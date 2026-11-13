Csodák és csodavárások

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, rengeteg eső és egy eseménydús nap után.
Csak kapkodhattuk a fejünket ismét a belpolitikai történéseken: Varga Judit szerdai meghallgatása, majd az esti kommentcsata után Magyar Péter csütörtökön Dublinból jelentette be, hogy a kormány egy sor döntést hozott a nők védelmében, köztük a szívhangrendelet átalakítását és az isztambuli egyezmény ratifikálását. Régóta követelték ezt a hazai nőjogi szervezetek, arról, hogy milyen gyakorlati következményei lesznek a változásoknak, a Patent Egyesület jogászát, Spronz Júliát kérdeztük.
Varga Judit meghallgatásán a nézők között ült egy nő, aki láthatóan végigszörnyülködte az egészet. Elértük Gabriellát, aki elmondta nekünk, hogy devizakárosultként kétszer is kidobtak otthonából a végrehajtók, és már korábban is bejárt a parlamentbe.
Orbán Viktor az Ultrahangnak adott interjút, többek között az öccséről és Varga Juditról is beszélve. Vargáról már az interjú előtti miniinterjúban is beszélt, ahol elmondta, a volt minisztere többször is le akart mondani a borzalmas otthoni állapotok miatt, de rábeszélte, hogy maradjon. Orbán Áronnal kapcsolatos hír volt, hogy kétszer is dolgozott a Pécsi Tudományegyetemnek, de nem mondhatni, hogy sokat fizettek volna neki ezért.
Tegnap megírtuk, hogy a Microsoft-botrányt végigasszisztáló vezetőt nevezték ki a kormány központi közbeszerzéseinek irányítására, aki a PM szerint csak technikai lebonyolító volt, írtunk arról, hogy a móri mészárlást nyomozta, majd az adóhivatal feddhetetlenségéért is felelt Pintér Sándor jobbkeze, akinek a fiát áfacsalással kaphatták el, továbbá a NAV közölte, hogy összesen 54,5 milliárd forintot keresnek a gázkereskedelemre épülő adócsaló cégeken, és írtunk arról is, hogy költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV a cégek után, amelyek a magyar űrmisszió kiállítását csinálták a Millenárison.
Hír volt még, hogy
Teddy Riner személyében az egyik legnépszerűbb francia sportoló is ringbe lép a francia elnökjelöltségért, és még mások is beszállhatnak a versenybe. Pedig a mezőnynek ilyenkor már inkább szűkülnie kellene, de egyelőre nem látni, ki győzhetné le a szélsőjobbot.
Írtunk arról, hogy a német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta fel arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának, és ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.
Mentek tovább az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások, legalábbis az orosz-amerikai része, amivel Moszkva nagyon elégedett volt az első hírek szerint. Háborúval kapcsolatos hír volt, hogy kiszivárgott adatok szerint legalább 11 ezer külföldi halt meg a harcokban Ukrajnában, Oroszország oldalán, valamint hogy felrobbantottak egy autót Szentpéterváron, az áldozat egy orosz ezredes.
Az Egyesült Államokban folytatódott a demokrata tarolás, miután eldőlt, hogy Mississippiben is az ő jelöltjük nyert, így 140 év után lesz ismét fekete szenátora az államnak, míg a nap legfontosabb fejleménye persze alighanem az volt, hogy lemondott Jensen Huang az Nvidia éléről, ennek világgazdasági hatásait majd csak a következő időszakban fogjuk látni. És hír volt még, hogy
Mit is visel az a táplálkozó Mészárost bámuló nő, aki Szexifehérnemű-mintás kötényhez húzott horvát válogatott szurkolói sapkát? A NER legvadabb és legviccesebb fotóit állította ki Bankó Gábor, a 444 fotóriportere, Szily László mondta a megnyitóbeszédet, amit most cikkünkben sok fényképpel közlünk.
AI és nők, illetve női munkák voltak a legutóbbi Tyúkól témái.
Cser-Palkovics András, a város fideszes polgármestere szerint az eredeti feljelentés „a jogi nonszensz kategóriába esett”.
A német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának. Ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.
A botrányok után a piacvezető chipgyártó részvényárai őrületes zuhanásba kezdtek, ami nem tetszett az igazgatótanácsnak.
Biztos, hogy venned kell a blackfridaynovemberben egy AI-val megspékelt háztartási eszközt? Túl azon, hogy simán lehet, hogy nem spórolsz egy forintot sem, a csomó pénz mellé az adataiddal és akár az időddel is fizetsz. Mi ezektől (IS) parázunk az AI kapcsán.
2025 májusában nyitották meg az ideiglenesnek tervezett, űrkutatásos, -utazásos kiállítást, amire azóta már milliárdokat költöttek el. A kivitelező és az üzemeltető cég most az adóhivatal fókuszába került.
„Miközben a Fidesz színvonaltalan szappanoperával megpróbálta elterelni a figyelmet…” – írta Magyar Péter, nem sokkal később pedig már Dublinból kommentelte az átutalási bizonylatot Varga Juditnak, aki nem hinné.
A miniszterelnök közölte, megváltoztatják a szívhangrendeletet is és eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.
Gabriella ellopta a showt a gesztusaival és mimikájával, amit a Vargára irányított kamerák is vettek. Az interneten végigsöpörtek a felvételek, lánya azzal hívta fel, hogy „anyu, híres lettél!”. A 67 éves nő korábban is bejárt a parlamentbe az akkori jobbikos frakció révén, és Trócsányi pénteki meghallgatásán is ott akar lenni.
Az ukrán és az orosz delegáció az amerikaival közösen tárgyal majd a tűzszünetről, de Európa is részt vehet a megbeszélésen.
A vám január elsején lépne életbe.
Scott Colom megélhetési költségekre építő kampánya és a korábban passzív fekete választók mozgósítása is hozzájárult a demokraták történelmi győzelméhez egy olyan államban, ahol a párt 1982 óta nem nyert szenátusi választást, Donald Trump pedig két éve még 23 százalékponttal győzött.
A robbanószerkezetet az autó aljára rögzítették.
Mit is visel az a táplálkozó Mészárost bámuló nő, aki Szexifehérnemű-mintás kötényhez húzott horvát válogatott szurkolói sapkát? A NER legvadabb és legviccesebb fotóit állította ki a 444 fotóriportere. Éld át újra az abszurd őrületet biztonságos körülmények között.
Aláírták a megállapodást, jövő év elején jön az új rendszer.
Nem mindig volt az úgy, hogy a KDNP-re nem lehetett szavazni.
Az adóhivatal közleménye szerint „a nyomozati tevékenység jogszerű és szakszerű végrehajtását az eljárásban résztvevő személyek nem vitatták”.
Négy órában szakértett.
Mázli, hogy a tragikus hős nem kutyát, gyereket, divatos törpesertést vagy Kiss László óbudai polgármestert kötözte a rácshoz, csak egy biciklit.
Az államtitkár 2024-ben azt állította, hogy szakmai szervezetek ajánlására tartja fent a vénykötelezettséget a kormány. Ez egy konkrét hazugság volt.
A migránsellenes Fidesz elnöke először adott interjút, mióta vezetőszáron vitték el az embercsempészettel gyanúsított öccsét. Szerinte az öccse rendes, jólelkű gyerek, 100 százalékig biztos, hogy ártatlan.
További 33, korábban az Otthon Start keretében kiemelt lakásberuházást is külön felülvizsgálnak az önkormányzatokkal és a beruházókkal együtt.
Pete Hegsethék az elesett katonák emlékművénél nevetgéltek és beszélgettek, mire a sírt őrző katona figyelmeztette őket, hogy tanúsítsanak több tiszteletet.
A Microsoft-szerződés megkötésekor Novák-Soós Zsuzsanna volt a NAV közbeszerzésekért felelős vezetője. Ugyanabben az időszakban volt a NAV Informatikai Fejlesztési Főosztályának vezetője Tiborcz Péter, aki Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének a testvére. Az ügyet az amerikai hatóságok derítették fel.
Ez idő alatt rendezésért és színjátszásért további 16,5 millió forintot számlázott ki Eperjes a színháznak.
Bolcsik Zoltán rendőrként kezdte, kacskaringós pálya után 2010-ben Pintér emelte magasba. Ő volt a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezére, a korrupt rendvédelmi dolgozókat kellett kiszűrnie. Kapcsolt le áfacsaló extitkosszolgákat, meghívták a NAV-alvezér hírhedt magánbulijába. Most az ő fiát gyanúsíthatják meg áfacsalással.
Teddy Riner személyében az egyik legnépszerűbb francia sportoló is ringbe száll, és még mások is beszállhatnak a versenybe. Pedig a mezőnynek ilyenkor már inkább szűkülnie kellene, de egyelőre nem látni, ki győzhetné le a szélsőjobbot.
A külföldi halottak 80 százaléka a volt Szovjetunió országaiban született, de érkeztek Nepálból, Srí Lankából, Kolumbiából, Kenyából és Nigériából is.
„Nem csináltunk semmi olyasmit, amiért felelősségre lehetne minket vonni” – állította a volt miniszterelnök, aki szerint vadásznak rá, de „nem mindig a vadász győz”.
A kínai elnök közölte, hogy Kína kész tárgyalni Tajvannal az „egy Kína” elvének elfogadása alapján.
Először közöltek hivatalos adatot a nagyjából két éve zajló eljárásban arról, mekkora kárt okozhatott a költségvetésnek a gigantikus áfacsalás. A NAV két igazgatóságától is kaptunk válaszokat, röpködtek a tízmilliárdos tételek.
Milyen gyakorlati követelményeket hozhat az Isztambuli Egyezmény ratifikálása, mi vezetett Magyar Péter bejelentéséig és mi lehet a nőjogi civil szervezetek szerepe a folytatásban? A Patent Egyesület jogászát, Spronz Júliát kérdeztük.