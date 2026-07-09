Underground DPK, perzselő tisztítótűz

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Belföld

A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.

Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében: a PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.

Trump földre vitte, majd jött Kármán András a fojtófogással: nagyot gyengült szerdán a forint.

Kármán András Fotó: Németh Dániel/444

Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Kapitány István kirúgta állami állásából azt a Joó Istvánt, aki némán menekült a 444 elől, miután a szomszédunkban Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknél vendégeskedett.

Mészáros Lőrinc bankjából érkezik az állami Eximbank új vezére.

Fotó: Németh Dániel/444

Reggel fideszesek posztoltak arról, hogy rendőrök vitték el Szakács István megafonos influenszert, méghozzá terrorcselekmény előkészítésére hivatkozva egy videót miatt. Délután Szakács is megerősítette a fideszes posztokat, elmesélte, hogyan bilincselték meg, miért hallgatták ki, és hogy mennyire komolyanvehetetlen a terrorizmussal való vád. A belügyminisztérium este szűkszavú közleményben az ügyészségre mutogatott a kérdésünkre.

„Nagyon kínos volt!” – dühös a fideszesekre a megafonos, aki tévedésből kiment a viccoldal ötfős tüntetésére.

Külföld

Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?

Fotó: FILIP SINGER/AFP

Podcast

Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.

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