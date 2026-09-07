A Fradi sírásói

Dögmeleg jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Hazaárulóztak, majd szeretetországot hirdettek a Kossuth téren, de Ábrahám Róbert nem akart táncolni: Huth Gergely revansot hirdetett, Skrabski Fruzsina Gandhitól idézett, Ábrahám Róbert a kávéházi jobboldalt szidta.
Megemlékeztünk a költőien fiatal Németh „Rezsi” Szilárd, egy blogger és a csepeli kommunisták szemnyitogató kalandjairól.
Évtizedes melóval tette a vesztesek pártjává Orbán a Fideszt, a végén bele is bukott, mégsem jut eszébe másmilyen recept.
Nem is volt valójában pontrendszer Ungerék kiválasztásánál az NVHH-pályázaton – árulta el egy interjúban a tiszás parlamenti alelnök, pedig a Tisza-frakció korábban ennek az ellenkezőjét mondta.
A böszörményi Paraklétosz két csapattal indult az idei sírásóbajnokságon, az egyik ahogy tavaly, úgy most is a dobogó tetejére állhatott – helyszíni képriportunk Nyergesújfaluból, ahol nem volt elég a lapát, csákány is kellett.
A keleti vakcinákkal fel akarták pörgetni az oltási programot, de a kínai Sinopharmmal úgy kezdtek oltani 60 felettieket, hogy azt éppen időseken nem tesztelték – ki is derült, hogy kevésbé véd, mint a nyugatiak, de erről Orbánék hallani sem akartak.
Fenyegető eszkalációs spirálba került Izrael és Törökország: Gáza miatt romlott meg a viszonyuk, majd Szíria miatt vált igazán élessé – mindkét ország hadserege erős, egyaránt az USA szövetségesei, de lehetőleg a másik rovására növelnék a saját befolyásukat a Közel-Keleten.
Soha nem vertek még el ennyi pénzt az angol futballklubok, mint idén – de akkor miért igazolnak külföldre a sztárjaik?
Putyin egy amerikai delegáció miatt elrendelte, hogy három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat.
És volt Borízű hang, sőt Hangover is.
A tavalyi ezüst után idén már világbajnok lett a Google Street View-VB-n. 100 ezer dollár volt a pénzdíj.
Ezt a tiszás parlamenti alelnök egy interjúban árulta el, a Tisza-frakció korábban ennek az ellenkezőjét mondta.
Jascsák Béla, a Steinitz–Jascsák–Podhola fedezetsor tagja a csádi misszióban. Melyik Orbán gyerek a legkártékonyabb? Kipixelezett unoka. Stromfeld Aurél emlézete a Frankel Leó utcában. Ki szítja a radikális ligetizmus izzó parazsát? Budaörs válasza Vancouvernek.
Németh Balázs aggódik az M1 hitelessége miatt.
A böszörményi Paraklétosz két csapattal indult az idei sírásóbajnokságon, az egyik ahogy tavaly, úgy most is a dobogó tetejére állhatott. Helyszíni képriportunk Nyergesújfaluból, ahol nem volt elég a lapát, csákány is kellett.
A mutatvány életveszélyes, senki ne csinálja utána.
Gáza miatt romlott meg a viszonyuk, majd Szíria miatt vált igazán élessé. Mindkét ország hadserege erős, egyaránt az USA szövetségesei, de lehetőleg a másik rovására növelnék a saját befolyásukat a Közel-Keleten.
A követelések változatlanok. A hangulat optimistább volt.
A NER húsz év alatt teljesen átalakította a bázisát. Új kutatás mutatja meg, hogyan vált a Fidesz a modernizáció veszteseinek pártjává, és engedte el a középosztályt.
Huth Gergely revansot hirdetett, Skrabski Fruzsina Gandhitól idézett, Ábrahám Róbert a kávéházi jobboldalt szidta. Mozaikkavalkád 2026 szeptemberében.
Szakítottak a társelnöki rendszerrel.
A keleti vakcinákkal fel akarták pörgetni az oltási programot. A kínai Sinopharmmal azonban úgy kezdtek oltani 60 felettieket, hogy azt éppen időseken nem tesztelték. Ki is derült, hogy kevésbé véd, mint a nyugatiak. De erről Orbánék hallani sem akartak.
Az egészségügyi és más ipari hulladék szennyezi a levegőt, talajt, vizet.
A szerb elnök már korábban bejelentette, hogy ezúttal a miniszterelnöki tisztséget célozza meg.
Az amerikai küldöttek vasárnap Zelenszkijjel folytatják Kijevben, a háború lezárása a hivatalos téma.
Ébredés mellé válogatás a hazai lemezkiadók megjelenéseiből, DJ Keyser jóvoltából, az idei Independent Label Fair elé.
Augusztus elején a német hatóságok bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, a kormány szerint Moszkvából rendelték meg a támadást.
Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.
36 fok szeptemberben, unalmas.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban már beszélt arról, hogy rendkívül károsnak tartja a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, amit a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó konzorcium kapott, ezért megvizsgálják, milyen jogi lehetőségeik vannak a beavatkozásra.
A Fidesz a Közszolgálati Egyetem irányításával írta volna át a teljes pedagógusképzést.
Volt már példa tolvaj politikusok mostanihoz hasonló számokérésére. Tanulságos eredménnyel. Megemlékezésünk a költőien fiatal Németh „Rezsi” Szilárd, egy blogger és a csepeli kommunisták szemnyitogató kalandjairól.
Egy amerikai delegáció miatt.
Az exit pollok szerint az AfD 40 százalék fölötti eredményt ért el, mégsem biztos, hogy sikerül egyedül kormányt alakítania.
A testület ötfős, független többsége már április végén benyújtotta az erre vonatkozó indítványt, ám a fideszes polgármester hónapokon át elszabotálta a döntéshozatalt és a törvényességi felhívásokat.
Csoportos garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.
Nem is olyan régen még rendkívül ritkán hagyta ott angol játékos a világ legmagasabb fizetéseket kínáló ligáját, de ma már ez egyre gyakoribb. Még soha nem játszott ennyi angol külföldi topligákban, mint most. Mi az oka a radikális változásnak?
Mindketten a Magyar-kormányt okolják ezért.