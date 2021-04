Van, aki már szabad

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

MAJDNEM SZABADOK

Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

A világ kezd kettéoszlani a járványt már legyőző és azzal még küzdő országokra.

Amerikában már a nagykorúak felét beoltották.

Izraelben olyan alacsony a fertőzésszám, hogy kültéren már nem kell maszkot viselni.

Nagy-Britanniában hétfőn egyetlen egy halálesetet jelentettek.

Eközben viszont világviszonylatban több embert diagnosztizáltak koronavírussal egy hét alatt, mint bármikor korábban. A 12 százalékos növekedést jelentő, 5,2 milliós fertőzöttségi rekordot Brazília és India számai húzzák fel nagyon. India a lakosságának 4,5 százalékát, Brazília 8,3 százalékát oltotta be eddig.

A maguk oltási tervével gyorsan haladó nyugati országok pedig nem ringathatják magukat abba a hitbe, hogy vége a járványnak, amíg annak nincs vége tényleg mindenhol. A világ több mint egy éve nyögi a távoli Vuhanból induló vírust, és amíg az szabadon kering több milliárd beoltatlan ember közt, folyamatosan megvan a veszélye, hogy a létező vakcinákat kicselezve tud mutálódni.

COVID-21

Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Senki nem tudja, hányan hiányoztak tegnap az újra megnyitott alsó tagozatokból és óvodákból. Egy felmérés szerint több mint százezer alsós nem ment be, az EMMI számai szerint viszont a diákok 75 százaléka bement. Ha szerintük sem ment be a tanulók negyede, az elég komoly hiányzásokat jelez, és az is biztos, hogy regionálisan nagy eltérések voltak, Budapestről vannak hírek olyan osztályokról, ahol alig néhányan lézengtek.

Ami viszont biztos szám: hétfőn 191 halálos áldozatot jelentettek, a többi adat javulást mutat, és csökken, bár még mindig magas a koronavírus koncentrációja a szennyvízben. Ez azonban még mindig nem a felszabadult közösségi ünneplés ideje. Ahogy Röst Gergely matematikus, a kormány egyik járványügyi tanácsadója fogalmazott:

„Járványügyi szempontból az ideális az lenne, ha meg tudnánk várni, amíg a biztonságos zöld zónába érünk, és olyan magas átoltottságot érnénk el, hogy onnan már egy nagy nyitás se tudna kimozdítani. Ezzel szemben állnak a nyitást sürgető gazdasági és társadalmi érdekek”

VALAKI HAZUDIK

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Palkovics László szerint nem lesz ideológiai oktatás a Kínai Kommunista Párt budapesti egyetemén.

Hszi Csin-ping szerint a kínai egyetemeknek a Kommunista párthoz teljes mértékben hű diákokat kell nevelniük.

Kínába egyébként hétfőn lényegében betiltották az Oscar-díjat, miután jelölést kapott egy Hongkongról szóló dokumentumfilm.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Aki a hétvégén már vendéglátóhelyek teraszán múlatná az időt, még ne kapkodja el az asztalfoglalást. Vasárnap nagyon kevés embert oltottak be, ami megtörte a tempót, és így csak a hét végére juthatunk el addig a 3,5 millió beoltottig, ami a kormány tervei szerint elegendő a teraszok megnyitásához.

A jövő hét elején viszont újabb felpörgés várható. Úgy tűnik, hogy a tervezettnél valamivel korábban érkező 600 000 kínai vakcinát is bevetve az oltási terv gyorsítását tervezi a kormány. Egyes hírek szerint ezekből 300 ezer első adagot hétfőtől szerdáig be is adnának, erre utalhat az is, hogy van olyan háziorvos, aki már szervezi a praxisához tartozók Sinophharm-oltását.

Bár a magyar oltási program jól halad, azt azért meg kell említeni, hogy eddig egyetlen bemondott nagy számot sem sikerült teljesíteni, így nem lenne meglepő, ha a jövő hét eleji kampány is egy kicsit csúszna. Nem vagyunk mi Bhután, ahol három hét alatt szinte mindenkit beoltottak. És továbbra is nyitott a kérdés, hogy kell-e majd harmadik oltás az egyes vakcinákból – nem csak a kínaiból, hanem mindegyikből.

KÉMJÁTSZMÁK

Ruszlan Bosirov és Alekszandr Petrov neve a Szkripal-mérgezés után most a vrebeticei robbantással kapcsolatban is felmerült Fotó: HO/AFP

2014. október 16-án óriási robbanás rázott meg egy Vrbetice nevű kis falut, Csehországban, néhány kilométerre a szlovák határtól. Egy lőszerraktár robbant fel, sorra egymás után újabb és újabb készletek repültek a levegőbe, a tűzoltók sokáig meg sem tudták közelíteni a helyszínt a sorozatos detonációk miatt.

Sokáig balesetként kezelték az ügyet, de Csehország miniszterelnöke és belügyminisztere most szombaton bejelentette, hogy szinte bizonyos, hogy az orosz katonai titkosszolgálat ügynökei robbantották fel a raktárat. A cseh nyomozók szerint az orosz titkosszolgálat így akarta megakadályozni, hogy a lőszerek Ukrajnába vagy Szíriába jussanak, Egészen konkrétan ugyanazt a két titkos ügynököt vádolták meg, akiket a brit elhárítás Szergej Szkripal és a lánya megmérgezésével, illetve egy brit nő megölésével is vádol.

A felháborodás Csehországban általános, a szombati bejelentés óta szinte csak ezzel foglalkozik a sajtó. Hétfőn Prágában kizárták a Roszatomot a tervezett cseh atomerőmű építéséből. Még a mostanáig oroszbarátnak számító cseh politikusok is hallgatnak. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy még a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter is szolidaritásáról biztosította a cseh kormányt ebben a konfliktusban.

Ahogy a robbantás, úgy annak leleplezése is ugyanannak a geopolitikai játszmának a része, aminek egyik epizódjaként most orosz csapatok vonultak fel Ukrajna keleti határánál. És aminek részeként Alekszej Navalnijt most egy olyan börtönkórházba szállították át, ahol rendszeresen verik és kínozzák a rabokat.

ÖREGSZÜNK

Idős pár sétál Champigny sur Marne-ban. Fotó: ALINE MORCILLO/Hans Lucas via AFP

Az elöregedő társadalmakat gyakran fenyegető rémképként festik le, de a téma szakértői szerint az idősödő társadalom nem okoz elkerülhetetlen eltartási válságot - feltéve, hogy célzottan foglalkozik az életszakaszok változásával az állam. Erről egy hétfői online konferencián beszéltek, ahol az is elhangzott, hogy

Az idősödő társadalmakra jellemző, hogy politikailag stabilabbak, az innovációs készségük viszont gyengébb.

Az effektív nyugdíjkorhatár Magyarországon gyorsan nőtt az utóbbi évtizedekben, a várható élettartam ezzel szemben tulajdonképpen csökkent.

Az idősödő társadalmak legfontosabb kérdése az, hogy az életszakaszok arányai megváltoznak-e, és hogy az aktív vagy az idős szakaszok fognak-e jobban megnyúlni. Lesznek, akik még tudnának dolgozni, de lesz elég megtakarításuk a kilépéshez, mások pedig a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozni kényszerülnek a megélhetéshez.

A tőkefelhalmozás mellett az emberi tőkébe is invesztálni kell, a jövő időseinek eltartása ugyanis a jövő termelőképességétől függ.

A legtöbb társadalom nem tud időben, kellő kitartással elkezdeni reagálni ilyen jövőbeli kihívásokra, pedig ezekkel a lassulási és eltartási válság nemcsak megelőzhető, de jelentősen enyhíthető is lenne.

Azt várjuk, hogy a korral együtt jelentősen megugranak az egészségügyi kiadások. Ez azonban nem egészen így van. Az egészségügyi kiadások növekedését csak kisebb részben hajtja majd az, hogy idősödik a társadalom, sokkal inkább a technológiai fejlődés lesz ennek az oka.

SZUPERLIGA

Florentino Perez és Cristiano Ronaldo 2019-ben Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Több évtizede semmi nem kavarta úgy fel a foci világát, mint a legerősebb európai klubok által augusztusban indítani tervezett Szuperliga. Az még mindig nem világos, hogy tényleg lesz-e ebből ebben a formájában valami, vagy a nagyok csak blöffölnek, és az egész ötletet azért dobták be, hogy még több pénzt kapjanak abból a BL-ből, amit ez a Szuperliga megszüntetne.

Ugyanakkor az is látszik, hogy a kemény válaszcsapással, kizárásokkal fenyegetőző UEFA sem lehet biztos a dolgában. Ha komolyan gondolják, hogy a falig is elmennek a Szuperliga megakadályozásáért, azt a legegyszerűbben azzal bizonyíthatnák, ha lefújnák az idei BL-t, amelynek első elődöntőjét két szuperligás csapat, a Chelsea és a Real Madrid játszaná jövő kedden. Ha az UEFA azt a meccset engedi lejátszani, egyből bizonyítja is, hogy az európai szövetségnél nincs meg az erejük az ellenállásra.

A Szuperliga ellenzőinek is meglehetősen kényelmetlen, hogy attól az UEFA-tól várják az érdekeik védelmét, amely évtizedek óta bizonyítja, hogy mindig a nagy pénz mellé áll, és tesz a stadionban szurkolók érdekeire. Az UEFA körülbelül annyira hiteles, mint Orbán Viktor, aki hétfőn azért tiltakozott, mert „kisajátítják a focit a leggazdagabbak”.

Ha az elsősorban brit tiltakozóknak most mégis sikerül elhárítaniuk a Szuperliga fenyegetését, győzelmük akkor is csak ideiglenes lehet. A kapitalizmus és a szórakoztatóipar logikájából egyenesen következik, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan európai bajnokság, amiben tényleg csak a legerősebb, leggazdagabb klubok játszanak egymással.