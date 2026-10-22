A szökevény Matolcsy

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MATOLCSYÉK

Szerda reggel több helyszínen akciózott a főügyészség MNB-ügyben. Matolcsy Györgyöt őrizetbe vették – ami ellen panasszal élt –, és indítványozták a letartóztatását. (Az őrizetbe vétel előtti este még azt próbálta elmagyarázni, miért nem kórházat építettek az alapítványok létrehozása helyett.) Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorsra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.

Az ügyészség megírta, hogy arról az ügyről van szó, amit a 444 írt meg tavaly, és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen.

Orbán egyébként már januárban megmondta, hogy Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami neki jár. Havasi Bertalan szerint a törvény, a tisztességes eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik. Ha eljön Orbán Viktorért is az ÁVH, te mit teszel akkor? – tette fel a kérdést Bencsik András.

Száraz István öt oldalon keresztül magyarázta, hogy régóta semmit sem tud a hozzá kötött cégek körüli milliárdos kavarásokról.

Az MNB vizsgálóbizottsága vezetőszáron is várja Matolcsy Györgyöt a meghallgatásra.

BELFÖLD

Fürcht Pál a végrehajtásokat vizsgáló bizottság elé járult, és politikailag befolyásolt legfőbb ügyészségi utasításokról meg titkosszolgálati kavarásokról beszélt.

Fotó: Németh Dániel/444

Elképesztően kifeszített lett a jövő évi költségvetés, de azért még összejöhet: egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.

A Závecz Research közvélemény-kutatása szerint a Tisza Pártnak 4,2 millió híve van, míg a Fidesz-KDNP-nek csak 1,6 millió maradt. Szét is hullott a Fidesz-frakció Győrben: 8 ember lépett ki az eddig 14 fős képviselőcsoportból, Csak Győr néven alapítanak saját frakciót.

Nem sült el jól túl J. D. Vance kiállása Orbán mellett, ezért soha többé nem kampányol külföldi politikus mellett.

Dzsudzsák Balázs kézzel írt levélben vette tudomásul Nyírlugoson, hogy vissza kell küldenie a diplomata-útlevelét.

Magyar Péter szerint szégyen és gyalázat, hogy az ellenzék nem lesz ott az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésén.

Büntetőeljárás fenyegeti Héder Barnát, 50 millió forinttal tartozik, senki sem tudja elérni, a cégét felszámolják.

Krasznahorkai László, Enyedi Ildikó és Jeszenszky Géza is állami kitüntetést kapott.

KÜLFÖLD

Volodimir Zelenszkij kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, ez az ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború lezárásának megvalósítható módja, de Ukrajna biztonsági garanciákat kér.

Volodimir Zelenszkij 2026. február 24-én Kijevben. Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP