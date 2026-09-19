Hétvégi olvasnivalók feszültségekről, drága bútorokról, cinikus trükkökről és éjszakai szájbetapasztásról

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

A hetet a Tisza kampányának leghúzósabb napjait bemutató cikkünkkel indítottuk: tavaly novemberben, a képviselőjelölt-kiválasztási folyamat kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. Erről a történetről szólt újraindult élő műsorunk, a Helyzet:van! is, ahol a cikk szerzője, Bábel Vilmos volt a vendég.

Ez volt a hét, amikor letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a kormány pedig bejelentette, hogy elveszik az autópálya-koncessziót Mészároséktól, ami úgy nézett volna ki, hogy 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének. A Parlamentben a fideszesek osztálytermi hangulatba kerültek, de volt azért feszült vita is a gyermekvédelemről, amit videóban is összefoglaltunk. És ha már gyermekvédelem: ott voltunk, amikor a bicskei gyerekotthon volt dolgozóját meghallgatta a parlamenti vizsgálóbizottság, és elolvastuk a kormányzati jelentést is, ami túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet, de van egy kis baj vele.

Beszámoltunk arról is a héten, hogy csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán minisztériumában, ott voltunk a korrupciós óriásperc újabb tárgyalásán, ami egyetlen perc után félbeszakadt és akkor is, amikor Magyar Péter a tüntetésen átvette a szociális szektor szereplőinek követeléseit. Rácsodálkoztunk, hogy Kubatov Gábor mintha nem értené a Fradiváros finanszírozása körüli problémákat, körbejártuk, hogy mi lehet a Terror Házával Schmidt Mária menesztése után, megnéztük, mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége, és a fideszes miniszterek botladozásait látva feltettük a kérdést: lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén? Írtunk emellett arról, hogy a nyomdapiac beszűkülése miatt a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja, és felvetettük, hogy a legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.

A birtokunkba jutott főügyészségi indítvány nyomán írtunk arról is, hogy Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény.

Élet a világban

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Beharangozót írtunk a hétvégi orosz választások elé, ahol nem az a kérdés, hogy ki nyer, hanem hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát. Ilyesmire fogékony ínyenceknek pedig a cikk végén felsoroltunk pár szempontot, amire érdemes lesz figyelni a választások alatt.

Részletesen foglalkoztunk azzal, hogy két tűz közé került Szaúd-Arábia, és ez tényleg betehet a globális olajpiacnak, megírtuk, hogy Trump addig fenyegette Kanadát, amíg ők el nem kezdtek az EU felé közeledni, ami aztán téma volt von der Leyen évértékelő beszédében is szerdán.

Megírtuk az Oscar-díjas izraeli alkotók történetét, akik dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, emiatt árulással vádolják őket, és írtunk arról is, hogy palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján. Emellett arról, hogy Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal, és foglalkoztunk azzal, hogy ugyan hírességek sora ragasztja le a száját, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület.

Élet a felhőben

Fotó: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP

Miután egy héten át minden az AI-tól volt hangos, megnéztük, mi vezethetett most ahhoz, hogy a legnagyobb AI-vállalatok vezetői hirtelen mind a lassítás szükségességéről kezdtek el beszélni. Az AI-ról is beszélgettünk Jós Tamás hackerrel, és megírtuk, hogy világszerte próbálják ugyan visszaszorítani az algoritmusokat, de egyelőre kevés sikerrel. Bemutattuk emellett azt a nemzetközi, de magyar adatokat is tartalmazó kutatást, mely szerint nálunk is nőtt a technológia miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt új Tyúkól, arról, hogy hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Miért akarja Magyar Péter és Gyurkó Szilvia, hogy mindenki elolvasson egy 220 oldalas kutatási jelentést?

A gyermekvédelemről szóló kormányzati jelentés túlmutat az eleve nagyon összetett témáján, és a magyar társadalom önképének, önismeretének fontos dokumentuma lehet. De van egy kis baj vele.

Urfi Péter
gyermekvédelem

A legrosszabb régi reflex eltitkolni, hogy ki pályázik a közpénzből eltartott színházak vezetésére

Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.

Szily László
publicisztika

A Fidesz osztálytermi hangulatba került, miközben Magyar Péter a gyermekvédelem állapotán borzongott

A Fidesz szerint Magyar mondandója súlytalan, a benzinárakkal kellene foglalkozni. Magyar szerint a Fidesznek szembe kéne néznie a kormányzása eredményeivel.

Bódog Bálint
POLITIKA

Kanada, Biztonsági Tanács, klímabiztosítás: von der Leyen felrajzolta Európa új irányát

Az Európai Bizottság elnöke sok új javaslatot jelentett be, csak a politikai egység hiányzik mögülük. A beszéd legfontosabb sarokpontjai.

Inkei Bence
külföld

Palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján: törölték az előzenekar Macklemore-t, mire az összes többi is visszalépett

Az NFL-ből ismert, Izrael-párti stadiontulajdonos nem látta szívesen a palesztinok mellett kiálló amerikai rappert, és másoknál is lobbizott ezért. Ed Sheeran sajnálja Maclemore letiltását, de folytatja a turnét. A többi előzenekar viszont kiszállt.

Benics Márk
ZENE

Nem az a kérdés, hogy ki nyer a választásokon, hanem az, hogy mekkora színjáték kell, hogy Putyin fenntartsa a stabilitás látszatát

Bár biztos, hogy az elnökhöz kötődő Egységes Oroszország nyer, még így is csomó szempontból érdemes figyelemmel kísérni az előre lefutott versenyt. Az egyik releváns kérdés: hány háborús veterán jut be az Állami Dumába? És a hivatalos részvételi adat vajon eléri-e az 50 százalékot?

Takács Lili
külföld

Sydney Sweeney sportolók sokaságát haragította magára, természetesen egy pucér reklámmal

A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.

Diószegi-Horváth Nóra
életmód
Podcast

Tyúkól#69 – Egy helyben toporognak a nőügyek, kormányváltás ide vagy oda

Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

A NER propagandagyárának látványkonyhájából kellene valódi múzeumot csinálni: a Terror Háza Schmidt Mária után

A totalitariánus terrort kellett volna bemutatnia, totális politikát csinált helyette és ideológiai hűbérbirtokot: az emlékezetpolitikai nagyvállalkozó kirúgása után végre ki lehetne találni, mi legyen az Andrássy út 60.-ból.

Kolozsi Ádám
belföld

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Nálunk is nőtt az AI miatt aggódók aránya, a magyarok fele gondolja, hogy munkahelyek szűnnek majd meg miatta

Világszerte egyszerre figyelik lelkesen és aggódva az emberek az új technológia terjedését, de a fiatalok körében sok helyen nő az aggódók aránya. A Pew Research Center 37 országban, köztük Magyarországon is vizsgálta az emberek viszonyát az AI-hoz.

Horváth Bence
TECH

Mesterséges intelligenciával a világon bárkit és bármit fel lehet törni, ez csak idő és pénz kérdése

Mitől etikus az etikus hacker? Milyen a világ legnagyobb hackerkonferenciája? Mind meghalunk az AI miatt?

Takács Lili
TECH

Trump addig fenyegette Kanadát, míg az át nem kelt az óceánon

Kanadai és EU-s tisztviselők egy sereg területen tárgyalnak együttműködésről, és az észak-amerikai ország olyan szoros viszonyba kerülhet az Európai Unióval, amilyenről Európán kívüli ország eddig nem is álmodhatott.

Inkei Bence
külföld

Kubatov nem érti

A Fradi városépítés helyett 38 játékosra vert el 12 milliárd forint állami támogatást. AZ FTC elnöke pedig egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. 25 milliárd forint visszafizetése a tét, amibe tényleg belerokkanna a Fradi.

Haszán Zoltán
vélemény
Videó

Béremelésért tüntettek, Magyar átvette a követeléseiket

25 százalékos azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. A miniszterelnök azt mondta, fél év alatt nem lehet minden problémát megoldani.

Jelinek Anna, Vészi Sámuel, plankog
video

„Szexuális erőszak bűntettének megállapítására alkalmas”

A Kúria és a főügyészség szerint igenis megállapítható a szexuális erőszak a képzőművészeti egyetem kollégiumában történt ügyben, annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint nem történt bűncselekmény. A 444 megszerezte a főügyészség indítványát, amelyből kiderül, mivel érvelnek. Az első tárgyalás decemberben várható.

Bódog Bálint
belföld
Videó

Bemutatjuk a Tisza belső konfliktusát, ami máig hat a pártra

A 444 újságírójával, Bábel Vilmossal beszéljük át, mi történt azon a napon, ami után győzködni kellett Magyar Pétert, hogy folytassa.

Czinkóczi Sándor, Bábel Vilmos, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Vészi Sámuel
video

Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Az egyik leggazdagabb magyar és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója került rács mögé.

Urfi Péter
bűnügy

Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségőrület

A TikTokon, hírességek posztjaiban és 185 ezer forintos tanfolyamokon is terjed a Buteyko-módszer, amelynek egyik látványos eleme a leragasztott szájjal alvás. A veszélyes eljárás mögött jóval kevesebb a tudományos bizonyíték, mint a magabiztos gyógyulási ígéret.

Szabó Eszter Judit
Egészségügy

Mennyi hasznot hoz Németh Balázsék családi trafikcége?

A fideszes képviselő a dohányáremelést bírálta a Parlamentben, mire Magyar Péter dohánylobbistának nevezte és arra szólította fel, árulja el, hogy Németh családjának a trafikjai milyen bevételeket érnek el. Németh nem válaszolt, de összesíthető.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Szaúd-Arábia tűz alatt

Ez lehet az a pont, amikor tényleg jön a globális üzemanyagválság. Irak felől szétlőttek egy kulcsfontosságú olajvezetéket, Jemenben a hútik a Vörös-tenger kijáratát és Mekkát fenyegetik.

Bede Márton
külföld

Kubatov, Szijjártó és Deutsch sem lehet tovább futballklubelnök, Mészároséktól elveszik a 35 éves autópálya-koncessziót

Magyar Péter sajtótájékoztatón jelentette be a magyar sport és a politika szétválasztását. Vitézy Dávid szerint teljesen jogszerűtlen az MKIF-féle koncesszió.

Herczeg Márk
POLITIKA

„Nem volt olyan opció, hogy ne a Mediaworks legyen a győztes” – a ferencvárosi önkormányzati lapot ezentúl a NER nyomdája nyomja

Nincsenek elragadtatva ettől, és a ferencvárosi média nincs egyedül ezzel a faramuci helyzettel.

Diószegi-Horváth Nóra
Média

Politikailag érzékeny ügyek nyomozását befolyásolták a Legfőbb Ügyészségen – írta lemondása indoklásában a volt főügyész

Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.

Bábel Vilmos
belföld

Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén?

Úgy tűnik, az ország urai olyan alapvető szabályokat sem tudtak betartani, amiket az átlagos állampolgárok simán képesek.

Herczeg Márk
POLITIKA

Dokumentumfilmben mutatták be az izraeli hadsereg gázai módszereit, árulással vádolják az Oscar-díjas alkotókat

A NAZA című új dokumentumfilm 24 izraeli katona és hírszerző vallomásain keresztül mutatja be, hogy a hadsereg hogyan választotta ki célpontokat és számolt előre civil áldozatokkal. Az izraeli hadsereg tagadja a film állításait, több politikus pedig az izraeli állampolgárságot is megvonná a többszörösen díjazott rendezőktől.

Benics Márk
FILM

35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének, ha érvényben marad a koncessziós szerződés az autópályákra

Mi ez az autópálya-koncessziós szerződés, amit a Magyar-kormány felmondani készül? Miről szól, mennyi közpénzt érint, és miért tartják sokan a teljes Fidesz-időszak egyik, ha nem a legsúlyosabb lopási ügyének? Ebből majdnem mindent megérthetsz, ami az alapokat illeti.

Szily László
gazdaság

Egyetlen perc után félbeszakadt a korrupciós óriásper tárgyalása, a fővádlott így már nem tesz vallomást

Négy tárgyaláson beszélhetett volna, előbb kivezettették, majd elhalasztotta a vallomástételt, majd szóváltásba keveredett a bíróval. Most csak kérdésekre válaszolhatott volna, de ő másról is akart beszélni.

Haász János
belföld

38 milliós bárpult, 3,7 milliós kanapék, 4,5 milliós székek – csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán Antal luxusminisztériumában

Megkaptuk a tételes listát arról, mit és mennyiért vettek Rogán Antal egykori minisztériumába, a Dísz téren lévő épületbe. Aranybudi nincs, egymilliós mosdó és 4,5 milliós íróasztal viszont van. A képekről ismerős szivarszoba berendezése 24 millióba került, a vele szemben lévő bárpult 38-ba. Utóbbi volt a legdrágább egyedi tétel a minisztériumban.

Windisch Judit
belföld

Próbálják visszaszorítani az algoritmusokat – de nem megy

Egyre több országban, egyre változatosabb eszközökkel folyik a harc ugyanazért a célért: az emberek ne töltsenek annyi időt internetezéssel. A legfrissebb hadszíntér a megosztó és addiktív tartalmakat előnyben részesítő algoritmusok visszaszorítása. Nagy sikerek itt sincsenek.

Bede Márton
TECH

Őszinte félelem vagy cinikus trükközés: miért beszélnek hirtelen lassításról a legnagyobb AI-fejlesztők?

Egyetlen hét alatt nagyot fordult a világ: az AI jelentette veszélyek hirtelen sokak számára váltak sokkal kézzelfoghatóbbá, és erre is reagálhattak a techvezetők. De a bedobott lassulás körül rengeteg a kérdés, a helyzetet pedig személyes ellenszenvek és a Kínával szembeni rivalizálás is bonyolítja.

Horváth Bence
TECH

„Nem tudtuk, nem sejtettük, hogy mi történt pontosan a rémségek kastélyában”, mondta a bicskei gyerekotthon volt dolgozója a vizsgálóbizottságnak

A vizsgálóbizottság zárt ülésen hallgatta ki a bicskei gyermekotthon két egykori munkatársát, akik elsőként jelezték a fenntartónak a gyermekbántalmazás gyanúját. A bizottság elnöke szerint a dolgozók még mindig traumatizáltak. A bizottság meg fogja hallgatni az otthon másik igazgatóhelyettesét is.

Bódog Bálint
belföld
Videó

„Szégyen, szégyen, szégyen!” – kőkemény vita a parlamentben a gyermekvédelmi jelentés után

A gyermekvédelmi jelentés legsúlyosabb részleteit kérte számon a miniszterelnök a fideszes képviselőkön, rajtuk keresztül pedig Orbán Viktoron a parlamentben. A Fidesz szerint inkább az üzemanyag áráról kellene beszélni.

plankog, Botos Tamás
video