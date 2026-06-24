Tiszás huszárvágás, rózsaszín cipők

reggel 4

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Belföld

Ismét pörgött a parlament, ahol a tiszás képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, a közmédia átalakítását és az uniós források miatt benyújtott törvénymódosításokat is. Magyar Péter arról beszélt, hogy az állam százmilliókkal támogatta Tusványost, ahova nem merték meghívni. Bóka János rákosista módszerek használatával vádolja a kormányt, a miniszterelnök azzal válaszolt, hogy szerinte ezrek haltak meg Bóka miatt. Itt beszélt Magyar arról is, hogy a tervezett törvényt úgy is szigoríthatnák, hogy azzal elvennék Novák Katalin, Sulyok Tamás és Schmitt Pál juttatásait is.

A Tisza egy huszárvágással intézi el Sulyokot: a benyújtott alkotmánymódosítással a köztársasági elnök megbízatása egyszerűen megszűnik, ezzel a jelek szerint minden jogászkodás meddővé válik, még akkor is, ha Sulyok nem írja alá az őt kirúgó törvényt. Jogvédők szerint a tisztességes eljáráshoz, bár megérdemli sorsát, Sulyoknak is joga lenne.

Fotó: Bankó Gábor/444

Reggel arról írtunk, hogy már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Óbuda ráadásul egyedüli kerületként még a parkolás üzemeltetését is hozzá köthető cégeknek szervezte ki. Bús a kérdésünkre közölte, nem ismeri Z. Zsoltot és nem számít arra, hogy előállítják. Délután őrizetbe vették Bús Balázst, bár nem emiatt, hanem az NKA-botránnyal kapcsolatban, öt másik emberrel együtt.

Nem nekem kell változni, hanem a valóság fogja ráborítani az ajtót a Tisza-kormány politikájára – mondta egy interjúban Orbán Balázs. A Fidesz kampányfőnöke szerint Orbán Viktor továbbra is a patrióta erők egyik vezetője, „mert ez tapasztalaton, tudáson és a letett életműn múlik, és ő ennek a politikai oldalnak a doyenje”.

Fotó: ÖT/Youtube

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Külföld

Bomberdzsekis Everton-szurkoló lehet a brit baloldal utolsó esélye. Keir Starmer lemondása után Andy Burnham lehet Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el. Egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

„Belefáradtunk a korrupcióba” – a Jared Kushnerhez és Ivanka Trumphoz köthető, védett albán partszakaszra tervezett üdülőkomplexum elleni tiltakozás néhány hét alatt környezetvédelmi ügyből a teljes albán politikai-gazdasági rendszer elleni lázadássá vált.

Fotó: ADNAN BECI/AFP

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Foci

Ez most a rózsaszín cipők világbajnoksága: az első másfél forduló után már nehéz nem észrevenni, hogy a futballcipők újra egyszínűek lettek, csak a fekete stoplisok helyét most a rikító rózsaszín vette át.

Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP
Fotó: MICHAEL STEELE/Getty Images via AFP
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