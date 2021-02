Ismét tombol

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ez a meteorológiai tél utolsó hete, de a végére akár 18 fok is lehet.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

COVID-21

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Pénteken végre az operatív törzs is elismerte, hogy Magyarországon már a koronavírus-járvány harmadik, a brit vírusvariáns által gerjesztett hulláma tombol. És a tombol egyáltalán nem újságírói túlzás: egész Európában nálunk nő a legnagyobb ütemben a fertőzöttek száma

A járvány dinamikája szerint előbb a napi fertőzöttek száma, majd a kórházban, lélegeztetőn lévők száma emelkedik, ezt követi pár héttel később a halálozás is. De európai összehasonlításban már most is magas a halottak száma Magyarországon. Ha egymillió főre számítjuk az elmúlt két hétben az áldozatok számát, akkor csak Szlovákiában, Portugáliában és Csehországban rosszabb a helyzet. Ausztriában egymillió lakosra harmadennyi halálesetet jutott.

Ha ez a harmadik hullám nálunk is olyan dinamikával zajlik, mint az azon már átesett országokban, akkor arra lehet számítani, hogy egy villámgyors felfutás után, 6-8 hét múlva térünk vissza olyan relatíve jobb járványszámokhoz, mint amiknél most tartunk. Ez az ábra szépen mutatja, hogy söpört végig ez a harmadik hullám Írországon, Nagy-Britannián és Portugálián.

Ebben a három országban azonban a magyarnál lényegesen szigorúbb járványügyi szabályozásokkal próbálták mérsékelni a brit variáns pusztítását, bezárt iskolákkal és erősen korlátozott mozgással. Nálunk ennek nincs jele, hétfőn meghosszabbítják az eddigi vészhelyzeti rendeleteket a parlamentben, aztán bízunk abban, hogy az ingyenes parkolás majd elgondolkodtatja a vírust.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A harmadik hullám megfékezésének legbiztosabb módja a felpörgetett oltási program lenne. Jó példa erre Izrael, ahol már a lakosság közel 50 százaléka meg is kapta az első dózist, és ezért el is kezdhettek lazítani a járványszabályokon. A világon eddig 200 millió beadott oltásnál járunk, de ez még bőven csak a kezdet, akárcsak az a hír, hogy Magyarországon már több embert oltottak be, mint ahányan eddig hivatalosan elkapták a fertőzést.

Ez a mennyiség, és a következő napokban beadott oltások a leginkább veszélyeztetett magyarok megvédéséhez mindegyikéhez sem feltétlenül lesznek elegendők, a harmadik hullám megakadályozásához pedig egészen biztosan nem. Továbbra sincs elég oltás az országban, az oroszok például a vállalt 600 000-es mennyiségnek mindössze a negyedét szállítják le, de a magyar kormány továbbra is csak a nyugati gyártókat hajlandó szidni. De legalább kijött a kínai vakcina alkalmazási előírása, amiben lehet olvasni a mellékhatásokról is.

A vakcinapolitizálás nem magyar jellegzetesség, még az élen járó Izraelben is élnek vele, ahol egy fogolycsere-megállapodás részeként Netanyahu kormánya vásárolt oltóanyagot Szíriának. Konkrétan azt az orosz Szputnyik V-t, amiből most a szlovákok is venni terveznek. Az oroszok annak ellenére használják külpolitikai céljaikra a vakcinájukat, hogy otthon bőven nincs belőle elég, és ugyanezt csinálják a kínaiak is, ahol szintén lassan halad a hazai oltási program.

Máshol:

ISTEN PÉNZE

Elon Musk 2020. szeptember 3-án. Fotó: Odd Andersen/AFP

A bitcoin árfolyama már egy éve elég meredeken nő, 2021 februárjában viszont soha nem látott magasságokba emelkedett. A világ első kriptovalutájának árfolyama először átlépte az 50 ezer dolláros határt, és lassan már a 60 ezer dollárhoz jár közelebb.

Ehhez a növekedéshez az is hozzájárult, hogy a Tesla, Elon Musk cége bejelentette, hogy a készpénztartalékából 1,5 milliárd dollárt bitcoinra vált. Musk a leghíresebb és a leggazdagabb azok közül a cégvezetők közül, akik nemrég elkezdték elhinni, hogy a bitcoin mentheti meg a pénzüket a közelgő inflációtól.

HÁROM NAGYHATALOM

Kína: Videófelvételt publikáltak a tavaly júniusi kínai-indiai határvillongásról. A két atomhatalom közti 45 éves konfliktusban ez volt az első alkalom, amikor egy összecsapásnak hivatalosan is voltak halálos áldozatai. Az egészen akciófilmszerű képeket a kínai propaganda tette közzé, de látványosságukhoz nem fér kétség.

Amerika: Trumpék elnapolták dinasztiaépítési terveiket. A gyerekek elhalasztották választási ambícióikat, az exelnök ügyében pedig valószínűleg tényleg ki fog derülni, hogy adócsaló e.

Oroszország: Helyben hagyta a moszkvai fellebbviteli bíróság Alekszej Navalnij letöltendő szabadságvesztését. Az ellenzéki aktivista egy szövetségese szerint Navalnij csak akkor szabadulhat, ha az EU erőt fitogtat, mert Oroszország csak „erő nyelvéből” ért.

AZ ELLENÁLLÁS VÉGE

Szvjatlana Cihanouszkaja a tavalyi elnökválasztás utáni sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette, hogy nem fogadja el a végeredményt. Fotó: Viktor Tolocsko/Sputnik via AFP

Nagyon szomorú interjút adott egy svájci lapnak Szvjatlana Cihanouszkaja, a belarusz ellenzék litván emigrációban élő vezetője. Bár a tavaly augusztusban elcsalt választás óta folyamatosan a kisebb-nagyobb tüntetések, Cihanouszkaja szerint a fehérorosz demokrácia mozgalma átmeneti vereséget szenvedett:

„El kell ismernem, hogy elvesztettük az utcát … Nincsenek eszközeink arra, hogy ellenálljunk az erőszaknak, amit a rezsim a tüntetőkkel szemben alkalmaz”

Máshol:

ÉMBER ÉS ÁLLATAI

2020 végén rekordszámú, 87 kutyát foglaltak le illegális állatviadalok helyszínein a magyar hatóságok. Ezeket a bull típusú kutyákat jelenleg bűnjelként őrzik, egy részükre a rendőrség vigyáz, a többire fociszurkolók. A szurkolók három éve indítottak mozgalmat, hogy közösen tegyenek az állatkínzás ellen, és bár a rendőrökkel alaphelyzetben kölcsönös a bizalmatlanság, de a kutyák érdekében ezt az ellentétet is félretették.

További állathírek:

4! HÉTVÉGI CIKKÜNK, AMIRŐL TALÁN LEMARADTÁL

Azt sem tudni, él-e még Dubaj bebörtönzött hercegnője – Dubaj uralkodója minden valószínűség szerint fogva tartja két éve szökni próbált lányát, akiről hónapok óta semmit nem tudni. Latifa hercegnő már 20 éve menekül az apja elől, de mindig elfogták, elzárták és átverték. Nem csak őt, hanem az egész világot.

A koronavírus által kiváltott poszttraumás stressz akár évekre tönkretehet – A covid nem csak fizikailag jelenthet kihívást a fertőzötteknek, hanem mentálisan is, és minél súlyosabb a lefolyása, annál valószínűbb, hogy traumatizálja a beteget. A trauma hatására kialakuló PTSD akár teljes munkaképtelenséghez is vezethet, pedig kezelhető.

Több bizonytalanságot a közbeszédbe! – A médiában és a politikában gyakran az agresszív, ösztönökre ható kommunikáció dominál, pedig egyáltalán nem olyan feloldhatatlan az ellentét a vitában álló felek ideológiai álláspontjai között, mint ahogy elsőre hinnénk. A filozófia segítségünkre lehet abban, hogy meglássuk az értéket a miénktől eltérő nézetekben is.

Ezeket a páratlan felvételeket a kommunisták iránti gyűlölet konzerválta – Krúdy Gyula kipattan a lovaskocsiból, Ady Endrét eltemetik, Kun Béla meglátogatja a Lenin-fiúkat. A Horthy-rendszer bosszúhadjáratának köszönhető, hogy a XX. századi magyar történelem egyik legizgalmasabb évének krónikája mozgóképen fennmaradt.

ÉS EGY PODCAST

Fotó: Bede Márton

Kakasviadal sült malaccal, Müller Cecília szemüvege, Bon Scott dudája, Facebook-atombomba Ausztráliára – Vasárnapi Bede-Uj-Winkler (BUW) rutinpodcast. Fülöp-szigeteki ízekkel.