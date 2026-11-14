Hétvégi olvasnivalók Orbán Áron bukásáról, elásott milliárdokról, hibákról, tűzoltásokról és hasonlóakról

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legfontosabb-nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Micsoda hét volt már megint: a hétköznapok Orbán Áron elfogásával indultak és Seszták Miklóshoz köthető milliárdok előásásáig tartottak. Mi a héten írtunk arról, hogy mit lehet tudni Orbán testvérének eddigi pályájáról, és meghallgattuk az interjút, amiben Orbán Viktor elmondta, miért nem fogja meglátogatni a börtönben az öccsét.

De ez még messze nem minden: szerdán hallgatta meg Varga Judit egykori minisztert a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság, de az ülés elsősorban nem a végrehajtással kapcsolatos kérdések miatt lett emlékezetes. Varga hevesen támadta a sajtót, mert szerinte soha egy jó szót nem írtak róla, és sokat beszélt volt férjéről, Magyar Péterről is, többek között arra is kitérve, hogy Magyar elmaradt a gyerektartással. Ebből aztán estére a nyilvánosság előtt zajló kellemetlen kommentcsata lett a miniszterelnök és az exminiszter között.

Egyszer majd talán megtudjuk, hogy mindez mennyire járult hozzá, de másnap Magyar váratlanul Dublinból jelentette be, hogy egy sor, a nők védelme szempontjából nagyon fontos intézkedésről döntött a kormány. Arról, hogy mit jelentenek a változások, Spronz Júliával, a Patent jogászával beszélgettünk, és jelentkezett tematikus extra epizóddal a Tyúkól is. Pénteken pedig összefoglaltuk, hogy hogyan nézett ki Magyar Péter nagyon hektikus hete, ki nem kényszerített hibákkal és bravúros tűzoltással.

Forrás: Reddit

Bemutattuk annak a nőnek a történetét, aki a teremben ülve szörnyülködte végig Varga Judit meghallgatását, és ott voltunk másnap is, amikor a Fidesz három másik korábbi miniszterét kérdezte a bizottság. Megnéztük, mire költené a kormány a hadiipari óriáshitelt, a prágai merénylet nyomán beszéltünk a radikalizmussal foglalkozó kutatóval, és ott voltunk a lombkoronasétányos polgármester perének első tárgyalásán is, ahol erdőfilozófiai fejtegetésekbe bocsátkozott. Valamint részletesen írtunk arról, hogy

  • a móri mészárlást nyomozta, majd az adóhivatal feddhetetlenségéért is felelt Pintér Sándor jobbkeze, akinek a fiát áfacsalással kaphatták el,
  • Matolcsy György munkaköri feladatokra hivatkozva kért diplomata-útlevelet Matolcsy Ádámnak,
  • költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV a cégek után, amelyek a magyar űrmisszió kiállítását csinálták a Millenárison,
  • a Microsoft-botrányt végigasszisztáló vezetőt nevezték ki a kormány központi közbeszerzéseinek irányítására, aki a PM szerint csak technikai lebonyolító volt,
  • bemutattuk a fideszest, aki a választási vereség óta nyilvánosan dokumentálja, milyen állapotban vannak a párt vidéki szervezetei,
  • és arról is írtunk, hogy miért annyira visszás, ahogy a rendőrség az apró füves fogásokról kommunikál.

És ha mindez nem lenne elég, összefoglaltuk a héten kitört balhét Leiner Laura, a Szent Johanna Gimi szerzője és a Refresher között.

Világ

Fotó: Oliver Adámek

A magyar politikához is szorosan kapcsolódott az a vajdasági hangfelvétel, ami azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében. És szintén bőven fordultak elő belpolitikai témák abban az interjúnkban, amit a magyarországi választásokról könyvet is író cseh újságíróval, Oliver Adámekkel készítettünk.

írtunk arról, hogy csodavárás zajlik éppen Franciaországban, de hiába vannak már politikán kívüli jelöltek is, egyelőre nem látni, ki győzhetné le jövőre Le Pent, és arról, hogy Friedrich Merz éppen Magyar Péter mellett üzente meg az Ukrajna támogatásából kimaradni akaró EU-tagországoknak, hogy nincs ingyen ebéd.

Az Egyesükt Államokban miután Mississippi államot is vitték a demokraták, arról írtunk, hogy egy 28 másodperces reklám is kellett ahhoz, hogy 140 év után újra fekete szenátora legyen az államnak.

Az amerikai választásokkal kapcsolatban még megmutattuk, hogy az adatközpontok gyűlölete hogyan vált pártokon átívelő üggyé, és a hét legnagyobb viharokat vető sztorija is ehhez kapcsolódott, miután kiderült, hogy az AI-boom megkerülhetetlen szereplőjét, az Nvidiát alapító és vezető Jensen Huangnak viszonya volt egy kínai kémnővel. Mi még a botrány kirobbanásakor írtunk hosszabban az ügyről, azóta Huang már le is mondott, de az ügy tényleges következményeit még nem látni.

Fotók

Fotó: Bankó Gábor/444

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Podcast

Illusztráció: Kiss Bence/444

A már említett rendkívüli Tyúkólon kívül volt egy hagyományos epizód is a héten, ami az AI és a munkák, valamint a főleg nők által végzett munkák viszonyát vizsgálta.

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