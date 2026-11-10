Eszköz öcsi a pácban

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ORBÁN ÁRON

A Kontroll számolt be elsőként arról, hogy Orbán Viktor öccsét is utolérhette a Tisztítótűz művelet. „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – közölte a Fidesz elnöke.

Orbán Áron, a volt miniszterelnök öccse a fidesz.hu-n Fotó: Fidesz.hu

Később kiderült, hogy egy férfit gyanúsítottak meg felbújtóként, összesen négy embert vettek őrizetbe az Orbán Áronhoz köthető ügyben, a nyomozó hatóságok embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást. Este Orbán Áront bevitték a Gyorskocsi utcába. Kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.

BELFÖLD

Összesen 164 embert tüntettek fel valótlanul ügynökként, az ÁBTL vezetője szerint „rendkívül rossz állapotban” voltak a mágnesszalagok, amikből dolgozniuk kellett. A Lezsák-botrány miatt felajánlotta a lemondását Cseh Gergő Bendegúz levéltár-főigazgató. A Fidesz vizsgálóbizottságot hozna létre. Videónk a parlamenti vitáról.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint Lezsák „közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni”, de érdemei elévülhetetlenek, és érdemes megvizsgálni, hogy az ÁBTL véletlenül hibázott-e Lezsák nevével, vagy megbízásból, hogy hiteltelenítse az egészet. Nem szégyelli magát? – kérdezte a kormányfő Lezsák Annától, aki a kegyelmi ügyhöz hasonlította apja ügynöklistára kerülését. (Egyébként a szerb Egyetemista Lista is az ügynökakták megnyitását ígéri.)

„Botrányos és jogellenes” – a kisbefektetők kiborultak a NER-cégek miatt született új törvényen, Baka András nem is írta alá azt.

Közel 200 milliós jutalmat szavazott meg magának öt év alatt a Koltay András vezette Médiatanács.

Kiderült, mely fejlesztéseket finanszírozza a kormány az EU védelmi hiteléből.

KÜLFÖLD

Donald Trump helyenként szürreálisba hajló 51 perces interjút adott a 60 Minutesnek, és azt mondta, akkor se bocsátana meg a politikai ellenfeleinek, ha ezen múlik, hogy a mennybe kerül-e.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Jensen Huang a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Trump tanácsadója és a világ vezető AI-chipgyártó vállalatának vezetője viszonyba keveredett egy kínai kémnővel.

Kiszivárgott adatok szerint több mint 400 ezer orosz vesztette életét az orosz–ukrán háborúban. Közben folytatódnak az orosz rakétacsapások, egyre durvul az áram-, a víz- és a fűtésdráma Ukrajnában.

A két szélsőséges, Le Pen és Mélenchon egyre jobban elhúz a francia közvélemény-kutatásokban.

Franciaország Iránt vádolja a hűtőrendszereket ért kibertámadásért.

Belehalt a sérüléseibe a krakkói merénylő.

Egy nemi erőszak és három szexuális zaklatás miatt több mint 10 évet kapott Russell Brand.