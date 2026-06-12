Véget vetni a tűzijátéknak, jobbra tolódni Orbánnal

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, amikre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A bukott miniszterelnök ott folytatja, ahol kormányon abbahagyta: megállíthatatlanul robog a szélsőjobb felé, és ráfordul a Mi Hazánk szavazóira. Ellenzékben nem is tehet mást – ez az orbánizmus vastörvénye.

A 444-nek adta első miniszteri nagyinterjúját Vitézy Dávid: „Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben” – mondta. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.

Forrás

Kapitány István lecserélte a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét. Lemondott Fürcht Pál főügyész. Buda Péter szakmai vezetésért felelős pozícióba kerül Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó mellett.

Fotó: Németh Dániel/444

Négy intézkedés, amivel Magyar Péterék nekimennek az eldugott NER-es ezermilliárdoknak. A magántőkealapok és a zártkörű befektetési alapok átláthatóbbá tétele érdekében nagyon fontos módosítások jönnek a pénzmosás elleni törvényben. A közpénzes tőkealapokban pedig nagyobb beleszólása lehet a dolgokba az államnak.

Lesz-e alkotmányos válság Sulyok Tamás leváltásából? Alkotmányjogászokat kérdeztünk arról, leváltható-e jogállami eszközökkel a köztársasági elnök és a NER idején kinevezett többi közjogi méltóság. A helyzet pikantériája, hogy miután a Tisza megszerezte az alkotmányozó többséget, olyanok kezdtek a jogállamért aggódni, akik addig az illiberális államot hirdették.

Forrás

Orbán Anita a külügyi bizottságban beszélt arról, merre járt az utóbbi hetekben, kik érkeznek hozzánk a következő hónapokban, hogyan építenék újra a leépült európai kapcsolatokat. Beszélt az ukrajnai magyar kisebbséget érintő megállapodás részleteiről, a Nyugat-Balkán európai integrációjáról, valamint arról is, milyen feltételekkel csatlakozhatna Ukrajna az EU-hoz a jövőben.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Telekom 2015-ben egy összegben fizetett a találmányért, aminek Rogán az egyik szerzője, tudta meg a 444. Azaz nem az óriáscég állja évről évre a volt propagandaminiszter mostanra több mint 2 milliárdosra hízott feltalálói gázsiját. De ki és miből? Úgy tűnik, mind Rogánnak, mind a társainak lehet izgulnivalójuk.

Fotó: Németh Dániel/444

Szerzőnk szerint itt az ideje, hogy örökre elfelejtsük az augusztus 20-ai tűzijátékot! Mikor, ha nem most? A rendszerváltás újabb sürgetése.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

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Sport

Fotó: JOSE HERNANDEZ

Külföld

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