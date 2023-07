Háborús agresszor kormány miniszterével parolázik a „békepárti” magyar kormány Budapesten

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, szokás szerint az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel. Például ezekkel:

Csőd

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ez már a csőd - összegezte a helyzetet egy nappal a státusztörvény elfogadása után Pilz Olivér, az oktatási tiltakozások egyik legismertebb arca, akit arról is kérdeztünk, hogy merre halad tovább a Tanítanék Mozgalom. Elcsíptük egy rendezvényen Pintér Sándort is, aki most épp az oktatásért is felelős miniszter, de a tanárfelmondásokkal kapcsolatos kérdésünkre viccelődve reagált.

Oktatáshoz kapcsolódó hír, hogy az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke szerint akkora a mérnökhiány Magyarországon, hogy ha most egy csapásra minden megoldódna az oktatásban, akkor is 8-10 év lenne, hogy több mérnök jelenjen meg a magyar munkaerő-piacon, és hogy a VI. kerület bejelentette, albérlet-támogatással segítik a jövőben a pedagógusokat.

Az EU-val való konfliktusaink enyhülésére egyelőre nem érdemes számítani, az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján legalábbis azt közölték, hogy nagyon kevés előrelépés történt Magyarországon a jogállamiság erősítésében. A Rogán-minisztérium rögtön közleményben reagált, közölve, hogy Magyarország minden vállalást teljesített, és szerintük Brüsszelnek az a baja, hogy nem álltunk be a háborúpártiak sorába. Érdekesség, de a háborúpártiság gondolatától is irtózó magyar kormány külügyminisztere szerdán a háborús agresszor orosz kormány miniszterét fogadta amúgy Budapesten, és mint megírtuk, ez volt a háború kezdete óta az első alkalom, hogy orosz miniszter EU-tagállamban járt.

Az EU-val való kapcsolatunk alakulása nagyban függ az igazságügyi reformoktól, melyekkel szemben ismét nyíltan elégedetlenkedett Varga Zs. András, a Kúria elnöke.

Családok és megszorítások

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Kedd este jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, ami első olvasatban egy nagyszabású megszorítócsomag előkészületének is tűnhet. A kormány szerint persze ilyesmiről szó sincs, hanem Brüsszel. A határozat érdekessége, hogy ez alapján a családtámogatási rendszer megnyirbálására is készülhet a kormány, ami eddig a szavak szintjén legalábbis, de tabunak számított. Mint szerdai cikkünkben részletesen bemutattuk, a minden családnak járó támogatásokat bőven hagyták elinflálódni az elmúlt 13 évben, úgyhogy ezek ma már nem jelentenek érdemi segítséget.

A családtámogatás volt a témája annak a szerda esti rendezvénynek is, ahol Ferencz Orsolya fideszes képviselő és Szalai Piroska munkaerőpiaci kutató beszélte át a kormány eddigi és ezután várható lépéseit.

„Számos termék ára csökkenni fog, amikor a piaci árak érvényesülnek” – jelentette ki közben a Mészáros-féle szuperbankcsoport vezető elemzője az ársapkák közelgő kivezetésének várható hatásáról, ami azért számos kérdést felvet.

Persze nemcsak vesztesei vannak a mindennapoknak: írtunk szerdán arról, hogy 4,8 milliárd forintért szervezhet demográfiai fórumot Balásy Gyula konzorciuma, 70 milliós turisztikai támogatást kapott a kitörés túrák szervezője, kiderült, hogy

Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége újítja fel a Magyar Tudományos Akadémiát, és több mint 25 hektárral bővült Orbán apjának (;D) birtoka.

Írtunk emellett arról, hogy

A világ

photo_camera Izraeli egyenruhás és palesztin férfi vitája Dzsenínben, július 4-én Fotó: HAZEM BADER/AFP

Hetek óta a helyi viszonyokhoz képest is brutális erőszak tombol Izraelben és Ciszjordániában. Az áldozatok száma lassan a 200-at közelíti. A palesztinok körül elfogyott a levegő, az izraeli politika szélsőséges része pedig négyzetméterről négyzetméterre venné el a földjüket.



Írtunk szerdán arról is, hogy a Kreml szerint Hszi Csin-ping nem kérte Putyint, hogy ne vessen be atomfegyvert az ukrán fronton, és hogy az ukránok felkészítik a zaporizzsjai atomerőmű közelében élőket arra, ha támadás érné az erőművet.

Hír volt még a világból, hogy

Fodball

Írtunk arról szerdán, hogy élesben kezdik tesztelni a Wenger-féle szuperliberális lesszabályt, ami akár meg is változtathatja a XXI. század fociját, megszületett a világ legszarabb rapszáma Szoboszlairól, és kiderült az is, hogy 2024-től Carlo Ancelotti lesz a brazil válogatott szövetségi kapitánya, míg Luis Enrique már a következő szezontól vezeti a PSG-t.