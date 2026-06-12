Véget vetni a tűzijátéknak, jobbra tolódni Orbánnal

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A bukott miniszterelnök ott folytatja, ahol kormányon abbahagyta: megállíthatatlanul robog a szélsőjobb felé, és ráfordul a Mi Hazánk szavazóira. Ellenzékben nem is tehet mást – ez az orbánizmus vastörvénye.
A 444-nek adta első miniszteri nagyinterjúját Vitézy Dávid: „Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben” – mondta. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.
Kapitány István lecserélte a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét. Lemondott Fürcht Pál főügyész. Buda Péter szakmai vezetésért felelős pozícióba kerül Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó mellett.
Négy intézkedés, amivel Magyar Péterék nekimennek az eldugott NER-es ezermilliárdoknak. A magántőkealapok és a zártkörű befektetési alapok átláthatóbbá tétele érdekében nagyon fontos módosítások jönnek a pénzmosás elleni törvényben. A közpénzes tőkealapokban pedig nagyobb beleszólása lehet a dolgokba az államnak.
Orbán Anita a külügyi bizottságban beszélt arról, merre járt az utóbbi hetekben, kik érkeznek hozzánk a következő hónapokban, hogyan építenék újra a leépült európai kapcsolatokat. Beszélt az ukrajnai magyar kisebbséget érintő megállapodás részleteiről, a Nyugat-Balkán európai integrációjáról, valamint arról is, milyen feltételekkel csatlakozhatna Ukrajna az EU-hoz a jövőben.
A Telekom 2015-ben egy összegben fizetett a találmányért, aminek Rogán az egyik szerzője, tudta meg a 444. Azaz nem az óriáscég állja évről évre a volt propagandaminiszter mostanra több mint 2 milliárdosra hízott feltalálói gázsiját. De ki és miből? Úgy tűnik, mind Rogánnak, mind a társainak lehet izgulnivalójuk.
Szerzőnk szerint itt az ideje, hogy örökre elfelejtsük az augusztus 20-ai tűzijátékot! Mikor, ha nem most? A rendszerváltás újabb sürgetése.
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A volt miniszterelnök mérőszalagot és kalapácsot ragadott, majd beverte a szöget, és felakasztotta rá a Nemzeti Hitvallást.
Az M4 egyből egy kis szexizmussal köszöntötte a futballünnepet, ami a 16 évvel ezelőtt vb nyitómeccsének ismétlésével, egy Mexikó–Dél-Afrikával kezdődik.
Alkotmányjogászokat kérdeztünk arról, leváltható-e jogállami eszközökkel a köztársasági elnök és a NER idején kinevezett többi közjogi méltóság. A helyzet pikantériája, hogy miután a Tisza megszerezte az alkotmányozó többséget, olyanok kezdtek a jogállamért aggódni, akik addig az illiberális államot hirdették.
A Tisza 2,4 milliárd forintos támogatásának több mint a fele származott magánszemélyek támogatásából.
500 milliárdos a keret, okosmérőkre is lehet majd pályázni.
A magántőkealapok és a zártkörű befektetési alapok átláthatóbbá tétele érdekében nagyon fontos módosítások jönnek a pénzmosás elleni törvényben. A közpénzes tőkealapokban pedig nagyobb beleszólása lehet a dolgokba az államnak.
A volt miniszterelnök barkácsmódszerekkel építi a Fideszt.
Szeptember 30-ig marad a kamatstop, a kormány közben próbál „a valódi rászorulók számára tényleges segítséget” találni.
Az iráni külügy szóvivője szerint Washington újabb követelései miatt még nincs végleges egyezség.
A norvég szurkolók együtt eveznek és minden ütemre azt ordítják, hogy RÚ. Kell ennél jobb?
A Telekom 2015-ben egy összegben fizetett a találmányért, aminek Rogán az egyik szerzője, tudta meg a 444. Azaz nem az óriáscég állja évről évre a volt propagandaminiszter mostanra több mint 2 milliárdosra hízott feltalálói gázsiját. De ki és miből? Úgy tűnik, mind Rogánnak, mind a társainak lehet izgulni valójuk.
A kormány szerdán döntött arról, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, és ezt viszonylag gyorsan végig is vinnék.
Kiállításból három, gólból csak kettő esett.
Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.
Tarr Zoltán miniszter a Könyvhét megnyitóján bocsánatot kért az előző miniszter és kormányok helyett a terület elhanyagoltsága miatt.
A köztársasági elnök szerint az egyedi helyzeteket nem az alkotmányban kell rendezni. Magyar Péter szerint Sulyok a saját pozíciója és milliós fizetése védelmében naponta öt helyre fut el panaszkodni.
A 2025-ös évben 2,4 millió darab pótdíjat szabtak ki az országban.
Hankóék még egy, további 25 éves megállapodást terveztek.
A bukott miniszterelnök ott folytatja, ahol kormányon abbahagyta: megállíthatatlanul robog a szélsőjobb felé, és ráfordul a Mi Hazánk szavazóira. Ellenzékben nem is tehet mást – ez az orbánizmus vastörvénye.
Gerendás János lesz az új vezető, az igazgatóságot és a felügyelőbizottságot is lecserélték.
A Központi Nyomozó Főügyészség eddigi vezetője a távozást azzal indokolta, hogy nézeteltérése volt a Legfőbb Ügyészséggel az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében.
A külügyminiszter az augusztusra elkészülő külpolitikai stratégiáról, az ukrán–magyar megállapodásról és a nyugati kapcsolatok újjáépítéséről beszélt a külügyi bizottság előtt.
Az első madridi időszaka nem volt igazi sikersztori.
A Líra is várja már a fóliázások végét.
A brutális késes támadás után két nappal is folytatódtak a zavargások Észak-Írországban. A szudáni származású támadó gyilkossági kísérlet vádjával került bíróság elé szerdán.
A mesterséges intelligenciával működő chatbotokat is szabályozná a kormány az ország legsúlyosabb tömeggyilkossága után.
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John Healey szerint a kormány nem tud elegendő forrást biztosítani az ország védelmére, pedig érzékeli az orosz fenyegetést.
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Az orosz hibrid hadviselés szakértőjeként is ismert elemző azt írta, biztosítékot kapott, hogy a szektor pártpolitikától mentesen fog működni.
Mikor, ha nem most? A rendszerváltás újabb sürgetése.
A mohácsi oldalon marad a 2x2 sávos út, a túlparton nem. A választás előtti pénteken 94 milliárdot utaltak át.