Csodák és csodavárások

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, rengeteg eső és egy eseménydús nap után.

Az élet itthon

Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban 2026. november 10-én
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Csak kapkodhattuk a fejünket ismét a belpolitikai történéseken: Varga Judit szerdai meghallgatása, majd az esti kommentcsata után Magyar Péter csütörtökön Dublinból jelentette be, hogy a kormány egy sor döntést hozott a nők védelmében, köztük a szívhangrendelet átalakítását és az isztambuli egyezmény ratifikálását. Régóta követelték ezt a hazai nőjogi szervezetek, arról, hogy milyen gyakorlati következményei lesznek a változásoknak, a Patent Egyesület jogászát, Spronz Júliát kérdeztük.

Forrás: Reddit

Varga Judit meghallgatásán a nézők között ült egy nő, aki láthatóan végigszörnyülködte az egészet. Elértük Gabriellát, aki elmondta nekünk, hogy devizakárosultként kétszer is kidobtak otthonából a végrehajtók, és már korábban is bejárt a parlamentbe.

Orbán Viktor az Ultrahangnak adott interjút, többek között az öccséről és Varga Juditról is beszélve. Vargáról már az interjú előtti miniinterjúban is beszélt, ahol elmondta, a volt minisztere többször is le akart mondani a borzalmas otthoni állapotok miatt, de rábeszélte, hogy maradjon. Orbán Áronnal kapcsolatos hír volt, hogy kétszer is dolgozott a Pécsi Tudományegyetemnek, de nem mondhatni, hogy sokat fizettek volna neki ezért.

Tegnap megírtuk, hogy a Microsoft-botrányt végigasszisztáló vezetőt nevezték ki a kormány központi közbeszerzéseinek irányítására, aki a PM szerint csak technikai lebonyolító volt, írtunk arról, hogy a móri mészárlást nyomozta, majd az adóhivatal feddhetetlenségéért is felelt Pintér Sándor jobbkeze, akinek a fiát áfacsalással kaphatták el, továbbá a NAV közölte, hogy összesen 54,5 milliárd forintot keresnek a gázkereskedelemre épülő adócsaló cégeken, és írtunk arról is, hogy költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV a cégek után, amelyek a magyar űrmisszió kiállítását csinálták a Millenárison.

Hír volt még, hogy

Világ

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Teddy Riner személyében az egyik legnépszerűbb francia sportoló is ringbe lép a francia elnökjelöltségért, és még mások is beszállhatnak a versenybe. Pedig a mezőnynek ilyenkor már inkább szűkülnie kellene, de egyelőre nem látni, ki győzhetné le a szélsőjobbot.

Írtunk arról, hogy a német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta fel arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának, és ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.

Mentek tovább az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások, legalábbis az orosz-amerikai része, amivel Moszkva nagyon elégedett volt az első hírek szerint. Háborúval kapcsolatos hír volt, hogy kiszivárgott adatok szerint legalább 11 ezer külföldi halt meg a harcokban Ukrajnában, Oroszország oldalán, valamint hogy felrobbantottak egy autót Szentpéterváron, az áldozat egy orosz ezredes.

Az Egyesült Államokban folytatódott a demokrata tarolás, miután eldőlt, hogy Mississippiben is az ő jelöltjük nyert, így 140 év után lesz ismét fekete szenátora az államnak, míg a nap legfontosabb fejleménye persze alighanem az volt, hogy lemondott Jensen Huang az Nvidia éléről, ennek világgazdasági hatásait majd csak a következő időszakban fogjuk látni. És hír volt még, hogy

Fotók

Fotó: Bankó Gábor/444

Mit is visel az a táplálkozó Mészárost bámuló nő, aki Szexifehérnemű-mintás kötényhez húzott horvát válogatott szurkolói sapkát? A NER legvadabb és legviccesebb fotóit állította ki Bankó Gábor, a 444 fotóriportere, Szily László mondta a megnyitóbeszédet, amit most cikkünkben sok fényképpel közlünk.

Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

AI és nők, illetve női munkák voltak a legutóbbi Tyúkól témái.

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