Szijjártó piaci melója, Balásy állami megbízásai

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Belföld

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben. A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

  • Leváltották a NAV két, aranykonvojügyben is érintett vezetőjét.
Illusztráció: Kiss Bence/444

Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni, nem lesz többé parlamenti képviselő. A volt külügyminiszter kétszer is személyesen egyeztetett Orbán Viktorral a lemondásáról. Magyar Péter szerint gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése, és más európai országban korrupciónak hívják azt, amit Szijjártó tett. Az MCC Brussels vezetője szerint Szijjártó lemondása nem fest jól, csak a Tisza-kormány erkölcsi tekintélyét erősíti. Közben Ferencz Orsolya mintha egy új párt alakulására utalgatna.

Forrás

„Ezért ennyit elkérni a piaci ár tíz- vagy akár hússzorosa is lehet” – brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati melókért. TikTok-videó 4 millióért, animációs munka 200 ezres órabérrel, influenszerkampány 8 millióért. Piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk arról, mennyire szálltak el a New Land cégcsoport árai.

Orbán János Dénes több közpénzt kapott a librettóiért, mint az összes budapesti független színház egy év alatt. Tarr Zoltán szerint visszaszereztek 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki közpénzből. L. Simon László arra kérte OJD-t, hogy mondjon le az MMA-tagságáról.

Orbán János Dénes
Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

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Külföldön sincsenek biztonságban a Putyin háborúja elől menekülő oroszok. Törökország hazatoloncolt egy háborúellenes orosz aktivistát, akit egyből őrizetbe is vettek. Ez az első eset, hogy egy NATO-tagállam segédkezik a putyini rezsim elől menekülő oroszok hazajuttatásában, ami egyre hajmeresztőbb történeteket eredményez.

Fotó: DAVIT KACHKACHISHVILI/Anadolu via AFP

Kultúra

Semmi különös, csak egy 3 órás eposz a világirodalom első és legnagyobb hőséről: Christopher Nolan Odüsszeiája nagyszabású feldolgozása Homérosz klasszikusának. Ha nem is forradalmasítja a filmművészetet, azért jól van ez így.

Fotó: UIP-Duna Film/Youtube

Foci

Fotó: THOMAS COEX/AFP

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Akár 100 százalékos vámot is kiszabhat Magyarországra az amerikai kormány a túl sok orosz olaj és gáz miatt

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Urfi Péter
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Ferencz Orsolya mintha egy új párt alakulására utalgatna

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POLITIKA

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A Fidesz nagyon örül, hogy a volt külügyminiszter lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”.

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Tóth József Karácsonynak és Vitézynek: Önök egy év alatt újabb „Hős utcát” hoztak létre a XIII. kerület egy nyugodt környékéből

A XIII. kerület polgármestere szerint áldatlan állapotok alakultak ki Rákosrendezőn.

Molnár Kristóf
Budapest

Az MCC Brussels vezetője szerint „nem fest jól” Szijjártó lemondása, ami csak a Tisza-kormány erkölcsi tekintélyét erősíti

Frank Füredi bízik benne, hogy minél gyorsabban kiszállnak azok a fideszesek, akik ki akarnak szállni.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Magyar Péter szerint minden európai országban korrupciónak hívják azt, amit Szijjártó tett

Mert ahhoz a globális kínai multicéghez igazolt, aminek több száz milliárd forint állami támogatást lobbizott ki korábban.

Molnár Kristóf
POLITIKA

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Az Európa-bajnokok labdával és labda nélkül is fölényben futballozva szedték szét Franciaországot, aminek sztárokkal teli támadósora a 81. percig egyetlen kaput eltaláló lövésig sem jutott.

Benics Márk
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Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni

Nem lesz többé parlamenti képviselő.

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Magyar Péter szerint Szijjártó távozásával „egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése”

A miniszterelnök szerint most már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte eddig a volt külügyminiszter.

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Mészáros Juli
belföld

Szijjártónak volt egy előképe, Kocsis István később börtönben végezte

Nem Szíjjártó Péter az első, aki kormányzati pozícióból helyzetbe hoz egy külföldi céget, majd rögtön utána ott helyezkedik el. Kocsis István is megtette, és ezt még meg is úszta, nem a korrupciógyanús húzás, hanem egy másik stikli miatt ült később évekig.

Szily László
gazdaság
Videó

Szijjártó és a 444 legnagyobb közös pillanatai

Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.

Bokros Dorka, plankog, Sárdi Kristóf
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Mintha egy ügynök beszélne a tartótiszttel – ezek voltak Szijjártó Péter legnagyobb botrányai külügyminiszter korában

Donald Tusk szerint Szijjártó helye a Gazprom igazgatóságában lett volna, de végül a kínai BYD-hoz igazolt. Orbán egyik legfontosabb embere távozik a frontvonalból, akiről leginkább a Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő bizarr kapcsolata marad emlékezetes. Voltak azért más ügyei is.

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Méghozzá ezredesi rangban. Három hét alatt ugrott három rendfokozatot.

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„Ezért ennyit elkérni a piaci ár tíz- vagy akár hússzorosa is lehet” – brutális órabéreket számoltak el Balásy cégei a kormányzati melókért

TikTok-videó 4 millióért, animációs munka 200 ezres órabérrel, influenszerkampány 8 millióért. Piacra dolgozó kreatívokat kérdeztünk arról, mennyire szálltak el a New Land cégcsoport árai.

Német Szilvi
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Ennél nagyobb meccs nincs: Anglia–Argentína a világbajnokságon

Az egyikük feltalálta a focit, a másik az utóbbi fél évszázadban lett a labdarúgás királya. Eddig háromszor találkoztak egyenes kieséses szakaszban, és mindhárom meccs a futballtörténelem klasszikusa lett, tele piros lapokkal, zseniális húzásokkal és elképesztő csalásokkal. De Argentínát, Angliát és a focijukat nagyon sok minden köti össze.

Bede Márton
futball

Két nappal a rajtaütés előtt felhívott Farkas Örs – így kezdődik Hajdu János vallomása az aranykonvojügyben

A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.

Bábel Vilmos
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Messi két gólpasszával a hajrában fordított Argentína Anglia ellen, újra döntőzik a címvédő

Anglia a 85. percig vezetett, de Enzo Fernández és Lautaro Martínez késői góljával a címvédő Argentína 2–1-re nyert, és vasárnap Spanyolországgal játszik a világbajnoki címért.

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Mészáros Juli
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A Rossmann és a Krémmánia közös rendezésében megvalósuló 5. Beauty Expo alkalmából telt meg május 29-én és 30-án az MVM Dome. A kétnapos rendezvényre 6000 jegyet adtak el a szervezők, a látogatók pedig több mint 70 kiállítóval találkozhattak.

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Külföldön sincsenek biztonságban a Putyin háborúja elől menekülő oroszok

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Inkei Bence
külföld