Tiszás huszárvágás, rózsaszín cipők

Jó reggelt a kánikulában, szombattól hőségriadó lép életbe! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Ismét pörgött a parlament, ahol a tiszás képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, a közmédia átalakítását és az uniós források miatt benyújtott törvénymódosításokat is. Magyar Péter arról beszélt, hogy az állam százmilliókkal támogatta Tusványost, ahova nem merték meghívni. Bóka János rákosista módszerek használatával vádolja a kormányt, a miniszterelnök azzal válaszolt, hogy szerinte ezrek haltak meg Bóka miatt. Itt beszélt Magyar arról is, hogy a tervezett törvényt úgy is szigoríthatnák, hogy azzal elvennék Novák Katalin, Sulyok Tamás és Schmitt Pál juttatásait is.
Reggel arról írtunk, hogy már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Óbuda ráadásul egyedüli kerületként még a parkolás üzemeltetését is hozzá köthető cégeknek szervezte ki. Bús a kérdésünkre közölte, nem ismeri Z. Zsoltot és nem számít arra, hogy előállítják. Délután őrizetbe vették Bús Balázst, bár nem emiatt, hanem az NKA-botránnyal kapcsolatban, öt másik emberrel együtt.
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Bomberdzsekis Everton-szurkoló lehet a brit baloldal utolsó esélye. Keir Starmer lemondása után Andy Burnham lehet Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el. Egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.
„Belefáradtunk a korrupcióba” – a Jared Kushnerhez és Ivanka Trumphoz köthető, védett albán partszakaszra tervezett üdülőkomplexum elleni tiltakozás néhány hét alatt környezetvédelmi ügyből a teljes albán politikai-gazdasági rendszer elleni lázadássá vált.
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Ez most a rózsaszín cipők világbajnoksága: az első másfél forduló után már nehéz nem észrevenni, hogy a futballcipők újra egyszínűek lettek, csak a fekete stoplisok helyét most a rikító rózsaszín vette át.
Hűtlen kezelés gyanújával hallgatták ki őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Az első másfél forduló után már nehéz nem észrevenni, hogy a futballcipők újra egyszínűek lettek, csak a fekete stoplisok helyét most a rikító rózsaszín vette át.
A benyújtott alkotmánymódosítással a köztársasági elnök megbízatása egyszerűen megszűnik, ezzel a jelek szerint minden jogászkodás meddővé válik, még akkor is, ha Sulyok nem írja alá az őt kirúgó törvényt. Jogvédők szerint a tisztességes eljáráshoz, bár megérdemli sorsát, Sulyoknak is joga lenne.
Több tucat állam- és kormányfő megy Gdanskba, hogy Ukrajna támogatásáról tárgyaljanak - az ukrán elnök nélkül.
Az egyre frusztráltabb angolok sokat birtokolták a labdát, de csak két-három komolyabb helyzetig jutottak. A döntetlennel mindkét csapat 4 ponttal áll a csoportban.
A törvény értelmében a volt elnök ugyanannyit kap, mint a hivatalban lévő. Ez most egy 6 millió forint körüli összeg havonta.
Holott MOL-vezetők pont akkor adtak el 1,3 milliárd forintért részvényeket. A százmilliárdos nyereségű cég 43 millió forint bírságot kapott az MNB-től. Az ügyben nyomozás folyik.
Andy Burnham lehet Nagy-Britannia következő miniszterelnöke – miután Keir Starmer bejelentette lemondását. A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el. Egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.
Vannak olyan pontok a külpolitikában, amik a későbbi együttműködést ellehetetlenítik - mondta Tusk Orbánról.
Jön a Nyugat-Európát már kitikkasztó, életveszélyes afrikai hőség.
Már Bús Balázs közel tízéves polgármestersége alatt is milliárdos parkfenntartási szerződéseket kötött az óbudai önkormányzat a Z. Zsolthoz köthető céghálóval. Óbuda ráadásul egyedüli kerületként még a parkolás üzemeltetését is hozzá köthető cégeknek szervezte ki. Bús kérdésünkre közölte, nem ismeri Z. Zsoltot és nem számít arra, hogy előállítják.
Nincs politikai reklám kampányon kívül, a parlamenti vizsgálóbizottságok a rendőrség segítségét kérhetik, szigorodnak a vagyonnyilatkozatokról szóló szabályok.
A viking hajókat idéző koreográfia egyértelműen a vb legjobb ünneplése lett.
„Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz?”
A Fidesz kampányfőnöke szerint Orbán Viktor továbbra is a patrióta erők egyik vezetője, „mert ez tapasztalaton, tudáson és a letett életműn múlik, és ő ennek a politikai oldalnak a doyenje”.
A következő napokban csak rosszabb lesz: jön a 39 fokos kánikula. Éjjel is izzadni fogunk.
A 41 éves klasszis lett az első játékos, aki hat világbajnokságon is gólt szerzett, és Eusébiót megelőzve már ő a válogatott vb-gólrekordere.
Amúgy a tiszaújvárosi triatlonfesztiválon is, csak arról nem írnak annyit a médiákokban!
De ködösít, hogy mi lenne a Donbásszal.
A 17 milliárdból eddig 2,16 milliárd került vissza az államhoz, még folyik az ügyben a NAV nyomozása költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával.
„Hé, don! A te ipari méretű korrupciód miatt nem jönnek az uniós források, hagyjál fel a korrupcióval.”
A férfi a rendőrségen beismerte tettét.
Az eredménnyel az újonc Jordánia biztosan kiesett, az argentinok pedig megnyerték a J csoportot.
A mesterséges intelligencia élharcosai saját munkásaiktól veszik el a munkát.
Elsőre nem láttuk át a bonyolult céghálót, a közérdekű adatigénylésünkre kiadott dokumentumokból viszont világosan látszik, hogy Fásy Ádám lányának cégei mégis dolgoztak egy dokumentumfilmen, amit az NKA támogatott.
A vihar és a több mint kétórás esőszünet ellenére a franciák simán verték Irakot, Norvégia viszont megküzdött Szenegállal. A két sztárcsatár már négy-négy gólnál jár, holtversenyben követik az ötgólos Messit a góllövőlistán.
A Jared Kushnerhez és Ivanka Trumphoz köthető, védett albán partszakaszra tervezett üdülőkomplexum elleni tiltakozás néhány hét alatt környezetvédelmi ügyből a teljes albán politikai-gazdasági rendszer elleni lázadássá vált.
A főpolgármester szerint Budapestről kitakarítják a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat
Az új, 6 százalékos kamatszint holnaptól érvényes.
A Bászna Gabona után a másik két céget is felszámolják.
A szakember szerint alkalmazkodnunk kellene a klímaváltozás valóságához.