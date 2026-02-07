Hétvégi olvasnivalók univerzális zsoltibácsizásról és büszke vadászokról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása a hét legfontosabb híreivel. Más hírleveleink is vannak, ezek itt elérhetők.
Próbálták 2023-ban, 2024-ben is elérni a 3 százalék feletti gazdasági növekedést, de 2025-ben is épp csak stagnálás lett belőle repülőrajt helyett. Hagyjuk akkor az egészet a fenébe, gondolja a miniszter. Szerinte 14 kormányzati vívmány, köztük a családközpontúság és a demográfia is megelőzik a növekedés hajszolását.
Lázár Jánosnak ezúttal is intenzív hete volt, Pusztaszabolcson elmondta, hogy nem szégyelli, hogy ő a buditakarító miniszter, majd összefeszült a sajtóval a gyöngyösi fórumán ellentüntetők adatai kapcsán. Ezt követően a rendőrség cáfolta, hogy a igazoltattak volna Gyöngyösön, így viszont érthetetlenné vált, hogy honnan voltak meg az adatok, amire Gulyás Gergely sem nagyon adott egyenes választ a kormányinfón. Cserébe a váci Lázárinfón a miniszter már válaszolni sem volt hajlandó, mert szerinte Gulyás már mindent elmondott. A brutális kampányról ebben, a fideszes kármentésről pedig ebben a cikkben írtunk bővebben.
A Szőlő utcai ügy nyomozásában tanúként vallomást tett egy lány arról, hogyan molesztálta őt szexuálisan, és hogyan tartotta érzelmi függésben Juhász Péter Pál hosszú évekig: az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg a férfi, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot, ráadásul Juhász mindezt úgy tehette meg, hogy akkor már túl volt az első botrányán.
A 21 Kutatóközpont szerint még mindig jelentős a Tisza előnye a Fidesz előtt, Magyar Péter azt mondta, nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz. A Medián felmérése szerint Magyart többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort. A Nézőpont Intézet vezetője elárulta, hogyan mérik ekkorára a Fideszt. A Bloomberg szerint a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások vonzzák a befektetőket a magyar pénzpiacra. Orbán Viktor: A választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad.
Mi ez a főleg Budapestet sújtó kormányrendelet, amely miatt egységesen borult ki Karácsony és a Tisza, nyílt jogfosztást és az igazságszolgáltatás megcsúfolását emlegetve, és amelynek rövid idő alatt már két bíróság is ellentmondott?
Csütörtök kora délelőtt van, munkanap, de a Hungexpo „A” csarnokában nyüzsögnek a legrégebbi magyarországi pride résztvevői. A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját. Tarts velünk a szezon legszórakoztatóbb fegyver-, horgász- vadászkiállítására!
Lengyel-magyar két jó barát, de az orosz propagandát kicsit máshogy fogyasztják a Kárpátok ölén, mint a Visztula két partján. Elrendelte a lengyel bíróság a Magyarországon menedékjogot kapott volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro letartóztatását, a varsói ügyészség elfogatóparancsot adott ki.
A szexuális visszaélésekért elítélt Jeffrey Epstein a 2010-es évek derekán vetett szemet egy Király utcai ingatlanra, pontosabban inkább annak árára: a tulajdonossal, egy norvég üzletemberrel levelezett róla egyre furcsább módon, a fenyegetőzéstől és az online zaklatástól sem visszariadva.
Az új dokumentumok bizonyítják: olyan vezető üzleti és politikai szereplők is közeledtek Jeffrey Epsteinhez, akik korábban ezt tagadták. A 3 millió oldalnyi Epstein-akta nyilvánosságra hozásával az amerikai igazságügyi minisztérium lezártnak tekinti az ügyet, a demokraták szerint vannak még iratok. Trump tovább bizonygatja, hogy nem volt baráti viszonya Epsteinnel. Az amerikai kormány több ezer Epstein-dokumentumot tett elérhetetlenné, mivel több áldozat is beazonosítható lett.
Epstein és az elit: zsoltibácsizik a világ, Angliában már politikai földindulás van a botrányból. Melinda French Gates szerint volt férjének, Bill Gatesnek válaszolnia kell azokra a kérdésekre, amiket az Epstein-akták felvetnek. A Clinton-házaspár beleegyezett, hogy tanúskodjon az Epstein-ügyben, Fico tanácsadója pedig bolondnak érzi magát, hogy máris belebukott az ügybe.
Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák. Lejárt az Új START-szerződés, már nem korlátozza egymás nukleáris fegyverkezését Oroszország és az USA.
Donald Trump korábban azt mondta, Vlagyimir Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet, de az oroszok mínusz 24 fokban megint lőtték Kijevet. Volodimir Zelenszkij emiatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. 55 ezerre becsülik az elesett ukrán katonák számát. 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon.
Itt van Európa válasza a Carney-beszédre, Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben.
Óriási festékes tubusok, kávéfőzőknek öltözött táncosok és rengeteg szín – hivatalosan is megnyílt a téli olimpia, amelyről minden fontosabb tudnivalót ebben a cikkben gyűjtöttünk össze.
A teljes sötétség után – eltemették Tarr Bélát.
Több cigány is elfogadta Lázár János bocsánatkérését Pusztaszabolcson, de volt, aki szerint már tényleg nem kéne erről az egészről beszélni, mert az árt a Fidesznek.
A keddi fóruma után arról kérdezték újságírók a minisztert, honnan és hogyan szerezték meg a tiltakozók adatait, mire egy idő után Lázár támadásba lendült, és elkezdte kiosztani a sajtót. Végül a saját sajtófőnöke kérdésére hozta be Pintér Sándort a képbe.
A miniszter nem mondhatott igazat, amikor azt állította, rendőrségi igazoltatásokból tudták meg, ki kicsoda a gyöngyösi Lázárinfón.
A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.
A miniszter a váci Lázárinfón sem tudta megkerülni a cigányokkal kapcsolatban tett kijelentéseit, arra viszont már nem volt hajlandó válaszolni, hogy honnan szerezte meg a gyöngyösi ellentüntetők adatait.
Lázár János nem érzi a jogállam végének a kormány visszamenőleges hatályú rendeletét, és azt mondta: joga van megkérdezni Pintér Sándort a fórumán történtekről. A váci Lázárinfón már egészen máshogy kezelték a sajtó kérdéseit, mint eddig.
Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.
Cigányozás, vécépucolózás, gyanúsan jogszerűtlenül bedobott bűnözőzés, és egy fura Pintér-Lázár incidens. Na meg a zavaros Pócs-videók. Megy a terelés, közben sorra dőlnek be a magyarázataik.
A Tisza 35, a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben.
Szombaton mutatják be a Tisza választási programját.
Magyart azonban inkább alkalmasnak tartják, mint teljesen annak.
Egyéb kérdések alapján beazonosítják azokat is, akik nem mondják magukat Fidesz-szavazónak.
A befektetők merész fogadásokat tesznek Orbán Viktor vereségére, nyugati elemzők ezzel magyarázzák a forint és a tőzsdeindex látványos erősödését.
Világos beszéd a végtelenül aránytalan magyar választási rendszerről Mezőtúron.
A testület határozatképessége a tét a vasárnapi időközi választáson. A helyi ellenzék Tisza-szimpatizáns, de szerintük ebben semmi különös nincs, mert aki változást akar, nem tehet mást.
Bátonyi Péter állítása szerint több minisztéirumban is a beruházók érdekeit képviselték a törvények helyett, amikor engedélyezték három műemlékvédett épület bontását. A rendőrség különösebb indoklás nélkül próbálta lezárni az ügyet, de a felülvizsgálat után az ügyészség mégis nyomozást rendelt el.
Magyar ember evés közben nem beszél? Hát, a fideszes influenszerek elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába. És közülük is toronymagasan kiemelkedik Szánthó Miklós.
A gyanúsítottként beidézett T. a rendőrségen tudta meg, hogy mit követett el 170 kilométerrel arrébb. A mackótolvaj és a szegedi nő csöppet sem hasonlít egymásra, a kihallgatáson a nyomozók sem igazán értették, hogy miért dobta ki ezt az arcfelismerő rendszer.
Vagy legalábbis ez jutott eszükbe Olekszandra Olijnyikova ukrán teniszezőről, aki nem fogott kezet Bondár Annával.
Lengyel-magyar két jó barát, de az orosz propagandát kicsit máshogy fogyasztják a Kárpátok ölén, mint a Visztula két partján, ahol kormányzati egyetértés híján Moszkva a neten hangosítja fel a szélsőséges véleményeket, és rúgja fel a demokrácia tartóoszlopait – köztük az emberek tényekbe vetett hitét.
A lengyel ügyészség szerint hiába kapott menedékjogot Magyarországon, az elfogatóparancsot végre kell hajtani.
A 3 millió oldalnyi Epstein-akta nyilvánosságra hozásával az amerikai igazságügyi minisztérium lezártnak tekinti az ügyet, a demokraták viszont azt állítják, még mindig vannak olyan iratok, amiket a Trump-adminisztráció nem adott ki. Az áldozatok szerint a dokumentumok ismét a befolyásos szereplőket védik, miközben őket újabb sérelmeknek teszik ki.
Az amerikai elnök szerint ő sosem járt Epstein szigetén, ellentétben a korrupt demokratákkal és azok támogatóival.
Jeffrey Epstein áldozatainak ügyvédei szerint a pénteken közzétett iratokban alkalmazott hibás anonimizálás felforgatta közel száz áldozat életét.
Starmer minisztelnöknek inog a széke, pedig ő nem is ismerte Epsteint, mégis Londonban borulhat a dominó. Elitellenesség, Sötétség Hercege és az Epstein-akták.
Nagyon örül, hogy már távol van „az egész mocsoktól”.
Bill Clinton ismerte Epsteint, de tagadta, hogy tudott volna szexuális bűncselekményeiről.
Miroslav Lajčák tagadja, hogy neki is lányokat közvetített volna a szexuális bűnöző.
Tech-fókuszú miniszter került a védelmi tárca élére Ukrajnában. Mihajlo Fedorovnak eddig is nagy szerepe volt a dróngyártás felpörgetésében, az adatalapú megközelítést most a mozgósításba is bevonnák.
De senki ne aggódjon, Oroszország saját bevallása szerint továbbra is felelősségteljes atomhatalom lesz. A viccet félretéve, az Új START megújítás nélküli megszűnése nem olyan jó hír a világnak.
Az amerikai elnök korábban azt mondta, Putyin megígérte neki, hogy egy hétig nem támadják Kijevet.
Az oroszok akkor lőtték a fűtési rendszereket, amikor a leghidegebb volt Kijevben.
Steve Witkoff szerint ez az eredménye az alapos és produktív tárgyalásoknak.
Itt van Európa válasza a Carney-beszédre: Mario Draghi arról beszélt, hogyan maradhat politikai értelemben életben Európa az új világrendben. A többsebességes Európaként is értelmezhető pragmatikus föderalizmus lényege az önkéntesség: aki kimarad, lemarad.
Milyen legyen egy olasz olimpia megnyitója, ha nem olaszos és három és fél óra hosszú? A lángot két alpesi síző, Deborah Compagnoni és Alberto Tomba gyújtotta meg Milánóban.
Péntektől két héten át Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik a XXV. téli olimpiát. Összeszedtük a legfontosabb információkat és a legizgalmasabb sztorikat, amiket tudni érdemes a játékok előtt.
Az egy hónapja hosszú és súlyos betegség után meghalt, világhírű filmrendezőt több százan búcsúztatták a Fiumei úti sírkertben, ahova a főpolgármester végül elvitte „azt a kurva plecsnit” Budapest díszpolgárának.
Életének 95. évében.
Soltész hat és fél éven át küzdött daganatos betegségével. Ezalatt diplomát szerzet, rendezvényeket szervezett és szépírás-kurzust is végzett.
Chappell Roan Grammy-ruháján pörög az internet erre fogékony része. De csak így, magunk közt: kinek jó ez?
