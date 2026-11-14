Hétvégi olvasnivalók Orbán Áron bukásáról, elásott milliárdokról, hibákról, tűzoltásokról és hasonlóakról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legfontosabb-nagyobb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Micsoda hét volt már megint: a hétköznapok Orbán Áron elfogásával indultak és Seszták Miklóshoz köthető milliárdok előásásáig tartottak. Mi a héten írtunk arról, hogy mit lehet tudni Orbán testvérének eddigi pályájáról, és meghallgattuk az interjút, amiben Orbán Viktor elmondta, miért nem fogja meglátogatni a börtönben az öccsét.
De ez még messze nem minden: szerdán hallgatta meg Varga Judit egykori minisztert a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság, de az ülés elsősorban nem a végrehajtással kapcsolatos kérdések miatt lett emlékezetes. Varga hevesen támadta a sajtót, mert szerinte soha egy jó szót nem írtak róla, és sokat beszélt volt férjéről, Magyar Péterről is, többek között arra is kitérve, hogy Magyar elmaradt a gyerektartással. Ebből aztán estére a nyilvánosság előtt zajló kellemetlen kommentcsata lett a miniszterelnök és az exminiszter között.
Egyszer majd talán megtudjuk, hogy mindez mennyire járult hozzá, de másnap Magyar váratlanul Dublinból jelentette be, hogy egy sor, a nők védelme szempontjából nagyon fontos intézkedésről döntött a kormány. Arról, hogy mit jelentenek a változások, Spronz Júliával, a Patent jogászával beszélgettünk, és jelentkezett tematikus extra epizóddal a Tyúkól is. Pénteken pedig összefoglaltuk, hogy hogyan nézett ki Magyar Péter nagyon hektikus hete, ki nem kényszerített hibákkal és bravúros tűzoltással.
Bemutattuk annak a nőnek a történetét, aki a teremben ülve szörnyülködte végig Varga Judit meghallgatását, és ott voltunk másnap is, amikor a Fidesz három másik korábbi miniszterét kérdezte a bizottság. Megnéztük, mire költené a kormány a hadiipari óriáshitelt, a prágai merénylet nyomán beszéltünk a radikalizmussal foglalkozó kutatóval, és ott voltunk a lombkoronasétányos polgármester perének első tárgyalásán is, ahol erdőfilozófiai fejtegetésekbe bocsátkozott. Valamint részletesen írtunk arról, hogy
És ha mindez nem lenne elég, összefoglaltuk a héten kitört balhét Leiner Laura, a Szent Johanna Gimi szerzője és a Refresher között.
A magyar politikához is szorosan kapcsolódott az a vajdasági hangfelvétel, ami azt mutatja meg, hogyan szervezték meg a határon túli levélszavazást a Fidesz érdekében. És szintén bőven fordultak elő belpolitikai témák abban az interjúnkban, amit a magyarországi választásokról könyvet is író cseh újságíróval, Oliver Adámekkel készítettünk.
írtunk arról, hogy csodavárás zajlik éppen Franciaországban, de hiába vannak már politikán kívüli jelöltek is, egyelőre nem látni, ki győzhetné le jövőre Le Pent, és arról, hogy Friedrich Merz éppen Magyar Péter mellett üzente meg az Ukrajna támogatásából kimaradni akaró EU-tagországoknak, hogy nincs ingyen ebéd.
Az Egyesükt Államokban miután Mississippi államot is vitték a demokraták, arról írtunk, hogy egy 28 másodperces reklám is kellett ahhoz, hogy 140 év után újra fekete szenátora legyen az államnak.
Az amerikai választásokkal kapcsolatban még megmutattuk, hogy az adatközpontok gyűlölete hogyan vált pártokon átívelő üggyé, és a hét legnagyobb viharokat vető sztorija is ehhez kapcsolódott, miután kiderült, hogy az AI-boom megkerülhetetlen szereplőjét, az Nvidiát alapító és vezető Jensen Huangnak viszonya volt egy kínai kémnővel. Mi még a botrány kirobbanásakor írtunk hosszabban az ügyről, azóta Huang már le is mondott, de az ügy tényleges következményeit még nem látni.
Mit is visel az a táplálkozó Mészárost bámuló nő, aki Szexifehérnemű-mintás kötényhez húzott horvát válogatott szurkolói sapkát? A NER legvadabb és legviccesebb fotóit állította ki Bankó Gábor, a 444 fotóriportere, Szily László mondta a megnyitóbeszédet, amit most cikkünkben sok fényképpel közlünk.
A már említett rendkívüli Tyúkólon kívül volt egy hagyományos epizód is a héten, ami az AI és a munkák, valamint a főleg nők által végzett munkák viszonyát vizsgálta.
Közérdekű adatigénylésünkre adott válasz alapján a jelenleg szökésben lévő Matolcsy Ádám diplomata-útlevelét tavaly nyáron az MNB kérésére tiltotta le a Külügyminisztérium.
Lehallgatás, elmaradt tartásdíj, Tavaszi szél, Magyar Péter-i pokol - a volt igazságügy miniszter sok témát felhozott, amikor a Völner-Schadl-ügyről kérdezték a parlamentben. Az újságíróktól közben bocsánatkérést vár.
A német kancellár a magyar miniszterelnök látogatását használta arra, hogy megüzenje az Ukrajna-szkeptikus uniós tagállamoknak: nincs ingyen ebéd. Merz azt akarja, hogy mindenki fizessen Ukrajnának. Ha bejön a taktikája, Magyar Péter nehéz helyzetbe kerülhet.
Filemon Mihály volt nyírmártonfalvai polgármester vallomásával megkezdődött a lombkoronás büntetőper. Azt mondta, fideszes volt, emiatt „politikai sajtóhadjárat” folyt ellene. Filemon és vádlott-társa különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása vádjával áll bíróság előtt ő és egy vádlott-társa.
Jensen Huang a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere, Trump tanácsadója és a világ vezető AI-chipgyártó vállalatának vezetője viszonyba keveredett egy kínai kémnővel. Ez nem egy forgatókönyv alapja, hanem a valóság, és súlyos következményekkel is járhat.
Biztos, hogy venned kell a blackfridaynovemberben egy AI-val megspékelt háztartási eszközt? Túl azon, hogy simán lehet, hogy nem spórolsz egy forintot sem, a csomó pénz mellé az adataiddal és akár az időddel is fizetsz. Mi ezektől (IS) parázunk az AI kapcsán.
2025 májusában nyitották meg az ideiglenesnek tervezett, űrkutatásos, -utazásos kiállítást, amire azóta már milliárdokat költöttek el. A kivitelező és az üzemeltető cég most az adóhivatal fókuszába került.
„Miközben a Fidesz színvonaltalan szappanoperával megpróbálta elterelni a figyelmet…” – írta Magyar Péter, nem sokkal később pedig már Dublinból kommentelte az átutalási bizonylatot Varga Juditnak, aki nem hinné.
A volt miniszterelnök öccsét a budai központi kerületi bíróságra vitték, miután hétfőn az NNI kezdeményezte a letartóztatását.
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Magyar Péter egyenesen Dublinból jelentette be, hogy átfogó intézkedéscsomagot kezdeményeznek a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért. Nagy az öröm, számít az, hogy miként jutottunk el idáig?
A rendőrség drogügyi sikerkommunikációjában továbbra is kulcselem a minimális mennyiségű marihuána lefoglalása, no meg az efféle akciókhoz vezető nettó vamzerség ünneplése. Közben a lakosság hahareakció-terror közepette kéri számon őket sokadszorra: tényleg ezzel kell bohóckodni az adóforintjainkból, miközben egyre vadabb a kristályhelyzet?
Az elnök távozását követelik, a magyar külügy vizsgálódik, de a VMSZ a botrány ellenére is megtartotta a hatalmát a Vajdaságban. „Volt olyan aktivista, aki mondta, hogy a felesége elhunyt, de ő azért szavazni fog. Minket ez nem érdekel.”
Oliver Adámekkel, a Világoš című könyv szerzőjével beszélgettünk arról, miért lett a magyar politika első számú cseh szakértője, hogyan tanult meg ilyen jól magyarul, és mik az alapvető különbségek a magyar és a cseh belpolitika között.
A migránsellenes Fidesz elnöke először adott interjút, mióta vezetőszáron vitték el az embercsempészettel gyanúsított öccsét. Szerinte az öccse rendes, jólelkű gyerek, 100 százalékig biztos, hogy ártatlan.
Az egyik semmiről nem tudott, a másik tüzet oltott, a harmadiknak már köze sem volt a végrehajtáshoz. Boszorkányüldözés, TikTok-videók és politikai felelősségkeresés miatt feszültek egymásnak a politikusok.
Orbán Viktor 14 évvel fiatalabb öccsétől nyilatkozatot nem találni, és róla is ritkán beszél a családja. Aki az üzleti világból ismeri, naivnak, „sétáló névjegynek”, kóklernek írja le őt. Már huszonévesen vállalkozással próbálkozott, a családi bányákba is beszállt kis időre, majd fegyverbizniszével került be a hírekbe, és azzal, hogy változatos módon igyekezett kihasználni, hogy Orbán öccse. Most embercsempészetért felelhet.
A Microsoft-szerződés megkötésekor Novák-Soós Zsuzsanna volt a NAV közbeszerzésekért felelős vezetője. Ugyanabben az időszakban volt a NAV Informatikai Fejlesztési Főosztályának vezetője Tiborcz Péter, aki Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének a testvére. Az ügyet az amerikai hatóságok derítették fel.
Bolcsik Zoltán rendőrként kezdte, kacskaringós pálya után 2010-ben Pintér emelte magasba. Ő volt a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezére, a korrupt rendvédelmi dolgozókat kellett kiszűrnie. Kapcsolt le áfacsaló extitkosszolgákat, meghívták a NAV-alvezér hírhedt magánbulijába. Most az ő fiát gyanúsíthatják meg áfacsalással.
A három megyére kiterjedő, kétnapos kutatás során 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak.
Ezen a sűrű héten nem mindig miniszterelnök tervei szerint alakultak a dolgok. Az események irányítását csak egy jól sikerült válságmenedzselő manőverrel tudta visszaszerezni. Szerencséjére a Fidesz továbbra is impotens.
Leiner Laura szerint bullyingnak és bántalmazásnak volt kitéve az elmúlt években, a sztori azóta már felütötte a fejét a Reddit-kommentelők között is, a Refresher pedig külön közleményben reagált a történtekre.
Teddy Riner személyében az egyik legnépszerűbb francia sportoló is ringbe száll, és még mások is beszállhatnak a versenybe. Pedig a mezőnynek ilyenkor már inkább szűkülnie kellene, de egyelőre nem látni, ki győzhetné le a szélsőjobbot.
A lista szerint az 5,4 milliárd eurós hitel közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására megy, új harci képességre a teljes összegnek körülbelül a hatoda jut. Az M49-es autóútra pedig több pénzt szán a kormány, mint az új drónelhárítási és a légvédelmi képességekre együtt.
Milyen gyakorlati követelményeket hozhat az Isztambuli Egyezmény ratifikálása, mi vezetett Magyar Péter bejelentéséig és mi lehet a nőjogi civil szervezetek szerepe a folytatásban? A Patent Egyesület jogászát, Spronz Júliát kérdeztük.
Erdős Norbert a nyilvánosság előtt végezte el azt a munkát, amit a pártvezetés által megbízott Lázár János a színfalak mögött. A parlamentből kiesett politikus végiglátogatta a Békés megyei Fidesz-szervezeteket, és tapasztalatait filter nélkül publikálta.