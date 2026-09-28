A világ legszebb útja és a felelősségre vonók felelősségre vonása

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele e új hét első reggelén. Eseménydús napra van kilátás a Parlamentben: már kilenckor rendkívüli ülés jön, melyen Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogáról is döntenek, illetve várhatóan a tiszás többség leszavazza majd Baka Andás legfőbbügyész-jelöltjét is. A történéseket természetesen követjük majd, érdemes lesz ma is minket figyelni.

Az élet itthon

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hétfői induló cikkünk arról szól, hogy meglepően aktív nyara volt Matolcsy Ádámnak, dubaji cégével rengeteg, korábban Száraz Istvánhoz kötődő társaságot szerzett meg, bennük milliárdos vagyonnal.

A hétvégén Magyar Péter országjárásán Szolnokon járt, ahol részleteket árult el a kata átalakításáról és bejelentette azt is, hogy január 1-jén jön a vagyonadó. Egészen másfajta országjárást jelentett be Orbán Viktor, aki a Fidesz megyei választmányait keresi majd fel. A Fidesz elnöksége közben jövőbeli felelősségre vonással fenyegette azokat, akik részt vesznek Hankó Balázs felelősségre vonásában, Bóka János pedig egyenesen arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat a Fidesz vezetői ellen.

Mráz Ágoston közben azzal magyarázta a Nézőpont felsülését a választásokkor, hogy a végén már nem hittek a saját adataiknak sem, mire Hann Endre közölte, hogy szerinte Mráz nyilvánosan elismerte, hogy hazudott a kampányban.

Volt sok személyi hír is a hétvégén, Toroczkai László maradt a Mi Hazánk elnöke, tizenöt év után nem fideszes politikus vezeti a teniszszövetséget Szőcs Árpád László megválasztása után, és Borsány-Gyenes András lett Szöllősi György utódja a Magyar Sportújságírók Szövetségének élén.

Szily László életében először elment az átalakulás előtt álló Terror Házába, beszámoltunk egy 444-es könyvbemutatóról, amely igehirdetéssel kezdődött és keresztény énekkel zárult, és arról is, hogy a vegán bűntudatkeltés piacvezető akciócsoportja a tyúkok ketrecben tartása ellen tüntetett a tojástermelés piacvezetőjének tésztagyáránál.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Gűth Ervin a vidéki sajtó egyik legszínvonalasabb projektjét, a pécsi Mecseki Müzlit szerkeszti. Az újságíró szerint a vidéki sajtó helyzete siralmas, ezért sürgősen tenni kellene valamit: vidéken már az a kérdés, hogy mi az, ami kitudódik, és közös tudás lesz.

Világ

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A hétvégén egyszerre volt hír, hogy a Bloomberg szerint Trump Moszkvába küldte volna Zelenszkijt, Kijevben azt mondják, hogy ez nem igaz, míg Putyin azt üzente meg, hogy nem tervezi Európa megtámadását. Közben az oroszok az internetszolgáltatók és adatközpontok elleni támadásokkal próbálják megbénítani Ukrajna digitális gazdaságát, írtunk arról, hogy továbbra sem fogadja vissza a Nemzetközi Sakkszövetség az oroszokat, és hír volt még, hogy

Az AfD Szász-Anhaltban azt üzente: minden lehetséges, minden jóra fordul. Jan-Werner Mueller politológus arról ír, hogyan jutott el oda a német politika, hogy miközben a többi párt a szélsőjobboldal ellen kampányol, éppen a szélsőjobboldal próbálja kisajátítani a reményt.

Út

A Karakorum Highway Passunál Fotó: Molnár Kristóf/444

Lenyűgöző hegycsúcsok között kanyarog a Pakisztánt és Kínát összekötő Karakorum Highway, amit a világ nyolcadik csodájaként is emlegetnek, és ahonnan helyszíni riporttal jelentkeztünk. A mérnöki zsenialitás csúcsművének is tekinthető út a természet és a társadalom folyamatos változása miatt kifejezetten sokszínű. Ráadásul egyes szakaszain stoppolni is könnyen lehet.

ADHD

Az ADHD-t nem lehet vérvétellel, agyi képalkotással vagy genetikai teszttel kimutatni, a diagnózis mégis nagyon is valós segítséget jelenthet annak, akinek a mindennapi működését komolyan megnehezítik a tünetei. Mikor van értelme diagnózisról, kezelésről vagy egyszerűen csak eltérő idegrendszeri működésről beszélni?

Testnedvekkel teli slágerlisták

Van, aki „az elveivel szembemenve tudja őket kedvelni”, másnak viszont már sok, amit a magyar zenei mainstreamben hall mostanában. A BME-napokon jártunk utána, hogy mennyire tudnak menni a fiatalok az olyan top előadók zenéivel és dalszövegeivel mint KKevin, Vini és Desh.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

Kijött az új Borízű, szokás szerint elsőnek csak a hosszú, előfizetőknek szóló verzió. Az Umamiban pedig Kárai Dávid volt a vendég, aki bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző.

Jó dolgok

Pogány Induló főszereplésével, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében mutatja meg a Vígszínházban premierelő 4-6 című darab, milyen érzés lehetett átpiálni a 2026-os választás előtti évet egy körúti kocsmában. A végeredmény pont azért vicces, amiért elképesztően szomorú is. Volt emellett Jeti Mozi, Miklós Ádám Mélypont érzés című dokumentumfilmjét mutattuk be, és írtunk arról is, hogy streamelhető az idei Oscar-díjas Érzelmi érték, ami az év egyik legjobb filmje eddig.