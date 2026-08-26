Tiszás katyvasz, fideszes perpatvar

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele – amire a többihez hasonlóan itt lehet feliratkozni –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előtte ismét itt a múltkori felhívás: a 444 kamaszokról és egy különleges tanévről szóló új dokumentumfilmjéhez kér olvasói támogatást.

BELFÖLD

A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza. Két felkészült független és egy tiszás jelöltet hallgattak meg a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára. Hétfőn még saját jelöltjének nevezte a Tisza-frakció Sárvári Nicholast az NVVH élére, kedden már nem. A meghallgatásokon videót is forgattunk.

Ligeti Miklós a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságban Fotó: Bankó Gábor/444

Furcsa körülmények között elnapolták a Független Közmédia Testület három tagjelöltjének meghallgatását: a Művelődési Bizottság tiszás tagja szerint pártjuk szakmai és társadalmi egyeztetést ígért, ez a kiválasztási folyamat pedig nem felelt meg ennek az ígéretnek.

Olyat csinált az MNB, amire több mint tíz éve nem volt példa: egymás után harmadik ülésén is kamatot csökkentett a monetáris tanács, az alapkamat új szintje 5,5 százalék. Az MNB szerint nemcsak idén, hanem 2027-ben is 3 százalék alatt maradhat az infláció. Varga Mihály azt is mondta: nincs titkolnivalójuk, összegyűjtik és kiadják a Transparency által kért adatokat.

Hegedűs Zsolt szerint az első 100 nap alatt nem csak tervezés történt az egészségügyben, de mostantól bárki megnézheti, ténylegesen hány perc alatt ér ki a mentő.

Már nem Nagy Gábor Bálint a legfőbb ügyész, Baka András fogadta az ideiglenes vezetőt.

NER

A 300 milliárdos bizniszen Fidesz-közeli szereplők sokat nyertek: hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Külügyminisztérium a lélegeztetőgép-beszerzések miatt, Orbán Anita szerint a felsővezetés felelőssége is felmerül.

Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.

Lentulai Krisztián a Hotel Lentulai című műsorában Fotó: Mandiner/Youtube

Kármán Andráshoz kerülhet a Mandiner kiadója és az MCC Mol- és Richter-részvénycsomagja is, a mezőhegyesi Ménesbirtok pedig Bóna Szabolcshoz.

Vitézy Dávid közölte, hogy 41 milliárddal a becsült 89 milliárd forint alatt zárult a MÁV és a Magyar Közút közös járműbeszerzése.

Böröndi Gábornak havi 2890 euróért béreltek Szentendrén házat, miután nem költözött be Ruszin-Szendi szolgálati villájába.

Az agrárminisztérium visszavonta a Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozó cégének odaítélt EU-s támogatást.

VIDÉK

Börtönbe vonult a magyar szélsőjobb egyik legelborultabb figurája, a hívei szerint reptiliánok kezében a haza: Posta Imre halálos ítéleteket hirdetett ki a magyar elitre, kivégzésekre és veseszúrásokra bíztatta a követőit, most mégis mártírt próbálnak csinálni belőle.

Posta Imre kivégzésekről beszél Kulcson Fotó: Youtube

Máris lebontották a devecseri szárnyas falloszt, amiről kiderült, hogy valójában fából kifaragott AI slop volt.

Szentendrén éjszaka mászkáló menyasszonyruhás fantomapáca, Nagytétényben horrormaszkos besurranó izgatja a lakosságot.

KÜLFÖLD

Miközben bejelentés nélkül Moszkvába repült a CIA igazgatója, Trump felvetette, hogy az Ontario-tavat is átnevezné Amerika-tóra, Kanada pedig az USA vámjaira válaszul 15-50 százalékos vámot vetett ki 700 amerikai importárucikkre.

Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney, Kanada miniszterelnöke az eviani G7-csúcson 2026. június 16-án. Fotó: Evelyn Hockstein/AFP

A leváltott ukrán védelmi miniszter szerint Ukrajna lassan elveszíteni látszik az Oroszország elleni háborút: Mihajlo Fedorov szerint Kijevnek pár hónapja maradt, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amikkel a maga javára fordíthatja a háború menetét.