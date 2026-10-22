A szökevény Matolcsy

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai anyagokkal. (Hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
Szerda reggel több helyszínen akciózott a főügyészség MNB-ügyben. Matolcsy Györgyöt őrizetbe vették – ami ellen panasszal élt –, és indítványozták a letartóztatását. (Az őrizetbe vétel előtti este még azt próbálta elmagyarázni, miért nem kórházat építettek az alapítványok létrehozása helyett.) Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorsra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.
Az ügyészség megírta, hogy arról az ügyről van szó, amit a 444 írt meg tavaly, és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen.
Orbán egyébként már januárban megmondta, hogy Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami neki jár. Havasi Bertalan szerint a törvény, a tisztességes eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik. Ha eljön Orbán Viktorért is az ÁVH, te mit teszel akkor? – tette fel a kérdést Bencsik András.
Fürcht Pál a végrehajtásokat vizsgáló bizottság elé járult, és politikailag befolyásolt legfőbb ügyészségi utasításokról meg titkosszolgálati kavarásokról beszélt.
Elképesztően kifeszített lett a jövő évi költségvetés, de azért még összejöhet: egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.
A Závecz Research közvélemény-kutatása szerint a Tisza Pártnak 4,2 millió híve van, míg a Fidesz-KDNP-nek csak 1,6 millió maradt. Szét is hullott a Fidesz-frakció Győrben: 8 ember lépett ki az eddig 14 fős képviselőcsoportból, Csak Győr néven alapítanak saját frakciót.
Volodimir Zelenszkij kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, ez az ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború lezárásának megvalósítható módja, de Ukrajna biztonsági garanciákat kér.
A volt jegybankelnök nem tett vallomást.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak a vallomástételt megtagadták.
November 5-én várják.
Fürcht Pál az ügyészség vezetőinek azt tanácsolta, gondolják át, mit csináltak rosszul. A volt főügyész elmesélte, hogyan próbálták meg felülről leállítani a Völner elleni eljárást. Továbbá hazugságvizsgálón állítaná, hogy Rogánék semmit nem húztak ki az ügy irataiból.
És egyébként is, szerinte a kormány is építhetett volna kórházat a jegybank osztalékából.
„Egyidőben az útlevelet megküldöm” – írta kézzel írt levelében a magyar futballválogatott 2019-től kezdve elvileg sportdiplomáciai feladatokat is ellátó volt csapatkapitánya.
Nem biztos, hogy az örökös békemenetelő Demokrata-főszerkesztő szinkronban van a Fidesszel, de úgy tűnik, mélyen megrendítette Matolcsy György őrizetbe vétele.
Havasi Bertalan szerint a törvény, a tisztességes eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik.
A jegybanki alapítványok vagyonkezelője úgy adta volna kölcsön 5 évre az alapkezeléssel foglalkozó leányvállalatát, hogy annak a tulajdonjoga átszállt volna a Matolcsy-cégbirodalom címén elérhető, Száraz Istvánhoz köthető magántőkealaphoz. Mindezt Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján.
Estére ígértek részleteket.
A Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen akciózik.
A volt jegybankelnök fiát a rendőrség gazdasági csalás miatt körözi, ahogy Stofa Györgyöt is.
A párizsi olimpia óta nem hajlandó fizetni a stábtagjainak.
Az üzletember úgy érezte, ideje tisztáznia, mi köze van – vagy nincs – a Felis Magántőkealaphoz, a Quartz Alapkezelőhöz vagy éppen Matolcsy Ádámhoz, ezért küldött egy terjedelmes közleményt.
A belügyminiszter szerint a NATO-tagállamok ellen hibrid hadviselés zajlik.
„Idős emberről van szó, aki rendezett körülmények között él, szoros családi kötelékekkel rendelkezik.” Elkezdődött az exjegybankelnök kihallgatása.
8-an léptek ki az eddig 14 fős képviselőcsoportból, Csak Győr néven alapítanak saját frakciót.
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének letartóztatását kezdeményezte az ügyészség. Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.
Miután Donald Trumppal egyeztetett.
A francia tüntetéshullámot meglovagolva.
És ez be is fog következni, mondta a 444 kérdésére a nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Átadták az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket.
Ez az ukrán elnök szerint a háború lezárásának megvalósítható módja, de Ukrajna biztonsági garanciákat kér.
A közvélemény-kutató októberi felmérése szerint a Fidesz-KDNP aktív szavazóinak száma egymillióval alacsonyabb az áprilisban mértnél.
Erről beszélt az amerikai alelnök, aki Budapesten biztosította támogatásáról a Fideszt, ami pár nappal később történelmi vereséget szenvedett.
A volt főügyész arról is beszélt, hogy Varga Judit az általuk ismert információk szerint semmit nem tudott a végrehajtói korrupcióról, még az is felmerült, hogy bevonják a nyomozásba. Fürchtöt hamarosan zárt ülésen is meghallgatják, ahol minősített adatokról is beszélhet majd.
De azért még összejöhet. Egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.
A Fidesz személyeskedett, a KDNP és a Mi Hazánk Baka András sortűzperben hozott ítéletével indokolta döntését, de Toroczkai mondott még mást is.