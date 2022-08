Megbolygathatja az amerikai közéletet Orbán Viktor dallasi fellépése

Csütörtökön Orbán Viktor beszédével veszi kezdetét Dallasban az amerikai konzervatívok rendszeres találkozója, a CPAC (Conservative Political Action Conference).

A magyar miniszterelnök 13.40-kor - közép-európai idő szerint 20.40-kor - áll színpadra, és tartja meg "Hogyan küzdünk mi?" (How we fight?) című előadását a Hilton Anatole-ban.

A CPAC-en ritka vendég egy külföldi miniszterelnök - de még szokatlanabb, amikor szövetséges ország vezetője úgy utazik az Egyesült Államokba, hogy nem a Fehér Ház hívja.

Orbán a jobboldal ideológiai fundamentumairól és a magyar modellről beszél majd republikánus barátai előtt.

De a figyelem középpontjában természetesen Donald Trump áll majd, és Orbán is a volt elnök újraindulásában látja a konzervatívok nagy esélyét.

1974-ben rendezte meg először az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) a CPAC-et, ami az évtizedek során az amerikai jobboldali közélet legfontosabb találkozójává nőtte ki magát.

Évről évre ezrek vesznek részt a Republikánus Párt, azaz a Grand Old Party (GOP) konferenciáján, politikusok és újságírók mellett tanácsadók, aktivisták és természetesen szimpatizánsok is.

Republikánus nagyágyúk gyakran itt jelentik be indulásukat az elnökjelöltségért, az esélyesek pedig igyekeznek nagyot mondani és tematizálni a közbeszédet.

Fontos esemény a CPAC-en a vendégsereg szimpátiaszavazása is: a közönség megválasztja, kit tekint vezetőjének, vagy épp kit látna legszívesebben a GOP elnökjelöltjeként a következő választáson. Papírforma szerint az elmúlt három alkalommal Trump elnök nyerte a voksolást, mindannyiszor a floridai kormányzó, Ron DeSantis előtt.

Trump 2020-as bukása óta megnőtt az igény az ehhez hasonló együttlétekre: 2021-ben két CPAC-et is rendezett az ACU, és idén is ez lesz a második az Orlandóban megtartott februári alkalom után. Külföldön is rendeznek újabban CPAC-et, bár ezek politikai jelentősége az amerikai közéletben elenyésző: 2017-ben Japán adott otthont az első Amerikán túli találkozónak, idén májusban Budapesten pedig megrendezték az első európai CPAC-et is.

Budapesten hiába Orbán volt a főszónok, egyetlen prominens sem tette tiszteletét a republikánusok közül, arra viszont alkalmas volt a rendezvény, hogy a szervező Alapjogokért Központ szoros kapcsolatot építsen ki a CPAC-szervezőbizottságot vezető Matt Schlappel, és lobbizzon a magyar kormányfő amerikai meghívása mellett.

Orbán útja a republikánus nyilvánosság felé

Orbán megítélése ugyan a republikánusok között ellentmondásos, de népszerűsége összességében növekvőben van, és egyre többen egy új konzervatív reneszánsz előfutáraként tekintenek rá Amerikában. Hogy ez így legyen, abba sok melót tettek a kormány lobbistái, és még több pénzt a magyar adófizetők.

Ez a folyamat 2016-tól kezdve gyorsult fel. Trump megválasztása előtt Orbán volt az egyetlen nyugati vezető, aki már a megméretés előtt a republikánus jelöltet biztosította támogatásáról, ehhez képest csalódásként élte meg, hogy a győzelem után sokáig nem sikerült intézményes kapcsolatot kiépíteni az új adminisztrációval. Ebben az időben Connie Mack egykori floridai képviselő volt a magyar kormány első számú lobbistája, akitől rövid úton meg is szabadultak.

Halovány reménynek látszott, hogy az új elnök magyar származású biztonságpolitikai tanácsadója, Sebastian Gorka lehet az összekötő kapocs a Fidesz és az amerikai elnök között, tőle ráadásul gyorsan megvált a Trump-kormány. Eleinte Steve Bannon volt elnöki főtanácsadót környékén próbálkozott a kabinet, de mire 2018 nyarán sikerült elhívni Budapestre, már távozott a Fehér Házból, kitették a Breitbartból is, érdemi befolyását elveszítette.

2018 végén a washingtoni Policy Impact vette kezébe a magyar kapcsolatokat a Szenátusban és annak környékén. Két ügyvédi iroda, a Barnes&Thornbur és Munk Policy&Law is a kormány ügyfele lett ebben az időben, és ekkor kezdett együtt dolgozni a Fidesz John McLaughlinnal, aki sokáig a Trump-stábnak készített közvélemény-kutatásokat. A tanácsadó cégek havi 30 illetve 50 ezer dollár fejében kezdték újjáépíteni a Fidesz amerikai kapcsolatait.

2019 februárjában már a Policy Impact intézte el, hogy Szijjártó Péter Trump kedvenc Fox News-műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak nyilatkozhasson. Ez nem volt nagyon bonyolult dolog, tekintve, hogy a lobbicég tulajdonosa és vezetője azóta is az egykori diplomata és tévés kommentátor, Richard Carlson, Tucker Carlson édesapja. Néhány hónapon belül létrejött a Trump-Orbán találkozó is Washingtonban, a Carlson kapcsolat paradox módon mégis az elnök bukása után értékelődött fel igazán. Ellenzékben a magyar kormány könnyebben talált utat az amerikai jobboldal legbefolyásosabb köreihez.

Tucker Carlson Esztergomban, az MCC fesztiválon 2021. augusztus 7-én Fotó: botost/444.hu

Carlson volt az egyetlen a Republikánus Párt beszélő fejei közül, aki nagyobb nézettségi veszteség nélkül túlélte a Trump-adminisztráció bukását, sőt, profitálni is tudott az új helyzetből, a magyar kormány jó kapcsolata a Policy Impact révén pedig ezzel különös jelentőséget nyert. Carlson az amerikai jobboldal legbefolyásosabb személyiségévé nőtte ki magát - nagyobb befolyása lett szenátoroknál és képviselőknél is. Ez néha egész bizarr jelenetekben öltött testet. Nehezen felejthető volt például, amikor a texasi szenátor Ted Cruz térdre ereszkedve esedezett Carlson bocsánatáért, amiért terroristának merészelte nevezni a Capitolium ostromlóit.

2021 nyarán Carlson egy hetet töltött Budapesten, exkluzív interjút készített Orbánnal, előadást tartott az MCC fesztiválon. Elnöki fogadtatásban volt része: honvédelmi helikopterrel utaztatták a déli határhoz. Látogatása nagy hír volt Amerikában, még Trump is gratulált Orbánnak a műsorfolyamhoz; hetekig cikkezett a budapesti látogatásról a mainstream média. Idén januárra készült el a műsorvezető dokumentumfilmje az illiberális Magyarországról, amiről követendő példaként beszélt a Fox News nézőinek.

Ehhez képest csalódást keltett, hogy Carlson sem utazott el Budapestre a magyar CPAC-re, sőt, korábbi ígéretével ellentétben online sem jelentkezett be a konferenciára, csak egy egyperces semmitmondó videóüzenettel „tisztelte meg” a magyar közönséget:

Korábban több nagynevű, hagyományosan konzervatív politikus is felszólalt az ellen, hogy Orbánra példaképként tekintse a GOP - az azóta elhunyt John McCain szenátor még 2014-ben egyenesen újfasisztának nevezte a magyar miniszterelnököt, egy másik korábbi elnökjelölt, Mitt Romney is felszólalt a kleptokratikus magyar rendszer követése ellen. De a Republikánus Párt rég nem Ronald Reagan pártja, és ez az orbáni kapcsolat kezelésében is egyre látványosabbá vált.

A fundamentalista keresztény mozgalmak már Trump feltűnése előtt növekvő befolyásra tettek szert a GOP-ben; az amerikai jobboldal mind megengedőbb lett a szélsőséges retorikával szemben, és 2016 óta csak tovább polarizálódott az amerikai politika. Mind kevesebb a tabutéma az amerikai közéletben is; és ebben a környezetben Orbán illiberalizmusa, nyíltan homofób retorikája, bevándorlásellenessége egyaránt értő fülekre talál.

Gender, migráció és demográfia a fókuszban

Számos témában szakadéknyi a távolság a Fidesz és az amerikai jobboldal között - ilyen Kína szerepe a világpolitikában vagy a koronavírus, ami Carlson és követői szerint a valóságban alig létezik, és leginkább egy globális összeesküvés szülte álproblémára emlékeztet. Orbán két jelenségről ellenben biztosan beszélni fog: a genderről és a migrációról.

Ezek olyan erős ideológiai alapon álló kérdések, amik összekötik a jobboldali mozgalmakat tengeren innen és túl, kiélezik a társadalmi különbségeket, és érzelmi síkon tartják a politikai közbeszédet. Nincs ebben semmi újszerű - Orbán ugyanazt az amerikai receptet követi, amit a Richard Nixon mellett szolgált Arthur J. Finkelsteinnel közösen érleltek ki az évek során.

A magyar miniszterelnök már tusnádfürdői beszédében belengette, hogy ezek a témák fogják meghatározni a következő időszak nemzetközi politikáját:

„Háború van, energiaválság, gazdasági válság meg háborús infláció, és mindez paravánt húz a szemünk elé, paravánt húz közénk és a gender, illetve a migráció kérdése közé. De valójában ezeken a kérdéseken fordul meg a jövő. Ez a nagy történelmi csata, amit vívunk: demográfia, migráció, gender.”

Orbán májusi székfoglaló beszédében is felidézte a fehér fajvédő mozgalmak által kedvelt lakosságcsere elméletét, mögötte Soros György sziluettjével. A GOP-körökben is népszerű teória szerint a progresszívak a bevándorlás serkentésével stabilizálják politikai többségüket, miközben - így az elmélet - álságos módon demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokra hivatkoznak. 10-ből 3 amerikai szentül hisz a lakosság-csere elmélet igazában.

Genderügyben akár messzebb is elmehet, azon a téren még látványosabb az eltolódás a republikánus oldalon. DeSantis floridai kormányzó nemrég megbüntette a Disney filmipari óriást, amiért a vállalat tiltakozott az új homofób rendelkezés ellen, ami korlátozza az LMBTQ-témákról való diskurzust az iskolákban. És ezt a döntést a New York Times szerint már az orbáni modell és a magyar homofób jogalkotás inspirálta.

A két nagy tematika közti összekötést a demográfia és a gyerekvállalás kérdése teremtheti meg, amin a magyar kormány családpolitikai intézkedések útján igyekszik segíteni, igaz, szerény eredményekkel. Szemben mindezzel az a woke-vírus áll, ami állandó vitatéma az amerikai közéletben, és amit Orbán 2021 szeptemberében épp amerikai vendégei - köztük Mike Pence volt alelnök - előtt emlegetett fel a Budapesten tartott demográfiai konferencián.

Idáig nagyjából a papírforma - kérdés viszont, felvillant-e valamit a miniszterelnök tusnádfürdői fajkeveredéses eszmefuttatásából. Ilyesmire hagyományosan volna fogadókészség a Republikánus Párt jobb szélén, de Orbánnak alighanem több szempontot is mérlegelnie kell. Az amerikai külügy megbocsáthatatlannak nevezte a Tusnádfürdőn elhangzottakat, a Washington Post pedig azt kérte a CPAC-bizottságtól: mondják le a magyar kormányfő meghívását. Az európai vezetőkkel is feszült a viszony, miközben nagy összegekért lobbizik Brüsszelben a kormány.

De Orbánra mindez akár serkentőleg is hathat, elvégre ez az új jobboldal egyik legmarkánsabb vonása:

minél jobban provokálják a mainstream médiát és a politikailag korrekt érveket, annál nagyobb respektet vívnak ki maguknak saját köreikben. Akármekkorát mond is a magyar miniszterelnök, az esemény főszónoka Trump lesz, és az sem kizárható, hogy a volt elnök itt jelenti be 2024-es indulását. Trump mindenki mást háttérbe szorít majd, az egész eseményt az ő jelenléte fogja dominálni a nyilvánosságban; épp ezért nem valószínű, hogy a magyar miniszterelnökkel annyit foglalkozna a hagyományos, illetve liberális sajtó, mint tette azt az elmúlt hónapokban.

Erre a helyzetre hetek óta készül a magyar kommunikáció is: Orbán Tusnádfürdőn gesztust is gyakorolt Trump felé, és arról beszélt, hogy az ő idejében nem törhetett volna ki az orosz-ukrán háború, 2024 pedig sorsfordító év lesz a világpolitikában. A miniszterelnöki stáb a konferencia kezdete előtti napokban felkereste a volt elnököt bedminsteri birtokán, és küldtek mindenkinek egy nagy lájkot.

Orbán facebookos felvezetéséből kihallható, hogy mindketten a Biden-adminsztrációt okolják majd a háború eszkalálódása és az energiaárak elszabadulása miatt, és közös üzenetként fogalmazódhat meg a béketárgyalások mielőbbi megkezdése, illetve ösztönzése is.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A körülmények és a Trump-kapcsolat borítékolják azt is, hogy Orbán más típusú beszédet mond majd, mint a budapesti CPAC-en, ahol - a kanadai életvezetési tanácsadó Jordan Petersont parafrazeálva - előadta saját 12 szabályát mint receptet a konzervatív vezetők győzelméhez.

Dallasban aligha akar tanácsot adni az esetleges konkurenciának - már letette a garast Trump újraindulása mellett. Ezzel együtt - a tőle ismert "kellő szerénység" mellett - alighanem hivatkozási alapként beszél majd a magyar modellről és saját hatalomgyakorlási technikáiról.

A felszólalók közt lesznek további szövetségesek is: beszédet mond a brit Orbán-rajongó Nigel Farage és John McLaughlin testvére, Jim McLaughlin közvélemény-kutató is, akinek cége szerződésben áll a Századvég-csoporttal, azaz közvetetten dolgozik a magyar kormánynak.

Színpadra lép Steve Bannon, az altright ikonikus alakja, Trump egykori jobbkeze is, akit alig pár napja talált bűnösnek az esküdtszék a Kongresszus megsértése miatt, és októberben akár börtönbe is mehet, függetlenül attól, mennyire mond jó beszédet Dallasban.

Bannon mondta egyszer Orbánról, hogy „Trump volt már Trump előtt” is. Orbán dallasi fellépése kicsit arról is szólhat, hogy lehet még trumpizmus Trump után is.