orbán indiai bálványimádása volt.

A szerb kormánypárt elnöke úgy gratulált Magyar Péternek, hogy közben az egekig magasztalta Orbán Viktort.

GAZDASÁG

Még idén megduplázzák a családi pótlékot, és jön a nyugdíjemelés is.

Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a gázolajé ezúttal 14 forinttal. „Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál” – ellátási zavarokra figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége.

A választás másnapján csődbe ment a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége: Palkovics László egykori szerelemprojektje felszámolás alatt van, a HVG szerint több tízmilliárd sorsa bizonytalan.

Az orosz állami hírügynökség szerint a Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot.

Rossz napja volt Tiborcznak a tőzsdén, de Mészárosnak még rosszabb.

Karácsony Gergely „az átgondolatlan rezsicsökkentés” és a beszakadt Róbert Károly körút közötti kapcsolatról írt.

Cikkünk után belső ellenőrzést rendeltek el a Sárvári Gyógyfürdőben.

Hat tehervonat használja naponta az ezermilliárdból felújított Budapest-Belgrád vasútvonalat, a legforgalmasabb napon is mindössze 14 vonat használta a vonalat.

Itt a magyar Punch: az egyik hangyásznál talált megnyugvást a Fővárosi Állatkertben az aranyfejű oroszlánmajmocska.

KÜLFÖLD

Kormányválság van Romániában, a koalíció legnagyobb frakciója megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

A bolgár választást az EU-kritikus volt elnök, Rumen Radev nyerte meg.

Trump szerint elfogtak és lefoglaltak egy iráni teherhajót, Irán megtorlást ígér.

Elon Musk nem jelent meg a francia ügyészség előtt az X-en terjedő gyerekbántalmazási tartalmak ügyében.

A zsarnokok ellen szólalt fel a Trump által támadott Leó pápa Afrikában.