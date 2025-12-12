Reformdemokráciában zsidózó incelek

reggel 4
Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel.

A 444 kalendárium 11. napján felidéztük idén elindult műsorainkat: a Közértben rendszeresen jelentkezünk közérthetőségre törekvő, közérdekű témákat feldolgozó közéleti videókkal, emellett pedig elindult a 444 első heti élő közéleti műsora, a Helyzet van!

A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését a rendőrségnek. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő. Kriminológiai Társaság: A javítóintézetek nem börtönök, a Szőlő utcai intézetben nem elítéltek vannak. A fideszes Budai Gyula szerint Magyar és Puzsér a „bűnelkövetőkért” szervez tüntetést a hétvégére.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A napokban őrizetbe vett négy ember közül három letartóztatását kezdeményezték a Szőlő utcai ügyben. Letartóztatták és bűnpártolással is gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket – a Kutyapárt pedig nonstop vetíti a Nyugati téren a bántalmazásról készült videót. Újabb fiú számolt be arról, hogy a Szőlő utca igazgatója kiskorúként szexuálisan bántalmazta.

Fotó: Juhász Péter/YouTube

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról – a magyar miniszterelnök szerint az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma az amerikai stratégia. Lázár úgy értelmezte a dokumentumot, hogy leszarozta az EU-t. A Medián szerint a magyarok többsége tart attól, hogy az oroszok beavatkoznak a választásokba. A lengyel igazságügyi miniszter szerint a magyar kormány ma közelebb áll az oroszhoz, mint az EU vezetéséhez.

Fotó: Celal Gunes/Anadolu via AFP

Jászai Gellért úgy tett szert a most az államnak milliárdokért eladott műsorszóró cégre, hogy apport révén megszerezte az állami Antenna Hungária döntő részét, abból leválasztotta és külön cégbe szervezte a műsorszóró üzletágat, amit most 72 milliárd forintért tovább-, azaz visszaadott.

Jászai Gellért, itt még az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnökeként
Fotó: Szekeres Máté / Portfolio

Hír volt még, hogy

„Fél a »Tisza-adótól«?” – vidéki vásárban és Budapesten is feltettük a kérdést. „Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.

Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.

Bart de Wever belga miniszterelnök az október eleji Európai Tanács-ülésen Koppenhágában, többek között.
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Nagy-Britannia, az USA és Franciaország választási rendszere is a múltban gyökerező többségi logikára épülnek, ami ma már aránytalanul torzítja a politikai versenyt. A választási rendszerek azonban tabunak számítanak. Van-e esély bármiféle reformra? Tóka Gábor politológussal beszélgettünk.

Fotó: Illusztráció/AFP

Nick Fuentes, az újmédia-sztár, akit Kanye West vitt el Trumphoz, és aki Charlie Kirkkel és Tucker Carlsonnal is összeveszett, és az amerikai elnökben és J. D. Vance-ben is csalódott, a feketéket és zsidókat szidva vallott arról, hogy még sosem volt szerelmes, és hogy nem meleg. Így gondolkodik a szélsőjobboldali fiatal republikánusok chicagói ikonja, aki „nem hajlandó behódolni az erkölcscsőszöknek”.

Fotó: Piers Morgan Uncensored/Youtube

Hír volt még, hogy

Tyúkól#57: Asszertív karácsonyi ünnepeket kívánunk! Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.

Illusztráció: Kiss Bence/444
