A Fradi sírásói

reggel 4

Dögmeleg jó reggelt! Újra itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

BELFÖLD

Hazaárulóztak, majd szeretetországot hirdettek a Kossuth téren, de Ábrahám Róbert nem akart táncolni: Huth Gergely revansot hirdetett, Skrabski Fruzsina Gandhitól idézett, Ábrahám Róbert a kávéházi jobboldalt szidta.

Fotó: Németh Dániel/444

Megemlékeztünk a költőien fiatal Németh „Rezsi” Szilárd, egy blogger és a csepeli kommunisták szemnyitogató kalandjairól.

Évtizedes melóval tette a vesztesek pártjává Orbán a Fideszt, a végén bele is bukott, mégsem jut eszébe másmilyen recept.

Nem is volt valójában pontrendszer Ungerék kiválasztásánál az NVHH-pályázaton – árulta el egy interjúban a tiszás parlamenti alelnök, pedig a Tisza-frakció korábban ennek az ellenkezőjét mondta.

  • Magyar győzelem a Geoguessr-világbajnokságon: Debre 0-2-ről jött vissza a döntőben, miután úgy betippelte Belaruszt, mintha mindennap arra pecázna.
  • Feloszlatta magát az aszódi képviselőtestület, még az idén időközi választás jöhet.
  • „Áruló csicska” – állítása szerint ezekkel a szavakkal támadta meg négy maszkos a Kubatovval kritikus bloggert a Fradi kézicsarnokában.
  • Németh Balázs kiborult, hogy leadják Pogány Induló koncertjét a közmédiában.
  • Új elnöke lett a Kutyapártnak.
  • Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáért tüntettek a Kossuth téren.
  • Ismét üzentek a Fradi ultrái.

GAZDASÁG

A böszörményi Paraklétosz két csapattal indult az idei sírásóbajnokságon, az egyik ahogy tavaly, úgy most is a dobogó tetejére állhatott – helyszíni képriportunk Nyergesújfaluból, ahol nem volt elég a lapát, csákány is kellett.

Fotó: Bankó Gábor/444

A keleti vakcinákkal fel akarták pörgetni az oltási programot, de a kínai Sinopharmmal úgy kezdtek oltani 60 felettieket, hogy azt éppen időseken nem tesztelték – ki is derült, hogy kevésbé véd, mint a nyugatiak, de erről Orbánék hallani sem akartak.

KÜLFÖLD

Fenyegető eszkalációs spirálba került Izrael és Törökország: Gáza miatt romlott meg a viszonyuk, majd Szíria miatt vált igazán élessé – mindkét ország hadserege erős, egyaránt az USA szövetségesei, de lehetőleg a másik rovására növelnék a saját befolyásukat a Közel-Keleten.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Soha nem vertek még el ennyi pénzt az angol futballklubok, mint idén – de akkor miért igazolnak külföldre a sztárjaik?

Putyin egy amerikai delegáció miatt elrendelte, hogy három napig szüneteltessék a Kijev elleni légicsapásokat.

  • Rekord eredménnyel nyerte a szélsőjobb a tartományi választást Szász-Anhaltban.
  • Trump Moszkvába küldte Witkoffot és Kushnert: 3 órán át tárgyaltak Putyinnal – Lavrov pedig igazi háborút emlegetett a lipcsei drónincidens után.
  • Vučić miniszterelnök lenne.
  • Tízezrek tüntettek Zágrábban, mert nem viszik el az olaszok a szemetüket Horvátországból.

És volt Borízű hang, sőt Hangover is.

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