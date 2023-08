Európa, zárt társadalom

Jó reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 reggeli hírlevele, benne a legfontosabb hétfői anyagainkkal. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.) De előtte itt van 4 kiemelt anyag a címlapról:

BELFÖLD

Kivonulnak az EU-ból a Nyílt Társadalom Alapítványok, tömeges leépítések jöhetnek: Európában a Balkánra és az utódállamokra fókuszálnak majd, 40 százalékos leépítésre készülnek a szervezetekben globálisan. Orbán Balázs szerint messze vagyunk még attól, hogy az utolsó Soros-katona is elhagyja az országot.

photo_camera Soros György 2020. január 23-án Davosban. Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Ha nem lenne Szijjártó, soha nem derült volna ki, hogy a kormány szövetségeseit nem a korrupció, hanem a liberális mainstream miatt kell bilincsbe verni: arra persze kényesen ügyel a kormány, hogy ne avatkozzon be senki belügyeibe, de mit lehet tenni, ha le kell leplezni a nagy összeesküvést Amerikától Szlovákiáig.

Sírásónak állt a matek-fizika szakos tanár: Nagy Dávid azt mondta, váltásának tagadhatatlanul lehet némi szimbolikája, hiszen sokan temetik most a közoktatást.

GAZDASÁG

Drágulnak a menzák, a napi háromszori étkezés 15-20 ezer forintba is kerülhet, de pontos összeget még nem lehet tudni, mert abba az önkormányzatoknak is van beleszólásuk.

Kormánylapokban promózzák azt a szállodát, amire 8 milliárd forintos támogatást nyert egy volt futballista egy nappal a pályázat kiírása előtt alapított cége: a 31 éves Sáfrány Tamás a tiszakécskei öltözőtől Szíjj László cégének számviteli ügyintézésén át jutott el a keszthelyi szállodabizniszig, ahol aztán Szíjj tőkealapja is felbukkant.

HÁBORÚ

Rácz András szerint Ukrajna még nem követett el stratégiai hibát ebben a háborúban, és furcsa lenne, ha a nagyszabású ellentámadás alkalmából váltak volna ostobává hirtelen. A műveletek első szakasza utáni stratégiaváltás, az azóta megfigyelhető konzisztencia és a fokozódó eszkaláció mutatja: az ukrán vezetés hisz a sikerben, az orosz vonalak áttörésében.

16 hónapos mélypontra zuhant a rubel árfolyama a dollárral szemben: az orosz gazdaságra egyre nagyobb nyomást helyez a háború, sokkal több a katonai kiadás, jóval kevesebb az exportbevétel. Szibériában meghackelt fényreklámok üzenték az összeomlott rubel miatt Putyinnak, hogy faszfej és tolvaj.

Figyelmeztető lövéseket adott le az orosz hadsereg egy teherhajóra a Fekete-tengeren, ez volt az első alkalom, hogy az oroszok tüzet nyitottak egy nem ukrán hajóra, mióta nem újították meg a fekete-tengeri gabonaegyezményt.

Térkövezés, zöldítés, stadionfelújítás – az ukrán önkormányzatok is tudják, mikor mire fontos költeni: az állam a korrupció ellen is küzdene, és a nemkívánatos városvezetőktől is megszabadulna a felháborodást kihasználva.

KÜLFÖLD

Terjed a magyar innováció, a lengyel kormány is kamukérdésekről tartana népszavazást a választással egy napon: például megkérdeznék az embereket, beengedjenek-e több ezer Afrikából és a Közel-Keletről érkező menekültet.

Ilyen korábban még nem volt: már az amerikai hadsereg három haderőneme is jóváhagyott vezető nélkül működik.

A sokkoló előválasztási eredményekre sokkoló kamatemelés jött az épp megint összeomló Argentínában, ahol Trumpot istenítő outsider elnökjelölt nyert, aki az argentin pesót dollárra cserélné és legalizálná az emberi szervek eladását.

Mivel a házi őrizete alatt kommunikált külföldi országok vezetőivel, akár halálbüntetést is kaphat a megpuccsolt nigeri elnök, akit hazaárulás miatt akar bíróság elé állítani a katonai junta.

Semmilyen oka sem volt rá, hogy bántsa rokonait, nem tudott róla, hogy mérgező gombát tálal vendégeinek – állítja az ausztrál nő, akinek főztjétől hárman meghaltak.

KULTÚRA

Szoboszlai letérdelt az első Liverpool-meccsén, Bencsik Gábor szerint kényszerítették, pedig Orbán Viktor meghatározása szerint a magyar ember három esetben térdel le: Isten, a haza és a szerelme előtt.

Bencsik András attól tart, hogy kötelező lesz a homoszexualitás a Szigeten, az idegbe jött Bayer Zsolt szardarabnak nevezte a homofóboknak beintő Fekete Giorgiót.