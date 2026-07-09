Underground DPK, perzselő tisztítótűz

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
A '70-es évek undergroundjába repített vissza a választások utáni egyik első DPK-gyűlés, amit Mediaworks-árvák szerveztek. Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
Elkészült a költségvetési átvilágítás, drámai helyzetben az állam pénzügyei, ezermilliárdos lyukak vannak a büdzsében: a PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.
Összeszedtük a legfontosabb távozókat az új rendszerben. Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz. Kárász Róbertet és a választás utáni Magyar Péter-interjúkat készítő műsorvezetőket is kirúgták a közmédiából. Kapitány István kirúgta állami állásából azt a Joó Istvánt, aki némán menekült a 444 elől, miután a szomszédunkban Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknél vendégeskedett.
Reggel fideszesek posztoltak arról, hogy rendőrök vitték el Szakács István megafonos influenszert, méghozzá terrorcselekmény előkészítésére hivatkozva egy videót miatt. Délután Szakács is megerősítette a fideszes posztokat, elmesélte, hogyan bilincselték meg, miért hallgatták ki, és hogy mennyire komolyanvehetetlen a terrorizmussal való vád. A belügyminisztérium este szűkszavú közleményben az ügyészségre mutogatott a kérdésünkre.
Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?
Ha így folytatjuk, vége a kínaiak által harapófogóba szorított európai iparnak. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.
2 nap, több mint 70 márka, játékok, nyeremények és 6000 skincare-rajongó. Ilyen volt a Rossmann Beauty Expo, immár 5. alkalommal. (X)
Az amerikai elnök beteg, agresszív embereknek nevezte Irán vezetését.
A kiújult ellenségeskedés fokozta a biztonsági aggályokat, drágul az olaj és gyengül a forint.
A FIFA példátlan döntése, hogy politikai nyomásra törölt egy piros lapot, mindent felülírni látszik: ami eddig konteó volt, az most már kevésbé söpörhető le az asztalról. Az argentin-egyiptomi meccs utáni hisztéria is ennek a jele.
Trump annyira felhúzta magát a spanyolokon, hogy a sajtótájékoztató közepén azzal fordult a pénzügyminiszterhez, hogy nem akar kereskedni velük, úgyhogy szóba se álljon az országgal.
A kínaiak harapófogóba fogják az európai ipart. A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás beszélgetnek arról, hogy mit tehetnek az európai vállalatok, és hogyan maradhatnak talpon a magyarok.
Jobboldali újságírók úgy szerveznék újra a tábort, hogy közben azt gondolják: a Fideszt egy cirokseprű is megverte volna, nem hoztak létre semmi kimagasló szellemi teljesítményt az elmúlt 16 évben.
A PM szerint idén 8,3%-os lenne a GDP-arányos deficit a tervezett 3,7%-kal szemben, és külön intézkedések nélkül a jövő évi hiány is elérné a 6,1%-ot. Nagy Mártonék majdnem ezermilliárd forintnyi olyan EU-s forrással is számoltak, amiről tudni lehetett, hogy az előző kormány nem kaphatja meg.
Zlatko Dalić kilenc év után mond le, vb-ezüst és -bronz után idén csak a legjobb 32-ig jutottak.
Van, aki miatt külön kiadtak szombaton egy Magyar Közlönyt, van, aki inkább nyugdíjba ment. És sokakat megperzselt a Tisztítótűz.
A brit áruházlánc a teljes közép-kelet-európai üzletágának értékesítését mérlegeli. A közel 9000 embert foglalkoztató magyar cége az elmúlt két üzleti évében 32 milliárdos veszteséget termelt.
Kedd reggel 171 centi volt a vízállás.
Az egyiptomi kapitány szerint a FIFA azt akarta, hogy Messi versenyben maradjon. Két esetet kifogásoltak konkrétan, vajon igazuk volt?
Takács Péter szerint terrorcselekmény előkészülete a gyanú.
A fesztivál húsz év után költözik el a Velencei-tó partjáról.
Az euró ára átlépte a 361 forintot, a dollár a választások óta nem látott szintre drágult.
A Telex úgy tudja, szintén felmentették a Kossuth rádión korábban Orbán-interjúkat készítő Törőcsik Zsoltot.
A fideszesek szerint a tiszás képviselőnek nincs helye a magyar országgyűlésben, a stílusa pedig hasonlóan útszéli, mint Magyar Péteré.
A keddi elsötétedés után az M1-en a legbutább propaganda helyett most a legnagyobb magyar filmeket lehet nézni, és a legjobb, hogy minden esetben meglepetés, hogy mi lesz a következő film.
Szakács szerint senki nem gondolhatja komolyan, hogy ha Orbán Viktort beviszi, akkor majd ő odamegy, és a vállán viszi ki a börtönből, mint Táncsicsot.
Dünnyögő Trumppal indult Magyar Péter első NATO-csúcsa Ankarában, és ez megadta az alaphangot, de az utolsó sajtótájékoztatón már egészen jókedvű volt az amerikai elnök. Mire jutottak a szövetségesek Ankarában? Miért fontos, hogy Patriotot gyárthat Ukrajna? És mi az a NATO 3.0?
A megafonos Tóth Roland lemondásra szólította fel a Fidesz-frakciót.
Azzal is fenyegetőzött, hogy kivonja az összes amerikai katonát Európából, és hevesen bírálta a NATO-t Irán miatt.
Igaz, a Kapitány István által kinevezett Kiss Zalánnak több évtizedes banki múltja van, a Budapest Banknál, a CIB-nél és az MKB-nál is dolgozott korábban.
A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.
Joó mostanáig a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökséget vezette. A Nemzeti Exportfejlesztési Ügynökség vezetőjét is menesztette a gazdasági miniszter.
A fideszes influenszert szerda hajnalban vitték el a rendőrök. Az ORFK adatvédelmi okokra hivatkozva nem válaszolt a kérdéseinkre, a BM közleményéből semmi nem derült ki.