A világ legszebb útja és a felelősségre vonók felelősségre vonása

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele e új hét első reggelén. Eseménydús napra van kilátás a Parlamentben: már kilenckor rendkívüli ülés jön, melyen Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogáról is döntenek, illetve várhatóan a tiszás többség leszavazza majd Baka Andás legfőbbügyész-jelöltjét is. A történéseket természetesen követjük majd, érdemes lesz ma is minket figyelni.
Hétfői induló cikkünk arról szól, hogy meglepően aktív nyara volt Matolcsy Ádámnak, dubaji cégével rengeteg, korábban Száraz Istvánhoz kötődő társaságot szerzett meg, bennük milliárdos vagyonnal.
A hétvégén Magyar Péter országjárásán Szolnokon járt, ahol részleteket árult el a kata átalakításáról és bejelentette azt is, hogy január 1-jén jön a vagyonadó. Egészen másfajta országjárást jelentett be Orbán Viktor, aki a Fidesz megyei választmányait keresi majd fel. A Fidesz elnöksége közben jövőbeli felelősségre vonással fenyegette azokat, akik részt vesznek Hankó Balázs felelősségre vonásában, Bóka János pedig egyenesen arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat a Fidesz vezetői ellen.
Mráz Ágoston közben azzal magyarázta a Nézőpont felsülését a választásokkor, hogy a végén már nem hittek a saját adataiknak sem, mire Hann Endre közölte, hogy szerinte Mráz nyilvánosan elismerte, hogy hazudott a kampányban.
Volt sok személyi hír is a hétvégén, Toroczkai László maradt a Mi Hazánk elnöke, tizenöt év után nem fideszes politikus vezeti a teniszszövetséget Szőcs Árpád László megválasztása után, és Borsány-Gyenes András lett Szöllősi György utódja a Magyar Sportújságírók Szövetségének élén.
Szily László életében először elment az átalakulás előtt álló Terror Házába, beszámoltunk egy 444-es könyvbemutatóról, amely igehirdetéssel kezdődött és keresztény énekkel zárult, és arról is, hogy a vegán bűntudatkeltés piacvezető akciócsoportja a tyúkok ketrecben tartása ellen tüntetett a tojástermelés piacvezetőjének tésztagyáránál.
Gűth Ervin a vidéki sajtó egyik legszínvonalasabb projektjét, a pécsi Mecseki Müzlit szerkeszti. Az újságíró szerint a vidéki sajtó helyzete siralmas, ezért sürgősen tenni kellene valamit: vidéken már az a kérdés, hogy mi az, ami kitudódik, és közös tudás lesz.
A hétvégén egyszerre volt hír, hogy a Bloomberg szerint Trump Moszkvába küldte volna Zelenszkijt, Kijevben azt mondják, hogy ez nem igaz, míg Putyin azt üzente meg, hogy nem tervezi Európa megtámadását. Közben az oroszok az internetszolgáltatók és adatközpontok elleni támadásokkal próbálják megbénítani Ukrajna digitális gazdaságát, írtunk arról, hogy továbbra sem fogadja vissza a Nemzetközi Sakkszövetség az oroszokat, és hír volt még, hogy
Az AfD Szász-Anhaltban azt üzente: minden lehetséges, minden jóra fordul. Jan-Werner Mueller politológus arról ír, hogyan jutott el oda a német politika, hogy miközben a többi párt a szélsőjobboldal ellen kampányol, éppen a szélsőjobboldal próbálja kisajátítani a reményt.
Lenyűgöző hegycsúcsok között kanyarog a Pakisztánt és Kínát összekötő Karakorum Highway, amit a világ nyolcadik csodájaként is emlegetnek, és ahonnan helyszíni riporttal jelentkeztünk. A mérnöki zsenialitás csúcsművének is tekinthető út a természet és a társadalom folyamatos változása miatt kifejezetten sokszínű. Ráadásul egyes szakaszain stoppolni is könnyen lehet.
Az ADHD-t nem lehet vérvétellel, agyi képalkotással vagy genetikai teszttel kimutatni, a diagnózis mégis nagyon is valós segítséget jelenthet annak, akinek a mindennapi működését komolyan megnehezítik a tünetei. Mikor van értelme diagnózisról, kezelésről vagy egyszerűen csak eltérő idegrendszeri működésről beszélni?
Van, aki „az elveivel szembemenve tudja őket kedvelni”, másnak viszont már sok, amit a magyar zenei mainstreamben hall mostanában. A BME-napokon jártunk utána, hogy mennyire tudnak menni a fiatalok az olyan top előadók zenéivel és dalszövegeivel mint KKevin, Vini és Desh.
Kijött az új Borízű, szokás szerint elsőnek csak a hosszú, előfizetőknek szóló verzió. Az Umamiban pedig Kárai Dávid volt a vendég, aki bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző.
Pogány Induló főszereplésével, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében mutatja meg a Vígszínházban premierelő 4-6 című darab, milyen érzés lehetett átpiálni a 2026-os választás előtti évet egy körúti kocsmában. A végeredmény pont azért vicces, amiért elképesztően szomorú is. Volt emellett Jeti Mozi, Miklós Ádám Mélypont érzés című dokumentumfilmjét mutattuk be, és írtunk arról is, hogy streamelhető az idei Oscar-díjas Érzelmi érték, ami az év egyik legjobb filmje eddig.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Az orosz elnök szerint pont hogy az európai országok élezik a helyzetet és „provokációkkal” növelik a feszültséget.
Két évvel ezelőtt a kirgizek, most az örmény, a fehérorosz, a kubai és a nicaraguai sakkszövetségek terjesztették elő a javaslatot.
A bajor nagyváros lesz Németország jelöltje a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére.
Hétfőn dől el, hogy Tóth Máté melyik pozíciójáról mond le.
A Fidesz frakcióvezetőjének a jóslata egybeesik azzal, hogy hétfőn szavaz a Parlament Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterek mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Amit szigorúbb feltételekkel vezetnek be, mint amiről a kampányban szó volt. Akár százezren csatlakozhatnak a megváltozó katához, viszont az adó mértékét emelni fogják, mondta országjárása szolnoki állomásán a miniszterelnök. A rendezvény elején tojással akarták megdobni, a rendőrök elfogták a támadót.
Streamelhető az idei Oscar-díjas Érzelmi érték. Vajon Joachim Trier inkább moziba való filmje élvezhető otthon nézve is?
Ping Ping és Fu Shuang egyaránt 2020-ban született. Atlanta egyébként 2024 óta pandamentes.
Az ADHD-t nem lehet vérvétellel, agyi képalkotással vagy genetikai teszttel kimutatni, a diagnózis mégis nagyon is valós segítséget jelenthet annak, akinek a mindennapi működését komolyan megnehezítik a tünetei. Mikor van értelme diagnózisról, kezelésről vagy egyszerűen csak eltérő idegrendszeri működésről beszélni?
Szőcs a rendkívüli közgyűlésen a 273-ból 168 szavazatot kapott.
Az AfD Szász-Anhaltban azt üzente: minden lehetséges, minden jóra fordul. Jan-Werner Mueller politológus arról ír, hogyan jutott el oda a német politika, hogy miközben a többi párt a szélsőjobboldal ellen kampányol, éppen a szélsőjobboldal próbálja kisajátítani a reményt.
Nem sokkal korábban a tajvani külügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben tisztában van Tajvan védelmi szükségleteivel. Valószínűleg nem arra gondolt, hogy Tajvan helyett Kína kapna amerikai fegyvereket.
Ezzel párhuzamosan egyre fogyatkozik Száraz István cégeinek száma is. Matolcsy rendkívül aktív nyarat tudhat maga mögött, dubaji cégével rengeteg, korábban Szárazhoz kötődő társaságot szerzett meg. Bennük milliárdos vagyonnal.
Az amerikai elnök személyes találkozót sürgetett Zelenszkij és Putyin között, az ukrán elnöki hivatal azonban tagadja, hogy a moszkvás javaslat elhangzott volna.
A Jeti Mozi bemutatja Miklós Ádám Mélypont érzés című dokumentumfilmjét, amely két felépülő függő másfél évét követi végig, akik a falmászásban keresik a választ a szerhasználatra.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
Rákosiné mint szexbomba: a 444 egy érintetlen ministránsfiút küldött, hogy mérje fel, tényleg menthetetlen-e a magyar kultúrharc legkomolyabb emlékműve. Íme a megszeppent beszámoló!
Valami olyasmit próbál magyarázni a Mediánt végig leszóló Mráz, hogy az utolsó pillanatban billent csak a Tisza felé a közvélemény. A szavaiból pedig az derül ki, hogy a Nézőpont is nagyon akart hinni a Fidesz győzelmében: "Azt gondoltuk, hogy amit az utolsó időszakban látunk, talán nem tükrözi a valóságot."
A négy párt megfogadta, hogy nem fogják támadni egymást, és mindent megtesznek, hogy olyan kormányt alakítsanak, amely megőrzi és megerősíti Izraelt.
Seszták Miklóst, Hankó Balázst és Magyar Pétert is kiadhatja az országgyűlés a részben erre, részben a legfőbbügyész-jelölt meg(nem)választására összehívott hétfő délelőtti rendkívüli ülésen.
Gűth Ervin a vidéki sajtó egyik legszínvonalasabb projektjét, a pécsi Mecseki Müzlit szerkeszti. Az újságíró szerint a vidéki sajtó helyzete siralmas, ezért sürgősen tenni kellene valamit. Vidéken már az a kérdés, hogy mi az, ami kitudódik, és közös tudás lesz. A kisvárosokban pedig teljesen eltűnt a nyilvánosság.
A vegán bűntudatkeltés piacvezető akciócsoportja a tyúkok ketrecben tartása ellen tüntetett a tojástermelés piacvezetőjének tésztagyáránál.
Van, aki „az elveivel szembemenve tudja őket kedvelni”, másnak viszont már sok, amit a magyar zenei mainstreamben hall mostanában. A BME-napokon jártunk utána, hogy mennyire tudnak menni a fiatalok az olyan top előadók zenéivel és dalszövegeivel mint KKevin, Vini és Desh.
Borsány-Gyenes András megígérte, hogy a jól működő programokat folytatják, de a politikától távol maradna az új elnökséggel, aminek viszont továbbra is tagja a Szijjártóéktól diplomata útlevelet kapott DPK-s Csisztu Zsuzsa.
Pogány Induló főszereplésével, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében mutatja meg a Vígszínházban premierelő 4-6 című darab, milyen érzés lehetett átpiálni a 2026-os választás előtti évet egy körúti kocsmában. A végeredmény pont azért vicces, amiért elképesztően szomorú is.
Hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson.
Orbán a megyei választmányok tagjaival fog egyeztetni, de ennek állítólag semmi köze Lázár János nyári felméréséhez a Fidesz állapotáról.
A döntést az AfD és a CDU képviselői egyaránt támogatták, az oktatási miniszter és a zsidó közösség egyik vezetője viszont élesen bírálta.
A Sansz még erre is lehetőséget adott.
A kijevi régióban százezer háztartás maradt internet nélkül, a tél közeledtével egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a támadások a bankok, fizetési rendszerek és közszolgáltatások működését is megzavarhatják.
Arra reflektált a Medián vezetője, hogy a bűnbánó Mráz elismerte: az utolsó napokban nem hittek a saját adataiknak sem, ami ezek szerint már nem a Fidesz, hanem a Tisza várható győzelmét mutatták.
Az exminiszter mentelmi jogának kiadása „a kiépülő újkommunista önkény újabb megnyilvánulása”, áll a Fidesz elnökségének nyilatkozatában.
Lenyűgöző hegycsúcsok között kanyarog a Pakisztánt és Kínát összekötő Karakorum Highway, amit a világ nyolcadik csodájaként is emlegetnek. A mérnöki zsenialitás csúcsművének is tekinthető út a természet és a társadalom folyamatos változása miatt kifejezetten sokszínű. Ráadásul egyes szakaszain stoppolni is könnyű.
Szerbia jogi segítséget nyújt az őrizetbe vetteknek, mert szerintük Koszovó a lépéssel a helyi szerb lakosságot akarja megfélemlíteni.