Hétvégi olvasnivalók feszültségekről, drága bútorokról, cinikus trükkökről és éjszakai szájbetapasztásról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
A hetet a Tisza kampányának leghúzósabb napjait bemutató cikkünkkel indítottuk: tavaly novemberben, a képviselőjelölt-kiválasztási folyamat kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. Erről a történetről szólt újraindult élő műsorunk, a Helyzet:van! is, ahol a cikk szerzője, Bábel Vilmos volt a vendég.
Ez volt a hét, amikor letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a kormány pedig bejelentette, hogy elveszik az autópálya-koncessziót Mészároséktól, ami úgy nézett volna ki, hogy 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének. A Parlamentben a fideszesek osztálytermi hangulatba kerültek, de volt azért feszült vita is a gyermekvédelemről, amit videóban is összefoglaltunk. És ha már gyermekvédelem: ott voltunk, amikor a bicskei gyerekotthon volt dolgozóját meghallgatta a parlamenti vizsgálóbizottság, és elolvastuk a kormányzati jelentést is, ami túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet, de van egy kis baj vele.
Beszámoltunk arról is a héten, hogy csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán minisztériumában, ott voltunk a korrupciós óriásperc újabb tárgyalásán, ami egyetlen perc után félbeszakadt és akkor is, amikor Magyar Péter a tüntetésen átvette a szociális szektor szereplőinek követeléseit. Rácsodálkoztunk, hogy Kubatov Gábor mintha nem értené a Fradiváros finanszírozása körüli problémákat, körbejártuk, hogy mi lehet a Terror Házával Schmidt Mária menesztése után, megnéztük, mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége, és a fideszes miniszterek botladozásait látva feltettük a kérdést: lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén? Írtunk emellett arról, hogy a nyomdapiac beszűkülése miatt a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja, és felvetettük, hogy a legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
A birtokunkba jutott főügyészségi indítvány nyomán írtunk arról is, hogy Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény.
Beharangozót írtunk a hétvégi orosz választások elé, ahol nem az a kérdés, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Ilyesmire fogékony ínyenceknek pedig a cikk végén felsoroltunk pár szempontot, amire érdemes lesz figyelni a választások alatt.
Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy két tűz közé került Szaúd-Arábia, és ez tényleg betehet a globális olajpiacnak, megírtuk, hogy Trump addig fenyegette Kanadát, amíg ők el nem kezdtek az EU felé közeledni, ami aztán téma volt von der Leyen évértékelő beszédében is szerdán.
Megírtuk az Oscar-díjas izraeli alkotók történetét, akik dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, emiatt árulással vádolják őket, és írtunk arról is, hogy palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján. Emellett arról, hogy Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal, és foglalkoztunk azzal, hogy ugyan hírességek sora ragasztja le a száját, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület.
Miután egy héten át minden az AI-tól volt hangos, megnéztük, mi vezethetett most ahhoz, hogy a legnagyobb AI-vállalatok vezetői hirtelen mind a lassítás szükségességéről kezdtek el beszélni. Az AI-ról is beszélgettünk Jós Tamás hackerrel, és megírtuk, hogy világszerte próbálják ugyan visszaszorítani az algoritmusokat, de egyelőre kevés sikerrel. Bemutattuk emellett azt a nemzetközi, de magyar adatokat is tartalmazó kutatást, mely szerint nálunk is nőtt a technológia miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta.
Volt új Tyúkól, arról, hogy hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket.
A gyermekvédelemről szóló kormányzati jelentés túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet. De van egy kis baj vele.
Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.
A Fidesz szerint Magyar mondandója súlytalan, a benzinárakkal kellene foglalkozni. Magyar szerint a Fidesznek szembe kéne néznie a kormányzása eredményeivel.
Az Európai Bizottság elnöke sok új javaslatot jelentett be, csak a politikai egység hiányzik mögülük. A beszéd legfontosabb sarokpontjai.
Az NFL-ből ismert, Izrael-párti stadiontulajdonos nem látta szívesen a palesztinok mellett kiálló amerikai rappert, és másoknál is lobbizott ezért. Ed Sheeran sajnálja Maclemore letiltását, de folytatja a turnét. A többi előzenekar viszont kiszállt.
Bár biztos, hogy az elnökhöz kötődő Egységes Oroszország nyer, még így is csomó szempontból érdemes figyelemmel kísérni az előre lefutott versenyt. Az egyik releváns kérdés: hány háborús veterán jut be az Állami Dumába? És a hivatalos részvételi adat vajon eléri-e az 50 százalékot?
A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.
Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?
A totalitariánus terrort kellett volna bemutatnia, totális politikát csinált helyette és ideológiai hűbérbirtokot: az emlékezetpolitikai nagyvállalkozó kirúgása után végre ki lehetne találni, mi legyen az Andrássy út 60.-ból.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
Világszerte egyszerre figyelik lelkesen és aggódva az emberek az új technológia terjedését, de a fiatalok körében sok helyen nő az aggódók aránya. A Pew Research Center 37 országban, köztük Magyarországon is vizsgálta az emberek viszonyát az AI-hoz.
Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt?
Kanadai és EU-s tisztviselők egy sereg területen tárgyalnak együttműködésről, és az észak-amerikai ország olyan szoros viszonyba kerülhet az Európai Unióval, amilyenről Európán kívüli ország eddig nem is álmodhatott.
A Fradi városépítés helyett 38 játékosra vert el 12 milliárd forint állami támogatást. AZ FTC elnöke pedig egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. 25 milliárd forint visszafizetése a tét, amibe tényleg belerokkanna a Fradi.
25 százalékos azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A miniszterelnök azt mondta, fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani.
A Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.
A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.
Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.
A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.
A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy Németh családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.
Ez lehet az a pont, amikor tényleg jön a globális üzemanyagválság. Irak felől szétlőttek egy kulcsfontosságú olajvezetéket, Jemenben a hútik a Vörös-tenger kijáratát és Mekkát fenyegetik.
Magyar Péter sajtótájékoztatón jelentette be a magyar sport és a politika szétválasztását. Vitézy Dávid szerint teljesen jogszerűtlen az MKIF-féle koncesszió.
Nincsenek elragadtatva ettől, és a ferencvárosi média nincs egyedül ezzel a faramuci helyzettel.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.
A NAZA című új dokumentumfilm 24 izraeli katona és hírszerző vallomásain keresztül mutatja be, hogy a hadsereg hogyan választotta ki célpontokat és számolt előre civil áldozatokkal. Az izraeli hadsereg tagadja a film állításait, több politikus pedig az izraeli állampolgárságot is megvonná a többszörösen díjazott rendezőktől.
Mi ez az autópálya-koncessziós szerződés, amit a Magyar-kormány felmondani készül? Miről szól, mennyi közpénzt érint, és miért tartják sokan a teljes Fidesz-időszak egyik, ha nem a legsúlyosabb lopási ügyének? Ebből majdnem mindent megérthetsz, ami az alapokat illeti.
Négy tárgyaláson beszélhetett volna, előbb kivezettették, majd elhalasztotta a vallomástételt, majd szóváltásba keveredett a bíróval. Most csak kérdésekre válaszolhatott volna, de ő másról is akart beszélni.
Megkaptuk a tételes listát arról, mit és mennyiért vettek Rogán Antal egykori minisztériumába, a Dísz téren lévő épületbe. Aranybudi nincs, egymilliós mosdó és 4,5 milliós íróasztal viszont van. A képekről ismerős szivarszoba berendezése 24 millióba került, a vele szemben lévő bárpult 38-ba. Utóbbi volt a legdrágább egyedi tétel a minisztériumban.
Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel folyik a harc ugyanazért a célért: az emberek ne töltsenek annyi időt internetezéssel. A legfrissebb hadszíntér a megosztó és addiktív tartalmakat előnyben részesítő algoritmusok visszaszorítása. Nagy sikerek itt sincsenek.
Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők. De a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.
A vizsgálóbizottság zárt ülésen hallgatta ki a bicskei gyermekotthon két egykori munkatársát, akik elsőként jelezték a fenntartónak a gyermekbántalmazás gyanúját. A bizottság elnöke szerint a dolgozók még mindig traumatizáltak. A bizottság meg fogja hallgatni az otthon másik igazgatóhelyettesét is.
A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.