Dunába vizet

reggel 4

Hűvös, jó reggelt kívánok a év ötödik hőkupolájában, a következő hidegfront előtt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel-cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

NER

Bekerültek a függetlenfilmesek is a bizottságba, már nem Káel Csaba dönthet arról, melyik filmet nevezze Magyarország az Oscarra. Vidnyánszky Attila pedig azt mondja, menesztik a Nemzeti Színház éléről.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója beszédet mond A történelem színpadán – a magyar színjátszás a kommunista diktatúra árnyékában című kiállítás megnyitóján 2026. április 10-én
Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Az ügyészség elvitte azokat az iratokat, amiből kiderül, hogyan akarták átjátszani Matolcsy haveri körének a jegybanki alapítványi vagyont.

Demján nevével ígértek pénzt Nagy Mártonék, a milliárdoknak tavaly ősz óta nincs nyoma.

  • A PTE meggondolta magát, mégsem ejtőernyőzhet át hozzájuk a Mediaworks megyei főpropagandistája.
  • Nagy mozgás jön az Alkotmánybíróságon, pár hónapra új elnökhelyettest választottak.
  • 41 épületet vett a határon túl az előző kormány, most nem tudják a minisztériumok, mit csináljanak a romokkal.
  • Vádat emeltek az Alapjogokért Központ szivárványos horogkeresztet rajzolgató propagandistája ellen.
  • Hiába szólította fel a Fidesz, nem adja vissza a mandátumát a frakcióból kizárt újbudai képviselő.

BELFÖLD

Magyar Péter a fenékküszöb építéséről és az elsüllyesztendő bárkákról adott részletes tájékoztatást, és a Fideszt bírálta, amiért 16 év alatt nemhogy nem csináltak semmit, még terveket sem készítettek az ilyen helyzetekre, így mindent nulláról kellett kezdeni. (Magyar beszólása után Garancsi cége felajánlott 10 ezer tonna követ.) Miközben az oroszok szerint remekül halad Paks 2, Magyar arról beszélt, ez a vízállás megkérdőjelezi a kiadott környezetvédelmi engedélyt. (Egyébként leáll Románia utolsó működő atomreaktora is, nem nő a vízszint.)

Dunai fürdőzők Pakson 2026. augusztus 9-én, a háttérben a négyből egy reaktorral üzemelő paksi atomerőmű
Fotó: Németi Róbert/Anadolu via AFP

A zebegényi polgármester azt állítja, megállapodott egy mezőőrrel, hogy lője ki a szomjhalál elől a faluba húzódó vadakat, mire kitört a felháborodás, a mezőőr szerint viszont nem is állapodtak meg.

  • Büntetőeljárás indult a DJ Oti-bulin történt rosszullétek miatt.
  • Forsthoffer Ágnes nem nevezte ki tábornokká Ruszin-Szendi kiszemeltjét.

KÜLFÖLD

Új szintre lépett a Németország elleni drónháború – és bár mindenki tudja, ki áll mögötte, csak épp senki sem mondja ki.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt, és mint azóta kiderült, elsősorban azért, mert Kína titokban közbelépett.

Orosz gabonaterminálokat ért találat Novoroszijszkben, a Fekete-tengeren, és fél évre teljesen leállhat egy orosz finomító az ukrán dróntámadás után. Közben egy 12 éve átállt ukrán parancsnokot robbanthattak fel Szevasztopolban.

  • Üzemzavar a Petlibrónál: leálltak az automatikus okosetetők, világszerte étel nélkül maradtak az apposított háziállatok.
  • Megnéztük, hogyan őrzik a lengyel katonák a belarusz határt.
  • Terroristának nevezte Mike Huckabee amerikai nagykövet a palesztinokat blokád alatt tartó zsidó telepeseket.
  • Törlik a 16 év alattiakat a Facebookról és az Instáról Ausztráliában.
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Vidnyánszky Attila azt mondja, péntek reggel menesztik a Nemzeti éléről

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