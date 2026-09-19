Hétvégi olvasnivalók feszültségekről, drága bútorokról, cinikus trükkökről és éjszakai szájbetapasztásról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A hetet a Tisza kampányának leghúzósabb napjait bemutató cikkünkkel indítottuk: tavaly novemberben, a képviselőjelölt-kiválasztási folyamat kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. Erről a történetről szólt újraindult élő műsorunk, a Helyzet:van! is, ahol a cikk szerzője, Bábel Vilmos volt a vendég.

Ez volt a hét, amikor letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a kormány pedig bejelentette, hogy elveszik az autópálya-koncessziót Mészároséktól, ami úgy nézett volna ki, hogy 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének. A Parlamentben a fideszesek osztálytermi hangulatba kerültek, de volt azért feszült vita is a gyermekvédelemről, amit videóban is összefoglaltunk. És ha már gyermekvédelem: ott voltunk, amikor a bicskei gyerekotthon volt dolgozóját meghallgatta a parlamenti vizsgálóbizottság, és elolvastuk a kormányzati jelentést is, ami túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet, de van egy kis baj vele.

Beszámoltunk arról is a héten, hogy csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán minisztériumában, ott voltunk a korrupciós óriásperc újabb tárgyalásán, ami egyetlen perc után félbeszakadt és akkor is, amikor Magyar Péter a tüntetésen átvette a szociális szektor szereplőinek követeléseit. Rácsodálkoztunk, hogy Kubatov Gábor mintha nem értené a Fradiváros finanszírozása körüli problémákat, körbejártuk, hogy mi lehet a Terror Házával Schmidt Mária menesztése után, megnéztük, mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége, és a fideszes miniszterek botladozásait látva feltettük a kérdést: lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén? Írtunk emellett arról, hogy a nyomdapiac beszűkülése miatt a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja, és felvetettük, hogy a legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.

A birtokunkba jutott főügyészségi indítvány nyomán írtunk arról is, hogy Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény.

Élet a világban

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Beharangozót írtunk a hétvégi orosz választások elé, ahol nem az a kérdés, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Ilyesmire fogékony ínyenceknek pedig a cikk végén felsoroltunk pár szempontot, amire érdemes lesz figyelni a választások alatt.

Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy két tűz közé került Szaúd-Arábia, és ez tényleg betehet a globális olajpiacnak, megírtuk, hogy Trump addig fenyegette Kanadát, amíg ők el nem kezdtek az EU felé közeledni, ami aztán téma volt von der Leyen évértékelő beszédében is szerdán.

Megírtuk az Oscar-díjas izraeli alkotók történetét, akik dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, emiatt árulással vádolják őket, és írtunk arról is, hogy palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján. Emellett arról, hogy Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal, és foglalkoztunk azzal, hogy ugyan hírességek sora ragasztja le a száját, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület.

Élet a felhőben

Fotó: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP

Miután egy héten át minden az AI-tól volt hangos, megnéztük, mi vezethetett most ahhoz, hogy a legnagyobb AI-vállalatok vezetői hirtelen mind a lassítás szükségességéről kezdtek el beszélni. Az AI-ról is beszélgettünk Jós Tamás hackerrel, és megírtuk, hogy világszerte próbálják ugyan visszaszorítani az algoritmusokat, de egyelőre kevés sikerrel. Bemutattuk emellett azt a nemzetközi, de magyar adatokat is tartalmazó kutatást, mely szerint nálunk is nőtt a technológia miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt új Tyúkól, arról, hogy hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket.