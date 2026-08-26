Tiszás katyvasz, fideszes perpatvar

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele – amire a többihez hasonlóan itt lehet feliratkozni –, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. De előtte ismét itt a múltkori felhívás: a 444 kamaszokról és egy különleges tanévről szóló új dokumentumfilmjéhez kér olvasói támogatást.
A legtisztább eljárás kellett volna legyen az NVVH-elnök kiválasztása, ehelyett katyvaszt csinált belőle a Tisza. Két felkészült független és egy tiszás jelöltet hallgattak meg a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára. Hétfőn még saját jelöltjének nevezte a Tisza-frakció Sárvári Nicholast az NVVH élére, kedden már nem. A meghallgatásokon videót is forgattunk.
Furcsa körülmények között elnapolták a Független Közmédia Testület három tagjelöltjének meghallgatását: a Művelődési Bizottság tiszás tagja szerint pártjuk szakmai és társadalmi egyeztetést ígért, ez a kiválasztási folyamat pedig nem felelt meg ennek az ígéretnek.
Olyat csinált az MNB, amire több mint tíz éve nem volt példa: egymás után harmadik ülésén is kamatot csökkentett a monetáris tanács, az alapkamat új szintje 5,5 százalék. Az MNB szerint nemcsak idén, hanem 2027-ben is 3 százalék alatt maradhat az infláció. Varga Mihály azt is mondta: nincs titkolnivalójuk, összegyűjtik és kiadják a Transparency által kért adatokat.
Hegedűs Zsolt szerint az első 100 nap alatt nem csak tervezés történt az egészségügyben, de mostantól bárki megnézheti, ténylegesen hány perc alatt ér ki a mentő.
A 300 milliárdos bizniszen Fidesz-közeli szereplők sokat nyertek: hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Külügyminisztérium a lélegeztetőgép-beszerzések miatt, Orbán Anita szerint a felsővezetés felelőssége is felmerül.
Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.
Börtönbe vonult a magyar szélsőjobb egyik legelborultabb figurája, a hívei szerint reptiliánok kezében a haza: Posta Imre halálos ítéleteket hirdetett ki a magyar elitre, kivégzésekre és veseszúrásokra bíztatta a követőit, most mégis mártírt próbálnak csinálni belőle.
Máris lebontották a devecseri szárnyas falloszt, amiről kiderült, hogy valójában fából kifaragott AI slop volt.
Miközben bejelentés nélkül Moszkvába repült a CIA igazgatója, Trump felvetette, hogy az Ontario-tavat is átnevezné Amerika-tóra, Kanada pedig az USA vámjaira válaszul 15-50 százalékos vámot vetett ki 700 amerikai importárucikkre.
A leváltott ukrán védelmi miniszter szerint Ukrajna lassan elveszíteni látszik az Oroszország elleni háborút: Mihajlo Fedorov szerint Kijevnek pár hónapja maradt, hogy meghozza azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amikkel a maga javára fordíthatja a háború menetét.
Az MNB tavasszal kezdte saját inflációs célja felülvizsgálatát, részben a kormány által tervezett euróbevezetés miatt. Az erősebb forint dezinflációs hatása beépül az árakba.
Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert, Kurucz Dániel interjút készített vele, erre jött Lentulai Krisztián meg Szakács István, és elszabadultak az indulatok.
Az amerikai country- és popsztár 80 éves volt.
Folytatódik a jelöltségre jelölő tiszás kavarás, érkezett egy magyarázat, ami után még mindig maradnak kérdések.
Egy tanéven keresztül követtünk 14 középiskolás kamaszt, akik egy különleges programban vettek részt. Egy évig tanulás és tantárgyak helyett csak azzal foglalkoztak, hogy jobban legyenek. A film befejezéséhez a támogatásotokra van szükségünk.
A mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, közel 10 év inflációja után, ami a miniszter szerint jól mutatja, mekkora jelentősége van a valódi árversenynek.
Ezek még messze nem a végleges adatok, de már most világos: az idei nyár volt a valaha volt legrosszabb a hőséghez köthető halálesetek tekintetében.
A Gallicoop Zrt.-t ki is zárták a pályázatból.
Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól.
Az Országos Mentőszolgálat közzétette az adatokat, ráadásul úgy, ahogy azt mindenki érzékeli.
Az ingatlan bérlésére szűk három év alatt körülbelül 36 millió forintot fizetett a Honvédelmi Minisztérium cége.
A találkozót a köztársasági elnök kezdeményezte.
Egymás után harmadik ülésén is kamatot csökkentett a monetáris tanács, az alapkamat új szintje 5,5 százalék.
„Én ezt az emlékművet nem is láttam a helyén ráadásul kötőhártya-gyulladásom volt” – mondta a devecseri polgármester, aki persze nagyon is látta a szobrot, csak 3 darabban. Kamu képek terjednek a hímtagot láncfűrésszel aprító papról.
A gép kedd reggel landolt, most derült ki, hogy a CIA vezetője utazott rajta.
„Badarság azt gondolni, hogy itt 6 év alatt jogerős ítéletek lesznek” – mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik vezetőjelöltje. Ligeti Miklós pedig arról beszélt, hogy őt az motiválja, hogy csinálják meg az elszámoltatást, ha már '90-ben elmaradt.
Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. A Fidesz nem vett részt az ülésen, a Tisza az utolsó pillanatban küldött jelöltet.
A miniszter szerint az egészségügy átalakítása maraton, nem százméteres sprint, de a maratonon is számítanak a részidők.
Posta Imre halálos ítéleteket hirdetett ki a magyar elitre, kivégzésekre és veseszúrásokra bíztatta a követőit, most mégis mártírt próbálnak csinálni belőle.
A Művelődési Bizottság tiszás tagja szerint pártjuk szakmai és társadalmi egyeztetést ígért, ez a kiválasztási folyamat pedig nem felelt meg ennek az ígéretnek.
Orbán Anita szerint a felsővezetés felelőssége is felmerül. A 300 milliárdos bizniszen Fidesz-közeli szereplők sokat nyertek.
Átlagosan 21,1 fokot mértek az óceánok felszínén.
Az amerikai elnök ezt azzal indokolta, hogy „a továbbiakban várhatóan nem sok üzletünk lesz Ontarióval”.
Kérdés, hogy hogyan fogják tudni ezt betartatni.
A mezőhegyesi Ménesbirtok pedig Bóna Szabolcshoz.
Egy felmérés szerint 37-ről 19 százalékra csökkent az arányuk.
„Tulajdonképpen hálás lehetek az adatigénylőnek” – mondta Varga, bár aztán kiderült: szerinte a jogszabály nekik ad igazat.
Földig érő, hófehér ruhában áll némán a bokrok között az egyik, profi horrorszmaszkban mászik be kertekbe a másik.
Ezek ipari alapanyagok mellett mindennapi fogyasztási cikkekre is kiterjednek, de a kanadai kormány támogatni fogja az amerikai vámintézkedés sújtotta kkv-kat is egy 7,5 milliárd kanadai dolláros keretből is.