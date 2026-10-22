A szökevény Matolcsy

reggel 4

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MATOLCSYÉK

Szerda reggel több helyszínen akciózott a főügyészség MNB-ügyben. Matolcsy Györgyöt őrizetbe vették – ami ellen panasszal élt –, és indítványozták a letartóztatását. (Az őrizetbe vétel előtti este még azt próbálta elmagyarázni, miért nem kórházat építettek az alapítványok létrehozása helyett.) Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorsra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.

Az ügyészség megírta, hogy arról az ügyről van szó, amit a 444 írt meg tavaly, és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen.

Forrás: police.hu

Orbán egyébként már januárban megmondta, hogy Matolcsy-ügyben mindenki megkapja, ami neki jár. Havasi Bertalan szerint a törvény, a tisztességes eljáráshoz való jog és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik. Ha eljön Orbán Viktorért is az ÁVH, te mit teszel akkor? – tette fel a kérdést Bencsik András.

BELFÖLD

Fürcht Pál a végrehajtásokat vizsgáló bizottság elé járult, és politikailag befolyásolt legfőbb ügyészségi utasításokról meg titkosszolgálati kavarásokról beszélt.

Fotó: Németh Dániel/444

Elképesztően kifeszített lett a jövő évi költségvetés, de azért még összejöhet: egy csomó mindent nem tudunk még, de amit igen, az alapján valóban igazságosabb irányba fordult a magyar állam.

A Závecz Research közvélemény-kutatása szerint a Tisza Pártnak 4,2 millió híve van, míg a Fidesz-KDNP-nek csak 1,6 millió maradt. Szét is hullott a Fidesz-frakció Győrben: 8 ember lépett ki az eddig 14 fős képviselőcsoportból, Csak Győr néven alapítanak saját frakciót.

  • Nem sült el jól túl J. D. Vance kiállása Orbán mellett, ezért soha többé nem kampányol külföldi politikus mellett.
  • Dzsudzsák Balázs kézzel írt levélben vette tudomásul Nyírlugoson, hogy vissza kell küldenie a diplomata-útlevelét.
  • Magyar Péter szerint szégyen és gyalázat, hogy az ellenzék nem lesz ott az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésén.
  • Büntetőeljárás fenyegeti Héder Barnát, 50 millió forinttal tartozik, senki sem tudja elérni, a cégét felszámolják.
  • Krasznahorkai László, Enyedi Ildikó és Jeszenszky Géza is állami kitüntetést kapott.

KÜLFÖLD

Volodimir Zelenszkij kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, ez az ukrán elnök szerint az orosz–ukrán háború lezárásának megvalósítható módja, de Ukrajna biztonsági garanciákat kér.

Volodimir Zelenszkij 2026. február 24-én Kijevben.
Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP
  • A Wall Street Journal szerint Elon Musk rendelte el az ukrán katonák által használt Starlink lassítását.
  • Az osztrákok szerint külföldi befolyásra utaló jelek vannak a franciaországi zavargások mögött, de Görögországban is tüntetések kezdődtek az oktatásért.
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