Underground DPK, perzselő tisztítótűz

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében: a PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.

Kármán András
Fotó: Németh Dániel/444

Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Kapitány István kirúgta állami állásából azt a Joó Istvánt, aki némán menekült a 444 elől, miután a szomszédunkban Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknél vendégeskedett.

Fotó: Németh Dániel/444

Reggel fideszesek posztoltak arról, hogy rendőrök vitték el Szakács István megafonos influenszert, méghozzá terrorcselekmény előkészítésére hivatkozva egy videót miatt. Délután Szakács is megerősítette a fideszes posztokat, elmesélte, hogyan bilincselték meg, miért hallgatták ki, és hogy mennyire komolyanvehetetlen a terrorizmussal való vád. A belügyminisztérium este szűkszavú közleményben az ügyészségre mutogatott a kérdésünkre.

  • „Nagyon kínos volt!” – dühös a fideszesekre a megafonos, aki tévedésből kiment a viccoldal ötfős tüntetésére.

Külföld

Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?

Fotó: FILIP SINGER/AFP

Podcast

Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.

Foci

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2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (X)

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Ha így folytatjuk, vége az európai iparnak

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Saját Tőke
podcast

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek

Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Német Szilvi
ÉLET

Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében

A PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.

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Mészáros Juli
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Promó Ottó
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