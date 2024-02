Bayer Zsolt (1942–)

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Hétfő van, február, tavaszias idő és sok szél. Mi meg szokás szerint összeszedtük a hétvége legfontosabb-érdekesebb híreit egyetlen levélcsokorba. Négy cikket külön ki is emelünk:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Családbarát ország

photo_camera K. Endre beszédét

Pénteken írtuk meg, hogy Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak, a férfit pedig hamar védelmébe vette a kormánymédia. Azóta kiderült, hogy K. Endre otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes világban: jó néhányszor megfordult a Puskás Akadémián, szervezett sporttalálkozót Böjte Csabával, egy helyettes államtitkár is hallgatta a beszédét.

A történtek miatt vasárnapra elkordonozta a Momentum a Sándor-palotát, „pedofilvédő Novák Katalin” molinó lóg az államfő hivatala előtt. Előző nap a párt elnöke, Donáth Anna arról beszélt, hogy anya olyat nem tehet, amit Novák Katalin tett, és ezért le kéne mondania, míg Kálmán Olga a pápának írt levelet. Ehhez képest épp a hétvégén jelent meg egy valószínűleg korábban felvett interjú a köztársasági elnökkel, melyben arról beszélt, hogy „Mi, édesanyák jobb érzékkel figyelünk arra, mi bántja a körülöttünk lévőket.”

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.



Zajlik tovább Bayer Zsolt teljes eldózsalászlósodása, és miután lebukott azzal, hogy hazudozott nagyapja múltjáról szóló dokumentumokkal kapcsolatban, most azzal állt elő, hogy igazából tudatosan hazudott erről. Először forgattak amúgy Bayer Showt azután, hogy Ungváry Krisztián nyilvánosságra hozta Bayer nagyapja nyilas múltjának részleteit, és a tucatnyi nyugdíjasból álló közönség álló tapssal fogadta a fideszes publicistát. És Bayer ugyan a Sajtóklub legújabb részében nem szerepelt, de társai persze foglalkoztak a témával, a műsorra általában jellemző finom távolságtartással kezelve azt.

Írtunk arról is, hogy Orbán új szövetségek kialakulásától fél, ezért blokkolja Svédország NATO-csatlakozását: egy új, Skandináviától Romániáig húzódó biztonságpolitikai zóna van kialakulóban. Ukrajna már nem feltétlen Kelet és Nyugat, hanem Lengyelország és Románia között válhat híddá. A magyar politika ebben veszélyt lát, ezért is akarja blokkolni Svédország NATO-csatlakozását, ameddig csak lehet. Szijjártó Péter pedig megtapasztalhatta, hogy milyen az, ha egy normálisan működő közmédiának ad interjút az ember.

NATO-bővítésügyi fejlemény volt, hogy válaszolt a svéd miniszterelnök Orbánnak: akkor jön Magyarországra, ha már megszavazta a parlament a NATO-csatlakozásukat. Orbán azért nem maradt teljesen rajongók nélkül, az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal vádolt incelinfluenszer Andrew Tate ugyanis például nagyra tartja a magyar miniszterelnök teljesítményét.

Kilencvenöt pályázó összesen 350 millió forintot kapott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség folyóirat-támogatási pályázatán, és mint kiderült, több tízmillió ment a döntéshozókhoz szorosan kötődő kiadványokhoz. A bírálóbizottság elnöke az SZFE-n intézetvezető Balázs Géza – az egyetem lapja két megjelent szám után már 7 milliót kapott, két másik, Balázshoz köthető lap még 13 milliót. Az írószövetség, amely elnöke is a döntéshozók között volt, a harmadik legnagyobb támogatást kapta.

És hír volt még, hogy

Tüntetés

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hiába nem engedélyezte a rendőrség, anarchista fiatalok összehoztak egy demonstrációt Palesztina mellett. Fotógaléria és riport a péntek esti eseményről.

A világ

photo_camera Amerikai repülőgép indul egy anyahajóról Jemen közelében. Fotó: CENTCOM/HANDOUT/Anadolu via AFP

Napokig tartó fenyegetések után szombat virradóra az Egyesült Államok elkezdett iráninak tartott állásokat bombázni Irakban és Szíriában, amit az iraki kormány rettentő felháborodva fogadott, majd vasárnapra virradóra több mint harminc célpontot támadtak az amerikaiak és a britek Jemenben.

És még hír volt, hogy

Gyilkosság

Két 15 éves brit kamasz elhívta egy parkba egyikük 16 éves transznemű iskolatársát, és fényes nappal, 28 késszúrással végeztek vele. Nem indulatból tették, hanem pontos tervet követve. A gyilkosok nevét az ítélet után hozták nyilvánosságra, a megdöbbent brit közvélemény most arra keresi a választ: hogyan történhet ilyen?



Mediterán diéta

photo_camera Piac Barcelona óvárosában Fotó: GIUSEPPE MASCI/Photononstop via AFP

A mediterrán étrend évek óta vezeti a legegészségesebb étrendek rangsorát, és más étkezési divatokkal ellentétben kutatások tucatjai bizonyítják jótékony hatásait. A Qubit írta meg, hogy harcolj gyümölccsel, zöldséggel és olívaolajjal a rák, a cukorbetegség és a szívbajok ellen.

Jó dolgok

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

A magyar költészet egyik legnagyobb humoristájának szóteremtései 800 oldalas kötetté álltak össze, amely maga is műalkotás: Parti Nagy Lajos összegyűjtött verseiről Radnóti Sándor írt a 444-re.

Írtunk emellett Boross Martin első nagyjátékfilmjéről, a Nyersanyagról, ami nagyon jól mutatja be a vidék és város közti szakadékot és a hatalommal való visszaélést. És volt Hangover is, ezúttal cserihanna válogatásával.

Podcast



Hogyan tört be a multik uralta műzlipiacra két veszprémi fiatal? Semmi cukor, semmi glutén, dubai datolya, izlandi export, eper-csoki világtrend, de a finn zab a legjobb. Thank you for coming in why are you műzligyáros? A stúdióban Kráml Dávid, a Hester's Life társalapítója. És volt Borízű is persze.

A Qubit Betűtészta podcastjában Merza Péter, a Humusz Szövetség alelnöke volt a vendég, és olyan témák kerültek szóba, minthogy nehéz eldönteni, hogy a sarki közértbe is benzines autókkal járó idősebbek vagy az unboxing videókkal influenszerkedő huszonévesek szennyezik-e jobban a bolygót, illetve hogy a szüleik kényelmes életmódhoz szoktatták az Y és a Z generáció fiatal felnőtt tagjait, akik most azzal szembesülnek, hogy ennek a kényelemnek borzalmas, a jövőt fenyegető ára van.