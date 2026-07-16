Szijjártó piaci melója, Balásy állami megbízásai

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Belföld

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben. A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

Leváltották a NAV két, aranykonvojügyben is érintett vezetőjét.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni, nem lesz többé parlamenti képviselő. A volt külügyminiszter kétszer is személyesen egyeztetett Orbán Viktorral a lemondásáról. Magyar Péter szerint gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése, és más európai országban korrupciónak hívják azt, amit Szijjártó tett. Az MCC Brussels vezetője szerint Szijjártó lemondása nem fest jól, csak a Tisza-kormány erkölcsi tekintélyét erősíti. Közben Ferencz Orsolya mintha egy új párt alakulására utalgatna.

„Ezért ennyit elkérni a piaci ár tíz- vagy akár hússzorosa is lehet” – brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati melókért. TikTok-videó 4 millióért, animációs munka 200 ezres órabérrel, influenszerkampány 8 millióért. Piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk arról, mennyire szálltak el a New Land cégcsoport árai.

Orbán János Dénes több közpénzt kapott a librettóiért, mint az összes budapesti független színház egy év alatt. Tarr Zoltán szerint visszaszereztek 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki közpénzből. L. Simon László arra kérte OJD-t, hogy mondjon le az MMA-tagságáról.

Orbán János Dénes Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

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Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu via AFP

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Fotó: THOMAS COEX/AFP

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