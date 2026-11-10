Eszköz öcsi a pácban

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A Kontroll számolt be elsőként arról, hogy Orbán Viktor öccsét is utolérhette a Tisztítótűz művelet. „A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz” – közölte a Fidesz elnöke.
Később kiderült, hogy egy férfit gyanúsítottak meg felbújtóként, összesen négy embert vettek őrizetbe az Orbán Áronhoz köthető ügyben, a nyomozó hatóságok embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében indítottak eljárást. Este Orbán Áront bevitték a Gyorskocsi utcába. Kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását.
Összesen 164 embert tüntettek fel valótlanul ügynökként, az ÁBTL vezetője szerint „rendkívül rossz állapotban” voltak a mágnesszalagok, amikből dolgozniuk kellett. A Lezsák-botrány miatt felajánlotta a lemondását Cseh Gergő Bendegúz levéltár-főigazgató. A Fidesz vizsgálóbizottságot hozna létre. Videónk a parlamenti vitáról.
Magyar szerint Lezsák „közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni”, de érdemei elévülhetetlenek, és érdemes megvizsgálni, hogy az ÁBTL véletlenül hibázott-e Lezsák nevével, vagy megbízásból, hogy hiteltelenítse az egészet. Nem szégyelli magát? – kérdezte a kormányfő Lezsák Annától, aki a kegyelmi ügyhöz hasonlította apja ügynöklistára kerülését. (Egyébként a szerb Egyetemista Lista is az ügynökakták megnyitását ígéri.)
„Botrányos és jogellenes” – a kisbefektetők kiborultak a NER-cégek miatt született új törvényen, Baka András nem is írta alá azt.
Donald Trump helyenként szürreálisba hajló 51 perces interjút adott a 60 Minutesnek, és azt mondta, akkor se bocsátana meg a politikai ellenfeleinek, ha ezen múlik, hogy a mennybe kerül-e.
Jensen Huang a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Trump tanácsadója és a világ vezető AI-chipgyártó vállalatának vezetője viszonyba keveredett egy kínai kémnővel.
Kiszivárgott adatok szerint több mint 400 ezer orosz vesztette életét az orosz–ukrán háborúban. Közben folytatódnak az orosz rakétacsapások, egyre durvul az áram-, a víz- és a fűtésdráma Ukrajnában.
És volt ingyenes Borízű hang is.
A 24 éves lengyel férfi a kórházban halt meg a hétfőre virradó éjszaka.
Hackerek törték fel az orosz állami statisztikai hivatalt.
Lecsapott az NNI és az NVVH, Budapesten és Pest megye két településén több embert fogtak el, neveket hivatalos formában nem említenek.
A volt miniszterelnök öccséről, az ügynökaktákban tévesen szereplő Lezsák Sándorról és közbiztonság állapotáról vitatkoztak hétfőn az ellenzéki pártok vezetői és Magyar Péter a napirend előtt. Magyar szerint a kormánynak nem volt dolga az aktákkal, de ha látta volna Lezsák nevét, közbeavatkozik, hiszen ismeri a rendszerváltás előtti munkásságát.
A Belgrádi Egyetem biztonságtudományi karának professzora azt javasolta, hogy a szerb polgári titkosszolgálat adja át a dossziékat egy független állami bizottságnak.
A köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordul.
A fideszes Hegedűs Barbara pontosan tudja, hogy kik a ludasak.
Jensen Huang a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Trump tanácsadója és a világ vezető AI-chipgyártó vállalatának vezetője viszonyba keveredett egy kínai kémnővel. Ez nem egy forgatókönyv alapja, hanem a valóság, és súlyos következményekkel is járhat.
Az NNI bejelentette, hogy mindegyik gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezi a letartóztatásukat.
Drónokra, rakétákra, légvédelmi rendszerekre, sőt, az M49-es autóút fejlesztésére is jut a SAFE-ből, az Európai Unió 150 milliárd eurós keretösszegű, kedvezményes védelmi hitelprogramjából.
A francia külügyminiszter szerint az Iszlám Forradalmi Gárda áll az október támadások mögött.
Homokzsákot azért még nem kell pakolni.
A hatóság közleménye szerint a Médiatanács korábbi tagjai évente kétszer is jutalmat szavaztak meg maguknak, azzal az indoklással, hogy a Médiatanács költségvetése rendelkezik elég tartalékkal.
Strukturálatlan, ömlesztett adatállományt kaptak meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól. Amikor az adatokat szeparálták, a hatvanezerből 164 esetben rossz helyre került egy kód.
Érdekvédelmi szövetségük szerint a törvénnyel vége a legfontosabb kisbefektető-védelmi előírásnak.
A kormányfő a parlamentben beszélt erről. Arra nem utalt, hogy kinek a megbízásából történt volna mindez. A levéltár igazgatója, Cseh Gergő Bendegúz már korábban felajánlotta a lemondását.
E pillanatban egyetlen normális bal-vagy jobboldali jelölt sem jutna be a második fordulóba, sőt egyre nyílik az olló a rasszista populisták és a centristák között.
Eddig nem erősítették meg a hatóságok, hogy Orbán Viktor öccsét is letartóztatták, de a HVG este lefotózta egy rendőrautóban. Rendőrségi felvételeken Orbán Áron őrizetbe vétele is látható.
Ügynökügyi ügyifogyi. Lázárnak számlázni. Mándoki Leányfalun. Kelemen Hunor regényes gyermekkora – saját bevallása szerint. Winkler George Michaelről álmodik. Uj Péter ügyintéz. Bede Márton életvezetési tanácsokat ad az ügyintézéshez.
Volodimir Zelenszkij segítséget kért Ursula von der Leyentől.
A volt miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az öccse őrizetbe vételéről szóló hírekre.
Lezsák Annát felállva tapsolták meg a fideszes és a KDNP-s képviselők.
Már pénteken közölte a Kossuth rádióban, hogy ezt fogja tenni.
Egy nemi erőszak és három szexuális zaklatás miatt.
Helyenként szürreálisba hajló 51 perces interjút adott a 60 Minutesnek a világ legbefolyásosabb embere, amelyben szó volt a túlzásba vitt kitoloncolásokról, saját gazdagodásáról, az ufókról, arról, hogy Ukrajna kicsit más formájú lesz majd a háború lezárása után, és azt is megvitatták, vajon a mennybe kerül-e majd Donald Trump.
A miniszterelnök napirend előtt azt mondta Orbán Viktorra utalva: Don Corleonéval és Al Caponéval sem az volt a baj, hogy buta lett volna.