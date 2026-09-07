A Fradi sírásói

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BELFÖLD

Hazaárulóztak, majd szeretetországot hirdettek a Kossuth téren, de Ábrahám Róbert nem akart táncolni: Huth Gergely revansot hirdetett, Skrabski Fruzsina Gandhitól idézett, Ábrahám Róbert a kávéházi jobboldalt szidta.

Fotó: Németh Dániel/444

Megemlékeztünk a költőien fiatal Németh „Rezsi” Szilárd, egy blogger és a csepeli kommunisták szemnyitogató kalandjairól.

Évtizedes melóval tette a vesztesek pártjává Orbán a Fideszt, a végén bele is bukott, mégsem jut eszébe másmilyen recept.

Nem is volt valójában pontrendszer Ungerék kiválasztásánál az NVHH-pályázaton – árulta el egy interjúban a tiszás parlamenti alelnök, pedig a Tisza-frakció korábban ennek az ellenkezőjét mondta.

Magyar győzelem a Geoguessr-világbajnokságon: Debre 0-2-ről jött vissza a döntőben, miután úgy betippelte Belaruszt, mintha mindennap arra pecázna.

Feloszlatta magát az aszódi képviselőtestület, még az idén időközi választás jöhet.

„Áruló csicska” – állítása szerint ezekkel a szavakkal támadta meg négy maszkos a Kubatovval kritikus bloggert a Fradi kézicsarnokában.

Németh Balázs kiborult, hogy leadják Pogány Induló koncertjét a közmédiában.

Új elnöke lett a Kutyapártnak.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáért tüntettek a Kossuth téren.

Ismét üzentek a Fradi ultrái.

GAZDASÁG

A böszörményi Paraklétosz két csapattal indult az idei sírásóbajnokságon, az egyik ahogy tavaly, úgy most is a dobogó tetejére állhatott – helyszíni képriportunk Nyergesújfaluból, ahol nem volt elég a lapát, csákány is kellett.

Fotó: Bankó Gábor/444

A keleti vakcinákkal fel akarták pörgetni az oltási programot, de a kínai Sinopharmmal úgy kezdtek oltani 60 felettieket, hogy azt éppen időseken nem tesztelték – ki is derült, hogy kevésbé véd, mint a nyugatiak, de erről Orbánék hallani sem akartak.

Magyar Péter bejelentette, hogy nekimennek a 35 éves autópálya-koncessziónak.

A Fidesz oda szervezte volna ki a neresített tanárképzést, Lannert most bejelentette, hogy megszűnik a tanárképzés az NKE-n.

Debrecen és Szolnok polgármestere arra panaszkodott, hogy nem vehetett részt az egyetemi tanévnyitón.

Sétálva átkelt a Tiszán egy férfi Tiszabőtől nem messze.

KÜLFÖLD

Fenyegető eszkalációs spirálba került Izrael és Törökország: Gáza miatt romlott meg a viszonyuk, majd Szíria miatt vált igazán élessé – mindkét ország hadserege erős, egyaránt az USA szövetségesei, de lehetőleg a másik rovására növelnék a saját befolyásukat a Közel-Keleten.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Soha nem vertek még el ennyi pénzt az angol futballklubok, mint idén – de akkor miért igazolnak külföldre a sztárjaik?

Putyin egy amerikai delegáció miatt elrendelte, hogy három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat.

Rekord eredménnyel nyerte a szélsőjobb a tartományi választást Szász-Anhaltban.

Trump Moszkvába küldte Witkoffot és Kushnert: 3 órán át tárgyaltak Putyinnal – Lavrov pedig igazi háborút emlegetett a lipcsei drónincidens után.

Vučić miniszterelnök lenne.

Tízezrek tüntettek Zágrábban, mert nem viszik el az olaszok a szemetüket Horvátországból.